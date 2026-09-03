JACKIE ESPINOSA ROMPE EL SILENCIO TRAS DECISIÓN DE ÉTICA

La alcaldesa de Kissimmee anunció que solicitará una audiencia pública, defendió la imparcialidad de la Florida Commission on Ethics y cuestionó duramente a parte de la prensa. El caso relacionado con fondos de Boost 2.0 continúa abierto y una determinación de causa probable no equivale a culpabilidad.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE, Fla. — La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, rompió el silencio la noche del miércoles después de que la Florida Commission on Ethics encontrara causa probable para creer que pudo existir una violación de la ley estatal de ética relacionada con fondos públicos otorgados mediante el programa Business Boost 2.0.

Espinosa utilizó una transmisión en vivo a través de Facebook para dirigirse directamente a los residentes, explicar cómo interpreta la decisión, anunciar los próximos pasos de su defensa y lanzar duras críticas contra algunos periodistas que han cubierto las investigaciones y el fallido proceso de impeachment en su contra.

La alcaldesa confirmó durante su intervención que la Comisión encontró probable cause bajo la sección 112.313 de los Estatutos de Florida y señaló que dispone de 14 días desde la orden para solicitar una audiencia pública.

Sus abogados, dijo, ya trabajan en esa respuesta.

Pero Espinosa insistió en un elemento jurídicamente fundamental: la determinación anunciada por la Comisión de Ética no constituye una decisión final de que haya violado la ley.

En ese punto, su explicación coincide con el proceso establecido por la propia Comisión.

Una determinación de probable cause significa que existe evidencia suficiente para que una alegación continúe hacia las siguientes etapas del procedimiento. No representa, por sí sola, una declaración de culpabilidad ni una conclusión definitiva de que ocurrió una violación ética.

La Florida Commission on Ethics celebró la reunión donde examinó el asunto el 28 de agosto. La propia página oficial de la Comisión confirma que esa sesión formó parte de su calendario de reuniones de 2026.

“AHORA ME TOCA HABLAR”

Durante meses, Espinosa mantuvo una postura relativamente reservada sobre gran parte de las investigaciones, argumentando respeto por los procesos legales y administrativos en curso.

Eso cambió esta semana.

En la transmisión, la alcaldesa dejó claro que pretende utilizar el procedimiento estatal para presentar una defensa más amplia y públicamente accesible.

Según declaraciones recogidas tras el Live, Espinosa sostuvo que ahora tendrá la oportunidad de explicar su versión y presentar evidencia dentro del proceso formal.

Su estrategia parece apuntar hacia una audiencia pública donde la controversia pueda ser examinada más allá de titulares, denuncias iniciales y debates políticos en el City Hall.

WFTV reportó que Espinosa dijo que sus abogados trabajan actualmente en la solicitud de esa audiencia y enfatizó que la determinación conocida esta semana no constituye todavía una conclusión final.

ESPINOSA DEFIENDE A LA COMISIÓN DE ÉTICA

Uno de los aspectos más llamativos de la transmisión fue el contraste entre sus críticas a determinados medios y su evaluación positiva de la Florida Commission on Ethics.

Espinosa describió el trabajo de la Comisión como profesional, exhaustivo y justo.

La alcaldesa señaló que corresponde a esa agencia explicar adecuadamente el proceso y reiteró que la etapa de causa probable no equivale a una determinación definitiva.

Esto resulta significativo porque Espinosa no presentó la investigación estatal como una persecución institucional.

Por el contrario, separó claramente el trabajo de la Comisión de Ética de lo que considera una cobertura periodística injusta o sensacionalista.

DURA CRÍTICA CONTRA PARTE DE LA PRENSA

La transmisión también mostró una Jackie Espinosa mucho más confrontativa frente a algunos medios de comunicación.

La alcaldesa cuestionó a periodistas que han seguido el caso y afirmó que algunos están intentando actuar como “influencers” en lugar de reporteros.

También sostuvo que no desea convertirse en material de “clickbait”.

Espinosa explicó que decidió utilizar Facebook directamente para comunicarse con la población de Kissimmee en lugar de recurrir exclusivamente a una conferencia de prensa tradicional.

Sus comentarios reflejan una creciente tensión entre la alcaldesa y parte de la prensa local después de meses de cobertura sobre Boost 2.0, investigaciones éticas, procedimientos judiciales y el intento de impeachment.

Las críticas de Espinosa hacia los medios, sin embargo, no cambian el fondo del proceso estatal: la Comisión de Ética determinó que existe causa probable respecto de una alegación que ahora puede avanzar hacia una etapa de audiencia y resolución final.

¿QUÉ ENCONTRÓ REALMENTE LA COMISIÓN?

Este es probablemente el punto que más requiere claridad.

La Florida Commission on Ethics encontró causa probable para creer que Espinosa pudo haber mantenido una relación contractual o de empleo prohibida con una entidad que hacía negocios con la Ciudad de Kissimmee cuando un negocio vinculado con ella recibió fondos administrados por la Ciudad.

El asunto está relacionado con aproximadamente $50,000 en fondos de Business Boost 2.0 otorgados a tres negocios vinculados con Espinosa y miembros de su familia.

El programa utilizó fondos federales de recuperación relacionados con la pandemia para ayudar a pequeños negocios afectados económicamente.

La decisión estatal permite que esa alegación continúe.

Pero, nuevamente, no determina todavía que Espinosa haya cometido una violación de ética.

NO TODAS LAS ALEGACIONES PROSPERARON

Otro elemento que debe formar parte de cualquier cobertura equilibrada es que la Comisión no encontró causa probable en todas las acusaciones presentadas contra la alcaldesa.

Espinosa fue liberada de otras alegaciones examinadas dentro de las denuncias.

Entre ellas estuvo una acusación separada relacionada con la forma en que se había reportado un regalo superior a $100.

Reportes sobre la decisión indican que la Comisión concluyó que Espinosa había reportado el regalo utilizando un formulario incorrecto después de seguir orientación legal de la Ciudad.

Por tanto, describir la decisión estatal como una determinación general de culpabilidad sobre “todas las acusaciones” sería incorrecto.

LA DEFENSA LEGAL: ¿ERAN LOS GRANTS UN CONTRATO?

Uno de los debates jurídicos centrales gira alrededor de una pregunta aparentemente sencilla pero legalmente importante:

¿Recibir una subvención de Boost 2.0 constituye una relación contractual prohibida con la Ciudad?

El abogado de Espinosa, Neil Henrichsen, sostuvo ante la Comisión que no.

Según su argumento, los negocios beneficiados no tenían que proporcionar bienes o servicios a la Ciudad a cambio del dinero.

También argumentó que el programa no operaba como una competencia entre solicitantes donde algunos ganaban y otros perdían según una evaluación discrecional.

Su posición es que los negocios que cumplían los requisitos podían recibir los fondos disponibles.

Por esa razón, la defensa sostiene que la subvención no debería interpretarse como el tipo de contrato prohibido contemplado por la ley estatal.

La Comisión, sin embargo, consideró que existe suficiente base para continuar examinando esa alegación.

LOS $50,000 QUE ORIGINARON LA CONTROVERSIA

El centro político y público de este caso continúa siendo la distribución de aproximadamente $50,000 de Boost 2.0.

Investigaciones previas establecieron que tres negocios relacionados con Espinosa y miembros de su familia recibieron en conjunto esa cantidad.

La controversia no se limita simplemente a que negocios de su familia recibieran dinero.

Las preguntas centrales han sido si la alcaldesa tenía un conflicto de interés, si debió revelar determinados intereses financieros, si participó en decisiones relacionadas con el programa y cómo debe interpretarse legalmente la recepción de esos fondos.

Es precisamente allí donde la defensa de Espinosa y las conclusiones preliminares de los investigadores divergen.

DOS PROCESOS DIFERENTES QUE NO DEBEN CONFUNDIRSE

También existe considerable confusión pública entre la investigación estatal y el proceso de impeachment que ocurrió en Kissimmee.

Son procesos separados.

En julio, la fiscal especial designada para investigar acusaciones bajo el Código de Ética municipal, Mayanne Downs, encontró “clear probable cause” respecto de tres de siete alegaciones.

Downs recomendó avanzar con artículos de impeachment relacionados con Boost 2.0.

Posteriormente, el 18 de agosto, la Comisión de Kissimmee tuvo que decidir si enviaba esos artículos a un juicio político.

El resultado fue un empate 2-2.

Los comisionados Janette Martínez y Angela Eady votaron a favor de avanzar, mientras Noel Ortiz y Carlos Alvarez III votaron en contra.

Espinosa no participó en la votación sobre su propio procedimiento.

Como no se alcanzó la mayoría necesaria, el impeachment no avanzó a juicio.

Eso no significó que la investigación estatal terminara.

La Florida Commission on Ethics continuó examinando las denuncias bajo la legislación estatal y llegó posteriormente a la determinación de causa probable conocida esta semana.

¿QUÉ SIGNIFICA “PROBABLE CAUSE”?

Para entender correctamente la noticia es fundamental explicar el término.

“Probable cause” significa esencialmente que existe una base razonable para considerar que pudo producirse una violación y que el caso merece continuar.

No significa que todas las pruebas hayan sido examinadas en una audiencia completa.

No significa que Espinosa haya sido declarada culpable.

Y tampoco significa que la acusación haya sido descartada.

Es una etapa intermedia.

Si Espinosa solicita la audiencia pública que anunció, las partes podrán presentar evidencia y argumentos dentro de un procedimiento más desarrollado.

Ese proceso será mucho más determinante que la decisión preliminar conocida esta semana.

LOS PRÓXIMOS 14 DÍAS SERÁN CLAVES

Espinosa dijo que cuenta con 14 días desde la emisión de la orden para solicitar formalmente una audiencia pública.

Ese será el próximo movimiento importante.

Si la audiencia ocurre, la controversia sobre Boost 2.0 pasará de meses de investigaciones, reportes y debates políticos a un escenario donde podrán examinarse formalmente documentos, argumentos legales y evidencia.

Será también la oportunidad que la propia alcaldesa afirma haber esperado para explicar públicamente su posición.

UNA ALCALDESA QUE CAMBIA DE ESTRATEGIA

El Live de esta semana marca un cambio significativo en la estrategia pública de Espinosa.

Durante buena parte del proceso, su respuesta había sido limitada.

Ahora decidió hablar directamente.

Defendió la integridad de la Comisión de Ética.

Cuestionó a algunos periodistas.

Anunció una audiencia pública.

Y adelantó que tiene mucho más que decir.

Eso significa que la historia está lejos de terminar.

Para los residentes de Kissimmee, el desafío será distinguir entre tres cosas diferentes: las acusaciones presentadas contra la alcaldesa, la defensa que Espinosa comenzará a exponer públicamente y las determinaciones finales que eventualmente puedan emitir los organismos responsables.

Por ahora existe una sola conclusión jurídica segura:

La Florida Commission on Ethics encontró causa probable para que parte del caso continúe, pero todavía no ha determinado que Jackie Espinosa haya cometido una violación de la ley estatal de ética.

La próxima etapa decidirá mucho más.

Y esta vez, la alcaldesa asegura que está preparada para presentar públicamente su versión.

El Sol de la Florida continuará examinando los documentos, decisiones y declaraciones de todas las partes mientras avance el proceso.