La demolición de las casas de Juan Adrián y la actitud de las personas de la hermosa Campiña

Santo Domingo Este, R. D.- hemos visto con mucha atención y confieso que le he dado seguimiento estricto a casi toda la información que se ha desprendido de esta desafortunada situación que se ha originado entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y una Institución que fue creada para precisamente enfrentar lo que es la depredación de los Ríos Dominicanos.

Entre otras violaciones como son la extracción de arenas, la quema de bosques, entre otros delitos conexos que afectan en todo el territorio nacional, situación que nos tocó a nosotros en nuestro amado y querido Distrito Municipal llamado Juan Adrián y que está enclavado en la misma Cordillera Central, que pertenece a Villa de Las Hortensias, Provincia Monseñor Nouel Republica Dominicana.

Una hermosa y linda Campiña rodeadas de Ríos y Arroyos y que fue fundada hace más de 90 años, mi campo querido siempre estuvo un desarrollo lento en virtud de que las diferencias políticas a mi juicio en vez de beneficiar a esta paradisiaco Campito, lo que más le ha provocado es una lamentable división entre algunas emblemáticas familias de Juan Adrián, y digo esto, porque a raíz de esta demolición de estas casas.

Se ha desatado una serie de acusaciones, que pienso son infundadas, pero si alimentadas por una parte política de nuestro querido y amado Campito, fíjese siempre se sabe que al haber tantos ríos y arroyos pues nuestra gente se ha posicionado y ha construido cerca de los mismos, luego de esos años de historias pues se han hecho leyes para darle protección al medio ambiente y nuestros recursos naturales que nos pertenecen a todos.

Pero resulta que una vez hubo la Demolición de las casas cerca del rio Maimon, la verdad no tengo la precisión de quienes tienen la razón pues no he podido ir a investigar que realmente ha pasado con esa lamentable situación, pero el haberme criado allí, y como ha dicho el Profesor Eduardo Rosario un Dirigente Político que sin temor puedo decir que ha sido uno de los más aventajado, ya que es un ex-sindico de la Comunidad y un líder Comunitario.

Al igual que otros Políticos, como son: Andrés Peña (Bero), Sigfrido Cruz Ventura, Rafael Pérez, Ex-sindico también de la Comarca a la cual nos referimos en cuestión, según Eduardo si el Ministerio de Medio Ambiente a través del Senpa va a hacer cumplir la ley en esa Comunidad va a tener que tumbar el 70 por ciento de las casas de la familias que residen allí, en virtud de que la condición de las mayorías de nuestros habitantes viven muy cerca de los Ríos y Arroyos que tiene esa hermosa Comunidad de Juan Adrián.

Dije en un principio que estaba de acuerdo con el planteamiento hecho por el Profesor Eduardo que había llamado a reunirse la Comunidad y tratar ese grave problema con los representantes de las diferentes Iglesias, las Juntas de Vecinos, el actual Síndico Municipal, las autoridades de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y hasta con la gobernación provincial si se quiere, pero sin politizarlo, para que se le buscara una solución total y definitiva del grave problema.

Pero vi algo que me ha preocupado enormemente y es un llamado que me pareció totalmente descabellado y era levantar una resolución para pedir la declaratoria no grata a dos Personas de la Comunidad a uno de ellos no lo conozco, pero atreverse a decir que van a declarar persona no grata a un Nieto de Antolin Lluberes, y Doña Zuna Ventura, y de otro lado de una distinguida Familia como son Don Candelaria y Tatica Mejia.

Pero Además hijo de Elsira Mejia, y Sigfrido Cruz Ventura quien has sido uno de los mejores Alcalde de nuestra hermosa Comarca, porque quiérase o no las estadísticas están ahí de los trabajos dejados por los todos los Síndicos, quiero que ustedes sepan que Sigfrido Cruz Ventura dejo más de 80 áreas protegidas que no deberían de tocarse y resulta que cuando usted va y observa son muy pocas los que las han conservado.

Y yo me pregunto: ¿ Cuál de los Políticos se ha atrevido a querer tocar los derechos de un hijo de la Comunidad que para mí tiene tanto peso como cualquier otro de ustedes todos que son mis hermanos, pero oigan una cosa que les voy a decir: Ahí veo yo gentes que han estado atacando acusando al Abogado y Periodista al Dr. Ricardo Nieves, Esposo de Juana, la hija de Don Placido e Isolina Ureña, pues miren bien lo que les voy a decir.

Vuelvo y reitero que acojo con mucho respeto la Posición del Ex-sindico y Profesor Eduardo Cruz Rosario, de tratar el problema con toda la Comunidad Primero, luego con las autoridades de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la misma dirección del Senpa y con la gobernación, porque la verdad es que un problema muy grave y ustedes pueden estar seguro de que se le ha de buscar un bajadero al problema, pero es sin politizarlo.

Ahí también estuve mirando al Ex-senador Félix Nova, el cual ya ha hecho dos videos y el último de ellos, pues hablo el Ex-sindico Andrés Peña (Bero) y vi también un abogado que hablo de manera muy envalentonada acerca de la situación, pero vi además la acusación directa que se le hacía al Gobierno del PRM por la lamentable situación ocurrida en nuestra comunidad.

Y escuchen ahora mis preguntas: ¿Ustedes piensan que el Gobierno Central no va a investigar lo que realmente ha pasado allí? ¿Tiene razón la familia compuesta por el Señor Nelson Bautista Ángeles (El Rubio) Y la Señora Guillermina De Jesús Ureña? Pero contésteme alguien de mis hermanos esta última pregunta. ¿Quién es el atrevido, abusador, desconsiderado que ha estado vendiendo las tierras que son riberas del Rio Maimon? Y algo más que le debo de advertir, miren recuerden el viejo refrán que dice: “Para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado”

Y le voy a dar una clara advertencia a ese o esos vendedores que han estado vendiendo las orillas de los Ríos y Arroyos de Juan Adrián como si fuese de su propiedad o Patrimonio Familiar se puede ir preparando que una vez el Señor Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ordene una exhaustiva investigación de esa caso lamentablemente va o van ir a preso esos vendedores, yo vuelvo y reitero ahora es cuando nuestros munícipes deben prepararse para buscar una solución Salomónica a esta situación que como dice el Dr. Ricardo Nieves no solo pasa en Juan Adrián sino, pasa en casi todo el Territorio Nacional, que nos quede bien claro a todos y no debemos olvidar que la Ley es dura pero es la Ley y todos la tenemos que respetar.