Octubre arde: nadie logra cerrar la puerta

PULSO DEPORTIVO

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

Major League Baseball amaneció este jueves 24 de septiembre con una paradoja perfecta para la última semana de temporada: cinco equipos tuvieron el miércoles la oportunidad de asegurar matemáticamente su boleto a los playoffs y ninguno pudo hacerlo.

Cleveland Guardians, Chicago White Sox, Chicago Cubs, Philadelphia Phillies y San Diego Padres tenían escenarios de clasificación. Todos tendrán que esperar.

Ésa es la historia central de las últimas 48 horas.

Las divisiones más poderosas comienzan a estar definidas, Tampa Bay ya conquistó el Este de la Liga Americana y Milwaukee, Atlanta y Los Ángeles tienen sus coronas en la Nacional. Pero debajo de ellos existe una zona de enorme incertidumbre donde un juego puede determinar quién entra, quién queda fuera y quién tendrá que comenzar octubre en una serie de Wild Card sin margen para equivocarse.

Para Florida, las últimas horas dejaron dos caras muy diferentes: los Rays ya pueden administrar su equipo pensando en octubre, mientras Miami, eliminado de la carrera, continúa complicándole la vida a clubes que todavía pelean por llegar.

Tampa pierde, pero ahora juega otro campeonato

Los Yankees derrotaron 9-2 a Tampa Bay el miércoles en Yankee Stadium.

Ben Rice conectó dos de los cuatro jonrones de Nueva York y llegó a 41 cuadrangulares, empatando el liderato de la Liga Americana. Gerrit Cole consiguió su décima victoria.

Para Nueva York, la victoria importa porque la posición de Wild Card todavía puede determinar localía y enfrentamientos.

Para Tampa, el resultado debe interpretarse de manera diferente.

Los Rays ya conquistaron el Este y están 96-62. Nueva York está 91-67. La prioridad de Tampa dejó de ser sobrevivir la temporada regular y pasó a ser llegar preparado a la postemporada.

Ésa es una transformación estratégica considerable.

Durante meses, una derrota contra los Yankees podía significar perder terreno en la división. Ahora puede ser utilizada para evaluar relevistas, reducir cargas y proteger brazos sin comprometer el objetivo principal.

Jonny DeLuca consiguió tres de los seis hits de Tampa y robó dos bases, llegando a 17, la mejor cifra de su carrera.

El resultado fue malo.

La situación competitiva de los Rays sigue siendo excelente.

El peligro para Tampa: descansar sin perder intensidad

Existe, sin embargo, una línea muy fina entre descansar y perder ritmo.

Los Rays todavía tienen trabajo.

Su cuerpo técnico debe decidir cuánto utilizar a los titulares durante los últimos cuatro juegos y cómo alinear la rotación para octubre.

Una de las grandes ventajas de ganar temprano una división es poder organizar el pitcheo.

Una de las posibles desventajas es quitar demasiada intensidad competitiva a un equipo que venía jugando prácticamente cada noche con presión.

Tampa necesita encontrar el equilibrio.

El objetivo ya no es ganar septiembre.

Es llegar a octubre con sus mejores brazos descansados sin apagar el ritmo que produjo 96 victorias.

Miami vuelve a convertirse en juez del Wild Card

Los Marlins están eliminados.

Pero aparentemente nadie les avisó que deben comportarse como un equipo sin nada en juego.

Después de derrotar 8-2 a Chicago en 12 entradas el martes, Miami volvió a complicar una carrera de Wild Card que ya estaba comprimida.

Los Marlins amanecen con 78-80, mientras los Cubs cayeron a 87-71.

Para Miami, los últimos partidos tienen un propósito diferente.

Son una evaluación para 2027.

Cada turno de jóvenes jugadores, cada aparición del bullpen y cada decisión de roster puede proporcionar información sobre qué piezas deben acompañar al club la próxima temporada.

Pero para Chicago, cada encuentro contra Miami es otra cosa.

Es supervivencia.

Cinco equipos tuvieron el boleto en la mano y ninguno lo tomó

La jornada del miércoles resumió perfectamente el caos de septiembre.

Cleveland, White Sox, Cubs, Phillies y Padres tenían escenarios que podían asegurar su clasificación.

Ninguno consiguió completar la combinación necesaria.

Eso mantiene abiertas carreras que parecían próximas a cerrarse.

Y también incrementa el costo de cada error.

En abril, una derrota es una de 162.

En septiembre, cuando quedan cuatro partidos, una derrota puede representar el 25% de todo lo que queda.

Cleveland conserva una mínima ventaja

La Central de la Liga Americana sigue separada por un solo juego.

Cleveland está 82-76.

Chicago White Sox, 81-77.

Ninguno pudo cerrar su boleto el miércoles.

El panorama es especialmente interesante porque el ganador divisional evita depender exclusivamente del Wild Card.

Para ambos equipos, eso cambia la administración tradicional de un juego.

Un abridor que normalmente recibiría otra entrada puede ser removido.

Un relevista utilizado la noche anterior puede volver a aparecer.

Un titular que necesita descanso quizá tenga que esperar.

La temporada de 162 partidos se ha reducido prácticamente a una serie de cuatro.

Houston y Texas: empate absoluto en el Oeste

Si la Central está cerrada, el Oeste de la Americana está todavía más apretado.

Houston y Texas presentan exactamente el mismo récord:

78-80.

Cuatro juegos por debajo de .500.

Y uno de ellos todavía puede terminar como campeón divisional.

Es una de las anomalías más extraordinarias del cierre de temporada.

Seattle, con 74-84, está demasiado lejos para controlar la carrera.

Eso deja a Astros y Rangers enfrentando una situación muy sencilla de explicar y extremadamente difícil de ejecutar:

cada juego cuenta.

La diferencia entre disputar octubre como campeón divisional y quedarse fuera puede terminar siendo una entrada del bullpen.

Milwaukee llega a 99 y pone presión sobre los Dodgers

Milwaukee alcanzó 99 victorias y continúa con el mejor récord de la Liga Nacional.

Los Dodgers están 97-61.

La diferencia es de dos juegos.

Milwaukee también produjo ofensiva importante frente a Philadelphia, con Christian Yelich entre los protagonistas del ataque.

La batalla tiene consecuencias reales.

Los mejores sembrados pueden evitar la ronda de Wild Card, descansar sus brazos y comenzar la Serie Divisional con la rotación exactamente como la diseñe el manager.

Eso convierte las últimas victorias de Milwaukee en algo más que una persecución simbólica de las 100.

Los Brewers están intentando comprar una ruta más favorable hacia la Serie Mundial.

San Diego golpea a los Dodgers

Los Padres consiguieron una victoria importante frente a Los Ángeles y mejoraron a 88-70.

Manny Machado conectó su jonrón número 29 de la temporada frente a Yoshinobu Yamamoto. Esos 29 cuadrangulares de Machado contra los Dodgers representan la mayor cantidad que ha conectado frente a cualquier rival durante su carrera.

El momento no podía ser más oportuno.

San Diego no solamente necesita clasificar.

Necesita llegar fuerte.

Una victoria contra los Dodgers en Los Ángeles tiene valor adicional porque demuestra que los Padres pueden competir directamente contra uno de los equipos que podrían encontrar nuevamente en octubre.

Phillies dejan escapar otra oportunidad

Philadelphia está 87-71, empatado con Chicago y un juego detrás de San Diego dentro de esta carrera.

Los Phillies tuvieron el miércoles otra oportunidad de acercarse a la clasificación definitiva, pero no lograron cerrar el boleto.

Ahora el problema no es solamente entrar.

Es la posición desde la cual entrarán.

Un Wild Card superior puede significar jugar la primera ronda en casa.

Uno inferior puede significar viajar inmediatamente y enfrentar una serie de tres partidos en territorio enemigo.

Cuando tres clubes están separados por apenas un juego, esos detalles se deciden prácticamente lanzamiento por lanzamiento.

Arizona todavía respira

Los Diamondbacks están 84-74.

Eso los mantiene matemáticamente vivos.

La distancia sigue siendo considerable, pero septiembre ha demostrado repetidamente que las carreras no terminan hasta que los números lo dicen.

Arizona necesita ganar y recibir ayuda.

Ésa no es la posición ideal.

Pero sigue siendo una posición.

Y mientras exista, Cubs, Phillies y Padres no pueden relajarse.

Ohtani regresa en el momento correcto

Los Dodgers también recibieron una noticia importante con el regreso previsto de Shohei Ohtani al rol de bateador designado después de lidiar con molestias físicas.

Los Ángeles ya tiene asegurado el Oeste.

Eso significa que el regreso de Ohtani debe medirse con una sola vara:

octubre.

No existe necesidad de exprimir turnos adicionales si aparece cualquier molestia.

Los Dodgers necesitan recuperar sincronización ofensiva y condición competitiva sin comprometer la salud de su principal estrella.

Esa misma lógica se aplica a otros contendientes.

La última semana no se trata solamente de quién gana.

También de quién llega entero.

Judge sigue siendo la gran incógnita de Nueva York

Los Yankees demostraron el miércoles que pueden producir sin Aaron Judge.

Cuatro jonrones y nueve carreras contra Tampa son evidencia suficiente para una noche.

Pero octubre no se decide en una noche.

Judge continúa recuperándose de una distensión en la pantorrilla derecha, y su disponibilidad para el inicio de la postemporada sigue siendo uno de los temas médicos más importantes de la Liga Americana. MLB mantiene su situación entre las lesiones relevantes del momento.

Ben Rice puede conectar 41 jonrones.

Nueva York puede tener profundidad.

Pero reemplazar la presencia de Judge durante una serie corta es una tarea completamente diferente.

Bregman da una señal alentadora

Chicago Cubs recibió una noticia positiva respecto a Alex Bregman.

El antesalista, que sufrió fracturas faciales tras ser golpeado por un foul mientras esperaba turno, completó un entrenamiento completo el miércoles 23.

Eso no significa automáticamente que esté listo para regresar.

Pero sí representa progreso.

Y Chicago necesita cualquier señal positiva disponible.

Los Cubs están 87-71 y todavía no han asegurado el boleto.

Si Bregman puede regresar durante octubre, la composición ofensiva del club cambia considerablemente.

Atlanta puede proteger a Acuña

Ronald Acuña Jr. permanece día a día después de golpearse la pierna izquierda con un foul.

Para Atlanta, que ya tiene asegurado el Este de la Nacional y está 93-65, la decisión debería estar determinada por octubre y no por septiembre.

Los Braves no necesitan demostrar nada durante los últimos cuatro partidos.

Necesitan a Acuña disponible cuando comiencen los juegos que sí pueden terminar la temporada.

Ésa es precisamente la ventaja que ahora comparte Atlanta con Tampa, Milwaukee y Los Ángeles.

Mientras otros clubes todavía pelean por entrar, ellos pueden proteger a quienes necesitarán para ganar.

Pittsburgh se aferra a una temporada ganadora

Los Pirates están 80-78.

No estarán en la postemporada, pero todavía pueden terminar con récord ganador.

Eso puede parecer secundario frente a las batallas por octubre, pero para una organización joven representa una medida tangible de progreso.

La última semana también sirve para eso.

No todos los clubes juegan por un trofeo.

Algunos juegan para demostrar que el proyecto está avanzando.

La fotografía de MLB a cuatro juegos del final

La clasificación muestra con claridad dos realidades.

Tampa Bay controla el Este de la Americana con 96-62 y ya tiene la división asegurada. Nueva York está 91-67 y Boston 85-73.

Cleveland mantiene un juego sobre White Sox en la Central.

Houston y Texas están completamente empatados en el Oeste.

En la Nacional, Milwaukee tiene 99 victorias, Atlanta 93 y Los Ángeles 97.

San Diego está 88-70, mientras Cubs y Phillies aparecen con 87-71.

Arizona sigue detrás con 84-74.

Miami, ya fuera de la carrera, está 78-80.

Con cuatro partidos por disputar para la mayoría, ya no existe tiempo para grandes recuperaciones.

Solamente queda tiempo para ejecutar.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

La gran historia de esta jornada no pertenece a un solo equipo.

Pertenece a los boletos que nadie consiguió cerrar.

Cinco clubes tuvieron posibilidades de asegurar su lugar en octubre el miércoles.

Los cinco tendrán que intentarlo nuevamente.

Eso es importante porque extiende la presión exactamente hasta donde los equipos preferirían evitarla.

Cada partido adicional que Cleveland, White Sox, Cubs, Phillies o Padres necesiten para clasificar significa otro día utilizando titulares, otro día exigiendo al bullpen y otra oportunidad para que aparezca una lesión.

Mientras tanto, Tampa Bay observa desde una posición completamente distinta.

La derrota 9-2 ante los Yankees no debe ignorarse, especialmente porque Nueva York demostró poder, pero tampoco debe interpretarse como si los Rays todavía estuvieran defendiendo la división.

Tampa ya ganó esa batalla.

Ahora está jugando otra.

La batalla por llegar descansado, saludable y con la rotación alineada.

Miami también tiene una función diferente. Los Marlins no pueden entrar a octubre, pero pueden cambiar quién sí entra. En esta etapa de la temporada, un equipo eliminado que continúa jugando duro puede convertirse en uno de los factores más incómodos de toda la clasificación.

Y después están las carreras que todavía no permiten respirar.

Cleveland sobre Chicago por uno.

Houston y Texas empatados.

San Diego apenas delante de Cubs y Phillies.

Milwaukee tratando de proteger el mejor récord frente a los Dodgers.

La última semana de temporada regular ha dejado de ser una colección de 15 partidos diarios.

Se ha convertido en una serie de pequeñas eliminatorias simultáneas.

Lo que debemos observar durante las próximas jornadas no es solamente quién gana.

Hay que mirar qué equipos están gastando su bullpen para sobrevivir, cuáles pueden ordenar su rotación, quién recupera jugadores lesionados y quién llega al último domingo necesitando ayuda externa.

Porque cuando comience la postemporada, las posiciones volverán a cero.

Pero el desgaste no.

Octubre todavía no empieza oficialmente. Para buena parte de MLB, ya comenzó.

Información verificada y actualizada al jueves 24 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 7:00 a.m. ET, después de completarse la jornada del miércoles y antes del inicio de los partidos del jueves.