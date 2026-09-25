Florida estrena nuevas leyes: Cuáles sí, cuáles no

Varias leyes comenzarán a aplicarse el 1 de octubre de 2026, pero no todo proyecto que aparece en internet con esa fecha llegará a convertirse en ley. Desde nuevas penas por drogas y fraude en alquileres hasta cambios para conductores, víctimas de violencia y protección animal, El Sol de la Florida verificó cuáles sí llegan a octubre y cuáles no.

FLORIDA | ACTUALIDAD

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE, Florida | 25 de septiembre de 2026. Con la llegada de octubre, residentes de Florida encontrarán nuevas disposiciones estatales que abarcan seguridad pública, viviendas, carreteras, protección de menores, bienestar animal y regulación financiera.

Pero hay una advertencia importante: que un proyecto de ley diga “Effective Date: October 1, 2026” no significa necesariamente que entrará en vigor.

Algunos proyectos murieron durante el proceso legislativo, otros fueron sustituidos por proyectos compañeros y al menos uno de los más importantes que proponía comenzar el 1 de octubre fue vetado.

Por eso, El Sol de la Florida revisó los registros oficiales de la Legislatura para separar cuáles sí y cuáles no.

ESTAS SÍ ENTRAN EN VIGOR

1. SB 432 — “Meg’s Law”: xilazina y óxido nitroso. Crea el delito de tráfico de xilazina, con penas que aumentan según la cantidad, mientras mantiene excepciones para determinados productos veterinarios aprobados. También restringe la venta y posesión de óxido nitroso en establecimientos con licencia para productos de tabaco o nicotina, con excepciones establecidas en la propia ley. Es el Capítulo 2026-148 y entra en vigor el 1 de octubre.

2. HB 397 — Violación de condiciones de libertad provisional. Crea un delito independiente cuando una persona en libertad previa al juicio por determinados delitos violentos viola intencionalmente ciertas condiciones de no contacto. Reincidir puede elevar la conducta a felony de tercer grado. Es el Capítulo 2026-155.

3. HB 429 — Nuevos criterios sobre pandillas criminales. Modifica los criterios legales para determinar pertenencia a una pandilla criminal e incorpora determinadas comunicaciones y conductas en plataformas digitales y redes sociales. Es el Capítulo 2026-156.

4. HB 559 — Protección y crueldad animal. Endurece consecuencias relacionadas con actos graves de crueldad animal, particularmente cuando involucran a menores. También modifica la base de datos estatal de personas condenadas por determinados delitos de crueldad contra animales y establece evaluaciones para menores que cometan esos actos. Es el Capítulo 2026-78.

5. HB 1293 — Fraude para ocupar una vivienda. Convertirá en felony de tercer grado determinadas formas de obtener fraudulentamente la posesión de una vivienda mediante identidad falsa, documentos financieros falsificados o suplantación de otra persona. También incorpora ese fraude a los procedimientos de terminación del alquiler. Es el Capítulo 2026-143.

6. HB 1525 — Actos lascivos mientras se observa a menores. Crea un nuevo felony de tercer grado para determinadas exposiciones o actos sexuales realizados mientras se observa a un menor de 16 años con propósito de excitación o gratificación sexual. Es el Capítulo 2026-159.

7. SB 1332 — Registro de “career offenders”. Modifica las obligaciones de registro de determinados delincuentes clasificados legalmente como career offenders, añade nuevas violaciones por incumplimiento y eleva a felony de tercer grado determinadas conductas de quienes ayuden deliberadamente a un infractor a evadir esas obligaciones. Es el Capítulo 2026-151.

8. SB 488 — Cambios en transporte y vehículos. Es una ley amplia que modifica diferentes disposiciones de transporte. Entre los cambios de interés cotidiano, aclara que un marco decorativo alrededor de la matrícula es permitido siempre que no tape el número de la placa ni la calcomanía de validación. También incluye cambios para transportistas y placas de veteranos discapacitados. Es el Capítulo 2026-39.

9. SB 490 — Privacidad de correos electrónicos de conductores. Complementa los cambios de transporte y crea una exención de registros públicos para determinadas direcciones de correo electrónico recopiladas por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida para enviar notificaciones. Es el Capítulo 2026-40 y comienza el 1 de octubre.

10. SB 246 — Placas especiales de vehículos. La legislación incorpora y modifica distintas placas especiales de Florida, incluyendo nuevas opciones y cambios en la administración y distribución de los fondos asociados a ellas. Fue convertida en el Capítulo 2026-30 y sus disposiciones comienzan el 1 de octubre.

Y HAY UN CAMBIO IMPORTANTE SOBRE “STABLECOINS”

La HB 175, Capítulo 2026-176, merece una explicación aparte. La ley general comenzó a regir el 26 de junio, por lo que técnicamente no es una ley completamente “nueva de octubre”.

Sin embargo, varias de sus disposiciones fundamentales sobre emisores de payment stablecoins comienzan específicamente el 1 de octubre. Entre ellas están requisitos de licencia o aprobación, limitaciones de actividades y requisitos prudenciales y de reservas para determinados emisores.

Por eso puede aparecer legítimamente en listas de “cambios que llegan en octubre”, pero decir simplemente que “HB 175 entra en vigor el 1 de octubre” sería impreciso.

ESTAS NO: CUIDADO CON LAS LISTAS DE INTERNET

Aquí está precisamente el problema que puede confundir al público.

HB 145 — Reclamos contra el gobierno: NO entra en vigor. Este proyecto habría aumentado los límites de responsabilidad que el estado, sus agencias y gobiernos locales podían pagar en determinadas reclamaciones, de $200,000 a $350,000 por persona y de $300,000 a $500,000 por incidente.

El texto decía que entraría en vigor el 1 de octubre de 2026.

Pero el gobernador lo vetó el 30 de junio. Por tanto, ese proyecto no se convierte en ley el 1 de octubre.

También pueden encontrarse proyectos como SB 760, sobre condiciones de libertad provisional; SB 676, sobre bienestar animal; y HB 931, sobre career offenders, con fecha de octubre. Pero esos proyectos fueron dejados sobre la mesa porque sus proyectos compañeros fueron los que finalmente se aprobaron. No son leyes adicionales que deban contarse por separado.

Otro ejemplo es HB 729, sobre órdenes de protección, que indicaba una fecha efectiva del 1 de octubre pero murió en comité.

La clave: proyecto de ley no significa ley

Ese es el mensaje más importante para los residentes de Florida.

Cuando alguien realiza una búsqueda en internet puede encontrar una página oficial de la Legislatura con un número de proyecto, una descripción completa y hasta una frase que dice “Effective Date: 10/1/2026”.

Pero hay que mirar otra línea: “Last Action”.

Si aparece un “Chapter No.”, significa que la medida llegó a convertirse en una ley de Florida. Si dice Died in Committee, Laid on Table porque pasó un proyecto compañero, o registra un veto sin una posterior anulación legislativa de ese veto, no debe presentarse como una nueva ley independiente que comienza ese día.

Ese pequeño detalle puede ser la diferencia entre informar correctamente y convertir una propuesta que nunca llegó a ser ley en una supuesta obligación para millones de floridanos.

Este 1 de octubre Florida sí tendrá importantes cambios legales. Pero antes de compartir cualquier lista en redes sociales, conviene verificar no solamente lo que el proyecto proponía, sino lo más importante: si realmente se convirtió en ley.

Consultar proyectos y leyes en la Legislatura de Florida