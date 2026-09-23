Tampa conquista el Este; octubre toma forma

PULSO DEPORTIVO

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

Tampa Bay ya no persigue el título. Es campeón de la División Este de la Liga Americana.

Los Rays aseguraron la corona divisional el martes 22 de septiembre en Yankee Stadium, completando el paso que les faltaba después de dominar la división durante buena parte de la segunda mitad. Tampa Bay cerró la jornada con récord de 96-61, mientras Nueva York quedó 90-67.

La noticia representa mucho más que otro banderín para la franquicia de Florida. El título coloca a Tampa en posición de preparar su rotación, administrar su bullpen y concentrarse en llegar físicamente listo a octubre, mientras otras organizaciones todavía están obligadas a jugar cada noche como si fuera un encuentro de eliminación.

Pero el martes también produjo una segunda historia importante para Florida: Miami derrotó 8-2 a los Cubs en 12 entradas, anotando seis carreras en el episodio final y golpeando directamente a uno de los principales aspirantes al Wild Card de la Liga Nacional.

A cinco días del final de la temporada regular, las Grandes Ligas comienzan a dividirse entre quienes pueden preparar octubre y quienes todavía tienen que sobrevivir septiembre.

Tampa consigue lo que fue a buscar al Bronx

Los Rays llegaron a Nueva York sabiendo que una victoria durante la serie era suficiente para cerrar matemáticamente la división.

Lo consiguieron.

El resultado deja una diferencia de seis juegos entre Tampa Bay y los Yankees, con ambos equipos en 157 partidos disputados. Esa distancia ya no puede ser recuperada por Nueva York.

El valor estratégico de cerrar la división con varios días de anticipación es considerable.

Tampa puede ahora comenzar a manejar las cargas de trabajo de sus principales abridores y relevistas. En lugar de utilizar cada brazo disponible para defender el primer lugar, el cuerpo técnico puede empezar a pensar en quién abrirá el primer juego de octubre, cómo distribuir el bullpen y qué jugadores necesitan descanso.

Ese lujo puede convertirse en una ventaja real.

La Serie de Wild Card comienza el 29 de septiembre. Los equipos que no obtengan descanso deberán jugar inmediatamente una serie corta al mejor de tres, donde dos malas noches pueden borrar seis meses de trabajo.

Tampa intenta evitar precisamente ese escenario.

Los Yankees pagan un precio mucho mayor que perder la división

Nueva York estará en octubre, pero llega con una preocupación considerable.

Aaron Judge está nuevamente en la lista de lesionados debido a una distensión en la pantorrilla derecha. El capitán no es esperado para la Serie de Wild Card, aunque su situación continuará siendo evaluada.

Judge recibió una inyección de plasma rico en plaquetas como parte del tratamiento.

Eso transforma completamente el panorama de los Yankees.

Perder el Este significa tener que concentrarse en el camino del Wild Card.

Hacerlo sin Judge multiplica la dificultad.

Nueva York conserva una ofensiva capaz de producir, pero una serie de tres partidos reduce enormemente el margen para compensar la ausencia de su principal bateador.

En octubre, una lesión puede pesar tanto como diez victorias de temporada regular.

Miami explota en el momento menos esperado

Los Marlins ya no están peleando por un boleto de postemporada, pero el martes demostraron que pueden alterar quién sí lo consigue.

Miami llegó empatado 2-2 al duodécimo episodio contra Chicago y entonces produjo una explosión ofensiva de seis carreras.

Griffin Conine conectó el sencillo que puso a Miami delante y Joe Mack agregó un sencillo productor de dos anotaciones. Kyle Stowers también conectó cuadrangular en la victoria 8-2.

Miami mejoró a 77-80.

Chicago cayó a 87-70.

Para los Marlins, la victoria tiene valor principalmente como evaluación de futuro y como demostración de carácter competitivo después de haber quedado fuera de la carrera.

Para los Cubs, el impacto es inmediato.

Ya no existe espacio para regalar partidos.

El Wild Card de la Nacional se comprime

Chicago, San Diego y Philadelphia amanecen este miércoles con idéntico récord de 87-70.

Arizona está 83-74.

Eso significa que la pelea por los tres boletos de Wild Card todavía puede experimentar movimientos importantes durante los cinco juegos restantes.

Philadelphia se encuentra particularmente cerca de asegurar su presencia en octubre: su número mágico para clasificar se redujo a dos.

Pero la igualdad entre Phillies, Cubs y Padres significa que clasificar no es el único objetivo.

La posición importa.

El mejor Wild Card puede recibir una ruta distinta en el cuadro de postemporada y obtener ventaja de local durante la primera ronda.

Por eso Miami todavía tiene influencia directa sobre octubre.

Cada partido que consiga quitarle a Chicago puede modificar los cruces de toda la Liga Nacional.

Milwaukee tropieza y los Dodgers se acercan al mejor récord

Milwaukee continúa encabezando la Liga Nacional con 98-59, pero Los Ángeles está ahora 97-60.

La diferencia es solamente un juego.

Esto convierte los últimos cinco partidos en algo más que preparación para octubre.

El mejor récord puede significar ventaja de local durante las rondas decisivas de la Liga Nacional.

Los Brewers han sido el equipo más consistente del año, pero los Dodgers tienen suficiente tiempo para alcanzarlos.

Para Milwaukee, la prioridad debe equilibrarse cuidadosamente: perseguir el mejor récord sin desgastar innecesariamente a los lanzadores que necesitará durante la postemporada.

Ese es uno de los dilemas clásicos de la última semana.

Ohtani está listo para regresar

Los Dodgers también recibieron una noticia importante fuera de la clasificación.

Shohei Ohtani está programado para regresar este miércoles después de su paso por la lista de lesionados debido a inflamación en el bíceps derecho y molestias en la rodilla izquierda.

Los Ángeles no necesita que Ohtani cargue al equipo durante la última semana.

Necesita que llegue saludable a octubre.

Ésa es una diferencia fundamental.

Con la división ya asegurada, cada decisión sobre Ohtani, Blake Snell y otros jugadores importantes debe ser evaluada en función de la postemporada, no simplemente del resultado de una noche de septiembre.

Los Dodgers tienen 97 victorias y están a sólo un juego de Milwaukee.

Pueden perseguir el mejor récord, pero no a cualquier precio.

Cleveland y White Sox: nadie puede pestañear

La carrera más peligrosa de la Liga Americana continúa en la Central.

Cleveland está 82-75.

Chicago White Sox, 81-76.

Solamente un juego los separa.

La situación obliga a ambos managers a administrar cada encuentro prácticamente como si fuera de postemporada.

Una ventaja temprana puede significar utilizar los mejores relevistas antes de lo habitual.

Un abridor en problemas puede tener una tolerancia menor.

Un día de descanso para un titular puede convertirse en un lujo.

Cuando quedan cinco partidos y la diferencia es un juego, las decisiones convencionales de una temporada de 162 encuentros desaparecen.

El Oeste de la Americana es todavía más dramático

Houston y Texas llegan al miércoles con idéntico récord de 78-79.

No existe diferencia.

No existe margen.

Y tampoco existe garantía de que el perdedor de esa batalla encuentre refugio en el Wild Card.

La situación convierte prácticamente cada partido restante de Astros y Rangers en una eliminación progresiva.

Seattle, con 73-84, ya quedó demasiado atrás para controlar esa discusión.

El Oeste puede terminar definiéndose durante el último fin de semana.

Y cuando dos clubes llegan empatados a los últimos cinco partidos, una mala entrada del bullpen, un error defensivo o una derrota inesperada puede terminar decidiendo seis meses de temporada.

Boston ya piensa como equipo de octubre

Los Red Sox están 84-73 y tienen asegurado su lugar en la postemporada.

Eso les permite comenzar a mirar más allá de la clasificación.

El problema es que Boston también necesita recuperar piezas importantes de su cuerpo de lanzadores.

Garrett Crochet ha estado trabajando para regresar de una inflamación en el hombro izquierdo, mientras Aroldis Chapman también ha lidiado con molestias físicas.

En una serie corta, el bullpen adquiere un valor desproporcionado.

Boston puede tener el boleto.

Ahora necesita construir el equipo que realmente utilizará cuando comiencen los playoffs.

Atlanta recibe un susto con Ronald Acuña Jr.

Los Braves ya conquistaron el Este de la Nacional, pero el martes surgió una preocupación importante.

Ronald Acuña Jr. abandonó el partido contra Cincinnati después de golpearse la pierna izquierda con un foul.

Atlanta tiene marca de 92-65 y ya no necesita perseguir la división.

Eso cambia completamente el cálculo.

Cualquier molestia de Acuña debe ser tratada pensando exclusivamente en octubre.

No existe razón competitiva para arriesgar a una pieza central del lineup durante los últimos días si existe posibilidad de agravar una lesión.

La profundidad puede ganar partidos en temporada regular.

Las estrellas suelen decidir series en octubre.

Bregman: Chicago necesita sobrevivir sin una de sus piezas centrales

Los Cubs también enfrentan su propia incertidumbre física.

Alex Bregman sufrió múltiples fracturas faciales después de recibir un foul mientras esperaba turno en el círculo de preparación.

No necesita cirugía y Chicago mantiene esperanza de recuperarlo para los playoffs, pero no estará disponible durante esta última semana de temporada regular.

La ausencia llega en el peor momento posible.

Chicago está empatado con Philadelphia y San Diego en la clasificación del Wild Card.

Ahora debe proteger su posición sin uno de sus bateadores más experimentados.

La derrota frente a Miami demostró exactamente lo pequeño que se ha vuelto el margen.

Pittsburgh encuentra una historia positiva

No todas las historias importantes de septiembre pertenecen a contendientes.

Jared Jones llevó un juego perfecto hasta el sexto episodio y terminó permitiendo apenas un hit en siete entradas en la victoria 2-0 de Pittsburgh sobre St. Louis.

Los Pirates consiguieron su quinta victoria consecutiva y mejoraron a 80-77, acercándose a su primera temporada ganadora en ocho años.

Para una organización fuera de los playoffs, terminar por encima de .500 no reemplaza la postemporada.

Pero sí puede representar evidencia de progreso.

También ofrece una base diferente para evaluar el futuro inmediato de una organización que lleva años intentando construir un núcleo competitivo sostenible.

La fotografía de las divisiones

A primera hora de este miércoles, Tampa Bay controla el Este de la Americana con 96-61.

Cleveland, con 82-75, aventaja por un juego a Chicago White Sox, 81-76, en la Central.

Houston y Texas están empatados en el Oeste con 78-79.

En la Liga Nacional, Milwaukee lidera la Central con 98-59, Atlanta encabeza el Este con 92-65 y Los Ángeles domina el Oeste con 97-60. Las tres divisiones ya tienen dueño.

La pelea realmente explosiva está en el Wild Card.

Cubs, Phillies y Padres presentan idéntico récord de 87-70, mientras Arizona intenta mantenerse con vida desde 83-74.

Con apenas cinco juegos restantes para la mayoría de los equipos, cada derrota comienza a adquirir consecuencias que ya no pueden corregirse durante semanas.

Sólo quedan días.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

La noticia más importante de las últimas 48 horas no es solamente que Tampa Bay ganó el Este.

Es cuándo lo hizo.

Cerrar la división antes del último fin de semana modifica completamente la estrategia de los Rays.

A partir de ahora, Tampa ya no necesita administrar sus lanzadores para sobrevivir septiembre. Puede administrarlos para ganar en octubre.

Esa diferencia puede ser enorme.

Mientras Cleveland, White Sox, Texas y Houston están obligados a utilizar sus mejores recursos prácticamente cada noche, los Rays pueden comenzar a organizar descansos, rotación y bullpen.

Miami se encuentra en el extremo contrario, pero también ocupa un lugar interesante.

Los Marlins están fuera de la postemporada, aunque todavía pueden alterar seriamente el Wild Card. La victoria 8-2 sobre Chicago no cambió el destino de Miami, pero sí aumentó la presión sobre los Cubs.

Y ésa será una de las historias que debemos seguir.

Chicago, Philadelphia y San Diego están empatados. Cleveland y White Sox están separados por un juego. Houston y Texas están empatados. Milwaukee y los Dodgers están separados por uno.

Eso significa que, aunque algunas divisiones ya tienen dueño, el mapa definitivo de octubre todavía está lejos de estar terminado.

También debemos mirar las enfermerías.

Judge podría perderse el Wild Card. Bregman no jugará durante la última semana. Ohtani está regresando. Acuña acaba de sufrir un golpe. Boston intenta recuperar brazos.

En octubre, el equipo con más victorias no siempre es el más peligroso.

Muchas veces lo es el que llega más saludable, con su rotación ordenada y su bullpen descansado.

Tampa Bay acaba de comprar exactamente esa oportunidad.

Miami todavía puede alterar el camino de otros.

Y para los equipos que siguen separados por uno o ningún juego, ya no quedan partidos normales.

Desde ahora, cada noche es octubre adelantado.

Información actualizada al miércoles 23 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 6:00 a.m. ET, antes del inicio de la jornada de MLB.