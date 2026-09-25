Presidente Dominicano Luis Abinader recibe la Medalla Presidencial de William Paterson University, el más alto honor otorgado por esa casa de estudios. Otras Noticias Presidenciales

New Jersey, USA.– El presidente constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona recibió este viernes la Medalla Presidencial, el más alto honor conferido por la Universidad William Paterson en reconocimiento a su liderazgo y compromiso con el servicio a los dominicanos dentro y fuera del país, incluidos aquellos con doble ciudadanía que continúan participando activamente en la vida de su nación de origen.

La distinción fue entregada por el presidente de William Paterson University, doctor Richard J. Helldobler, durante una ceremonia donde el mandatario estuvo acompañado de la primera dama Raquel Arbaje.

El presidente de William Paterson University, al referirse al reconocimiento otorgado al mandatario dominicano resaltó su compromiso con la transparencia institucional, la seguridad ciudadana, la transición energética y la transformación digital, así como los avances alcanzados por la República Dominicana en movilidad urbana, acceso al agua potable, fortalecimiento de la red eléctrica, protección del medio ambiente y apoyo a la clase media.

Presidente de William Paterson University resalta el compromiso del presidente Luis Abinader con la transparencia institucional, la seguridad ciudadana, la transición energética y la transformación digital, así como los avances económicos.



Asimismo, señaló el reconocimiento internacional alcanzado por el país en materia de atracción de inversión extranjera, participación de las mujeres en el mercado laboral y recuperación económica posterior a la pandemia.

“En reconocimiento a su liderazgo y a su compromiso con el servicio a los dominicanos dentro y fuera del país, incluidos aquellos con doble ciudadanía que continúan participando activamente en la vida de su nación de origen, me enorgullece otorgarle, en este día 25 de septiembre de 2026, la Medalla Presidencial, el más alto honor conferido por William Paterson University”, expresó Helldobler.

Expresó que constituye un honor para toda la comunidad universitaria recibir al presidente Luis Abinader y a la primera dama, Raquel Arbaje, y destacó los estrechos vínculos que mantiene esa institución académica con la comunidad dominicana de Nueva Jersey.

“Com el 54.º presidente de la República Dominicana, actualmente en su segundo mandato, proviene de una larga tradición de académicos. Su Excelencia ha reafirmado su compromiso con la transparencia institucional, la seguridad ciudadana, la transición energética y la transformación digital”, destacó Helldobler.

El presidente de la universidad valoró además la presencia del mandatario dominicano en el campus mientras participa en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y destacó la trayectoria de relaciones de William Paterson con líderes, ciudadanos e instituciones de la República Dominicana.

Compromiso de continuar trabajando bajo los principios que han guiado su gestión

Tras recibir el reconocimiento, el presidente Luis Abinader expresó su agradecimiento a las autoridades de la Universidad William Paterson y afirmó que asume la distinción como un compromiso para continuar trabajando bajo los principios que, dijo, han guiado su gestión desde el inicio: eficiencia, honestidad y transparencia.

El mandatario señaló que la República Dominicana ha avanzado a pesar de las dificultades enfrentadas desde que inició su gestión en agosto de 2020, en medio de la pandemia, seguida por la invasión de Rusia a Ucrania y, más recientemente, el impacto económico de la guerra en Irán. “Sin embargo, la República Dominicana ha avanzado, no solo en el crecimiento económico, sino también en los indicadores sociales. Cuando empecé en el gobierno, en 2019, la tasa de pobreza era de 26 %. En el primer semestre de este año es de 14.5 %”.

Indicó que en seis años el país ha registrado una de las reducciones de pobreza más importantes y consideró este indicador como uno de los principales para cualquier gobierno, porque, según sostuvo, el objetivo es lograr menos pobreza, más clase media y más capacidad para nuestros pueblos.

El presidente Luis Abinader explicó que estos resultados han sido acompañados por la inversión del sector público y por inversiones históricas de más de USD 5,000 millones anuales en inversión extranjera, al tiempo que se han ampliado los programas sociales.

“Cada dominicano ahora tiene un seguro médico y hemos ampliado los programas sociales en términos de lo que la gente recibe para alimentarse, las tarjetas alimentarias, y también en educación”, sostuvo.

Sobre la educación pública, destacó los avances alcanzados, especialmente en la formación técnica, y señaló que al inicio de su gestión el Infotep contaba con ocho escuelas, mientras que actualmente existen 64 instituciones técnicas distribuidas en todo el país.

El jefe de Estado manifestó además que proviene de una familia vinculada al ámbito académico y que durante su gestión ha procurado incorporar al Gobierno profesionales de ese sector, quienes, afirmó, han realizado “un gran trabajo en las diferentes áreas en las que hemos avanzado”.

Asimismo, afirmó que considera que su mayor legado está en la democracia y recordó que en 2024 obtuvo la reelección con una amplia mayoría en el Congreso, lo que habría permitido impulsar cambios constitucionales para extender la reelección. “Podríamos cambiar la Constitución para extender la reelección indefinidamente, como se ha hecho en nuestro país y en Latinoamérica. Así que, presidente, hemos cambiado la Constitución, pero hemos hecho exactamente lo opuesto, para que sea casi imposible cambiar la Constitución con fines de reelección. Porque eso es lo mejor que podemos hacer por la democracia”, expresó.

El presidente Luis Abinader sostuvo que uno de los problemas que enfrenta la democracia en América Latina ocurre cuando los presidentes consideran que son indispensables y que deben permanecer en el poder durante años, por lo que defendió la alternancia como un elemento fundamental del sistema democrático.

“La alternancia es lo que realmente le da una oportunidad a la democracia, y eso es lo que hemos hecho. Así que en dos años estaré aquí como ciudadano”, manifestó.

El gobernante también destacó que la República Dominicana será el sexto país de Latinoamérica en recibir de las Naciones Unidas el certificado de Hambre Cero, previsto para el 12 de octubre, lo que definió como un gran legado para la República Dominicana y resaltó además que el país ha pasado de ser una nación de ingresos medios bajos a una de ingresos medios, con un ingreso per cápita cercano a los USD 12,000.

El presidente Luis Abinader expresó el orgullo que siente por la comunidad dominicana residente en Nueva Jersey, Estados Unidos y otras partes del mundo. “Y les digo que la mejor forma de mostrar la grandeza del lugar de donde vienen es ser los mejores ciudadanos donde estén ahora mismo”.

Finalmente, reiteró que recibe la distinción como un compromiso para continuar trabajando durante los dos años restantes de su gestión y posteriormente desde fuera del Gobierno. “Tomo esta distinción como un compromiso para continuar trabajando, como lo haremos en estos dos años de gobierno y después del gobierno, para promover la democracia, la justicia social y también el desarrollo económico en nuestro país y en nuestra región”.

En la actividad también estuvieron presentes los cónsules dominicanos José Francisco Santana, de Nueva Jersey; Lourdes Herrera, de Filadelfia; Lucilo López, de Toronto, y Jesús Vásquez Martínez, de Nueva York.

Presidente Luis Abinader afirma Gobierno buscará las vías para apoyar culminación del Museo Histórico Cultural Dominicano por su importancia histórica, educativa y turística

Nueva York.– El presidente Luis Abinader afirmó que el Gobierno dominicano hará todo lo posible y buscará las vías para apoyar la culminación del Museo Histórico Cultural Dominicano que se construye en Nueva York, al considerar que se trata de una iniciativa de gran importancia por sus aportes históricos, educativos y turísticos.

Durante una visita al proyecto, el mandatario pidió al congresista Adriano Espaillat y al equipo gestor que le remitan, tan pronto como sea posible, los planos, el diseño y la solicitud económica con los recursos que necesitan para terminar la obra.

“Nosotros vamos a hacer, pueden estar seguros, todo lo posible para llevar adelante esta gran idea, que es beneficiosa desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista turístico. En todos los sentidos es muy importante”, expresó el presidente Luis Abinader.

El jefe de Estado manifestó que desde el Gobierno buscarán todas las vías para respaldar la iniciativa y señaló que el senador Carlos Gómez también podría contribuir desde el Congreso Nacional.

“Mándenme lo que necesiten y nosotros nos comunicaremos con usted y con Adriano para buscar las vías de cómo hacerlo”, indicó el gobernante a los responsables del proyecto.

Adriano Espaillat destaca importancia del proyecto

De su lado, el congresista Adriano Espaillat destacó que Idani Rodríguez tuvo un papel importante en el desarrollo de la iniciativa, al señalar que sus planes para la región contribuyeron a crear las bases para que el proyecto pudiera concretarse.

Espaillat explicó además que el área donde estará ubicado el museo forma parte del Distrito Dominicano designado en el Registro Federal de Distritos Históricos, que comprende desde la calle 155, el Alto Manhattan y parte de Inwood.

Asimismo, resaltó la presencia de la comunidad dominicana en esa zona de Nueva York y señaló que alrededor de medio millón de dominicanos residen entre el oeste del Bronx y el Alto Manhattan.

Un espacio para preservar la historia y la cultura dominicanas

Durante la presentación del proyecto se explicó que la creación del Museo Histórico Cultural Dominicano surgió de una idea del congresista Adriano Espaillat hace más de 20 años y que el Instituto de Estudios Dominicanos asumió la iniciativa para contribuir a convertir esa visión en una institución dedicada a preservar el legado de los dominicanos.

Se destacó que el proyecto ha contado con respaldo institucional de autoridades de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y que será un museo universitario con el rigor y la reputación de la academia, pero creado para servir al pueblo y garantizar que la historia dominicana disponga de una casa institucional con carácter de permanencia.

Gracias principalmente a las gestiones del congresista Espaillat, se han logrado reunir aproximadamente USD 38 millones para hacer realidad el proyecto, al cual también han aportado autoridades y representantes electos de distintos niveles de gobierno en Nueva York.

El museo tendrá cinco salas de exhibición y otros espacios destinados a preservar diferentes dimensiones de la historia y la cultura dominicanas.

Asimismo, contará con el primer proyecto permanente de historia oral dedicado a preservar las experiencias de los dominicanos, recogiendo las voces de quienes trabajaron, lucharon, formaron familias e instituciones y construyeron las comunidades dominicanas que hoy existen en los Estados Unidos.

También dispondrá de una biblioteca infantil dentro del museo dedicada específicamente a preservar el español, con el objetivo de que los niños comprendan que la lengua recibida de sus padres y abuelos forma parte de su patrimonio y de su identidad cultural.

Habrá, además, espacios dedicados al béisbol, al deporte dominicano, a la música y a otras expresiones fundamentales de la cultura nacional.

Los gestores explicaron que el propósito del museo es que las nuevas generaciones de dominicanos nacidos en Nueva York y otras partes de Estados Unidos dispongan de un espacio donde puedan conocer lo que su pueblo ha creado, defendido y aportado, así como preservar su historia, cultura, lengua y sentido de pertenencia.

Presidente Luis Abinader anuncia 300 becas para jóvenes dominicanos residentes en Nueva York

Washington Heights, Nueva York.- El presidente Luis Abinader anunció este jueves 300 becas para jóvenes dominicanos residentes en Nueva York, de las cuales 100 serán para estudios de posgrado, 100 para carreras de grado y otras 100 para formación tecnológica en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

El mandatario explicó que las 200 becas de grado y posgrado serán organizadas a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York y el Ministerio de la Presidencia, con fondos especializados de la Presidencia.

“Quiero anunciar también para los dominicanos del exterior, específicamente de Nueva York, que vamos a organizar, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, del Consulado y del Ministerio de la Presidencia, 100 becas de posgrado para ustedes y 100 becas de grado”, expresó.

El presidente Abinader indicó que posteriormente serán informados todos los requisitos y dejó establecido que las oportunidades serán otorgadas tomando en cuenta el desempeño académico y los méritos de los estudiantes. “Ustedes no necesitan ni cuña ni conocer a nadie; solamente sus notas y sus méritos. Así se va a establecer”, afirmó.

Asimismo, anunció otras 100 becas de tecnología para estudiar en el ITLA, con las cuales los jóvenes tendrán la oportunidad de viajar a la República Dominicana, ampliar sus conocimientos y fortalecer sus vínculos con el país. “Hablé con el director del ITLA y también les vamos a dar 100 becas de tecnología para el ITLA, para que puedan ir allá y conocer”, manifestó.

Y agregó: “Estoy seguro de que, aunque aquí tengan tal vez equipos más adelantados, nosotros también tenemos equipos de última generación y siempre van a aprender algo. Siempre van a descubrir algo, incluso a través de los amigos que van a hacer, del conocimiento de muchas de las personas que están allá y, finalmente, hasta del contacto con su país”.

En un momento distendido del encuentro, el presidente Abinader compartió con los jóvenes presentes y, a petición del propio mandatario, se tomó una selfie junto a ellos, como parte del ambiente de cercanía e intercambio que caracterizó la actividad.

Durante la actividad el presidente Abinader estuvo acompañado del canciller de República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó; del cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, y el viceministro de Coordinación y Seguimiento Gubernamental, Luis Madera Sued.

El mandatario habló al encabezar el Panel: Juventud Dominicana en el exterior; una generación de impacto, junto con Génesis Suero, comunicadora y periodista, corresponsal de NBC Telemundo Network y presentadora de En Casa con Telemundo; Juan Vargas, ingeniero y matemático especializado en Ciencias de la Computación, fundador de Factor Blockchain y con experiencia profesional en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), y el doctor Ángel Rosario, médico y residente de Cirugía General en NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, con una maestría en Salud Pública de Harvard University. Fue moderado por Eridenia Lora, abogada y coordinadora honorífica en el exterior del Premio Nacional de la Juventud.

Orgulloso de la juventud dominicana en el exterior

Durante el encuentro, el presidente Abinader expresó su satisfacción y orgullo por los jóvenes dominicanos residentes en Estados Unidos, a quienes definió como ejemplo de la juventud del país. “Esta es la verdadera juventud de la República Dominicana y ustedes son, yo estoy muy complacido, muy orgulloso de ustedes. Me siento privilegiado de estar aquí acompañándolos y conversando con ustedes”.

Agregó que ellos representan a la mayoría de la juventud dominicana, una juventud estudiosa que realmente es un ejemplo para el país y también para Nueva York, y destacó que muchos poseen las nacionalidades dominicana y estadounidense, por lo que, dijo, esa condición representa una ventaja para los jóvenes porque les permite conocer y desenvolverse en dos culturas. “Esa dualidad, en vez de ser algo que les afecte, es todo lo contrario. Eso les ayuda, porque ustedes tienen la visión de dos culturas. Nunca olviden la cultura original de su familia, su tierra, que siempre va a estar ahí”, manifestó.

El mandatario explica que serán 100 becas de posgrado, 100 de grado y otras 100 para formación tecnológica en el ITLA

En ese sentido, los exhortó a preservar su nacionalidad dominicana y mantener una relación cercana con el país. “Tengan su pasaporte, tengan su nacionalidad, porque la República Dominicana siempre les tendrá las puertas abiertas y siempre será su tierra”, afirmó, al tiempo que explicó que mantener esa cercanía con sus orígenes también puede facilitar el intercambio de conocimientos, ideas, negocios y educación entre ambos países.

Propone foro entre jóvenes del exterior y República Dominicana

El presidente propuso además que jóvenes destacados residentes en el exterior participen en un foro especial junto con jóvenes destacados de la República Dominicana, para intercambiar ideas sobre las iniciativas que pueden desarrollar en beneficio del país. “Yo les propongo que estos jóvenes destacados participen en un foro especial con jóvenes destacados de la República Dominicana, para que entre ellos discutan qué cosas pueden hacer por el país, obviamente con la ayuda del Gobierno también”.

Explicó que este acercamiento también permitirá generar conocimientos, amistades y nuevos contactos con la República Dominicana. “Me siento privilegiado y para mí es un orgullo contar con estos jóvenes tan capaces, porque son ustedes los que representan el corazón y el ejemplo de nuestro país”, concluyó.

Intervenciones de los panelistas

Al responder las inquietudes de los jóvenes, el presidente Abinader explicó que el sargazo constituye un problema multidimensional, debido a que no solo afecta al turismo, sino también a la generación eléctrica. Indicó que la República Dominicana desarrolla investigaciones para determinar cómo recogerlo, transportarlo e industrializarlo de manera eficiente, incluyendo su posible utilización como fertilizante, y señaló que el país comparte estudios y avances con México y Estados Unidos para buscar una solución integral.

En materia de educación y tecnología, el mandatario afirmó que la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es fundamental para las nuevas tecnologías y la empleabilidad de los jóvenes. Destacó que el país exporta USD 2,800 millones en dispositivos médicos, avanza en una estrategia para ensamblar semiconductores y cuenta con una estrategia nacional de inteligencia artificial.

Asimismo, resaltó la expansión de la educación técnica y tecnológica, señalando que el Infotep pasó de ocho escuelas en 2020 a 64 en la actualidad, mientras que el ITLA, que tenía aproximadamente una sede y media, cuenta hoy con diez distribuidas en el territorio nacional. “Ese es el valor que le damos a la educación digital”, expresó.

Sobre la inteligencia artificial, el presidente Abinader destacó el programa RD Aprende, dirigido a la alfabetización básica en esta materia, y sostuvo que “la inteligencia artificial no es ética o antiética por sí misma”, sino que depende de la información que se le introduzca, de cómo se diseñe y de las decisiones de quienes la desarrollan.

El jefe de Estado también destacó la valoración de los egresados del ITLA en el mercado laboral, y relató como ejemplo el interés de entidades bancarias por contratar a sus estudiantes. “Fíjate cómo es la valoración que tienen los egresados del ITLA”, manifestó.

Al ser abordado sobre las criptomonedas y las nuevas formas de inversión, el presidente exhortó a los jóvenes a actuar con conocimiento y prudencia. “No inviertan en lo que no conozcan, en lo que no entiendan y en lo que no comprendan”, expresó, al tiempo que recomendó buscar orientación de personas con el conocimiento y la integridad necesarios antes de realizar este tipo de inversiones.

Presidente Abinader escucha las iniciativas de la juventud dominicana en el exterior

Además, la moderadora del panel, Eridenia Lora, agradeció al presidente Luis Abinader su interés en acercarse y escuchar las iniciativas de la juventud dominicana en el exterior, y valoró el respaldo del cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez, a las iniciativas dirigidas a los jóvenes. Durante el encuentro, condujo las preguntas sobre medioambiente, inteligencia artificial, educación, tecnología, salud y oportunidades para la diáspora, y destacó la participación de jóvenes dominicanos de Nueva York, Connecticut, Pensilvania, Carolina del Norte, Nueva Jersey y Massachusetts.

En tanto, la comunicadora y periodista Génesis Suero agradeció al presidente Abinader que dedicara parte de su agenda a la juventud de la diáspora y afirmó que los dominicanos en el exterior son “los propulsores número uno de que la República Dominicana no quede olvidada cuando salimos de nuestro país”. Al abordar el uso de la inteligencia artificial en la comunicación, sostuvo que es deber del periodista “hacer mi tarea, corroborar que la información sea genuina y asegurarme de que no sea utilizada para causarle daño a otros”.

De su lado, el doctor Ángel Rosario, residente de cirugía general en Columbia University y fundador de Socially Responsible Surgery, explicó que esa organización trabaja para comprender y reducir los factores sociales que dificultan el acceso a las cirugías, con especial atención a la comunidad dominicana de Washington Heights. Indicó que han desarrollado investigaciones junto con el Instituto de Estudios Dominicanos y la doctora Ramona Hernández, iniciativas con estudiantes de George Washington High School y un programa de navegadores de pacientes para acompañar a las personas antes y después de una operación. Asimismo, destacó las posibilidades de la tecnología y la cirugía robótica para ampliar el acceso a servicios quirúrgicos de comunidades vulnerables y planteó la importancia de impulsar programas de liderazgo e intercambio entre la República Dominicana y Estados Unidos en materia de salud.

Mientras, el ingeniero y matemático Juan Vargas, fundador de Factor Blockchain, explicó que blockchain y criptomonedas son conceptos distintos y señaló que esta tecnología puede tener aplicaciones en áreas como seguridad, sector inmobiliario, turismo, música, eventos y transporte. Expuso que su proyecto permite realizar auditorías criptográficas de certificados de seguridad y sostuvo que el blockchain puede utilizarse para transferir contratos de alquiler o títulos de propiedad, entre otras aplicaciones. Sobre las inversiones, recomendó distinguir entre las criptomonedas y los proyectos de blockchain que ofrecen servicios tangibles, al considerar que estos últimos están vinculados a servicios con aplicación en el mundo real.

Talento, disciplina y compromiso de los jóvenes

En el evento, que se llevó a cabo en la Alianza Dominicana Cultural Center, el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, presentó la edición 2026 de Orígenes de Excelencia y agradeció al presidente Abinader por reconocer el talento, disciplina y compromiso de los jóvenes, y por hacerles sentir que la República Dominicana valora los logros de sus jóvenes en el exterior.

Invitó a los jóvenes a prepararse, a buscar orientación y a confiar en sus capacidades. “Nuestra comunidad necesita su talento en los profesionales, en los negocios, en las artes y en el servicio público. Y necesita también su solidaridad: cuando ayudan a otro joven a avanzar, contribuyen a que todos crezcamos. Señor presidente, en esta juventud hay conocimientos, creatividad y experiencias que pueden fortalecer los vínculos entre nuestro país y los Estados Unidos. Escuchar sus aspiraciones y acompañarlos es una responsabilidad que asumimos desde el Consulado”, manifestó.

En tanto, Miguel Arias Suárez, expresidente de la Asociación de Estudiantes Dominicanos de City College, graduado de Ciencias Políticas y estudiante de maestría en Administración Pública, destacó el esfuerzo de los jóvenes dominicanos en el exterior para estudiar, trabajar y apoyar a sus familias sin perder el vínculo con su cultura, y planteó la necesidad de fortalecer el respaldo institucional a esta población. Valoró iniciativas como el Premio Nacional de la Juventud, los Juegos Juan Pablo Duarte y las becas anunciadas por el presidente Abinader.

Presidente Luis Abinader se reúne con diáspora dominicana en Brooklyn; Antonio Reynoso declara el 24 de septiembre como Día del Orgullo Dominicano

Brooklyn, Nueva York.– El presidente Luis Abinader sostuvo este jueves un encuentro con representantes de la diáspora dominicana en Brooklyn, junto con el presidente de este condado, Antonio Reynoso, quien declaró oficialmente el 24 de septiembre de 2026 como el Día del Orgullo Dominicano, en reconocimiento a las contribuciones de los dominicanos al desarrollo económico, social y cultural de esta comunidad y en conmemoración de la visita del mandatario.

Durante el acto, el presidente Abinader expresó su orgullo por las conquistas y los triunfos de los dominicanos residentes en Brooklyn y agradeció el respaldo que ofrecen a la República Dominicana mediante las remesas, las inversiones y el apoyo a sus familias. “Nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes, de sus conquistas, de sus triunfos”, afirmó, al asegurar que el país siempre le estará agradecido a la comunidad en el exterior.

El mandatario recordó sus propios vínculos familiares con Nueva York y afirmó que conoce de cerca la vida y el esfuerzo de la diáspora. “Conozco lo que ustedes han hecho, conozco también cómo los funcionarios norteamericanos se refieren y admiran a la comunidad dominicana por sus aportes, por sus emprendimientos, por su desarrollo”, expresó.

El presidente Abinader señaló que desde su llegada al Gobierno se han ampliado los servicios ofrecidos a la diáspora a través de los consulados y se ha avanzado en la digitalización de trámites públicos, con el objetivo de facilitar el acceso de los dominicanos residentes en el exterior. “Pero lo mejor que le puede pasar a la comunidad dominicana en el exterior es que podamos hacer una mejor República Dominicana”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que, pese a las dificultades internacionales enfrentadas desde 2020, el país ha logrado avances económicos, sociales y de infraestructura. Citó los proyectos de transporte masivo, el desarrollo turístico de Pedernales, las iniciativas industriales en Manzanillo y las nuevas plantas eléctricas, así como la reducción de la pobreza de 25.9% en 2019 a 14.8% en el primer semestre de este año y el reconocimiento de República Dominicana como el sexto país de Latinoamérica con Hambre Cero.

En materia de seguridad, sostuvo que “un solo homicidio es demasiado” y afirmó que, aunque las estadísticas han mejorado, el Gobierno continúa trabajando para reducirlas y avanzar en la reforma de la Policía Nacional. Asimismo, reconoció que quedan retos en un mundo cambiante, entre ellos los derivados del avance de la inteligencia artificial.

El jefe de Estado aseguró que su gestión continuará creando mejores condiciones para los dominicanos residentes en el exterior y reiteró que la República Dominicana siempre será su tierra. “Siempre van a tener las puertas abiertas, siempre los vamos a recibir con una sonrisa, siempre los vamos a recibir con amor, con agradecimiento y con orgullo”, manifestó.

Asimismo, agradeció la solidaridad demostrada por la diáspora durante la pandemia, cuando, contrario a las previsiones, aumentó el envío de remesas al país. “Eso habla de la solidaridad, de la sensibilidad de los dominicanos, que realmente a mí me llena de orgullo”, expresó.

Finalmente, el presidente Abinader destacó al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, como ejemplo del desarrollo alcanzado por las nuevas generaciones de dominicanos y resaltó la creciente participación de la diáspora en los negocios, las instituciones, la política y la cultura. “Qué bueno que vine a Brooklyn”, afirmó, al señalar que allí existe una gran comunidad dominicana que merece ser atendida, que merece ser saludada y que merece ser felicitada.

Reconocimiento de las muchas contribuciones de la diáspora dominicana

“El espíritu dominicano es una parte integral de nuestra cultura y economía. Y ahora, en reconocimiento de las muchas contribuciones de la diáspora dominicana a nuestro condado y en conmemoración de la histórica visita del excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana aquí a Brooklyn, me enorgullece declarar oficialmente el 24 de septiembre de 2026 como el Día del Orgullo Dominicano”, proclamó Reynoso.

El presidente del condado de Brooklyn expresó que también ha sido testigo del crecimiento de la República Dominicana durante la presidencia de Luis Abinader y señaló que, desde 2020, el mandatario ha trabajado para acabar con el hambre, mejorar la seguridad e impulsar inversiones para desarrollar la economía.

“Desde el monorriel de Santiago y el túnel de la Plaza de la Bandera, usted está creando infraestructuras nuevas para mejorar, unir a los dominicanos e iniciar una era de modernidad que solo soñaban nuestros padres”, afirmó.

Reynoso destacó, además, el significado de la presencia del jefe de Estado en Brooklyn y aseguró que se trata de un acontecimiento de especial relevancia para la comunidad dominicana residente en ese condado.

“Por primera vez en nuestra historia, el presidente de la República Dominicana está aquí para conocer las contribuciones de la diáspora dominicana de Brooklyn. Una hermosa diáspora que cuenta con más de 100,000 dominicanos. Me siento especialmente honrado de convocar este evento, siendo el primer dominicano elegido presidente de condado en la ciudad de Nueva York”, manifestó.

Expresó que con esta primera visita oficial del mandatario a Brooklyn espera fortalecer los vínculos entre ese condado y la República Dominicana, así como crear nuevas oportunidades para los dominicanos en el exterior y sostuvo que, mientras Brooklyn continúa creciendo, su misión es garantizar que todos sus residentes puedan beneficiarse de ese crecimiento y destacó la expansión que también experimentan las comunidades dominicanas.

“Mi meta es que los dominicanos de segunda y tercera generación no pierdan sus vínculos con la República Dominicana. Y en crear más oportunidades, podemos apoyar el crecimiento del país igual que al crecimiento de Brooklyn. Porque, señor presidente, la diáspora dominicana de Brooklyn es una fuerza potente. La prueba está en este salón”, enfatizó Reynoso.

Día histórico para la comunidad dominicana y reafirma estrechos vínculos

De su lado, el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, destacó que la presencia del presidente Luis Abinader en Brooklyn marca un día histórico para la comunidad dominicana y reafirma los estrechos vínculos con un distrito donde miles de dominicanos, a través de su trabajo, perseverancia y emprendimientos, han construido hogares, establecido negocios, generado empleos y contribuido al desarrollo económico.

El cónsul Vásquez Martínez anunció que ya está instalada de manera permanente la oficina del Consulado dominicano en Brooklyn, debidamente autorizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Informó, además, que la Junta Central Electoral comunicó que, a partir de la próxima semana, también estará instalada en esa oficina consular para ofrecer servicios de cedulación y los demás servicios correspondientes a esa institución.

Durante el acto, el presidente Abinader y el cónsul Vásquez Martínez entregaron un reconocimiento a Antonio Reynoso, nacido en Brooklyn y criado en Williamsburg, hijo de padres dominicanos, a quien definió como una expresión de las aspiraciones de numerosas familias que llegaron a Nueva York buscando un mejor futuro para sus hijos.

Destacó que Reynoso inició su trayectoria como organizador comunitario y posteriormente como concejal, hasta convertirse en el primer latino en presidir Brooklyn y el primer dominicano que preside un condado en el estado de Nueva York y resaltó su atención a temas relacionados con la vivienda, la salud materna y el bienestar de las familias, así como su vocación de servicio. “Antonio, en tu trayectoria reconocemos el esfuerzo de tus padres, el valor de tus raíces y tu compromiso con la comunidad que te vio crecer. Tu ejemplo demuestra a nuestros jóvenes que, con preparación y dedicación, pueden alcanzar espacios desde los cuales transformar vidas”, manifestó Vásquez Martínez.

Valora jornada nacional de oración convocada recientemente por el presidente Luis Abinader

En tanto, el reverendo padre Jeremías Castillo valoró la jornada nacional de oración convocada recientemente por el presidente Luis Abinader, al considerar que esta iniciativa responde a la tradición histórica y cristiana del pueblo dominicano y sostuvo que la oración ha estado presente desde el nacimiento de la nación y destacó la importancia de poner al país bajo la protección de Dios, especialmente ante los acontecimientos naturales que han afectado a naciones vecinas.

“El pueblo dominicano ora desde su nacimiento. Nuestra patria nace con ese deseo, desde los trinitarios, de honrar a Dios”, expresó y en ese sentido, agradeció directamente al mandatario por la iniciativa: “Por eso agradezco al señor presidente que haya llamado a esa jornada de oración a todos los dominicanos”.

Presidente Luis Abinader y gobernadora Hochul fortalecen cooperación entre la República Dominicana y Nueva York en gestión de emergencias y protección de infraestructuras

Nueva York.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, sostuvieron un encuentro con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales y dar seguimiento a las iniciativas acordadas durante la visita de la gobernadora a la República Dominicana en noviembre pasado.

En el encuentro, en el que también estuvo presente el congresista Adriano Espaillat, se destacó que una delegación de aproximadamente 40 representantes dominicanos de las áreas de gestión de emergencias y seguridad pública se encuentra en el estado de Nueva York para participar en una amplia cumbre de capacitación y colaboración.

Durante el encuentro, el presidente Abinader manifestó que la gobernadora ha sido una buena amiga y una gran aliada de la comunidad dominicana, que les ha ayudado a integrarse en la sociedad estadounidense y también en la vida de Nueva York. “Muchas gracias por eso”.

También, expresó, estamos trabajando en varios programas, especialmente en materia de respuesta a emergencias y desastres, y agregó que realmente tienen una relación especial con el estado de Nueva York. “Aquí viven más de un millón de dominicanos y descendientes de dominicanos, y es una relación muy especial la que mantenemos”.

“Como dije, la gobernadora visitó la República Dominicana y estuvimos muy contentos de recibirla. Esperamos que usted y su esposo vuelvan a la República Dominicana como buenos amigos, y también queremos agradecerles por todo lo que han hecho por nuestra comunidad”, manifestó el presidente Abinader.

Y agregó: “Les agradecemos profundamente y esperamos seguir trabajando juntos para que nuestra comunidad continúe progresando e integrándose cada vez más en la economía y en la sociedad estadounidense”.

El presidente Abinader compartió además su vínculo familiar con la inmigración y destacó el valor de las comunidades que reciben y apoyan a quienes llegan a los Estados Unidos. “Tengo una historia familiar muy cercana a la inmigración. Mi abuelo materno emigró y estableció una ferretería en la calle 103, en Corona. Mi madre vivió allí desde 1957. También tengo una historia de inmigración y entiendo el valor de las comunidades que ayudan a recibir y apoyar a quienes llegan a los Estados Unidos”, expresó el mandatario.

El presidente Abinader concluyó sus palabras agradeciendo a la gobernadora Hochul por su apoyo, por su cooperación y por su empatía con la comunidad dominicana.

Orgullosa de dar la bienvenida a su amigo, el presidente del maravilloso país de la República Dominicana

De su lado, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, expresó estar muy orgullosa de dar la bienvenida a su amigo, el presidente del maravilloso país de la República Dominicana, Luis Abinader y dijo que su visita aquí significa mucho para ella. “Se basa en la historia de una visita que tuve a su país hace un año, donde fui recibida con gran hospitalidad. Fui la primera gobernadora en la historia en ser invitada a dirigirse al Congreso”.

Hochul indicó que durante el encuentro conversaron sobre muchos de sus intereses mutuos, sobre cómo manejan las ventajas económicas que siguen creciendo a pesar de los aranceles y otros desafíos, los costos de la energía y los precios de la gasolina y el diésel, pero también sobre cómo pueden trabajar juntos.

“Parte de ello ha sido aprovechar la experiencia que tenemos aquí en Nueva York para enfrentar los desastres que afectan a la isla, pero que también afectan a Nueva York. Hemos trabajado muy duro juntos para traer un equipo de 40 personas de manejo de emergencias de la República Dominicana, que literalmente están entrenándose ahora mismo en Nueva York, en las instalaciones que ofrecemos para la capacitación en respuesta a emergencias”, agregó Hochul.

También, sostuvo, están trabajando en desafíos ambientales. “Podemos ofrecer ayuda desde el Departamento de Conservación Ambiental con el río Yaque, que ha estado contaminado durante muchas décadas, y me enorgullece escuchar el progreso que han logrado”.

Asimismo, explicó que están colaborando en muchas áreas de interés mutuo. “Pero todo lo que sé es que, como gobernadora de un estado que se enorgullece de ser el hogar de más de un millón de personas de ascendencia dominicana, quiero asegurarme de que esta comunidad se sienta protegida frente a las recientes acciones migratorias que han generado preocupación”.

La gobernadora Hochul precisó que no se trata solamente de perseguir a criminales o a los peores infractores, como se había prometido. También se está afectando a personas que dirigen restaurantes, bodegas, trabajan y forman parte esencial de la comunidad.

También agradeció al congresista Adriano Espaillat, a quien definió como un líder extraordinario, amigo suyo desde hace muchas décadas y quien fue su embajador durante su visita a Santiago, su ciudad natal y también la del presidente, así como a Santo Domingo.

“Fue una experiencia extraordinaria, algo que nunca olvidaré, y quiero agradecerle por todo lo que hace construyendo relaciones, así como por todo lo que ha hecho por su comunidad como representante”, manifestó.

De igual manera, agradeció a la directora ejecutiva de la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York, Minosca Alcántara, y reconoció todo el trabajo que ha realizado ayudando a construir relaciones más profundas entre el estado de Nueva York y la República Dominicana.

Colaborar con la recuperación y saneamiento del río Yaque del Norte

En tanto, el congresista Adriano Espaillat destacó que el estado de Nueva York está entrenando a 40 miembros del personal de respuesta a emergencias de la República Dominicana, ante la proximidad de la temporada de huracanes en el Caribe y las amenazas de terremotos en distintas partes de América Latina.

Explicó que Minosca coordina este entrenamiento en las cercanías de Utica, Nueva York, y señaló que la gobernadora también se comprometió a colaborar con la recuperación y saneamiento del río Yaque del Norte, “algo muy personal para mí y para el presidente, porque ambos provenimos de Santiago”. Indicó que estos esfuerzos surgieron como resultado de la visita de la gobernadora a Santiago y Santo Domingo el año pasado y agregó que ahora iniciarán los diálogos para avanzar en el saneamiento del río Yaque del Norte.

Sobre la cumbre

La cumbre, que se desarrolla del 21 al 25 de septiembre, tiene como sede el Centro Estatal de Capacitación para la Preparación (SPTC, por sus siglas en inglés), en Oriskany, y está enfocada en la planificación y respuesta ante emergencias, así como en la protección de las comunidades frente a futuros desastres.

La misión de capacitación de cinco días impulsa el histórico acuerdo bilateral para compartir mejores prácticas en gestión de emergencias e infraestructura. Asimismo, la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York y la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia se asocian para ofrecer capacitación sobre protección de infraestructuras críticas e inspección posterior a terremotos.

El programa de capacitación se centra en búsqueda y rescate táctico, comunicaciones de emergencia y apoyo a la salud mental de los equipos de respuesta.

Programa de capacitación

Durante los cinco días de la cumbre, la delegación participa en un riguroso programa que incluye presentaciones, demostraciones prácticas y ejercicios tácticos dirigidos por expertos de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES), incluidas la Oficina de Gestión de Emergencias, la Oficina de Prevención y Control de Incendios, la Oficina de Comunicaciones Interoperables y de Emergencia, el área de Recuperación ante Desastres y el programa de Capacitación/Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS); además de la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York (NYSBA), el Departamento de Estado de Nueva York y la Universidad de Albany.

El programa de capacitación está estructurado en torno a áreas operativas clave: Búsqueda y rescate táctico: Los participantes realizarán demostraciones prácticas, dirigidas por la Oficina de Prevención y Control de Incendios, utilizando el simulador especializado de capacitación para inundaciones y rescate en aguas rápidas (SWFT) del SPTC, el circuito de cuerdas y la zona de escombros, para capacitarse en operaciones en estructuras colapsadas, inspecciones de edificios y protocolos de inspección estructural posteriores a terremotos.

Tecnología avanzada e integración de drones: Sobre la base de la alianza de Nueva York con NUAIR, la delegación participará en demostraciones prácticas de vuelo de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (drones) para operaciones de búsqueda y rescate urbano, búsqueda en zonas boscosas, respuesta ante materiales peligrosos (HAZMAT) y operaciones de las fuerzas del orden.

Comunicaciones de emergencia y alertas públicas: Expertos instruirán a los participantes sobre la infraestructura del Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública (IPAWS), las redes de alerta basadas en suscripciones, como NY-Alert, y el desarrollo de sólidos planes de comunicaciones de emergencia, incluyendo un estudio de caso sobre los esfuerzos de respuesta durante el huracán Helene.

Recuperación ante desastres y políticas públicas: Las sesiones abordarán programas de asistencia y prevención de desastres, así como el desarrollo y aplicación de códigos en el estado de Nueva York.

Bienestar de los equipos de respuesta: Reconociendo que la respuesta ante desastres implica una importante carga psicológica, el programa incluye sesiones específicas sobre salud mental. La doctora Amy Nitza, de la Universidad de Albany, ofrecerá una presentación especializada sobre el manejo del estrés operacional y el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial para apoyar la salud mental en comunidades desatendidas. NYSBA también realizará una presentación sobre su Programa de Resiliencia ante Traumas en el Lugar de Trabajo y Asistencia al Empleado.

Para concluir el programa de capacitación el viernes, la delegación participará en un ejercicio de discusión del Centro de Operaciones de Emergencia (EOC, siglas en inglés), centrado en un escenario de terremoto.

En el encuentro también estuvieron presentes el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez, y la directora ejecutiva de la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York, Minosca Alcántara.

Presidente Luis Abinader es reconocido con la Insignia de Oro, el más alto honor de Americas Society por su liderazgo y el impacto de su gestión en la República Dominicana y el hemisferio

Nueva York.– El presidente Luis Abinader fue reconocido este miércoles con la Insignia de Oro, el más alto honor de Americas Society, por su destacado liderazgo en República Dominicana y el hemisferio y por promover el progreso económico, democrático e institucional del país y en toda la región.

El mandatario fue reconocido, además, por su destacada labor en la recuperación económica de la República Dominicana, su firme compromiso con la defensa y el fortalecimiento de la democracia y su papel en la promoción de la cooperación regional, particularmente en materia de seguridad e integración económica.

La distinción fue entregada durante una ceremonia celebrada en la sede de Americas Society, en Nueva York, donde el mandatario estuvo acompañado de la primera dama Raquel Arbaje; de sus hijas, Esther Patricia y Adriana Margarita Abinader Arbaje, y del canciller, Víctor “Ito” Bisonó.

Durante la ceremonia, Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, y Andrés Gluski, presidente de la junta directiva de Americas Society/Council of the Americas, hicieron entrega de la distinción al presidente Luis Abinader.

Tras recibir la distinción, el mandatario afirmó que ha asumido su gestión como el cumplimiento del deber para el cual fue elegido por el pueblo dominicano y recordó que al país le ha correspondido enfrentar momentos difíciles derivados de la pandemia del COVID-19, la invasión de Rusia a Ucrania, el aumento de los precios de las materias primas, la guerra con Irán, la situación de Haití y las nuevas tarifas internacionales.

“A pesar de todo eso, y en este año tan especial, el crecimiento de la República Dominicana se consolida en un 4.5 %. Si no es el mayor crecimiento de Latinoamérica, si no es el primero, será el segundo en términos de crecimiento”, expresó.

El mandatario sostuvo que el crecimiento económico es fundamental para alcanzar el desarrollo, pero señaló que este debe traducirse también en mejores indicadores sociales. En ese sentido, destacó que cuando llegó al Gobierno la subalimentación alcanzaba al 8.7 % de la población, mientras que actualmente se encuentra por debajo del 2.5 %, lo que, según indicó, convierte a República Dominicana en el sexto país de Latinoamérica con hambre cero.

Asimismo, resaltó la reducción de la pobreza monetaria, al señalar que se situaba en un 26 % en 2019 y que el promedio del primer semestre de este año es de 14.5 %. Consideró que este resultado es fundamental para el desarrollo, las inversiones y la paz social. “Tenemos que tener paz social, y eso lo tenemos en la República Dominicana. Por eso también las inversiones han tenido niveles récord y este año van a superar los 5,200 millones de dólares en inversión extranjera”, indicó.

En materia turística, el presidente Luis Abinader proyectó que este año el país superará los 12 millones de turistas, alcanzando casi 12.4 millones de visitantes, y destacó que, después de México, República Dominicana es el país de Latinoamérica que más turistas recibe.

También resaltó el crecimiento de las zonas francas y exportaciones por alrededor de USD 16,000 millones, así como la diversidad de la economía dominicana. Como ejemplo, señaló que las academias de los 30 equipos de Grandes Ligas representan entre USD 500 millones y USD 600 millones para la economía nacional, mientras que las exportaciones de cigarros alcanzan unos USD 1,300 millones.

El jefe de Estado agregó que desde las zonas francas el país exporta casi USD 3,000 millones en dispositivos médicos y unos USD 800 millones en equipos electrónicos, lo que, dijo, evidencia un desarrollo que avanza hacia niveles medios de tecnología.

“Tenemos una estrategia para la inteligencia artificial y una estrategia para el ensamblaje de semiconductores, porque nuestra política es abrir cada vez nuevos nichos y nuevas áreas de negocio”, afirmó.

Abinader reiteró, además, la orientación de su administración hacia la inversión, la creación de empleos y el desarrollo empresarial. “República Dominicana es un país y este es un Gobierno pro negocios, pro empresa y pro empleo”.

Explicó que no existe otra manera de desarrollar una economía que apoyando a las empresas, creando empleos y generando valor, para luego distribuir la riqueza creada mediante mejores salarios y mayor competitividad.

Al abordar el legado de su gestión, el mandatario afirmó que uno de los aspectos que considera más importantes está relacionado con el fortalecimiento de la democracia. “Y sí, cambiamos la Constitución, pero la cambiamos exactamente en la dirección contraria a como otros presidentes de nuestro país o de Latinoamérica lo han hecho: para blindarla y hacer mucho más difícil que alguien pudiera optar por un tercer período presidencial”, sostuvo.

El presidente manifestó que dos períodos y no más contribuyen a fortalecer y consolidar tanto la democracia dominicana como la latinoamericana, y señaló que uno de los riesgos para los sistemas democráticos se produce cuando un presidente procura mantenerse indefinidamente en el poder. “Yo pienso que ese es uno de mis principales legados a la democracia y por lo cual seguiremos trabajando después de salir del Gobierno”.

El presidente Abinader también recordó que se pronunció recientemente sobre la situación de Nicaragua tras el anuncio de que ya no se permitirían los partidos políticos. “Ese tipo de situaciones no se debe permitir en nuestra Latinoamérica”, expresó.

“Tenemos que seguir luchando por la democracia y por esos pueblos, porque es muy fácil para un dictador hablar de autodeterminación de los pueblos. Claro, existe la autodeterminación del jefe de Gobierno y del dictador. Por eso siempre se necesita la ayuda internacional”, agregó.

Finalmente, el mandatario aseguró que continuará trabajando en favor de la democracia, los negocios y las políticas que, a su juicio, conducen al progreso, al tiempo que reconoció el papel del sector privado y de las inversiones en los resultados alcanzados por el país.

“Cuando vemos esos indicadores sociales, no solamente se deben a la acción del Gobierno, sino también a las inversiones con las que ustedes han confiado en nuestros países y, especialmente, en la República Dominicana”, concluyó.

La Insignia de Oro es concedida a jefes de Estado democráticamente elegidos cuyo excepcional trabajo ha tenido un impacto profundo y duradero en su país, en la vida de sus habitantes y en el progreso de la región.

Impacto transformador en RD y la región

“El liderazgo del presidente Abinader ha tenido un impacto transformador no sólo en la República Dominicana, sino también en la región. Su trayectoria constituye un referente para las próximas décadas, y es un enorme honor entregarle esta distinción esta noche”, expresó Segal.

De su lado, Andrés Gluski destacó el liderazgo del presidente Abinader en la recuperación económica de República Dominicana tras la crisis de la pandemia, el refuerzo del sistema democrático del país con la reforma constitucional de 2024 y la cooperación con otros países de la región en materia de seguridad y de cadenas de suministro más resilientes.

“Presidente Abinader, esta noche reconocemos un período durante el cual la República Dominicana enfrentó una crisis extraordinaria, recuperó la confianza, fortaleciendo sus instituciones y amplió su papel en el hemisferio”, manifestó Gluski.

“Hoy reconocemos una forma de liderazgo que nace de una profunda confianza en el país y, sobre todo, en su gente. El presidente Abinader encarna el liderazgo que nuestro hemisferio necesita para crecer, prosperar y ocupar con mayor fuerza el lugar que le corresponde en el mundo”, agregó.

Insignia otorgada a otros mandatarios

La Insignia de Oro ha sido otorgada anteriormente a Raúl Alfonsín, en 1985; Ronald Reagan, en 1987; Fernando Henrique Cardoso, en 1998; Ricardo Lagos, en 2005; Luis Inácio Lula da Silva, en 2008; Michelle Bachelet, en 2009; Felipe Calderón, en 2011; Juan Manuel Santos, en 2012; Mauricio Macri, en 2017; Iván Duque, en 2021, y Luis Lacalle Pou, en 2023, entre otros.

República Dominicana y Grecia acuerdan fortalecer comercio, inversiones y cadenas de suministro

Nueva York.– La República Dominicana y la República Helénica suscribieron un Memorándum de Entendimiento mediante el cual establecen un marco de cooperación dirigido a promover el comercio, las inversiones y el desarrollo de cadenas de suministro entre ambos países.

El acuerdo prevé la creación de un Grupo de Trabajo Conjunto que explorará mecanismos para fortalecer las relaciones económicas y propiciará el intercambio de información, estrategias y perspectivas entre los sectores público y privado de ambos países.

El Memorándum fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, y el ministro de Relaciones Exteriores de la República Helénica, Giorgos Gerapetritis, en el marco de la agenda de trabajo que desarrolla el canciller dominicano durante la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

En el marco de la referida agenda, el canciller Bisonó sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, con quien abordó temas relacionados con la comunidad dominicana residente en ese país, la política energética, el turismo y las oportunidades para continuar ampliando el intercambio económico y comercial entre la República Dominicana e Italia.

Además, el ministro acompañó al presidente Luis Abinader en una reunión con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Khaled El-Enany. Durante el encuentro conversaron sobre la posibilidad de establecer en el Centro de Innovación de Punta Bergantín, un instituto orientado a impulsar la educación STEM, inspirado en el modelo que la Unesco desarrolla en Shanghái.

El canciller Bisonó también acompañó al presidente Luis Abinader en un encuentro de la iniciativa Escudo de las Américas, encabezado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que reunió a representantes de países de la región para abordar mecanismos de coordinación y cooperación frente al narcotráfico, los carteles y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional que afectan la seguridad del hemisferio.

Como parte de esta jornada de trabajo, el canciller Bisonó sostuvo una reunión con el alto representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas y enviado especial de la ONU para combatir la islamofobia, Miguel Ángel Moratinos, con quien conversó sobre la labor de la Alianza de Civilizaciones y las oportunidades de cooperación en iniciativas orientadas a promover el diálogo, el entendimiento y la convivencia entre culturas y sociedades.

República Dominicana y Azerbaiyán acuerdan exención de visado para titulares de pasaportes ordinarios

Nueva York, Estados Unidos.– Los gobiernos de la República Dominicana y la República de Azerbaiyán suscribieron un acuerdo sobre exención mutua del requisito de visado para los titulares de pasaportes ordinarios, lo que facilitará la movilidad de los ciudadanos de ambos países y contribuirá a fortalecer los vínculos bilaterales.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, y su homólogo de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El instrumento, firmado con el país de la región del Cáucaso, establece que los nacionales de cualquiera de los dos países que posean pasaportes ordinarios válidos estarán exentos del requisito de visado para entrar, salir o transitar por el territorio de la otra parte y podrán permanecer en este por un período que no exceda los 90 días dentro de cada período de 180 días.

Durante su encuentro, los cancilleres Bisonó y Bayramov también suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas Azerbaiyán, mediante el cual ambos gobiernos establecen un mecanismo para fortalecer el diálogo sobre las relaciones bilaterales e intercambiar puntos de vista respecto a asuntos internacionales y regionales de interés común.

Posteriormente, los ministros Bisonó y Bayramov sostuvieron una reunión bilateral en la que pasaron revista a la agenda entre ambos países y conversaron sobre las oportunidades para continuar ampliando los vínculos políticos, económicos y comerciales, así como identificar nuevas áreas de cooperación.

La firma de ambos instrumentos se inscribe en los esfuerzos de ampliar y diversificar las relaciones dominicanas, facilitar una mayor conexión con nuevos mercados y promover una diplomacia económica activa que contribuya a generar oportunidades de comercio, inversión, turismo y cooperación en beneficio del desarrollo nacional.