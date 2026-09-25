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Presidente Luis Abinader inaugurará una estancia infantil en el Distrito Nacional y dos carreteras en El Seibo

HECTOR SANCHEZ
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Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.-  El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona desarrollará este fin de semana una agenda que incluye la inauguración de una estancia infantil en el Distrito Nacional y la celebración del Día Nacional de la Biblia, el sábado, mientras que el domingo inaugurará dos carreteras en El Seibo, donde también sostendrá encuentros con jóvenes estudiantes y autoridades.

Se espera que el mandatario del Hermoso Pais Caribeño regrese Hoy Viernes 25 de Septiembre desde Nueva York donde ha estado agotando una apretada agenda que incluye su participacion en la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), asi como otros encuentros bilaterales con Colegas de otros gobiernos, encuentro con sus conciudadanos dominicanos, con instituciones academicas, entre otras actividades oficiales.

Sábado 26 de septiembre-Distrito Nacional

En el Distrito Nacional, el mandatario encabezará el acto de celebración del Día Nacional de la Biblia, que se realizará en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El gobernante también inaugurará la Estancia Infantil República de Colombia, destinada a fortalecer la atención y el cuidado de la primera infancia.

Domingo 27 de septiembre-El Seibo

La agenda del gobernante iniciará a las 11:00 de la mañana en la provincia El Seibo, con la inauguración de la carretera La Cuchilla, con una extensión de 15.20 kilómetros, obra que permitirá mejorar la conectividad vial de la zona.

También sostendrá un encuentro y almuerzo con jóvenes estudiantes de liceos politécnicos y colegios privados, espacio en el que podrá compartir con los estudiantes y conocer sus inquietudes y perspectivas. Asimismo se reunirá con autoridades de la provincia.

El mandatario concluirá su agenda en la provincia El Seibo con la inauguración de la carretera que conecta el kilómetro 7 de la carretera El Seibo-Pavón con el cruce de El Cuey y Las Mesetas, cuya longitud es de seis kilómetros.

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
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