Presidente Abinader inaugura moderna sede del Cemed. Otras Noticias Presidenciales

Ministerio de Defensa, Santo Domingo, R. D.– El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, inauguró este jueves la nueva sede del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed) del Ministerio de Defensa Dominicano, una obra que fortalece significativamente la capacidad del Estado dominicano para prevenir, responder y coordinar acciones frente a emergencias, desastres naturales y otras situaciones de alto impacto.

La moderna infraestructura constituye un paso trascendental en el proceso de transformación y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, al consolidar un centro de mando, planificación, entrenamiento y despliegue operativo especializado, concebido para ofrecer una respuesta rápida, eficiente y coordinada ante eventos que comprometan la seguridad y el bienestar de la población.

La nueva sede cuenta con una extensión de 6,061 metros cuadrados de construcción e incorpora edificio administrativo, cuarteles, comedor, cocina, helipuerto, sala de crisis, aulas, salón de planificación, áreas para mitigación de incendios, depósitos especializados y espacios destinados al entrenamiento y preparación continua del personal.

Como parte del fortalecimiento de las capacidades operativas del Cemed, fueron entregados camiones de bomberos para la extinción de incendios forestales y urbanos con capacidad de 1,000 galones de agua cada uno, un camión tanquero con capacidad para 3,500 galones, un camión de búsqueda y rescate con canasto de uso múltiple, camiones de transporte, camionetas, motores tipo four wheel, además de equipos de última generación para búsqueda técnica especializada, entre ellos cámaras de multibúsqueda, telémetros para la monitorización de estructuras, sistemas aéreos no tripulados de carga, un centro móvil de comunicaciones para respuesta a emergencias y perros especializados para la búsqueda de cadáveres, entre otros equipos destinados a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

Durante el acto, el presidente Abinader afirmó que con la entrega de estas instalaciones el Gobierno no solo inaugura una infraestructura, sino una nueva capacidad para proteger a la República Dominicana, la cual seguirá creciendo y perfeccionándose, poniendo siempre la vida humana por encima de cualquier otra consideración y sostuvo que esa ha sido y seguirá siendo la esencia de su gestión: “construir un país más fuerte para que cada dominicano pueda vivir más seguro, siempre y en cualquier circunstancia”.

El mandatario destacó que con la inauguración de la sede del Cemed, el Gobierno no entrega únicamente una infraestructura, sino que dota al Estado dominicano de una nueva capacidad para proteger la vida de la población. Sostuvo que un gobierno responsable “no espera a que llegue la emergencia para descubrir lo que le falta. Se prepara antes. Invierte antes. Organiza antes. Entrena antes”, y aseguró que precisamente eso representa este centro.

Señaló que, frente a un contexto mundial marcado por el cambio climático, el incremento de los fenómenos naturales y nuevos riesgos tecnológicos y ambientales, la República Dominicana ha decidido prepararse con anticipación. En ese sentido, explicó que el Gobierno impulsó la creación del Cemed porque entendió que un país moderno necesita instituciones capaces de actuar con rapidez, coordinación y profesionalismo cuando cada minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

El jefe de Estado resaltó que, aun antes de la inauguración oficial de sus instalaciones, el Cemed superó su primera gran prueba al desplegar de manera inmediata a sus integrantes para colaborar con el pueblo hermano de Venezuela tras los devastadores terremotos que afectaron esa nación.

Resaltó que los rescatistas dominicanos representaron “el corazón solidario de toda la República Dominicana”, actuando con disciplina, profesionalismo y entrega, y sostuvo que “cuando un rescatista dominicano ayuda a salvar una vida en cualquier lugar del mundo, el nombre de la República Dominicana también se engrandece, porque la solidaridad también es una forma de ejercer liderazgo”.

El presidente Abinader aseguró que esta obra constituye un nuevo paso en la transformación de las Fuerzas Armadas, proceso que ha estado acompañado del fortalecimiento de sus capacidades operativas, la modernización de sus equipos, la profesionalización de su formación y su adaptación a los desafíos del siglo XXI.

Agregó que una institución militar moderna no solo protege las fronteras y la soberanía nacional, sino también a la población cuando más lo necesita, porque la seguridad nacional comienza protegiendo la vida humana.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por el Ministerio de Defensa, el alto mando militar y todos los hombres y mujeres que hicieron posible este proyecto, y exhortó a los integrantes del Cemed a sentirse orgullosos de pertenecer a una institución creada para estar siempre lista para servir. Les expresó que muchas veces serán los primeros en llegar cuando ocurra una emergencia, llevando esperanza, organización y ayuda a la población.

El presidente Abinader también manifestó que desea que los dominicanos tengan la certeza de que detrás de esas instalaciones habrá hombres y mujeres entrenándose cada día para responder cuando el país los necesite. “Ojalá nunca tengan que intervenir. Pero si llega ese momento, la nación tendrá la tranquilidad de saber que existe un equipo preparado para responder. Eso también es construir confianza. Eso también es fortalecer el Estado. Eso también es gobernar con responsabilidad”.

Fuerzas Armadas más fuertes, modernas, tecnificadas, equipadas, altamente capacitadas

De su lado, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, felicitó al presidente Luis Abinader por su visión de Estado para ordenar y asignar los recursos necesarios que hicieron posible la creación del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed) y la construcción de sus modernas instalaciones. Asimismo, agradeció el respaldo brindado al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, al señalar que ese liderazgo ha permitido al país contar hoy con unas Fuerzas Armadas más fuertes, modernas, tecnificadas, equipadas, altamente capacitadas y preparadas para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

Sostuvo, además, que la inauguración de esta obra simboliza el firme compromiso del Estado dominicano con la protección de la vida, la modernización institucional y la construcción de una nación más resiliente y segura.

Fernández Onofre explicó que la creación del Cemed responde a una visión estratégica del Estado dominicano para unificar las capacidades de búsqueda, rescate, mitigación y atención a emergencias de las Fuerzas Armadas bajo un mismo mando y control, con el propósito de ofrecer una respuesta más rápida, coordinada y eficiente ante desastres naturales y eventos de origen antropogénico. En ese sentido, afirmó que la puesta en funcionamiento del organismo marca un hito en la evolución de las Fuerzas Armadas y refleja su transformación hacia un modelo más integrado, en el que la seguridad nacional también se concibe desde la perspectiva de la seguridad humana, la resiliencia y el apoyo permanente a las autoridades civiles.

El ministro destacó que el Cemed ya demostró su capacidad operativa durante su primer despliegue internacional en apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde personal especializado dominicano fue movilizado de manera inmediata para participar en las labores de búsqueda y rescate tras los recientes terremotos. Indicó que esa misión evidenció que el Cemed “no es solo una visión de futuro; es una capacidad operacional real, lista para responder con rapidez donde la vida humana lo requiera”, al tiempo que afirmó que unas Fuerzas Armadas modernas significan estar preparadas antes de que ocurra una emergencia y responder cuando más se necesita.

Asimismo, explicó que la nueva sede constituye un centro permanente de planificación, preparación y respuesta inmediata, equipado con tecnología y herramientas de última generación para labores de búsqueda y rescate, mitigación de incendios y asistencia humanitaria. Informó que también se desarrolla un campo de entrenamiento para estructuras colapsadas con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal y resaltó que la construcción de las instalaciones inició el 1 de mayo del pasado año y fue concluida en un tiempo récord de 14 meses y un día, con una inversión superior a RD 454.6 millones en infraestructura y equipamiento.

Fernández Onofre precisó que, a partir de su inauguración, el Cemed se constituye en la unidad de mando y control operativo de las unidades de rescate de las Fuerzas Armadas y en una fuerza de respuesta rápida, entrenada, equipada y organizada para actuar de manera oportuna y efectiva en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación, Respuesta y Recuperación ante Desastres.

Añadió que, por su ubicación estratégica y su proyección nacional e internacional, el organismo fortalecerá la capacidad de respuesta del Estado y contribuirá a consolidarse como un centro de entrenamiento especializado para la región.

Finalmente, anunció que en los próximos 90 días serán inauguradas sedes regionales del Cemed en el este, el norte y Barahona, mientras que para 2027 está prevista la apertura de una sede en la región Nordeste, en el Bajo Yuna, con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta en todo el territorio nacional.

Además, exhortó a los hombres y mujeres que integran el cuerpo especializado a desempeñar sus funciones con disciplina, vocación de servicio y profundo sentido humano, y afirmó que “una obra como esta no se construye sola; se erige con recursos, manos, esfuerzo y esperanza; sobre todo, con voluntad, alma y corazón”.

A su llegada al Campamento Militar 16 de Agosto, sede de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana y de la Primera Brigada de Infantería, el presidente Abinader, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue recibido con los honores militares de estilo.

Estuvieron presentes en el acto los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; de Salud Pública y Asistencia Social, Víctor Atallah; el presidente Ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera; el director general Cemed, coronel César Nicolás Sime Ulerio; la presidenta de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (Adeofa), Varinnia Durán de Fernández; el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; así como los miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas; agregados militares y de defensa; oficiales generales y almirantes, activos y en la honrosa condición de retiro; oficiales superiores, subalternos y alistados.

Presidente Abinader destaca que la confianza y la estabilidad hacen de República Dominicana un imán para la inversión

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la apertura del Americas Investment Forum (AIF) 2026, organizado por ProDominicana, en donde subrayó que el país ofrece a los inversionistas extranjeros confianza, estabilidad macroeconómica, instituciones sólidas, reglas claras, transparencia y cumplimiento de compromisos.

Al pronunciar su discurso, el jefe de Estado se centró en la confianza como pilar fundamental para el desarrollo económico y la atracción de capitales en un contexto global de incertidumbre.

“La confianza es la moneda más valiosa de la economía moderna”, afirmó el mandatario ante más de 2,000 representantes de 52 países, entre ellos China, Corea del Sur, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. “Convierte una idea en inversión y una oportunidad en empresa. Permite que el capital cruce fronteras para crear empleos, impulsar la innovación y apostar por el futuro”, agregó.

Cifras récord y proyección regional

El jefe de Estado destacó que el país alcanzó en 2025 una inversión extranjera directa (IED) superior a los 5,000 millones de dólares, recibió más de 11 millones de visitantes anuales y sus zonas francas generan más de 200,000 empleos directos, representando más del 60 % de las exportaciones.

“Más importante que las cifras es lo que representan: empleos, oportunidades, innovación y confianza en nuestra gente”, señaló.

Discurso trascendió las fronteras nacionales

El presidente Abinader llamó a las Américas a dejar atrás la narrativa del potencial y pasar a la de los resultados: “Durante mucho tiempo se habló de las Américas como una región con potencial, pero ha llegado la hora de que el mundo empiece a hablar de las Américas como una región de resultados”.

En ese sentido, enfatizó que el nuevo contexto global, marcado por el nearshoring y la búsqueda de cadenas de suministro resilientes, representa una oportunidad histórica para el continente. “Las empresas ya no buscan únicamente dónde producir más barato; buscan dónde producir más seguro, más eficiente y más cerca de sus mercados”, afirmó.

Un llamado a construir el futuro juntos

El presidente Abinader concluyó su intervención con un mensaje de cooperación hemisférica: “El futuro no pertenece a quienes esperan o lo observan desde la distancia. El futuro pertenece a quienes se atreven a construirlo. Y nosotros estamos listos para construirlo juntos”.

El mandatario insistió en que ningún país puede aprovechar plenamente las oportunidades actuando en solitario, y reiteró que la República Dominicana seguirá siendo “un socio confiable, una plataforma estratégica y una puerta abierta para quienes creen en el potencial de nuestra región”.

Eduardo Sanz Lovatón

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó los avances del clima de inversión en República Dominicana durante la inauguración del foro internacional.

Sanz Lovatón resaltó el increíble cambio del ecosistema de negocios en los últimos seis años, posicionando al país como líder regional en seguridad jurídica, estabilidad económica y atracción de inversión extranjera.

El funcionario afirmó que el país vive una ruptura de época impulsada por la inteligencia artificial y los cambios geopolíticos, que favorecen una nueva reconfiguración de cadenas de suministro.

“Bendecida por su ubicación geográfica y un marco jurídico moderno”, la República Dominicana se consolida como potencia exportadora, financiera, de innovación y manufactura avanzada, gracias a la visión del presidente Luis Abinader y alianzas regionales como la de Desarrollo en Democracia con Costa Rica y Panamá.

Biviana Rivero

Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, explicó que el foro busca conectar a la región con los mercados de capitales de Medio Oriente, Asia y Europa.

“Ser anfitriones de este evento ratifica que los ojos del mundo están sobre la República Dominicana”, afirmó. Además, señaló que el reto actual es transitar de la cantidad a la calidad, priorizando proyectos con transferencia tecnológica, encadenamiento productivo y sostenibilidad.

Un foro para la integración y la calidad inversora

El AIF 2026, afiliado a la Conferencia Mundial de Inversiones de la WAIPA, se desarrolla hasta el 3 de julio en el hotel JW Marriott de Santo Domingo.

Su agenda se estructura en cuatro pilares: diálogo de alto nivel sobre políticas públicas; promoción de proyectos en turismo sostenible, energía, infraestructura, logística, manufactura, agroindustria, tecnología e inteligencia artificial; plataformas de negocios y articulación entre agencias de promoción de inversiones.

La agenda académica contará con la participación del Dr. Ricardo Hausmann, director del Growth Lab de la Universidad de Harvard, y se entregará el Reconocimiento a la Inversión en la República Dominicana 2026 a empresas extranjeras con impacto positivo en el desarrollo nacional.

Gobierno dominicano facilita el retorno al país de otro grupo de ciudadanos dominicanos desde Venezuela en aeronave de la Fuerza Aérea

Santo Domingo.- Como parte de las acciones desplegadas por el Gobierno dominicano para brindar asistencia y protección a los nacionales que permanecían en la República Bolivariana de Venezuela tras el terremoto que afectó esa nación, una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) arribó este domingo a la Base Aérea de San Isidro con otro grupo de ciudadanos dominicanos repatriados.

Los compatriotas retornaron al país en una operación coordinada por el Gobierno dominicano, como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, iniciativa mediante la cual el Estado ha movilizado recursos humanos, logísticos y operacionales para apoyar tanto las labores de búsqueda y rescate como la asistencia a los ciudadanos dominicanos afectados por la emergencia.

A su llegada a la Base Aérea de San Isidro, los ciudadanos fueron recibidos por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), quien les dio la bienvenida en nombre del Gobierno dominicano y reiteró el compromiso de las autoridades de velar por la seguridad y el bienestar de todos los dominicanos, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Esta operación de retorno fue realizada aprovechando el vuelo de la aeronave militar que previamente trasladó hacia Venezuela un nuevo contingente de rescatistas especializados y material de apoyo destinado a fortalecer las operaciones de búsqueda y rescate que desarrolla la misión dominicana en ese país.

Con esta acción, el Gobierno reafirma su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia internacional, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y poniendo a disposición de la población los medios de las Fuerzas Armadas para proteger la vida de los ciudadanos dominicanos y contribuir solidariamente con los países hermanos que enfrentan desastres naturales.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 continúa desarrollándose con el despliegue de capacidades aéreas, marítimas y terrestres, así como con el envío de ayuda y personal especializado, en coordinación con las autoridades venezolanas y los organismos competentes del Estado dominicano.

Primera dama Dominicana Raquel Arbaje se une al envío de ayuda humanitaria a Venezuela

Señora Raquel Arbaje de Abinader, Primera Dama de la Republica Dominicana.

Santo Domingo.- La primera dama de la Republica Dominicana, Señora Raquel Arbaje de Abinader expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela con el envío de productos de emergencia para el consumo de los damnificados de los terremotos del pasado 24 de junio.

La donación consiste en comestibles no perecederos y productos de uso diario, artículos para bebés y ropa de cama recolectados por la Oficina de la Primera Dama. También incluye andadores, bastones y muletas para los lesionados por los sismos.

“En este momento de tanto dolor, el espíritu solidario nos llama a arrimar el hombro a nuestros hermanos venezolanos. Sé que los dominicanos y dominicanas, como lo hemos hecho tantas otras veces en el pasado, nos hemos volcado a reunir todo tipo de productos para ser enviados a Venezuela. Yo he querido unir mi donación a la Operación Quisqueya Solidaria 2026, porque mi corazón también sufre la dimensión de esta tragedia”, dijo la primera dama.

Como parte de esta operación, el gobierno del presidente Luis Abinader envió por vía marítima varias toneladas de alimentos, productos de hidratación y medicamentos donados por instituciones del Estado, el sector privado, los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

También dispuso el traslado a Caracas de dos equipos de rescatistas miembros del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed) del Ministerio de Defensa, del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y de la Defensa Civil, quienes participan en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes.

Según el balance oficial, los dos terremotos sucesivos han dejado hasta el martes pasado 2,200 personas muertas y 11,000 heridas. De los cinco estados afectados, La Guaira sufrió el mayor colapso de edificios por lo que la atención internacional está centrada en la ayuda a sus habitantes.

La donación de la primera dama fue entregada por personal de su oficina en el centro de acopio del MIDE.

Indotel creará un registro digital de detenidos en destacamentos de la Policía

Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) invertirá RD 22 millones en la implementación de la Plataforma Informática para Registro y Control Operativo de Destacamentos y Detenidos de la Policía Nacional, con el propósito de crear un registro nacional digital de detenidos, sustituir los procesos manuales y fortalecer la transparencia en los destacamentos policiales del país.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, como parte de las acciones orientadas a modernizar los procesos de registro, custodia y liberación de personas detenidas, así como a garantizar mayor control operativo, trazabilidad y protección de derechos ciudadanos.

La plataforma permitirá que los destacamentos cuenten con procedimientos estandarizados, información verificable y trazabilidad completa desde el momento de la detención, reduciendo los errores humanos, la discrecionalidad y los riesgos asociados a registros incompletos o manipulados.

Gómez Mazara explicó que esta iniciativa marca un cambio trascendental en la forma en que la Policía Nacional registra y supervisa los procesos de detención, al pasar de un esquema manual a un sistema digital, seguro y auditable.

“Esto cierra el ciclo manual respecto del registro de detenidos, los plazos de ley y todos los aspectos que la legalidad requiere. A partir de este momento, institucionalmente cuenten con un registro nacional de detenidos en la República Dominicana”, expresó Gómez Mazara.

El funcionario indicó que la herramienta permitirá supervisar, mediante tableros digitales, los procesos operativos en alrededor de 700 locales policiales, con capacidad para que hasta 30,000 usuarios puedan fiscalizar informaciones relacionadas con horas de ingreso, nombres, plazos legales y condiciones del proceso de custodia.

“Vamos a generar un mecanismo digital tecnológico para tener, a través de un dashboard, alrededor de 700 locales policiales y la capacidad de que 30,000 usuarios puedan fiscalizar horas, ingresos y nombres, para dar el gran salto que es un requerimiento histórico de las autoridades policiales”, sostuvo.

Afirmó que el proyecto demuestra cómo la tecnología puede ponerse al servicio de la gente, de la modernización institucional y de la transparencia en la relación entre la Policía Nacional y la ciudadanía.

“Esta herramienta tecnológica es una fuente de transparencia en la relación de nuestra Policía Nacional con la ciudadanía. Mientras estemos en Indotel, cuenten con que esa herramienta tecnológica siempre va a estar al servicio de la Policía Nacional y de otras instituciones”, manifestó.

De su lado, el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, agradeció el respaldo del Indotel y destacó que esta alianza estratégica fortalece la integridad institucional y contribuye a mejorar el servicio policial hacia la población.

“Esto fortalece no solo los lazos de integración interinstitucional, sino que también nos da un nuevo respiro, un nuevo aporte para lo que es la integridad institucional y para la confianza que nosotros, los miembros de la Policía, debemos brindarle al ciudadano”, expresó Cruz Cruz.

El director policial sostuvo que el acompañamiento del Indotel representa un respaldo directo al proceso de transformación que desarrolla la Policía Nacional.

“Con este aporte que recibimos del Indotel, con este acompañamiento, nosotros fortalecemos el servicio de policía hacia el ciudadano. Gratitud eterna al doctor Guido Gómez Mazara por su apertura, por la confianza que nos ha brindado, pero sobre todo por el respaldo institucional que nos muestra día a día”, manifestó.

La nueva plataforma incluirá verificación de identidad en tiempo real mediante integración biométrica con la Junta Central Electoral (JCE), monitoreo de plazos legales de detención con alertas automáticas, bitácoras digitales firmadas electrónicamente, control de custodia, reportes analíticos y acceso ciudadano controlado para familiares y abogados.

Con la implementación de la Plataforma Informática para Registro y Control Operativo de Destacamentos y Detenidos, el Indotel y la Policía Nacional avanzan hacia un modelo de gestión más moderno, transparente y verificable, orientado a garantizar mayor control en los destacamentos, supervisión de los plazos legales, protección de los derechos ciudadanos y rendición de cuentas en los procesos de detención.

Presidente Abinader modifica la integración del Consejo de Administración de la Presa de Monción mediante el Decreto núm. 444-26

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 444-26, mediante el cual modifica el artículo 2 del Decreto núm. 956-01, que constituye el Consejo de Administración de la Presa de Monción, del 21 de septiembre de 2001.

La disposición establece que el Consejo de Administración de la Presa de Monción estará integrado por un representante de la Iglesia católica, quien lo presidirá, (José Rafael Núñez Mármol (a) Padre Chepe); el alcalde del municipio de Monción; un representante del Ministerio de Turismo; el/la gobernador/a de la provincia Santiago Rodríguez; el/la gobernador/a de la provincia Valverde; un representante del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi); un representante de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid); el presidente del Consejo de Desarrollo Municipal de Monción; el/la director/a del distrito municipal El Rubio; un representante de la Asociación de Pescadores de la Presa de Monción y un representante del Clúster Turístico de Santiago Rodríguez.

Asimismo, el decreto dispone que todos los miembros ejercerán sus funciones de manera honorífica y podrán delegar su representación mediante comunicación escrita.

De igual manera, establece que los miembros podrán designar asesores, quienes ejercerán sus funciones de manera honorífica.

Gobierno emite reglamento que establece la estrategia nacional para convertir los servicios públicos en proactivos

Santo Domingo.– Mediante el Decreto número 384-26, el Gobierno dominicano dio a conocer el reglamento que pone en marcha la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, una iniciativa que busca impulsar la transición progresiva de los servicios públicos hacia un modelo de gestión anticipatorio basado en eventos de vida.

El decreto define como objetivo del reglamento el establecimiento del marco mínimo obligatorio para el diseño, implementación, operación, seguimiento y evaluación de los servicios proactivos en la Administración Pública bajo dependencia del Poder Ejecutivo.

Explica que la estrategia se articulará mediante un Portafolio Nacional por Eventos de Vida y se ejecutará con base en interoperabilidad, gobernanza de datos, trazabilidad, auditoría, atención omnicanal, mecanismos de corrección y reclamo, junto con supervisión humana cuando la naturaleza del caso o el ordenamiento jurídico así lo requieran.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, mostró su satisfacción con esta disposición e indicó que con este reglamento se da inicio a un nuevo modelo de gestión pública que colocará al país a la vanguardia de la transformación de los servicios públicos en la región.

“Este es un proceso que nos permite pasar de un modelo de administración reactiva y burocrática hacia un Estado anticipatorio que se fundamente en la interoperabilidad segura y el intercambio de datos entre nuestras instituciones, y así poder, mediante la detección automática de lo que conocemos como eventos de vida, como el nacimiento, la educación, el empleo, la jubilación, definir de manera proactiva los servicios que se requerirán a futuro”, manifestó Freund.

Finalidad, rectoría y ámbito de aplicación

La disposición del Poder Ejecutivo refiere que el reglamento tendrá como finalidad impulsar la transición progresiva hacia una administración pública capaz de actuar de oficio ante eventos de vida o condiciones de elegibilidad legalmente verificadas.

El decreto define como ámbito de aplicación obligatoria a los ministerios, órganos, entes y organismos de la Administración Pública central y descentralizada funcionalmente, bajo dependencia o tutela del Poder Ejecutivo, en cuanto gestionen trámites, servicios, registros, datos o plataformas involucrados en la prestación de servicios proactivos.

Asimismo, otorga la rectoría funcional, la conducción metodológica, la articulación del Portafolio Nacional por Eventos de Vida, la emisión de lineamientos, estándares e instrumentos técnicos, así como el seguimiento y evaluación de la implementación del presente reglamento, al Ministerio de Administración Pública, sin perjuicio de las competencias constitucionales o legales atribuidas a las demás entidades responsables.

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) será responsable de la implementación, integración, operación y soporte de las soluciones tecnológicas transversales requeridas para la ejecución del modelo, conforme a los lineamientos emitidos por el MAP y sin sustituir las competencias sustantivas de las entidades responsables del servicio.

Los ministerios y direcciones que adoptarán los servicios proactivos conservarán la competencia sobre las reglas de elegibilidad, la operación sectorial, los actos administrativos, la atención de los casos y la calidad de los datos bajo su responsabilidad.

Exclusiones del decreto

Del ámbito de aplicación de la normativa quedan excluidos los órganos constitucionalmente autónomos, los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales, respecto de los cuales la adopción de los principios, estándares y mecanismos previstos en este reglamento tendrá carácter exhortativo.

También se excluyen los servicios, trámites, registros, datos, plataformas y actuaciones administrativas que no se encuentren bajo dependencia o tutela del Poder Ejecutivo, o que no estén vinculados a la prestación de servicios proactivos en los términos previstos en este reglamento.

Primeros pasos

En el marco de la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos 2026–2028, a finales de abril de este año el Ministerio de Administración Pública (MAP), junto con el Gabinete de Políticas Sociales, al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Salud (SNS), al Programa Supérate, al Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), y los hospitales Hugo Mendoza y Reynaldo Almánzar, iniciaron una serie de talleres para el diseño, desarrollo e implementación de servicios proactivos, una iniciativa que promete transformar el modelo de gestión de los servicios públicos.

¿Qué es un servicio proactivo?

Se define como servicio proactivo la prestación en la que el Estado anticipatorio detecta eventos relevantes en la vida de las personas y activa servicios sin solicitud previa, conservando trazabilidad, control y capacidad de reclamo.

El decreto define como un Estado Anticipatorio al modelo de gestión pública orientado a identificar y atender oportunamente necesidades previsibles de las personas mediante actuación coordinada, interoperabilidad y uso legítimo de datos.