Para cuando “Ya no hay nada más que hacer”, el Dr. Cruz Jiminián da primer picazo para el Hospital de la Dignidad

Santo Domingo, RD.- El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián dio este jueves el primer picazo para la construcción del “Hospital de la Dignidad” con el que se procura ofrecer momentos dignos, de calidad y como merecen los pacientes diagnosticados terminales, para que sus vidas concluyan sin sufrimiento.

Los trabajos para el nuevo centro asistencial de enfermedades paliativas para cuando “ya no hay nada más que hacer”, que estará ubicado en la carretera principal de Hato Nuevo, Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, fueron iniciados en un motivador acto en el que participaron personalidades de distintos sectores sociales del país.

“Hace más de 30 años tuve un sueño que siempre quise hacerlo realidad y cada día penetra en mí, pero que hoy comienza a cumplirse. Me refiero a un espacio para cuidar a aquellos pacientes que en su etapa terminal desde centros de salud los envían a morir a sus casas”, manifestó el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, creador de esta importante iniciativa que ayudará a cientos de personas de todo el país, para que quienes ya no se pueden curar “vivan sus últimos días sin dolor, sin soledad y con la dignidad que merecen”.

El doctor Cruz Jiminián resaltó que el Hospital de la Dignidad será la morada para pacientes con cáncer, tumor cerebral, con esclerosis múltiple. Pacientes que, aunque están conscientes, no hay nada que hacer con ellos.

“Sabemos que hay familiares que tienen las condiciones económicas y les preparan habitación y atienden a sus seres queridos en sus casas, sin embargo, más del 90 por ciento de estos pacientes pobres, por la falta de condiciones económicas son enviados a sus hogares, y allí se llenan de úlceras, mueren de hambre porque no pueden ponerle ni siquiera un levin, y hasta hay casos de otros que se les puede poner ni una sonda y mueren por falta de oxígeno, indicó el altruista médico, creador de la Fundación Cruz Jiminián.

Reveló que el centro contará con cabañas individuales para tener a los pacientes separados, con baño, sala, y su espacio para que familiares puedan compartir con ellos. Contará con servicio de enfermeras constantemente que se encargarán de cuidarlos.

“Logramos conseguir este terreno que hasta usábamos para siembra, pero hoy lo entregamos al país para iniciar este gran proyecto, para el que hasta el día de hoy solo hemos recibido una contribución desde California de 100 mil dólares por parte del señor Felipe Ángel”, valoró.

Cruz Jiminián explicó que en el centro podrá ser atendido todo tipo de personas con o sin dinero.

Se espera que en cinco años el Hospital de la Dignidad pueda contar con cientos de camas disponibles.

Costo de RD$90 millones

De su lado, el doctor Luis Antonio Cruz, resaltó que la iniciativa de su padre se trata de un lugar para ofrecer cuidados paliativos, control del dolor, oxígeno, atención médica y acompañamiento profesional y humano.

“La falta de dinero nunca debería determinar la calidad de los últimos días de una persona”, expresó al agradecer aquellos que puedan contribuir con esta causa.

Agregó que el proyecto tiene un costo aproximado de 90 millones de pesos y hasta el momento sólo se cuenta con 100 mil dólares que aporto el señor Felipe Ángel.

El nuevo centro de cuidado de personas con enfermedades terminales será dirigido por el doctor Julián Rodríguez, quien valoró que constituye para él un enorme honor y una gran responsabilidad haber recibido la encomienda.

“Puede llegar un momento en que no podamos curar una enfermedad, pero siempre podemos aliviar, acompañar y cuidar. De eso se trata la medicina paliativa, y de eso se trata el Hospital La Dignidad”, expresó.