Nueve muertos al caer un avión en Palm Beach: investigan los últimos minutos del vuelo

El Learjet 60 viajaba de Austin a Bahamas cuando se precipitó cerca de viviendas y una transitada carretera. La tripulación había comunicado hielo, turbulencia y un descenso acelerado. La causa del accidente todavía no ha sido determinada.

Redacción El Sol de la Florida

Actualizado: 2 de noviembre de 2026

PALM BEACH COUNTY, Florida.— Nueve personas murieron el domingo 1 de noviembre cuando un avión ejecutivo Learjet 60 se precipitó en una zona residencial cercana a Cresthaven, en el condado de Palm Beach, y explotó junto a una carretera.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas. El accidente ocurrió aproximadamente a las 12:50 de la tarde, hora local, cuando el aparato todavía sobrevolaba el sur de Florida.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que fallecieron las nueve personas a bordo. En las primeras actualizaciones no se reportaron muertos ni heridos en tierra.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, conocida como NTSB, encabeza la investigación con apoyo de la Administración Federal de Aviación, FAA.

Una caída junto a viviendas y vehículos

El impacto ocurrió en el área de Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North, cerca de una comunidad de casas móviles.

Videos captados desde vehículos muestran al avión descendiendo en un ángulo muy pronunciado antes de impactar y producir una explosión. El siniestro dejó un cráter y escombros dispersos en los alrededores.

El gobernador Ron DeSantis acudió al área y destacó la magnitud del accidente y la proximidad de viviendas y automóviles.

La ausencia de víctimas reportadas en tierra constituye un dato importante, pero no significa que la comunidad haya quedado al margen de las consecuencias. Las restricciones de acceso y las operaciones de emergencia afectaron a cientos de residentes.

Los últimos minutos: una emergencia que se agravó rápidamente

Las comunicaciones con el control de tránsito aéreo y los registros públicos de seguimiento ofrecen una reconstrucción inicial de los momentos anteriores al impacto.

En los audios difundidos, la tripulación informó sobre formación de hielo y turbulencia moderada. Posteriormente comunicó precipitaciones y solicitó ascender a 37,000 pies, buscando condiciones de vuelo diferentes.

Poco después, la situación cambió: desde la cabina se declaró una emergencia y se reportó un descenso acelerado, primero de alrededor de 10,000 pies por minuto y después de aproximadamente 20,000.

La tripulación también informó una condición de exceso de velocidad.

Estas comunicaciones describen la gravedad de la emergencia que experimentaban los pilotos. No establecen, por sí solas, qué inició la pérdida de control ni qué sistemas pudieron verse afectados.

Lo que muestran los datos de seguimiento

La aeronave ha sido identificada en los registros de seguimiento como N722BD, un Learjet 60 fabricado en 2004.

Según la reconstrucción publicada por Flightradar24, despegó de Austin a las 15:37 UTC, equivalentes a las 9:37 de la mañana en Texas.

Cerca de las 12:48 de la tarde, hora de Florida, realizó un breve ascenso antes de entrar en un descenso pronunciado con giro hacia la derecha.

Durante esa secuencia, la tasa vertical registrada superó momentáneamente los 32,000 pies por minuto.

Esa cifra describe la rapidez con la que perdía altitud; no debe confundirse con su velocidad horizontal. Además, procede de seguimiento público del vuelo y deberá contrastarse con las demás pruebas.

La reconstrucción definitiva corresponderá a los investigadores federales.

Hielo y turbulencia: datos relevantes, pero no una causa confirmada

El sur de Florida registraba lluvias y tormentas el domingo. Las condiciones atmosféricas, junto con lo comunicado desde la cabina, serán parte del examen del accidente.

Sin embargo, todavía no existe una conclusión oficial que atribuya el siniestro al hielo, la turbulencia, una falla mecánica o una actuación de la tripulación.

La investigación deberá establecer cómo se relacionaron las condiciones encontradas, el comportamiento de la aeronave y las decisiones adoptadas durante el vuelo.

Solicitar un cambio de altitud demuestra que la tripulación buscaba modificar sus condiciones de operación. No permite concluir que el ascenso solicitado causara la caída.

Tampoco las imágenes de los segundos finales permiten determinar por sí solas el estado de los motores, los controles o la estructura antes del impacto.

Qué se sabe de las víctimas

Hasta las actualizaciones consultadas durante la mañana del lunes 2 de noviembre, las autoridades no habían divulgado oficialmente las identidades de los nueve fallecidos.

Tampoco se había confirmado públicamente, de manera concluyente, el desglose entre pasajeros y tripulantes.

Por esa razón, corresponde hablar de nueve ocupantes, sin presentar a todos como pasajeros.

La difusión de nombres o fotografías basadas únicamente en publicaciones informales puede provocar errores y perjudicar a familiares. La identificación de las víctimas requiere confirmación y coordinación con las autoridades responsables.

El vuelo fue descrito como privado. Que la aeronave fuera un avión ejecutivo no permite establecer la profesión, los recursos económicos ni la relación entre quienes viajaban.

Cientos de residentes afectados

Las autoridades locales informaron que aproximadamente 600 residentes de una comunidad cercana necesitaron medidas de evacuación, alojamiento o reubicación mientras se atendía la emergencia.

La cifra corresponde a personas afectadas por las restricciones y las necesidades de asistencia; no significa que 600 viviendas hayan sido destruidas.

El cierre de Military Trail también alteró la circulación en el sector. Su reapertura depende tanto de las condiciones de seguridad y de la vía como del trabajo de recuperación de evidencias.

Los residentes deben atender las instrucciones locales antes de intentar regresar a zonas restringidas.

Una escuela cerrada por la emergencia

El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach anunció el cierre de John I. Leonard High School para el lunes 2 de noviembre, debido a las operaciones relacionadas con el accidente cercano.

El plantel está en el área de 10th Avenue North, a poca distancia del lugar del impacto.

La decisión fue una medida operativa ante la emergencia. No constituye, por sí misma, un reporte de daños en la escuela.

El cierre muestra cómo las consecuencias del accidente se extendieron a la movilidad de estudiantes, familias y trabajadores, además de los residentes próximos al siniestro.

Cómo avanzará la investigación

La NTSB anunció el envío de un equipo especializado, con investigadores previstos para llegar entre el domingo y el lunes.

Su trabajo incluirá documentar el lugar, examinar los restos y reunir información sobre el vuelo, el mantenimiento, las comunicaciones y las condiciones meteorológicas. También podrán incorporarse entrevistas y videos relevantes.

No se había confirmado en la información consultada la recuperación de registradores de vuelo ni su condición.

Un informe preliminar suele ofrecer una descripción de los hechos conocidos durante las primeras semanas. No equivale a una determinación de causa probable.

Las investigaciones de aviación general pueden requerir entre uno y dos años, dependiendo de su complejidad. Ese período es una orientación general, no una fecha garantizada para este caso.

Las preguntas que siguen abiertas

Los investigadores deberán esclarecer por qué el avión pasó de un vuelo a gran altitud a un descenso extremo; qué papel tuvieron las condiciones atmosféricas; y si existieron problemas técnicos, operativos o una combinación de factores.

También queda pendiente conocer la identidad de los fallecidos y el alcance final de los daños materiales.

Por ahora, los hechos confirmados describen una tragedia con dos dimensiones: nueve vidas perdidas a bordo y una comunidad que enfrenta evacuaciones, cierres y alteraciones de su rutina.

Las comunicaciones y los videos ayudarán a reconstruir lo ocurrido. La explicación de por qué ocurrió requerirá el análisis completo de las pruebas.