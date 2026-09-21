Presidente Luis Abinader sobre caso SeNaSa: “Que sirva de advertencia, el que cometa un acto de corrupción será sometido a la justicia”

Puerto Plata.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona advirtió este viernes que quienes incurran en actos de corrupción deberán responder ante la justicia, al referirse a los allanamientos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), como parte de las investigaciones relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

“Este es un tema que está en la justicia. Pero nuestro deseo es que se llegue y que se profundice”, afirmó el jefe de Estado al ser abordado por periodistas durante su agenda de trabajo en Puerto Plata.

Abinader reiteró que corresponde al Ministerio Público profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades que correspondan, conforme al debido proceso y al marco institucional.

“Nuestro deseo es que se llegue y que se profundice. Y que todo el que tenga mérito para ser sometido, que sea sometido. Y que esto sirva de ejemplo, ahora y para estos meses, estos años, que el que cometa un acto de corrupción va a ser sometido a la justicia y va a la cárcel y todavía peor en un área como ese de salud”, precisó.

El Mandatario expresó que aunque no conoce los detalles, que quiere es que todo el que haya cometido un acto ilegal sea sometido a la justicia y que caiga todo el peso de la ley.

” Y que sirva de advertencia, que no importa quién sea, va a ser sometido a la justicia”, advirtió.

El mandatario del hermoso Pais Caribeño ha expresado en reiteradas ocasiones su respaldo a las investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos y ha señalado que quienes resulten responsables de actos de corrupción deberán responder ante la justicia.

La investigación permanece en manos del Ministerio Público, que deberá determinar los hechos y las responsabilidades individuales que pudieran derivarse del proceso.

Caso Senasa 2.0: Unos 22 médicos fueron detenidos y trasladados para ser interrogados

Médicos trasladados a Procuraduría por caso Senasa 2.0

Unos 22 médicos fueron apresados durante allanamientos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra profesionales de la salud y centros médicos vinculados al denominado caso SeNaSa 2.0, la segunda etapa de una investigación sobre presuntas estructuras que habrían utilizado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para desviar recursos públicos mediante diferentes mecanismos.

Se recuerda que el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, había anunciado desde enero que los investigadores trabajaban en una segunda fase y aseguró que serían llevadas ante los tribunales otras personas que hubieran participado en la presunta sustracción de recursos de la ARS estatal.

El Ministerio Público atribuyó a las maniobras investigadas un impacto superior a RD$15,000 millones sobre las reservas de SeNaSa, aunque las distintas cantidades señaladas en el expediente corresponden a conceptos diferentes y no deben sumarse como si representaran un único monto defraudado.

La segunda etapa busca determinar la participación de otras personas y estructuras que no fueron incluidas en el primer sometimiento.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reveló en agosto que la investigación permanecía activa y que los fiscales analizaban millones de transacciones y una enorme cantidad de documentación para determinar posibles responsabilidades adicionales.

El Ministerio Público también había adelantado que la nueva etapa no estaría limitada a funcionarios o personas relacionadas con la administración de SeNaSa, sino que podía alcanzar a otros actores vinculados con las operaciones investigadas.

Allanamientos en centros de salud



Informaciones preliminares indican que las autoridades realizan allanamientos en residencias, consultorios, clínicas y otros establecimientos vinculados a profesionales de la salud, mientras varios médicos habrían sido detenidos. Los operativos se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos del país.



Las pesquisas estarían dirigidas a obtener documentación, registros y dispositivos relacionados con presuntas irregularidades en reclamaciones y facturaciones de servicios a SeNaSa.



Sin embargo, el Ministerio Público todavía no ha ofrecido un informe oficial que permita establecer cuáles médicos están formalmente investigados, qué conductas concretas les atribuye o cuál sería el monto involucrado específicamente en esta nueva etapa. Las informaciones sobre los detenidos y sus posibles responsabilidades permanecen sujetas a la investigación y al debido proceso judicial.