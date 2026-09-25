Policía Dominicana informa fallecimiento de reconocido delincuente “El Come Hombre de Los Frailes” tras enfrentar agentes de la DICRIM. Director da seguimiento a agentes heridos en cumplimiento de Mision

Santo Domingo Este, R. D.– La Policía Nacional de la Republica Dominicana informó que un reconocido delincuente, identificado como Jenny Santos Franco Jiménez (a) “El Come Hombre de Los Frailes”, de 35 años, falleció mientras recibía atenciones médicas, luego de enfrentar a tiros a agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), durante una intervención realizada en el sector Los Frailes II.

El hecho se registró alrededor de las 6:10 de la mañana de este viernes 25 de septiembre, cuando agentes de la DICRIM realizaban labores de inteligencia e investigación para localizar al hoy occiso, quien era buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0015784, por su vinculación con varios hechos delictivos, incluido un caso de homicidio ocurrido el 22 de febrero de 2026.

De acuerdo con el informe preliminar, al notar la presencia de los investigadores en la calle Carlos Teo Cruz, Santos Franco Jiménez habría atacado a tiros a los agentes utilizando una pistola Glock, calibre .45, serie MUU508, que portaba sin documentación, razón por la cual los agentes actuantes respondieron a la agresión.

Como resultado del enfrentamiento, el individuo sufrió heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo y fue trasladado al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde falleció mientras recibía atenciones médicas, aproximadamente a las 6:32 de la mañana.

En la escena fueron ocupados la pistola Glock calibre .45, serie MUU508, y cuatro casquillos del mismo calibre, evidencias que fueron colectadas para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional precisó que, al ser depurado en los registros institucionales, Santos Franco Jiménez figura con antecedentes por asociación de malhechores, homicidio y robo, mientras las circunstancias del enfrentamiento son documentadas por los organismos correspondientes.

Director general de la Policía da seguimiento a agentes heridos durante intervención en Sabana Perdida

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dio seguimiento personal al estado de salud de dos miembros de la institución que resultaron heridos por el reconocido delincuente “Hansel Boca Negra”, durante una intervención policial registrada en el sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

Como parte de este acompañamiento, el alto oficial se trasladó al Hospital Dr. Ney Arias Lora, donde permanece ingresado el mayor Andrés Pascual, para conocer de primera mano su condición y evolución médica.

Durante la visita, el director general conversó con el oficial y le expresó un mensaje de fortaleza y confianza en su pronta recuperación.

Mientras recibe atención médica, miembros de la Policía Nacional y hermanos de armas permanecen atentos en las inmediaciones del centro de salud, acompañando al mayor y demostrando que, en los momentos difíciles, la familia policial permanece unida.

Posteriormente, el mayor general Rodríguez García se trasladó a La Colonia de los Doctores, Santo Domingo Norte, donde visitó en su residencia al cabo William Antonio Jesús, quien también resultó herido durante el incidente.

En el lugar, compartió con el agente y sus familiares, conoció sus inquietudes y reiteró el respaldo de la institución durante su proceso de recuperación. Proteger y servir también implica acompañar y cuidar a quienes cumplen esta misión.