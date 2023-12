El Ibero American Film Festival Miami anuncia su sexta edición del 2 al 10 de febrero de 2024

Miami.- El Ibero American Film Festival Miami (IAFFM), presentará su sexta edición del 2 al 10 de febrero de 2024, con más de una veintena de películas de ocho países de Iberoamérica, que se proyectarán por primera vez en tres salas en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.



“Llegamos a nuestra sexta edición con mucha expectativa, ya que pasamos de ser un festival de seis días a nueve días. En largometraje traemos dos competencias nuevas: Panorama Latino y Documentales y en cortos Animación”, explicó el director del IAFFM, Fernando Arciniega.



Presentaremos un programa especial de impacto social y como festival invitado IN-EDIT, el Festival Internacional de Documentales de Música, el cual será presentado durante los primeros tres días de IN-EDIT dentro del festival”, agregó el directivo.



Por primera vez, el IAFFM tendrá tres salas de proyección: El Silverspot Cinema de Downtown Miami, que ha sido la casa del Festival desde 2019, El Tower Theatre, ubicado en la Calle 8 y el Bill Cosford Cinema de la Universidad de Miami.



La gran fiesta del cine Iberoamericano se compone de varias competencias, que en su conjunto presentan una radiografía del estado del arte cinematográfico de la región, desde el cine más contemplativo hasta la comedia comercial, desde el documental de denuncia hasta el cine de animación.



La competencia “Nuevos Talentos”, presenta 5 películas, todas ellas obras primeras o segundas, caracterizadas por su enfoque experimental y atrevido, mientras que “Visiones Contemporáneas”, reúne 5 cintas con enfoque narrativo, dialogando con diversos géneros cinematográficos como comedia, thriller, drama y cine fantástico. Por su parte “Panorama Latino”, abarca todas las películas de producción latinoamericana presentadas por primera vez en los Estados Unidos, un espacio que destaca la riqueza y la diversidad de la producción cinematográfica de la región.



Por segundo año consecutivo llega la Sección de Industria del IAFFM, con la misión de unir y ayudar a los diferentes actores de la industria cinematográfica iberoamericana, y a su vez ser una puerta de entrada a la industria de Estados Unidos. Entre las actividades se encuentra la competencia de Work In Progress (WIP), que reúne películas que no solo optan por premios para su culminación, sino que las cintas participantes reciben talleres especializados en áreas como ventas y distribución, ruta de festivales, pitch y otras más.



Algunos de los talleres serán: Ventas internacionales con Lucía Meik de Meikincine; Festivales internacionales con la directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Estrella Araiza; Medios de comunicación con Gerardo Michelin de Latam Cinema; Data análisis con Pablo Mondragón y Branding con Eloísa López.



El IAFFM conocido por su enfoque en el talento emergente, presenta también la sección Impulsando el Impacto Social a Través del Cine, bajo la dirección de Christian Ossa, un distinguido cineasta colombiano con más de 15 años de trayectoria, en un área que promete ser un punto focal.



Esta sección incluye la proyección de ocho películas, entre ellas “Hijos del Hielo” (Oscar Dario Jiménez) – Colombia y “Una Porción por Envase” (Miguel Otálora) – España. También la serie de conversatorios El Cine Sana, El Cine es para Todos y El Cine por la Vida. Para este año se presenta Iaffm School: Un programa educativo innovador en colaboración con instituciones escolares de Miami, destinado a inspirar a las nuevas generaciones.



En alianza con FilmGate Miami, se presenta el Workshop Introducción al Cine Documental y una sesión de cortos realizados por directores de la Florida.



El Ibero American Film Festival Miami incluye nueve días 9 días llenos de proyecciones, alfombras rojas, galas, foros, eventos especiales y networking.

A continuación una lista de películas de las competencias: “Nuevos Talentos”, “Visiones Contemporáneas” y “Panorama Latino”.



“Nuevos Talentos”:



Heroico (EAST COAST PREMIERE)

Dirección: David Zonana

País: México, Suecia

Año: 2023

Género: ficción

Duración: 88′

Reparto: Santiago Sandoval Carba, Jal, Fernando Cuautla, Mónica Del Carmen, Esteban Caicedo, Carlos Gerardo García e Isabel Yudice.



Luis, un joven de 18 años con raíces indígenas, ingresa al Colegio Militar Heroico con la esperanza de asegurar un futuro mejor. Allí se encuentra con un sistema rígido e institucionalmente violento diseñado para convertirlo en un soldado perfecto.



Materiales

https://goodfellas.film/movie/heroic/



Las Hijas. (EAST COAST PREMIERE)

Dirigida por Kattia G. Zúñiga

País: Chile, Costa Rica, Panamá

Año: 2023

Género: Drama

Duración: 80’



Vacaciones de verano. Dos hermanas, Marina (17) y Luna (14), viajan de Costa Rica a Panamá para buscar a su papá ausente. Mientras lidian con roces que surgen entre ellas, encuentran el espacio para explorar sus deseos, nuevas amistades, amantes y skate, en un viaje hacia la emancipación en el que aprenderán la virtud de, simplemente, pasar el rato.

Una historia íntima y tierna de hermandad en el trópico urbano, un retrato profundo de la colorida vida adolescente.



Materiales

https://www.plutofilm.de/films/sister-sister/0077 Las Hijas (EAST COAST PREMIERE) On The Go, (US PREMIERE)

Dirección: María Gisèle Royo, Julia de Castro

País: España

Año: 2023

Género: ficción LGBT

Duración: 72′

Reparto: Omar Ayuso, Julia de Castro, Chacha Huang, Manuel de Blas, Alberto Jo Lee



Ser o no ser madre, esa es la cuestión. Milagros (37) estira una juventud sin preocupaciones en sus últimos años de fertilidad mientras que Jonathan (24) busca consuelo a un abandono en su adicción a Grindr. Milagros huye de su cita de inseminación monoparental. Jonathan provoca un encuentro con un amor de infancia. La carretera y la amistad alivian la desorientación que provoca la engañosa libertad de principios de siglo XXI. Una delirante road movie llena de música, donde una misteriosa sirena con una corona mágica guiará el viaje.



Materiales:

https://www.mpmpremium.com/catalogue/on-the-go



Alemania (US PREMIERE)

Directora: María Zanetti

Año: 2023

País:: Argentina, España

Género: Coming of Age, Drama, Ópera Prima

Duración: 87 minutos



Lola es una adolescente inmersa en un contexto familiar inestable debido al trastorno mental de su hermana mayor. Ella tiene la oportunidad de realizar un viaje de estudios a Alemania y encontrará la manera de hacer que este viaje suceda para escapar de las arduas dinámicas familiares.



Materiales: https://meikincine.com/films/alemania



Erase Una Vez En Los Andes (INTERNATIONAL PREMIERE)

Director: Rómulo Sulca

País: Perú

Año: 2023

Género: Drama

Duración: 86′



Los Andes peruanos. Margarita, una pastora andina, encuentra a Lautaro, un soldado chileno moribundo que ha huido de una batalla. Lo lleva a su hogar y lo cuida. Cuando su padre se entera, decide esconderlo, poniendo en riesgo a su familia. Su única condición es que el soldado debe irse cuando se recupere. Con el tiempo, a pesar de las diferencias lingüísticas, la pastora y el soldado establecen una relación íntima. Cuando es descubierto, el chileno es hecho prisionero, pero su vida se perdona porque la pastora está esperando su hijo.



Ven A Mi Casa Esta Navidad (WORLD PREMIERE)

Directora: Sabrina Campos

País: Argentina

Género: Drama

Duración: 83 minutos

Año: 2023



Inés conoce a la familia política de su hermano en Nochebuena. Está soltera y no tiene hijos. A medida que avanza la velada, siente la mirada crítica de los demás invitados por estar soltera en sus cuarenta. Esto la enfrenta a sus elecciones de vida y a su papel como mujer.



–“Visiones Contemporáneas”, reúne 5 películas con enfoque narrativo, dialogando con diversos géneros cinematográficos como comedia, thriller, drama y cine fantástico. Esta sección ofrece una visión amplia y diversa de la narrativa cinematográfica iberoamericana.



Como el Mar (WORLD PREMIERE)

Director: Nicolás Gil Lavedra

Género: Drama

Duración: 97 minutos

País:: Argentina y Uruguay

Año: 2023

Guión: Zoe Hochbaum y Gustavo Gersberg

Actrices protagónicas: Sofía Gala Castiglione y Zoe Hochbaum

Participación especial: Carmen Maura



Sinopsis:

Azul (Hochbaum) (17) y Paula (Castiglione) (34) acaban de perder a su mamá, Teresa (65). La hermana mayor decide cremar el cuerpo, pero Azul no se conforma y busca dinero entre las cosas de su madre para costear un entierro. Revisando los cajones descubre una foto reveladora: Paula en realidad no es su hermana sino su mamá, y Teresa su abuela. Azul entra en shock y quiere saber sobre su padre. Paula le cuenta que fue un romance pasajero en la adolescencia, cuando se escapó a Cabo Polonio. El deseo de Azul por conocerlo y la culpa de Paula por la mentira son el motor de las protagonistas para partir, casi sin recursos, hacia Uruguay.

En la travesía cumplen con una parada obligatoria por lo de Tía Mecha (Maura), quien nunca conoció a Azul a causa de los históricos desacuerdos con Teresa sobre la identidad que le escondieron.

El viaje continúa y con cada experiencia van recuperando un poco de su historia y construyendo el nuevo vínculo. Las esperan las aventuras del camino, un padre desconocido y el atardecer mágico de Cabo Polonio, escenario ideal donde volver a elegirse y reinventarse.



Mamacruz: (EAST COAST PREMIERE)

País: España

Año: 2023

Género: ficción

Dirección: Patricia Ortega

Duración: 84′



Cuando su hija emigra, una abuela religiosa aprende a usar Internet para comunicarse con ella. Sin embargo, un encuentro accidental con la pornografía en la red le plantea un dilema: ¿defender las creencias de cómo ser una mujer decente o rendirse a la tentadora búsqueda de un delicioso y descarado orgasmo?



https://filmaxinternationalsales.com/film/mamacruz



Tumbadores (US PREMIERE)

Director: María Isabel Burnes

País: Panamá Colombia

Duración: 90 Min.

Año: 2023

Género: Drama

Reparto: Julio Barsallo, Álvaro Rodriguez, Galo Lasso, Marleyda Soto Ríos, Miguel Oyola, Jaime Newbal



Manuela se encuentra inmersa en un peligroso juego cuando su padre, Don César, líder de un negocio de fachada para un cartel de drogas, es arrestado. Determinada a salvarlo, emprende una misión desesperada para obtener $200,000 y liberarlo.



Materiales: https://www.instagram.com/tumbadoresmovie/



Te Estoy Amando Locamente (MIAMI PREMIERE)

Dirección: Alejandro Marín

País: España

Año: 2023

Género: ficción

Duración: 106′

Reparto: Ana Wagener, Omar Banana, Alba Flores, Jesús Carroza, Lola Buzón, Mari Paz Sayago, La Dani, Pepa Gracia, Carlos Bernardino, Alicia Moruno,

Sevilla, 1977. En un momento en el que la homosexualidad es delito, Reme, una madre tradicional movida por el amor de su hijo, un adolescente aspirante a artista, se involucrará en el movimiento LGTBI andaluz, gestado paradójicamente en el seno de la Iglesia.



Materiales: https://www.filmax.com/distribucion/te-estoy-amando-locamente.265



La Espera (EAST COAST PREMIERE)

Director: Javier Gutiérrez

Género: Drama, Terror

Duración: 99 min.

País: España

Año: 2023

Reparto: Víctor Clavijo, Ruth Díaz, Luis Callejo



Eladio (Víctor Clavijo), un guarda de una finca de caza, acepta un soborno de un cazador veterano. Semanas después, su vida entera se desmorona. La muerte, la culpa y la venganza se apoderarán de él. Lo que parecía la oportunidad de toda una vida se convierte en un descenso macabro al infierno, donde Eladio pondrá a prueba sus límites.



–“Panorama Latino”: Un concurso paralelo que abarca todas las películas de producción latinoamericana presentadas por primera vez en los Estados Unidos. Este espacio es crucial para destacar la riqueza y la diversidad de la producción cinematográfica en la región.



LA HERIDA (WORLD PREMIERE)

Dirección y Guión: Diego Gottheil

País: Argentina

Año: 2024

Duración: 116’



A los 62 años, Raúl se entera del suicidio de Marcela, su gran amor de la adolescencia. La conmoción lo sumerge en la memoria de aquel invierno de 1980 en Buenos Aires, en plena dictadura. El nostálgico recuerdo de su historia revive con dolor y tristeza en el presente, como una herida de amor olvidada pero nunca sanada. FICHA TÉCNICA



Ven A Mi Casa Esta Navidad (INTERNATIONAL PREMIERE)

Directora: Sabrina Campos

País: Argentina



Como el Mar (WORLD PREMIERE)

Director: Nicolás Gil Lavedra

País:: Argentina y Uruguay



Tumbadores (US PREMIERE)

Director: María Isabel Burnes

País: Panamá Colombia



-Competencia Documentales: En esta destacada selección, exploraremos la riqueza y diversidad de historias reales que provienen de diferentes rincones de Iberoamérica. Estos documentales ofrecen una ventana única a las experiencias, culturas y desafíos que moldean nuestra región.



Home is Somewhere Else (EAST COAST PREMIERE)

Dirección: Hagerman, Carlos , Villalobos, Jorge

País: Estados Unidos, México



Este largometraje documental animado presenta las historias personales de tres jóvenes inmigrantes para señalar las complejidades y retos que enfrentan al día de hoy. A través de las voces de los jóvenes, las historias se entretejen con el spoken word de José Eduardo Aguilar, también conocido como “El Deporte”, el presentador poeta cuyo vibrante espanglish rompe códigos, desafía estándares y empuja al espectador a descifrar sus poemas.



Sometime, Somewhere (FLORIDA PREMIERE)

Director: Ricardo Preve



Las historias de los migrantes que se ven obligados a llegar a Virginia debido al cambio climático global, la violencia de pandillas o la pobreza son únicas para cada individuo, pero forman una red común de caminos marcados por el miedo, el coraje y la esperanza.



Materiales:

https://filmfreeway.com/submissions/2729130



Tacones Sobre Ruedas (FLORIDA PREMIERE )

Director: Pau Canivell

Reparto Principal: Luna Diva, Miki Mint, Michelle Relayze, Sagittaria y Emma Mess.



Una familia de drag queens y una mujer transexual viajan en una auto caravana desde Barcelona hasta Murcia, una región en la España rural, para mostrar su apoyo a un niño que sufrió un ataque homofóbico en su escuela.



https://filmfreeway.com/submissions/27021981



Canción Que Quema (US PREMIERE)

2023 | México | 98 min

Director: Yulene Olaizola, Rubén Imaz, Luis Flores Rábago.



Tras 17 años de carrera, la banda de culto de rock mexicano San Pascualito Rey regresa al estudio para grabar su cuarto álbum, Todo Nos Trajo Hasta Hoy. Es su apuesta más ambiciosa y, canción a canción, los músicos exponen sus sueños y miedos, cayendo en fricciones creativas y estirando sus lazos de amistad al límite. Los creadores del sonido “dark guapachoso”, que se han dejado la piel sobre el asfalto, se aferran una vez más a la música en un documental con una narrativa dramática sobre relaciones personales que engancha.



Andrés Godoy: El Arte de Perder (US PREMIERE)

2022 | Chile, Alemania | 71 min

Dirección: Sebastian Saam



El compositor, intérprete y productor Andrés Godoy no es un músico como los demás, su forma de tocar la guitarra es mágica, pues técnicamente parece imposible. Cuando tenía 14 años, perdió el brazo derecho en un accidente de trabajo. Contra todo pronóstico, se sobrepuso a la frustración y al dolor y persistió en la música. Practicó a solas, estudió el estilo de sus ídolos (Fripp, Gismonti, Towner), se integró a dúos y bandas importantes (Los Cráneos, Andrés, Ernesto y Alejaica) y desarrolló una técnica única en todo el mundo, el tatap. Un relato épico y lleno de luz sobre la pérdida que trenza hábilmente lo personal con los vaivenes de la historia de Chile. El Arte de Perder – Andres Godoy El Retrato De Mi Padre (US PREMIERE)

Uruguay, 2022

Dirección: Juan Ignacio Fernández Hoppe.

Duración: 99 minutos



Mi padre fue encontrado muerto en la playa con psicofármacos entre sus cosas. A pesar de la sospecha de suicidio, mi madre -psiquiatra de profesión- consideró innecesario hacer la autopsia. Yo tenía ocho años. Treinta años después, contando con la ayuda de una caja con sus pertenencias, me lanzo a reconstruir su imagen. Lo descubro como un músico inclasificable y musicoterapeuta de adolescentes discapacitados, pero nada de eso es seguro en esta búsqueda, siempre envuelta en la niebla de la enfermedad psiquiátrica, el abuso de la medicación y el cuestionamiento de mi madre a cada uno de mis hallazgos. El Retrato De Mi Padre – Juan Ignacio Fernandez