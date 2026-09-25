Octubre ya tiene diez invitados; quedan dos boletos y una guerra final

PULSO DEPORTIVO

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

Major League Baseball amaneció este viernes 25 de septiembre con el mapa de octubre casi completo, pero todavía con dos boletos sin dueño y varias posiciones capaces de cambiar por completo los cruces de postemporada.

La jornada del jueves produjo cuatro clasificaciones: Chicago White Sox, Cleveland Guardians, Chicago Cubs y San Diego Padres aseguraron su lugar en los playoffs. Con ellos, ya son diez los equipos clasificados. Solamente quedan dos plazas disponibles: una en la Liga Americana, donde Houston y Texas siguen empatados en la cima del Oeste, y otra en la Nacional, donde Philadelphia todavía intenta resistir la embestida de Arizona.

Ésa es la historia más importante del día: octubre ya tiene casi todos sus protagonistas, pero la última batalla puede ser la más cruel.

Para Florida, el panorama también quedó más claro. Tampa Bay ya tiene asegurado no sólo el Este de la Liga Americana, sino también el primer sembrado del joven circuito y la ventaja de local hasta una eventual Serie de Campeonato. Miami, por su parte, terminó su serie en Chicago con derrota 2-1 después de haber retrasado durante dos noches la clasificación de los Cubs.

Tampa ya no pelea por entrar: pelea por llegar perfecto

Los Rays perdieron 6-4 ante los Yankees el jueves y cerraron la jornada con récord de 96-63. Nueva York mejoró a 92-67.

En condiciones normales, perder dos partidos consecutivos contra un rival divisional en la última semana generaría preocupación.

Pero Tampa ya no está jugando el mismo campeonato.

Los Rays aseguraron el Este y también el No. 1 de la Liga Americana, lo que les garantiza descanso durante la ronda de Wild Card y ventaja de local en la Serie Divisional y, si avanzan, en la Serie de Campeonato.

La verdadera competencia de Tampa durante estos últimos días no está en la tabla.

Está en el clubhouse.

El cuerpo técnico debe decidir cuánto descanso entregar, cuáles relevistas necesitan trabajo, cómo alinear la rotación y qué jugadores deben mantenerse lejos de riesgos innecesarios.

El peor error ahora sería convertir una ventaja estratégica en pérdida de ritmo.

Tampa necesita llegar descansado.

Pero también necesita llegar afilado.

El detalle que cambia todo: los Rays tendrán descanso

Las Series de Wild Card comienzan el martes 29 de septiembre. Las Series Divisionales arrancan el 3 de octubre. Los dos mejores campeones divisionales de cada liga reciben descanso en la primera ronda.

Para Tampa, eso significa algo fundamental: no tendrá que exponer su temporada en una serie al mejor de tres.

La diferencia es enorme.

Un Wild Card puede decidirse por un mal inicio, dos errores defensivos o una noche en que el bullpen no responde.

Los Rays han eliminado ese riesgo.

También pueden configurar la rotación exactamente como deseen para la Serie Divisional, algo que otros contendientes no podrán hacer si necesitan gastar sus mejores abridores simplemente para sobrevivir la primera ronda.

Ése es el verdadero premio por haber cerrado temprano.

Yankees: clasificados, pero todavía pendientes de Judge

Nueva York ya tiene asegurado el primer Wild Card de la Liga Americana.

Eso reduce la presión de la clasificación, pero no elimina la principal preocupación de los Yankees: Aaron Judge.

Judge permanece en la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla derecha. Su colocación fue retroactiva al 17 de septiembre y la primera fecha posible para ser activado es el último día de la temporada regular, el 27 de septiembre.

Eso convierte los próximos días en una carrera médica tanto como deportiva.

Nueva York puede tener localía en el Wild Card.

Puede tener profundidad.

Puede tener poder.

Pero una serie corta sin Judge cambia completamente la composición del lineup y permite a los rivales atacar de manera distinta a los bateadores que lo rodean.

Miami finalmente deja escapar a Chicago

Los Marlins hicieron exactamente lo que un equipo eliminado puede hacer durante la última semana: complicarle la vida a quienes todavía tienen algo que perder.

Miami venció a los Cubs en los primeros dos partidos de la serie, incluyendo un triunfo 3-2 el miércoles que evitó por segunda noche consecutiva que Chicago asegurara su clasificación.

El jueves, sin embargo, los Cubs ganaron 2-1 y finalmente sellaron su boleto.

Miami cayó a 78-81.

Para los Marlins, el resultado ya no modifica una carrera de playoffs propia, pero los tres juegos ofrecieron algo valioso: presión real.

No es lo mismo evaluar a jóvenes jugadores en encuentros sin trascendencia que hacerlo frente a un adversario que está intentando asegurar su temporada.

Miami pudo ver cómo reaccionan algunas de sus piezas frente a esa intensidad.

Eso también forma parte de la construcción para 2027.

Pete Crow-Armstrong hace historia

La victoria de Chicago tuvo una dimensión adicional.

Pete Crow-Armstrong alcanzó el exclusivo club 40-40, convirtiéndose en apenas el séptimo jugador en la historia de MLB en registrar al menos 40 jonrones y 40 bases robadas en una misma temporada.

No es simplemente una cifra llamativa.

El valor de Crow-Armstrong está precisamente en la combinación: poder, velocidad, defensa premium y capacidad de alterar un juego de varias maneras.

Ese perfil se vuelve todavía más peligroso en octubre.

Una base robada puede convertirse en una carrera.

Una atrapada puede cambiar una serie.

Un jonrón puede resolver un partido.

Chicago consiguió el boleto.

Ahora necesita convertir esa clasificación en una amenaza real de postemporada.

Padres: octubre por tercer año consecutivo

San Diego derrotó 4-2 a los Dodgers y aseguró su tercera aparición consecutiva en postemporada, algo que la franquicia nunca había logrado anteriormente.

Los Padres mejoraron a 89-70 y llegan a octubre en uno de sus mejores momentos de la temporada.

San Diego llegó a estar por debajo de .500 a finales de julio, pero reaccionó hasta producir un extraordinario septiembre.

Eso importa.

Los playoffs no siempre premian al equipo que dominó abril.

Muchas veces premian al que llega jugando mejor en septiembre.

San Diego está construyendo exactamente ese perfil.

Dodgers pierden, pero consiguen lo que realmente querían

Los Ángeles cayó ante San Diego, pero la derrota produjo una consecuencia paradójicamente positiva.

Los Dodgers quedaron asegurados como segundo sembrado de la Liga Nacional, lo que significa que también tendrán descanso en la ronda de Wild Card y comenzarán directamente en la Serie Divisional.

Eso elimina la necesidad de perseguir posiciones durante los últimos días.

Y aumenta todavía más la importancia de manejar cuidadosamente a Shohei Ohtani y al resto de jugadores que vienen recuperándose de molestias físicas.

Ohtani ha trabajado para regresar como bateador después de lesiones en el bíceps derecho y la rodilla izquierda. No volverá a lanzar esta temporada.

Para Los Ángeles, el objetivo no debe ser demostrar nada durante el último fin de semana.

Debe ser llegar completo.

Milwaukee entra en territorio desconocido: 100 victorias

Los Brewers derrotaron 5-1 a Philadelphia y alcanzaron las 100 victorias por primera vez en la historia de la franquicia.

Es un logro histórico.

Pero hubo otro detalle revelador.

Incluso en la noche de la victoria número 100, el manager Pat Murphy retiró a William Contreras por no correr con suficiente intensidad en un rodado.

El mensaje fue evidente.

Milwaukee no considera terminada la temporada regular simplemente porque ya consiguió la división o porque alcanzó una cifra histórica.

La organización está intentando mantener hábitos competitivos.

Ese tipo de decisión puede parecer pequeña.

En octubre puede ser exactamente lo contrario.

Philadelphia entra al último fin de semana bajo enorme presión

Los Phillies son ahora el equipo que probablemente sienta mayor presión en toda la Liga Nacional.

Philadelphia cayó a 87-72 después de la derrota ante Milwaukee.

Arizona mejoró a 85-74.

La diferencia es de solamente dos juegos con tres por disputar.

Pero existe un detalle fundamental: Arizona tiene el desempate sobre Philadelphia.

Por eso la ventaja de dos juegos es menos cómoda de lo que parece.

Si terminan empatados, Arizona queda por encima.

Philadelphia necesita evitar que la temporada llegue al domingo convertida en una operación matemática.

Arizona se niega a desaparecer

Los Diamondbacks derrotaron 12-8 a Colorado, completaron la barrida y consiguieron su quinta victoria consecutiva.

Arizona produjo seis carreras antes de registrar el primer out y terminó con 18 hits, la mayor cantidad del equipo en un juego esta temporada. Gabriel Moreno, Nolan Arenado y James McCann conectaron jonrones.

La racha cambia completamente la conversación.

Hace pocos días Arizona necesitaba prácticamente un milagro.

Ahora está a dos juegos de Philadelphia y llega a San Diego con vida.

Eso convierte la serie Diamondbacks-Padres del fin de semana en una de las más importantes de todo MLB.

San Diego ya clasificó.

Arizona está jugando por su temporada.

Ese desequilibrio psicológico puede resultar peligroso para Philadelphia.

Cleveland y White Sox: ambos entran, sólo uno ganará la división

Cleveland aseguró su tercera aparición consecutiva en playoffs al derrotar 1-0 a Boston.

Ángel Martínez conectó el único jonrón del partido y Joey Cantillo trabajó cinco entradas de un hit en relevo largo.

Los Guardians mejoraron a 83-76.

White Sox, que derrotaron 9-1 a Kansas City, están 82-77 y también aseguraron su boleto.

La división, sin embargo, sigue abierta.

Cleveland tiene un juego de ventaja.

Pero Chicago posee el desempate directo.

Eso significa que Cleveland no puede conformarse con terminar empatado.

Necesita terminar por delante.

La clasificación ya está asegurada para ambos.

La presión no desapareció.

Simplemente cambió de objetivo.

Houston y Texas: tres juegos para decidir una división

La batalla más extrema permanece en el Oeste de la Americana.

Houston y Texas presentan exactamente el mismo récord:

79-80.

Houston posee el desempate.

Eso convierte las últimas tres jornadas en una mini temporada.

No existe partido de desempate adicional. Si ambos clubes terminan igualados, los criterios de desempate deciden la posición.

Para Texas, por lo tanto, terminar empatado no basta.

Debe superar a Houston.

Los Astros tienen una ventaja que no aparece en la columna de victorias, pero puede terminar siendo la más importante de todas.

Boston tiene boleto, pero necesita recuperar fuerzas

Los Red Sox están 85-74 y ya aseguraron la postemporada.

Sin embargo, la derrota 1-0 frente a Cleveland recuerda que clasificar no resuelve todos los problemas.

Boston todavía tiene que definir la forma de su roster de octubre, especialmente alrededor de su cuerpo de lanzadores.

En una serie corta, la profundidad importa menos que la calidad de los brazos disponibles en momentos específicos.

El objetivo del fin de semana debe ser doble:

mantener ritmo competitivo y llegar físicamente entero.

Atlanta queda fijado como tercer sembrado

La derrota 7-6 ante Cincinnati dejó a Atlanta asegurado en el No. 3 de la Liga Nacional.

Eso significa que los Braves jugarán una Serie de Wild Card en Truist Park contra el sexto sembrado de la Nacional.

Para Atlanta, el panorama es completamente diferente al de Milwaukee y Los Ángeles.

Los Braves ganaron su división, pero no obtuvieron descanso.

Tendrán que jugar inmediatamente.

Por eso cualquier situación física de Ronald Acuña Jr. adquiere todavía más relevancia.

Atlanta no dispone de varios días adicionales para descansar estrellas antes de su primer partido de eliminación.

El mapa de octubre está casi completo

Diez equipos tienen boleto.

En la Liga Americana están clasificados Tampa Bay Rays, New York Yankees, Boston Red Sox, Cleveland Guardians y Chicago White Sox.

En la Liga Nacional están dentro Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers, Atlanta Braves, San Diego Padres y Chicago Cubs.

Quedan dos plazas.

En la Americana, el Oeste decidirá entre Houston y Texas.

En la Nacional, Philadelphia intenta proteger el último Wild Card frente a Arizona.

Los Rays son el No. 1 de la Americana.

Los Dodgers ya tienen asegurado el No. 2 de la Nacional.

Atlanta será No. 3.

Los Yankees tienen asegurado el primer Wild Card de la Americana.

San Diego lidera actualmente los Wild Cards de la Nacional.

Ahora ya no se trata solamente de entrar.

Se trata de contra quién jugar, dónde comenzar y cuántos brazos habrá que gastar antes de llegar a la siguiente ronda.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

La última semana ha cambiado de naturaleza.

Hace 48 horas todavía existía una enorme lista de equipos intentando asegurar simplemente su boleto.

Hoy quedan dos.

Eso desplaza el foco hacia algo más complejo: la arquitectura de octubre.

Tampa Bay aparece en una posición privilegiada.

Los Rays tienen la mejor siembra de la Liga Americana, descanso en la primera ronda, ventaja de local y tiempo para colocar la rotación exactamente donde quieran.

Eso no garantiza nada.

Pero elimina variables.

Y en octubre, reducir variables es poder.

Los Yankees tienen localía en el Wild Card, pero siguen pendientes de Judge.

Cleveland y White Sox ya están dentro, aunque continúan peleando por evitar una ruta más complicada.

Houston y Texas pueden decidir toda una temporada durante tres partidos.

Philadelphia tiene dos juegos de ventaja, pero Arizona posee el desempate y llega con cinco victorias consecutivas.

Milwaukee acaba de llegar a 100.

San Diego está jugando su mejor béisbol en el momento exacto.

Los Dodgers pueden descansar.

Atlanta no puede hacerlo durante tanto tiempo.

Y Miami, aunque eliminado, dejó una señal importante: los equipos sin boleto también pueden modificar el cuadro de postemporada.

Eso es lo que debemos observar durante el último fin de semana.

No solamente quién gana.

Hay que mirar quién necesita utilizar a su mejor abridor el domingo, quién puede guardar ese brazo para el martes, quién llega con el bullpen agotado y quién puede descansar varios días antes de comenzar octubre.

La diferencia puede determinar una serie antes de que se lance el primer pitcheo.

La temporada regular termina el domingo.

Pero para algunos equipos, los playoffs ya comenzaron.

Y para Tampa Bay, la mejor victoria de esta semana puede ser precisamente no tener que jugarlos todavía.

Información actualizada al viernes 25 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 7:00 a.m. ET, después de completarse la jornada del jueves y antes del inicio de los partidos del viernes.