Whitted: $2.3 millones y el agua potable no llegará hasta 2028

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

25 de septiembre de 2026

OSCEOLA COUNTY, Florida — Durante años, residentes de la histórica comunidad de Whitted, cerca de Narcoossee, han vivido dependiendo de pozos privados en un área donde investigaciones ambientales han documentado contaminación de las aguas subterráneas.

En 2024 parecía que finalmente había una solución.

El Condado de Osceola anunció entonces que había conseguido $1.45 millones del Estado de Florida y otros $850,000 en fondos federales, para un total de $2.3 millones, destinados a extender el sistema público de agua potable hasta aproximadamente 52 residentes de Whitted.

El propio Condado presentó esos $2.3 millones como el costo total estimado del proyecto.

Dos años después, la historia es muy diferente.

Nuevos documentos revisados por WFTV muestran que la fecha prevista para completar el proyecto, anteriormente situada en 2027, ha sido desplazada hasta diciembre de 2028.

Eso significa que una comunidad que ya esperaba años por agua potable podría tener que esperar aproximadamente dos años adicionales.

Y hay una pregunta todavía más importante:

¿Cómo pasó un proyecto anunciado como totalmente financiado con $2.3 millones a necesitar más dinero antes de estar construido?

Una comunidad histórica sigue dependiendo de pozos

Whitted no es una urbanización nueva.

Es una comunidad históricamente afroamericana cuyos orígenes se remontan al período posterior a la Guerra Civil. Durante generaciones, familias han permanecido allí mientras el este de Osceola County se transforma aceleradamente con nuevas viviendas, carreteras y desarrollos.

Pero una infraestructura básica continúa pendiente: agua potable centralizada.

Investigaciones ambientales realizadas después de que residentes presionaran a las autoridades identificaron contaminación en el área asociada a un antiguo vertedero que operó allí décadas atrás.

Evaluaciones anteriores del Florida Department of Environmental Protection y autoridades de salud identificaron concentraciones preocupantes de sustancias como PFOA —parte de la familia de químicos PFAS— y arsénico en suelo o aguas subterráneas de la zona.

La situación no es simplemente histórica.

Según información publicada el 24 de septiembre por WFTV, una carta reciente del Florida Department of Environmental Protection enviada a residentes reportó nuevamente niveles elevados de contaminantes en al menos uno de los pozos examinados.

Mientras tanto, algunas familias continúan comprando agua embotellada para beber.

La promesa de 2024

El 18 de junio de 2024, Osceola County presentó la obtención de fondos como un importante paso hacia la solución definitiva.

La estructura financiera parecía sencilla:

$1.45 millones — Estado de Florida

$850,000 — fondos federales

Total: $2.3 millones

El Condado dijo entonces que el proyecto permitiría trasladar aproximadamente 52 residentes de pozos contaminados a un sistema moderno de agua potable proveniente del sistema de St. Cloud.

Los documentos presupuestarios del Condado posteriormente mantuvieron el proyecto “OC Whitted Neighborhood Water System” en $2.3 millones, identificado como financiamiento no proveniente directamente del Condado.

El proyecto federal también fue descrito específicamente como una extensión del sistema de agua potable de St. Cloud hacia Whitted.

Una vez construido, Toho Water Authority tendría la responsabilidad de operar y mantener el sistema para la ciudad de St. Cloud.

Sobre el papel, el dinero y la solución parecían estar identificados.

Pero conseguir una apropiación no significa automáticamente tener tuberías instaladas.

Y ahí comienza la parte más complicada de esta historia.

De conseguir el dinero a construir el sistema

Para llevar agua potable a Whitted no basta con extender una tubería.

El proyecto requiere levantamientos, ingeniería, diseño, revisión ambiental, permisos, contratación y finalmente construcción.

En 2025, Osceola County inició una contratación profesional específicamente para el diseño, permisos y servicios de inspección de construcción del sistema de agua de Whitted.

La solicitud identificó expresamente dos fuentes de financiamiento: el grant estatal de Florida DEP y el Community Project Funding de HUD.

El alcance también requería que el consultor ayudara al Condado a responder a solicitudes de información del Estado y del gobierno federal y a completar los procedimientos ambientales necesarios para liberar los fondos federales.

Esto demuestra algo importante:

Aunque políticamente el financiamiento fue anunciado en 2024, el proceso administrativo, ambiental y de ingeniería todavía tenía múltiples etapas por delante.

Pero eso tampoco explica por sí solo por qué la fecha de terminación se ha movido hasta finales de 2028.

De 2027 a diciembre de 2028

La nueva fecha cambia sustancialmente las expectativas de los residentes.

Según los documentos obtenidos por WFTV, el Condado anteriormente contemplaba completar el proyecto en 2027.

La nueva programación establece diciembre de 2028 como fecha estimada de terminación.

Más significativo aún: la fase de diseño ahora se extendería dentro del período que anteriormente se contemplaba para tener el proyecto terminado.

Para una obra convencional, una modificación de calendario puede interpretarse como otro retraso administrativo.

En Whitted, no.

Cada mes adicional significa que residentes continúan dependiendo de pozos privados en un área donde existe un historial documentado de contaminación.

¿Y los $2.3 millones?

Aquí aparece una de las mayores interrogantes de OSCEOLA 360.

En junio de 2024, Osceola County declaró que los $1.45 millones estatales más $850,000 federales cubrirían el costo total estimado de $2.3 millones.

Ahora, ante preguntas de WFTV sobre el retraso, funcionarios del Condado señalaron que, aunque se han conseguido millones de dólares, todavía se necesita financiamiento adicional.

Ambas declaraciones pueden ser compatibles si el costo del proyecto aumentó desde la estimación original.

Pero si eso ocurrió, los contribuyentes y los residentes de Whitted merecen conocer los números.

¿Cuánto cuesta hoy el proyecto?

¿Cuánto ha aumentado desde los $2.3 millones anunciados en 2024?

¿Qué componente produjo el aumento?

¿Ingeniería?

¿Materiales?

¿Construcción?

¿Extensión de tuberías?

¿Cumplimiento ambiental?

¿Inflación?

¿Cambió el alcance original?

¿Y exactamente cuánto dinero adicional falta?

Hasta que exista un desglose actualizado y públicamente verificable, no corresponde atribuir el incremento a una causa específica.

Pero la diferencia merece explicación.

¿Quién decide y quién paga?

La responsabilidad del proyecto está distribuida entre varias instituciones.

Osceola County es el receptor y administrador principal del proyecto y de parte importante de los fondos.

El Estado de Florida asignó $1.45 millones.

El gobierno federal aportó $850,000 mediante Community Project Funding impulsado por el congresista Darren Soto.

La delegación estatal que participó en la obtención de fondos incluyó a la representante Paula Stark y al senador Victor Torres, según el anuncio oficial del Condado.

Toho Water Authority está previsto como operador y encargado del mantenimiento del sistema una vez construido.

Y el proyecto está localizado en el Distrito 5 del Condado, representado por el comisionado Ricky Booth, quien públicamente destacó su participación en la búsqueda de financiamiento cuando los recursos fueron anunciados.

Precisamente porque existen tantas instituciones involucradas, también existe el riesgo de que la responsabilidad se diluya entre agencias.

Cuando todos participan, el público necesita saber quién controla el calendario.

Los filtros no sustituyen una solución permanente

Se han instalado filtros de agua en parte de la comunidad, según el reporte más reciente.

Eso puede reducir determinados riesgos dependiendo del sistema utilizado y de los contaminantes específicos, pero no cambia la cuestión fundamental: el objetivo oficial del proyecto siempre ha sido sacar a estas familias de los pozos privados y conectarlas a un suministro público de agua potable.

Los residentes no deberían tener que interpretar informes ambientales para decidir si pueden abrir el grifo.

El proyecto de $2.3 millones fue concebido precisamente para eliminar esa incertidumbre.

Hay otra dimensión: el crecimiento alrededor de Whitted

La situación resulta todavía más significativa cuando se observa lo que ocurre alrededor de la comunidad.

El corredor Narcoossee y el este de Osceola continúan enfrentando presión de crecimiento y desarrollo.

El Condado incluso ha trabajado durante años en normas especiales para preservar el carácter histórico de Whitted e incorporarlo al esquema del Narcoossee Historic Town Center. Documentos oficiales muestran que la preservación de la comunidad, el crecimiento futuro y la contaminación ambiental han estado en la agenda gubernamental desde hace años.

La contradicción es difícil de ignorar:

Una de las zonas de mayor transformación del Condado rodea una comunidad histórica que todavía espera por una infraestructura tan elemental como agua potable centralizada.

Eso convierte el problema en algo más que una obra pública atrasada.

Es también una prueba sobre cómo Osceola maneja el crecimiento y las comunidades que existían antes de ese crecimiento.

Lo que OSCEOLA 360 investigará ahora

La nueva fecha de diciembre de 2028 no debe ser el final de la historia.

Debe ser el comienzo de una revisión documental más profunda.

Hay varias preguntas concretas que las autoridades deberían responder públicamente:

¿Cuál es actualmente el costo total estimado del Whitted Neighborhood Water System?

¿Cuánto de los $2.3 millones anunciados está disponible, comprometido o ya gastado?

¿Cuánto financiamiento adicional se necesita?

¿Por qué cambió la fecha de terminación de 2027 a diciembre de 2028?

¿Qué empresa recibió el contrato de diseño e ingeniería y por cuánto dinero?

¿En qué porcentaje se encuentra actualmente el diseño?

¿Cuándo comenzará físicamente la construcción?

¿Cuántas propiedades estarán conectadas finalmente al sistema?

¿Qué resultados muestran las pruebas ambientales más recientes de cada pozo evaluado?

¿Qué medidas temporales se están ofreciendo a las familias hasta 2028?

Y quizás la pregunta más sencilla de todas:

¿Por qué una comunidad que recibió en 2024 el anuncio de que el dinero necesario había sido conseguido tendrá que esperar hasta finales de 2028 para recibir el agua?

OSCEOLA 360

El problema de Whitted no comenzó esta semana.

Lo nuevo —y lo que justifica volver la mirada hacia esta comunidad— es que ahora existe un calendario que prolonga significativamente la espera.

En 2024, la noticia fue que $2.3 millones habían sido asegurados para resolver el problema.

En 2026, la noticia es que el agua podría no llegar hasta diciembre de 2028 y que el Condado dice necesitar más recursos.

No hay evidencia en los documentos revisados que permita concluir que exista irregularidad en el manejo del proyecto.

Sí existe, sin embargo, una diferencia importante entre la expectativa creada originalmente y la situación actual que merece una explicación detallada.

Para los residentes de Whitted, esto no es una discusión abstracta sobre presupuestos, subvenciones o procedimientos administrativos.

Es mucho más sencillo.

Después de décadas viviendo junto a un problema de contaminación y después de que el gobierno anunciara millones para solucionarlo, todavía están esperando poder confiar plenamente en el agua que sale de sus casas.

Y ahora saben que esa espera puede prolongarse hasta 2028.