Osceola bajo presión: presupuesto, escuelas, vivienda y crecimiento

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Osceola County amaneció este viernes 4 de septiembre con varias historias que, analizadas por separado, parecen pertenecer a mundos diferentes.

Presupuesto.

Seguridad escolar.

Desarrollo inmobiliario.

Vivienda asequible.

Carreteras.

Pero todas terminan conectándose en un mismo punto:

un condado que crece rápidamente y cuyas instituciones están siendo obligadas a demostrar si sus controles, infraestructura y recursos están creciendo al mismo ritmo.

Esa es hoy la radiografía de Osceola.

1. El presupuesto pasó su primera audiencia, pero todavía falta la información que realmente importa

Anoche se celebró la primera audiencia pública TRIM y de evaluaciones especiales del presupuesto FY2027 del Condado.

El punto de partida continúa siendo el presupuesto recomendado por County Manager Don Fisher, de aproximadamente $2.44 mil millones, con una propuesta de mantener la tasa del General Fund en 6.7 mills por decimosexto año consecutivo.

La administración también mantiene un hiring freeze con excepciones limitadas para áreas críticas, utiliza zero-based budgeting y ha postergado proyectos que crearían obligaciones operativas importantes.

Pero a primera hora de hoy existe una limitación importante.

El sistema oficial del Condado ya identifica la reunión TRIM del 3 de septiembre, pero todavía no presenta unas minutas aprobadas ni un resumen suficientemente detallado que permita convertir la audiencia de anoche en una lista definitiva de decisiones.

Por eso OSCEOLA 360 no va a presentar como aprobadas medidas que todavía no podemos documentar oficialmente.

La segunda y definitiva audiencia TRIM está programada para el 21 de septiembre.

Eso significa que todavía queda una ventana durante la cual pueden producirse ajustes antes de la adopción final del presupuesto.

Y ahora, después de conocer la proyección de más de $79 millones de impacto potencial para 2028 vinculada a Amendment 3, la pregunta deja de ser solamente cuál será el millage.

Debemos observar:

qué proyectos desaparecen,

cuáles regresan,

qué servicios reciben protección,

qué evaluaciones cambian,

y qué otras fuentes de ingresos aparecen sobre la mesa.

Porque conservar una tasa en 6.7 mills es una parte del presupuesto.

No es todo el presupuesto.

2. Poinciana High School: el arresto no termina en el arresto

Una de las historias más delicadas de esta semana viene de Poinciana High School.

Un campus monitor del plantel, John Carrasquillo, de 62 años, fue arrestado bajo sospecha de abuso infantil después de un incidente con un estudiante de 14 años.

Según el reporte policial citado por medios locales, Carrasquillo habría agarrado al adolescente por el cuello de la camisa, lo habría empujado contra un carrito de golf y posteriormente lo habría mantenido contra una pared.

El incidente habría comenzado después de que el empleado le confiscara el teléfono al estudiante.

Pero luego apareció una dimensión más preocupante.

Registros revisados por medios locales muestran que Carrasquillo había trabajado anteriormente como oficial correccional en Orange County y que su certificación correccional fue revocada en 2015 por la Florida Department of Law Enforcement’s Criminal Justice Standards and Training Commission.

En los registros aparecían referencias a alegaciones de sexual battery, indecent exposure y misuse of public position, aunque no consta que aquellas alegaciones culminaran en cargos criminales.

También existía un arresto anterior en Osceola por stalking que terminó en pretrial diversion.

El School District respondió que Carrasquillo fue contratado y aprobado mediante todos los procedimientos exigidos por ley y que el superintendente pretende recomendar su terminación ante el School Board.

Ese argumento puede ser correcto.

Pero no cierra la investigación.

La abre.

¿Qué sabía el Distrito?

Aquí aparecen preguntas concretas.

¿Un background check realizado bajo los requisitos actuales podía detectar la revocación de aquella certificación?

¿El Distrito conocía que Carrasquillo había perdido su licencia correccional?

¿Conocía las razones registradas por la comisión estatal?

¿Una persona puede cumplir formalmente los requisitos de contratación escolar mientras mantiene antecedentes administrativos profesionales de ese tipo?

¿Qué información se revisa para posiciones que colocan a un empleado diariamente en contacto directo con estudiantes?

¿Existe una diferencia entre lo que la ley exige verificar y lo que razonablemente debería investigar un empleador escolar?

Eso es mucho más importante que convertir el caso exclusivamente en una historia criminal.

Porque Carrasquillo era un campus monitor.

Su función consistía precisamente en ayudar a mantener orden, proteger instalaciones y contribuir a la seguridad de estudiantes y personal.

Cuando la persona encargada de vigilar termina arrestada por lo ocurrido con un estudiante, el sistema completo de selección merece revisión.

No se debe confundir antecedente con culpabilidad actual

También debemos establecer una frontera periodística.

Carrasquillo enfrenta una acusación.

Eso no equivale a una condena.

Las alegaciones históricas tampoco deben presentarse como delitos probados cuando no produjeron cargos.

Pero los antecedentes administrativos son relevantes al analizar cómo y por qué fue contratado.

Ahí está el interés público.

El Distrito no solamente debe decidir qué hacer con un empleado.

Debe explicar si su procedimiento de selección funcionó exactamente como fue diseñado.

Y si funcionó como fue diseñado, entonces aparece una pregunta todavía más difícil:

¿es suficiente ese diseño?

3. Mientras discutimos cómo financiar el crecimiento, el crecimiento sigue llegando

Esta semana la Planning Commission de Osceola tuvo frente a sí dos cambios de zonificación que ilustran nuevamente la presión territorial.

El primero corresponde a Sweetbriar Reserve, identificado como PD26-00009 y Ordinance #2026-52.

El expediente contempla aproximadamente 129.62 acres al norte de Jack Brack Road, sur de Oesterle Road, junto a Zuni Road y al oeste de McMichael Road.

La solicitud busca cambiar la clasificación de Agricultural Development and Conservation a Planned Development.

El solicitante aparece como Andon Calhoun, y los propietarios como ADH Brack, LLC y Christopher Brack.

El proyecto corresponde al District 5.

El siguiente hearing del Board of County Commissioners está anunciado para el 21 de septiembre.

El segundo caso, Ordinance #2026-53 / ZMA26-0029, comprende aproximadamente 1.83 acres cerca de South Orange Blossom Trail, Evergreen Street y Vintage Street.

Busca cambiar la zonificación de Industrial General a Industrial Restricted.

El solicitante identificado es Roberto Marquez, y la propiedad corresponde a 1760 Evergreen Street Inc., en Commission District 3.

A primera vista, un proyecto de 1.83 acres y otro de casi 130 no pertenecen a la misma escala.

Pero ambos muestran la misma realidad:

la maquinaria de desarrollo de Osceola no se ha detenido mientras el Condado discute cómo financiar sus servicios.

Sweetbriar vuelve a aparecer, pero ahora la pregunta es distinta

OSCEOLA 360 ya examinó Sweetbriar Reserve cuando surgió información sobre un proyecto residencial de 221 viviendas asociado a esa zona.

No necesitamos repetir esa historia.

Lo que cambia ahora es que el expediente continúa atravesando el proceso formal de planificación y llegará al BCC.

Ahí debemos observar algo específico:

¿Qué obligaciones de infraestructura acompañarán la aprobación?

Carreteras.

Drenaje.

Escuelas.

Fire Rescue.

Movilidad.

Agua.

Parques.

Impact fees.

Y cualquier eventual distrito especial de financiamiento.

Porque esta semana el mismo gobierno que advierte que podría perder decenas de millones de dólares está procesando nuevas urbanizaciones que eventualmente necesitarán servicios públicos.

No hay contradicción automática en eso.

Un condado que crece necesita nuevas viviendas.

Pero cada permiso debe responder una pregunta fiscal:

¿cuánto cuesta servir a esa nueva comunidad después de que termina la construcción?

4. Una oportunidad que no debe perderse: ayuda de alquiler para adultos mayores

Mientras los grandes titulares dominan el debate, existe otra información que puede afectar directamente a familias del Condado esta semana.

Osceola County abrió el 1 de septiembre el periodo de pre-solicitudes para su programa Tenant-Based Rental Assistance, TBRA, dirigido a adultos mayores de bajos ingresos que se encuentran sin vivienda o en riesgo de perderla.

La asistencia puede cubrir hasta 24 meses de ayuda de alquiler.

El periodo actual termina el domingo 6 de septiembre a las 11:59 p.m.

Esta noticia merece más atención de la que normalmente reciben los programas de vivienda.

¿Por qué?

Porque Osceola está enfrentando simultáneamente dos tipos de presión habitacional.

Por un lado, continúa construyendo miles de unidades.

Por otro, existen residentes que aun viviendo en un mercado de enorme construcción no pueden sostener el costo del alquiler.

Ahí aparece otra paradoja del crecimiento.

Construir más no significa automáticamente que todos puedan pagar.

Los números de vivienda también deben auditarse

El Condado publicó además que están disponibles los reportes fiscales del programa SHIP correspondientes al cierre FY2023-24 y los informes interinos FY2024-25 y FY2025-26.

Esos documentos merecen revisión.

Necesitamos saber:

cuánto dinero recibió Osceola,

cuánto desembolsó,

cuántas familias fueron asistidas,

cuánto quedó sin gastar,

cuánto fue para compradores de primera vivienda,

cuánto para rehabilitación,

cuánto para alquiler,

y cuánto cuesta administrativamente cada programa.

Una política de vivienda no se mide por cuántos programas tiene un portal.

Se mide por cuántas familias logra ayudar con cada dólar recibido.

5. Poinciana: el crecimiento sigue esperando a que terminen las carreteras

Mientras se discute vivienda y presupuesto, las carreteras continúan siendo uno de los puntos críticos.

La lista oficial del Condado mantiene en construcción proyectos como:

Buenaventura Boulevard,

Boggy Creek Road,

Partin Settlement Road,

Poinciana Boulevard,

Simpson Road North,

Neptune Road,

Carroll Street/US 441

y los roundabouts de Marigold Avenue.

Poinciana Boulevard merece vigilancia especial.

El proyecto amplía aproximadamente 5.7 millas, desde Pleasant Hill Road hasta Trafalgar Boulevard, de dos a cuatro carriles, incluyendo aceras, trail multimodal, drenaje, señalización, iluminación e ITS.

Cuando comenzó, el Condado anunció un costo de aproximadamente $80.5 millones y una terminación proyectada para el verano de 2026.

Estamos entrando en septiembre de 2026.

Por eso una próxima revisión de OSCEOLA 360 debe responder:

¿está terminado?

¿qué porcentaje falta?

¿cuál es el costo actualizado?

¿hubo change orders?

¿se mantiene el presupuesto original?

¿cuál es ahora la fecha real de apertura completa?

No porque una carretera se haya retrasado necesariamente.

Sino porque las fechas prometidas también forman parte de la rendición de cuentas.

Una misma historia detrás de varios titulares

Presupuesto.

Una escuela.

Una rezonificación.

Ayuda para alquiler.

Una carretera.

Podrían parecer historias separadas.

En realidad describen una sola transformación.

Osceola está entrando en una etapa donde su tamaño comienza a exigir instituciones más sofisticadas.

No basta con construir.

Hay que financiar lo construido.

No basta con contratar personal.

Hay que saber a quién se contrata.

No basta con crear programas de vivienda.

Hay que medir cuántas familias reciben ayuda.

No basta con anunciar carreteras.

Hay que entregarlas.

Ese es el salto que Osceola tiene frente a sí.

Qué debe observar OSCEOLA 360 ahora

Durante los próximos días hay varios documentos que considero prioritarios.

Primero, el expediente completo y los resultados documentados de la audiencia TRIM.

Segundo, la próxima acción del School District respecto a John Carrasquillo y, particularmente, una explicación del proceso mediante el cual superó los controles de contratación.

Tercero, los staff reports y condiciones de Sweetbriar Reserve antes del BCC del 21 de septiembre.

Cuarto, los reportes fiscales SHIP FY2023-26.

Quinto, el estado contractual y financiero actualizado de Poinciana Boulevard.

Esos documentos pueden decirnos mucho más que una conferencia de prensa.

Conclusión

Esta semana comenzó con un posible golpe fiscal de $79 millones.

Continúa con un presupuesto de $2.44 mil millones.

Y termina mostrando algo más profundo.

Los problemas de Osceola ya no pueden analizarse individualmente.

Cuando se aprueba una comunidad nueva, aparece una carretera.

Cuando aparece una carretera, aparece una factura.

Cuando aumenta la población, se necesitan más escuelas y más empleados.

Cuando se contrata más personal, se necesitan mejores controles.

Cuando aumenta el costo de vivir, aumenta la necesidad de vivienda subsidiada.

Todo está conectado.

Por eso la pregunta central de OSCEOLA 360 este viernes no es cuál de estas noticias es la más grande.

Es otra:

¿están creciendo los controles públicos tan rápido como está creciendo Osceola?

Esa respuesta todavía está pendiente.

Y probablemente será una de las preguntas más importantes que enfrentará el Condado durante los próximos años.