El español no retrocede: crece porque todavía sabe contar historias

Mientras se repite hasta el cansancio que el inglés arrasa con todo, los números dicen otra cosa. El español acaba de superar los 635 millones de hablantes potenciales en el mundo, un salto de 30 millones solo en el último año. Ya son más de 520 millones de personas con el español como lengua materna, lo que lo consolida como la tercera lengua nativa más hablada del planeta, únicamente por detrás del mandarín y el hindi. Y desde 2012, la comunidad de aprendices —quienes eligen el español sin haber nacido en él— ha crecido un 36%. No es una lengua en decadencia. Es una lengua que se expande mientras muchos insisten en mirar hacia otro lado.

La razón que nadie quiere admitir

Un idioma no crece por decreto ni por nostalgia. Crece porque produce algo que el mundo quiere consumir: literatura, pensamiento, historias que se sostienen en pie mucho después de la última página. Mientras exista una tradición viva de buenos escritores en español —desde la narrativa latinoamericana hasta el ensayo peninsular contemporáneo— el idioma seguirá teniendo un motivo para expandirse que ningún algoritmo de traducción puede sustituir. Un idioma sin literatura fuerte se convierte en una herramienta funcional, útil para dar instrucciones. Un idioma con literatura fuerte se convierte en una forma de ver el mundo que otros quieren aprender a habitar. Ese es exactamente el terreno donde el español sigue ganando espacio.

Pero aquí está el punto que casi nadie quiere decir en voz alta: ese crecimiento demográfico y cultural no se traduce automáticamente en fortaleza real, porque la fortaleza de un idioma no se mide solo en cuántos lo hablan, sino en cuántos lo comprenden a fondo. Y ahí es donde el mundo hispanohablante —incluyendo a Estados Unidos, donde ya viven más de 65 millones de hispanos— tiene una tarea pendiente que decide si este crecimiento se convierte en legado o se queda en estadística.

Crecer en número no es lo mismo que crecer en comprensión

Estados Unidos es hoy, por población, el segundo país hispanohablante del mundo, solo detrás de México. Es un dato que debería llenar de orgullo a cualquier hispanohablante. Pero un idioma que crece en cantidad de hablantes sin crecer en profundidad lectora corre el riesgo de quedarse en la superficie: hablado en la calle, pero débil en el aula; presente en la conversación cotidiana, pero ausente en la comprensión crítica de un texto complejo. Un idioma se defiende con gramática funcional en la calle, pero se construye con comprensión lectora en el salón de clases. Eso no se logra hablando más; se logra leyendo mejor.

Ahí está la verdadera batalla, y no es una batalla contra el inglés ni contra ningún otro idioma. Es una batalla contra la superficialidad. De nada sirve que el español siga sumando millones de hablantes si las nuevas generaciones —tanto en Estados Unidos como en buena parte de Latinoamérica y España— crecen sin el hábito de leer con profundidad, sin la capacidad de analizar un argumento, sin el vocabulario necesario para pensar en su propio idioma con precisión. Un hablante que no comprende lo que lee no está heredando un idioma: está heredando un acento.

La educación es la que decide si esto se sostiene

El crecimiento del español en el mundo es, en el fondo, una oportunidad educativa disfrazada de dato demográfico. Cada nuevo aprendiz de español, cada hijo de inmigrante que crece escuchando el idioma en casa, cada estudiante que lo elige como segunda lengua en una escuela europea o asiática, representa una oportunidad de formar un lector, no solo un hablante. Y esa oportunidad se pierde si los sistemas educativos —el estadounidense incluido— siguen tratando la comprensión lectora como un tema secundario frente a otras prioridades curriculares.

Esto no es un llamado nostálgico a “hablar bien español” por orgullo cultural. Es un llamado práctico: si el español quiere seguir creciendo como lengua de pensamiento y no solo como lengua de consumo, la comprensión lectora tiene que convertirse en política educativa, no en aspiración. Se necesita invertir en formar lectores desde la niñez, en dignificar la enseñanza de la lengua materna en las escuelas de origen hispano en Estados Unidos, y en sostener —con recursos reales, no con discursos— la tradición literaria que le ha dado al español su prestigio internacional durante siglos.

Un idioma que se lee, se queda

El español no necesita defenderse compitiendo por espacio con el inglés. Necesita defenderse compitiendo contra el analfabetismo funcional, esté donde esté: en una escuela de Puerto Rico, en un salón de clases de

Texas o en un aula de Madrid. Los números de crecimiento están de nuestro lado. Lo que falta es que la educación esté a la altura de esos números. Un idioma que se habla mucho pero se lee poco es un idioma vulnerable. Un idioma que se habla mucho y se lee bien es un idioma que se queda para siempre.

El español está creciendo. La pregunta que de verdad importa es si vamos a educar a la altura de ese crecimiento, o si vamos a dejar que se convierta en la lengua más hablada y menos comprendida del planeta.

UNA LISTA DE AUTORES LATINOS CONTEMPORANEOS.

Escritores contemporáneos de la (República Dominicana)

Rita Indiana : Voz fundamental e innovadora de la literatura caribeña contemporánea. Ha fusionado la cultura popular, el arte visual y la música en novelas aclamadas como La mucama de Omicunlé, Papi y Hecho en Saturno.

: Voz fundamental e innovadora de la literatura caribeña contemporánea. Ha fusionado la cultura popular, el arte visual y la música en novelas aclamadas como La mucama de Omicunlé, Papi y Hecho en Saturno. Frank Báez : Poeta, ensayista y narrador destacado de la literatura dominicana actual. Reconocido por sus poemarios y libros de relatos como Pajaritos y otros cuentos, Postales y Este es el futuro que nos prometieron.

: Poeta, ensayista y narrador destacado de la literatura dominicana actual. Reconocido por sus poemarios y libros de relatos como Pajaritos y otros cuentos, Postales y Este es el futuro que nos prometieron. Junot Díaz : Escritor de origen dominicano que ha retratado la experiencia de la diáspora con gran impacto internacional. Autor de La maravillosa vida breve de Óscar Wao (Premio Pulitzer) y Así es como la pierdes.

: Escritor de origen dominicano que ha retratado la experiencia de la diáspora con gran impacto internacional. Autor de La maravillosa vida breve de Óscar Wao (Premio Pulitzer) y Así es como la pierdes. Rey Andújar : Narrador y performer conocido por su prosa ágil y por explorar la experiencia urbana e insular en obras como Candela, El trópico que me lleva y Los carniceros.

: Narrador y performer conocido por su prosa ágil y por explorar la experiencia urbana e insular en obras como Candela, El trópico que me lleva y Los carniceros. Kianny N. Antigua: Prolífica narradora, poeta y traductora dominicana. Ha publicado numerosos libros de relatos y narrativa infantil/juvenil, como Mía, Mía, Nueve meses y El milagro de la rosa.

Edgar León Ayala (Puerto Rico): Educador, ensayista y narrador caribeño. Explora en su producción literaria el suspenso, la crítica social y la identidad puertorriqueña con títulos como LA HIBRIDA DEL GRADO 12: Relatos de la Loba Vampira, Sombras Sobre El Guamaní, El POrtal de Los Espiritus, Gemelas de Terror y Revolución Educativa entre otros.

Samanta Schweblin (Argentina): Referente indiscutible de la narrativa breve y la ficción enrarecida. Reconocida por obras como Distancia de rescate y Siete casas vacías.

Alejandro Zambra (Chile): Una de las voces más influyentes del panorama hispanoamericano contemporáneo, célebre por Bonsái, Poeta chileno y Literatura infantil.

Fernanda Melchor (México): Destacada por su prosa visceral e incisiva sobre la violencia y el entorno social en obras como Temporada de huracanes y Páradais.

Mariana Enríquez (Argentina): Maestra del terror contemporáneo y el gótico urbano en español, aclamada por Nuestra parte de noche y Las cosas que perdimos en el fuego.

Juan Gabriel Vásquez (Colombia): Clave en la narrativa sobre la historia política, la memoria y el conflicto en América Latina, autor de El ruido de las cosas al caer y Volver la vista atrás.

Valeria Luiselli (México): Ensayista y novelista destacada por explorar la migración y la identidad en obras como Desierto sonoro y Los niños perdidos.

Pilar Quintana (Colombia): Reconocida por su narrativa íntima e intensa sobre las tensiones humanas y la naturaleza, con títulos como La perra y Los abismos.

Mónica Ojeda (Ecuador): Exponente fundamental del “gótico andino”, autora de obras aclamadas por la crítica como Mandíbula y Chamanes eléctricos en la fiesta del sol.

“El arma más poderosa de un pueblo es su recurso humano. La lectura y la escritura son los fusiles que nunca se le acaban las balas. Dr. Edgar León”

Fuente de las cifras: Instituto Cervantes, Anuario “El español en el mundo 2025”.