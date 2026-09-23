El Papeleo que Nos Cuesta el Futuro

Puerto Rico gasta millones de dólares y miles de horas cada año en un aparato

administrativo que promete atender al estudiante, pero que en la práctica lo abandona.

Se llenan formularios, se diagnostica, se documenta, se justifica ante agencias federales

y locales — y mientras tanto, un estudiante de quinto grado sigue sin poder leer una

oración completa. Llevamos décadas repitiendo el mismo ciclo: más papeleo, menos

aprendizaje.

La excusa oficial es que hay que “diagnosticar y atender” las necesidades individuales

del estudiante. Pero la realidad en el salón es otra: treinta estudiantes por clase, con

necesidades completamente distintas, muchos en pobreza, muchos con padres que ya

delegaron por completo la enseñanza de la lectura y la escritura a la escuela, y maestros

tratados como empleados desechables dentro de un sistema que no los respalda. Con

esa proporción, el fracaso no es una posibilidad — es una garantía matemática.

Las pruebas PISA a nivel mundial lo han confirmado una y otra vez: los países que

mejores resultados obtienen no son los que más burocracia administrativa tienen, sino

los que regresan a lo esencial — destrezas básicas de lectura y escritura, atención

académica real, y grupos reducidos de no más de treinta estudiantes con foco absoluto

en la instrucción.

Mientras tanto, en Puerto Rico se saca al estudiante del salón para terapias que deberían

ser individuales y privadas, pero que se ofrecen en grupo a niños que en quinto grado

siguen siendo funcionalmente analfabetos. ¿Qué se les ofrece en realidad? Un centro de

cuido por las tardes, tercerizado a compañías externas cuya función principal es

completar asignaciones en papel y verificar libretas. Eso no es intervención educativa —

es un robo institucionalizado, disfrazado de servicio, que le cobra al país por una

deficiencia que el propio sistema se niega a corregir.

Al maestro hay que devolverle la libertad de enseñar. Ningún educador puede lograr un

éxito rotundo con treinta estudiantes en el salón, y esa cantidad no solo dificulta el control

de grupo — elimina por completo la posibilidad de instrucción individualizada. Todo el

papeleo administrativo debe ocurrir antes o después del tiempo lectivo. El maestro fue

contratado para enseñar, no para llenar formularios que al final nadie usa para mejorar al estudiante.

La prueba de que ese papeleo no sirve es el fracaso académico constante y

documentado de Puerto Rico.

Entonces hay que preguntar, sin rodeos:

¿Por qué no se reduce la cantidad de administradores si la matrícula de escuela

pública se ha reducido a la mitad?

¿Por qué no se automatizan las funciones administrativas que hoy consumen

tiempo y personal sin aportar nada al aprendizaje?

¿Por qué no se declara un programa de emergencia donde todo el personal

administrativo regrese a las escuelas a enseñar a leer y escribir?

Invitamos a los legisladores estatales y municipales a que vayan a las escuelas

elementales e intermedias y se sienten, ellos mismos, a enseñar a leer y escribir a los

niños. Que vivan la crisis de cerca antes de legislar sobre ella desde una oficina.

¿Por qué no existe una Ley de Lectura de Puerto Rico? ¿Por qué no se establece una

Academia Nacional de Lectura y Escritura donde todo maestro esté obligado a

certificarse en la enseñanza efectiva de estas destrezas? Los modelos que se han usado

—y se siguen usando— no funcionan. El tiempo dedicado a pasar lista y llenar

formularios no es proporcional a la magnitud de la crisis que enfrentamos.

Si la escuela pública va a seguir funcionando como un lugar donde se obliga a los niños a

asistir para ser cuidados, mientras el aprendizaje queda como algo opcional, entonces no

cumple su propósito de ley y debe replantearse desde la raíz. Puerto Rico no tiene una crisis de

recursos — tiene una crisis de prioridades. Y mientras sigamos midiendo el éxito escolar

por la cantidad de formularios y procesos completados en lugar de por la cantidad de niños que

saben leer y escribir, seguiremos fabricando generaciones de analfabetos funcionales con el sello

oficial del gobierno.