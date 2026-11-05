SNS Dominicana prioriza la humanización en los servicios de salud y ofrece más de 47.5 millones de asistencia

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– Con la humanización de los servicios como eje fundamental de su gestión, el Servicio Nacional de Salud (SNS), bajo la dirección del doctor Julio César Landrón, impulsa una atención médica más cercana, digna, oportuna y centrada en las necesidades de los pacientes, procurando que cada dominicano que acuda a un establecimiento de la Red Pública reciba no solo asistencia médica de calidad, sino también un trato cálido, respetuoso y humano.

Este compromiso se refleja en los 47,588,248 servicios de salud ofrecidos entre enero y septiembre de 2026, de los cuales 39,203,735 corresponden al nivel especializado y 8,384,513 al primer nivel de atención.

Asimismo, en el nivel especializado se registraron 24,309,198 servicios de laboratorio, 6,486,021 consultas, 3,795,720 atenciones de emergencia, 3,719,716 estudios de imágenes, 551,103 cirugías y 341,977 hospitalizaciones, entre otras prestaciones.

En el primer nivel de atención, las consultas alcanzaron 4,298,792, mientras que los servicios de laboratorio sumaron 2,343,408. También se ofrecieron 567,078 visitas domiciliarias, 545,882 procedimientos, 305,586 atenciones de urgencia, 180,838 estudios de imágenes y 48,700 sesiones de fisioterapia, además de otros servicios.

Para el doctor Landrón, humanizar la salud implica colocar al paciente y a su familia en el centro de cada decisión, fortalecer la capacidad de respuesta de los hospitales y centros de atención primaria, reducir las barreras de acceso y garantizar que los usuarios sean atendidos con sensibilidad, empatía y respeto.

Bajo esta visión, el SNS ha impulsado acciones dirigidas a mejorar las condiciones de los establecimientos, ampliar los servicios especializados e incorporar nuevos profesionales de la medicina.

Fortalecimiento de los recursos humanos

Como parte de las acciones para ampliar la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud, el SNS contrató 4,068 médicos entre enero y septiembre de 2026, distribuidos en distintas categorías profesionales.

De acuerdo con el reporte de nómina institucional, fueron incorporados 342 médicos especialistas, 366 médicos generales, 41 médicos pasantes de posgrado, 2,002 pasantes de ley y 1,295 médicos residentes.

La contratación representa una inversión mensual de RD 320,726,547.95, incluyendo sueldos base, incentivos y aportes patronales, según el reporte correspondiente al período enero-septiembre de 2026.

La incorporación de estos profesionales busca fortalecer los equipos asistenciales y contribuir a una atención más oportuna, eficiente y centrada en las necesidades de los usuarios de la Red Pública.

Avances en salud mental

En materia de salud mental, la Red Pública cuenta con 462 camas y 59 unidades destinadas a la atención especializada, acercándose a la meta de disponer de 500 camas antes de finalizar el año, con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta y facilitar el acceso de la población a estos servicios.

Infraestructura y ampliación de servicios

Durante el período, el SNS también entregó 15 hospitales remozados y más de 40 centros de atención primaria intervenidos, además de avanzar en la construcción de tres hospitales y en el remozamiento de otros ocho establecimientos. Asimismo, destinó RD 744,164,516.98 al equipamiento de cerca de 100 centros de la Red Pública, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa.

En cuanto a la ampliación de servicios especializados, la institución continúa ampliando las redes nacionales de atención al pie diabético y de terapias oncológicas, mientras que el programa Chequéate RD superó los 144,000 tamizajes para la detección temprana de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata.

Estabilidad financiera hospitalaria

Otro de los resultados destacados durante el período es que 111 hospitales de la Red Pública alcanzaron la condición de deuda cero, un indicador de estabilidad financiera que contribuye a una mejor gestión de los recursos y al funcionamiento de los establecimientos.

El balance de los primeros nueve meses de gestión del doctor Julio Landrón comprende así el volumen de servicios ofrecidos, la contratación de personal médico, la capacidad de atención en salud mental y la estabilidad financiera de los hospitales, áreas relevantes para el desempeño de la red sanitaria pública.