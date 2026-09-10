Kissimmee pone impuestos, cámaras y poder regulatorio sobre la mesa

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE, Fla. — En las últimas 48 horas, uno de los movimientos gubernamentales más importantes de Osceola no ocurrió en el gobierno del Condado, sino dentro del Ayuntamiento de Kissimmee.

La Comisión de la Ciudad celebró anoche, 9 de septiembre, su primera audiencia presupuestaria del año fiscal 2026-27, mientras simultáneamente colocaba sobre la mesa tres asuntos que afectan directamente la vida cotidiana y el poder regulatorio del gobierno local: el impuesto a la propiedad, las cámaras de luz roja y cambios al código que podrían trasladar a los comisionados mayor autoridad sobre usos condicionales del suelo.

La agenda también incluyó un cambio simbólico pero público: la propuesta de renombrar Ruby Plaza, dentro de Kissimmee Lakefront Park, como Bill Hansen Plaza.

Lo que parece una sola reunión contiene en realidad cuatro preguntas diferentes:

¿cuánto cobrará la ciudad, quién decide sobre el desarrollo, cuánto control debe tener el gobierno sobre el tránsito y cómo se administra el espacio público?

Un presupuesto de $321.9 millones y una tasa de 4.6253 mills

La primera audiencia presupuestaria llevó a consideración un presupuesto tentativo de aproximadamente $321.9 millones para el próximo año fiscal y una tasa de propiedad de 4.6253 mills.

La cifra merece contexto.

En reuniones presupuestarias anteriores, la Comisión había alcanzado consenso para mantener la tasa de 4.6253 mills, sin recomendar un aumento nominal del millage. El personal había señalado que el presupuesto podía balancearse utilizando reservas, aunque anticipaba nuevos ajustes fiscales para el año siguiente.

Eso significa que el debate real no termina preguntando si “subió o no subió la tasa”.

Cuando aumenta el valor tasado de una propiedad, un propietario puede terminar pagando más aunque el millage permanezca igual.

Esa diferencia es fundamental.

La pregunta correcta para el contribuyente es:

¿cuánto cambiará realmente su factura de impuestos?

Y existe otro asunto que merece seguimiento.

Si Kissimmee necesita recurrir a reservas para equilibrar sus operaciones, hay que determinar cuánto está retirando, qué nivel de reservas quedará después y si ese mecanismo es sostenible.

Las reservas sirven precisamente para proteger a una ciudad frente a emergencias, recesiones y gastos inesperados.

Usarlas no es necesariamente una señal de mala administración.

Pero tampoco pueden convertirse indefinidamente en sustituto de ingresos recurrentes.

La propia administración había discutido previamente posibles restricciones de contratación, recortes operacionales, financiamiento para organizaciones comunitarias y limitaciones de viajes mientras revisaba el presupuesto.

Por eso OSCEOLA 360 estará pendiente de la segunda y final audiencia presupuestaria, porque allí debe quedar establecido no solamente cuánto gastará Kissimmee, sino cuánto de ese gasto depende de ingresos recurrentes y cuánto de reservas.

Las cámaras de luz roja vuelven al escrutinio

La agenda de anoche incluyó además la presentación y discusión del Annual Red Light Camera Report de Kissimmee.

Eso merece más atención de la que normalmente recibe una presentación rutinaria.

Un programa de cámaras de luz roja combina tres elementos sensibles:

seguridad vial, multas y vigilancia automatizada.

La administración debe poder demostrar con datos si el programa está reduciendo accidentes o conductas peligrosas en las intersecciones donde opera.

Pero también debería responder otras preguntas.

¿Cuántas infracciones fueron emitidas durante el último período?

¿Cuántas fueron pagadas?

¿Cuántas fueron impugnadas?

¿Cuánto dinero bruto generó el sistema?

¿Cuánto retuvo la empresa operadora?

¿Cuánto recibió la Ciudad?

¿En qué intersecciones se concentran las infracciones?

Y, sobre todo:

¿ha mejorado la seguridad en esos lugares desde la instalación de las cámaras?

La cantidad de multas, por sí sola, no demuestra éxito.

Un programa de seguridad debería evaluarse principalmente por accidentes evitados, lesiones reducidas y cambios de comportamiento, no únicamente por ingresos.

Ese informe anual debe convertirse en una herramienta de rendición de cuentas, no en una formalidad administrativa.

Kissimmee podría cambiar quién tiene la última palabra en los usos condicionales

Otro asunto de mayor trascendencia pasó a primera lectura anoche.

La propuesta Ordinance 26-21 modifica partes del Land Development Code para designar a la City Commission como autoridad de revisión y aprobación de los usos condicionales, además de añadir disposiciones relacionadas con exenciones de site plan.

Este cambio puede parecer excesivamente técnico.

No lo es.

Un “conditional use” permite determinados usos de una propiedad bajo condiciones específicas.

Por tanto, determinar quién aprueba esas solicitudes equivale a determinar dónde reside parte importante del poder de desarrollo urbano.

Y aquí hay un dato que convierte el asunto en una verdadera historia de gobierno.

El Planning Advisory Board había rechazado previamente Ordinance 26-21 por votación de 1-4 el 19 de agosto. En cambio, ese mismo Board aprobó por 5-0 la propuesta separada de actualizar las regulaciones de letreros.

Eso significa que la Comisión está considerando ahora una propuesta que recibió una recomendación negativa contundente de su organismo asesor de planificación.

Eso no convierte la medida en improcedente.

La Comisión posee autoridad política y legislativa propia.

Pero sí obliga a preguntar:

¿por qué el Planning Advisory Board se opuso 4-1?

¿Qué preocupaciones plantearon sus miembros?

¿Por qué la administración continúa impulsando la modificación?

¿Concentrará el cambio más decisiones de desarrollo directamente en funcionarios electos?

¿Aumentará la transparencia porque las decisiones pasarán ante la Comisión públicamente?

¿O aumentará la politización de solicitudes que anteriormente dependían más del proceso técnico?

La segunda lectura está anunciada para 22 de septiembre, cuando la Comisión podría adoptar finalmente la ordenanza.

Ese voto merece seguimiento individual de cada comisionado.

Los letreros también cambian

Separadamente, la Ordinance 26-20 propone reorganizar y actualizar el capítulo municipal que regula los letreros, incluyendo modificaciones a tablas y requisitos relacionados con Business Tax Receipts.

A diferencia de Ordinance 26-21, esta propuesta había recibido respaldo unánime —5-0— del Planning Advisory Board.

Aquí la investigación debe dirigirse hacia el impacto práctico:

¿qué tipos de negocios deberán modificar su señalización?

¿Existen nuevas restricciones de tamaño, iluminación, ubicación o permisos?

¿Cuánto costará cumplirlas?

¿Habrá período de transición para negocios existentes?

Las modificaciones de códigos de letreros parecen menores hasta que una pequeña empresa descubre que debe reemplazar una estructura, presentar nuevos permisos o asumir costos adicionales.

Ese impacto debe conocerse antes de la aprobación final.

Ruby Plaza podría convertirse en Bill Hansen Plaza

La Comisión también celebró audiencia pública para considerar cambiar el nombre de Ruby Plaza, dentro de Kissimmee Lakefront Park, a Bill Hansen Plaza.

Este tema no tiene el peso financiero del presupuesto ni el impacto regulatorio del código de desarrollo.

Pero sigue siendo una decisión sobre un espacio público.

Cuando un gobierno cambia el nombre de un lugar perteneciente a toda la comunidad, debería quedar claramente documentado quién fue la persona homenajeada, cuáles fueron sus contribuciones, quién solicitó el cambio y cuál es el costo administrativo o físico de sustituir señalización, mapas y materiales.

La memoria pública también es una forma de decisión gubernamental.

St. Cloud vuelve esta noche al centro de las decisiones

Mientras Kissimmee termina de procesar las decisiones de anoche, St. Cloud celebra hoy dos reuniones consecutivas: una sesión especial de la Community Redevelopment Agency a las 5:45 p.m. y la reunión del City Council a las 6:30 p.m.

Eso ocurre apenas un día después de que el Zoning Board of Adjustment se reuniera para analizar asuntos de variancia y desarrollo.

OSCEOLA 360 no atribuirá resultados de esas reuniones antes de que existan actas, votos o documentos verificables.

Pero la secuencia sí merece atención:

preservación histórica el martes, zonificación el miércoles, redevelopment y City Council el jueves.

En tres días, St. Cloud concentra varias de las instituciones que determinan cómo se transforma físicamente una ciudad.

Eso obliga a seguir los expedientes completos, no las reuniones de manera aislada.

Lo que no repetimos hoy

No encontramos durante esta revisión una novedad oficial suficientemente sustancial que justifique volver a desarrollar como temas principales la venta de 1300 N. Central Avenue, la futura West Command Station del Sheriff, el programa cultural de $5 millones o las cámaras Flock.

Esos expedientes continúan abiertos.

Pero abierto no significa nuevo.

La obligación de una columna investigativa diaria no es llenar espacio con historias conocidas, sino identificar dónde realmente se produjo un cambio.

Y en estas últimas horas ese cambio estuvo principalmente en Kissimmee.

Hoy el verdadero tema es quién controla las decisiones

Un presupuesto de casi $322 millones.

Una tasa de 4.6253 mills.

Un sistema automatizado de cámaras de tránsito.

Una ordenanza que podría trasladar más decisiones de usos condicionales a la Comisión.

Reglas nuevas para letreros.

Y decisiones sobre el nombre de un espacio público.

A simple vista son asuntos diferentes.

En realidad todos hablan de lo mismo:

el alcance del poder municipal.

El gobierno decide cuánto recauda.

Decide cómo gasta.

Decide quién puede utilizar una propiedad de determinada manera.

Decide cómo puede anunciarse un negocio.

Decide dónde colocar sistemas automatizados de vigilancia vial.

Incluso decide qué nombres permanecerán en los espacios públicos.

Ninguna de esas facultades es ilegítima por sí misma.

Son precisamente funciones del gobierno local.

Pero mientras mayor sea el poder de decidir, mayor debe ser la obligación de explicar.

Por eso las próximas preguntas de OSCEOLA 360 ya están claras:

¿Cuál será el presupuesto final de Kissimmee?

¿Cuánto dinero producen realmente las cámaras de luz roja y qué resultados de seguridad generan?

¿Por qué el Planning Advisory Board rechazó 4-1 una ordenanza que ahora podría aprobar la Comisión?

¿Qué negocios serán afectados por las nuevas reglas de letreros?

Y cuando St. Cloud termine sus reuniones de esta noche:

¿qué se aprobó, cuánto cuesta y quién se beneficia?

Ese es el trabajo que continúa.

Porque detrás de cada agenda pública hay una decisión.

Y detrás de cada decisión deben seguir apareciendo las mismas preguntas:

¿Quién decidió? ¿Quién paga? ¿Quién se beneficia? ¿Y qué recibe realmente la comunidad?