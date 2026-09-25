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Encuentros que reúnen disciplina, talento y orgullo de pertenecer a una misma institución. AEOFARD desarrolla jornada de apoyo a miembros

HECTOR SANCHEZ
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Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo Este, R. D.-Dentro de esos memorables encuentro se produjo con el Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Mayor General Piloto EnmanuelM. Souffront Tamayo, FARD, quien compartió con la primer teniente Marileidy Paulino, FARD, durante un encuentro en la Comandancia General.

El comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, recibió a la primer teniente y destacada atleta Marileidy Paulino en la Comandancia General para celebrar su exitoso y victorioso cierre de temporada 2026 en los 400 metros planos del Athlos

Acompañada de su madre Anatalia Paulino y su entrenador Yaseen Pérez, junto a la presidenta de AEOFARD, Jenny Guillermo de Souffront, y el director de Deportes, coronel Rennie Aneudy Figueroa, el encuentro abarcó el rendimiento de alto rendimiento y su pausa de recuperación previa al ciclo 2027.

La conversación giró en torno al deporte, la preparación y las experiencias que han acompañado su trayectoria en escenarios internacionales.

La primer teniente Marileidy Paulino, FARD, estuvo acompañada por su madre, Anatalia Paulino, y su entrenador, Yaseen Pérez. También participaron la señora Jenny Guillermo de Souffront, presidenta de AEOFARD, y el director de Deportes de la FARD, coronel de Defensa Aérea Rennie Aneudy Figueroa, FARD (DEM).

Luego de cerrar su calendario de competencias de 2026 con una nueva victoria en los 400 metros de Athlos London y completar una temporada invicta, la atleta se encuentra actualmente en su período de descanso y recuperación, previo a la preparación de su próximo ciclo competitivo, correspondiente al año 2027.

Para la Fuerza Aérea de República Dominicana es motivo de orgullo contar entre sus miembros con una representante del deporte dominicano que continúa llevando el nombre del país a los principales escenarios internacionales.

    AEOFARD desarrolla jornada de apoyo a miembros de la FARD en la Base Aérea Barahona.

    Durante la actividad, miembros de la institución recibieron mochilas, útiles escolares, colchones y medicamentos, como parte de las acciones que impulsa AEOFARD orientadas al bienestar de los soldados y apoyo de las familias de los miembros de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

    La jornada forma parte de las iniciativas de AEOFARD dirigidas a acompañar a los miembros de la institución y sus familias, mediante respuestas concretas a necesidades identificadas en las distintas unidades de la FARD.

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    HECTOR SANCHEZ
    HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
    hectorsanchez1907@hotmail.com
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