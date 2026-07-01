Ejercito Dominicano grauda a 260 estudiantes en el primer semestre academico 2026. Otras Noticias del ERD

Santo Domingo, R. D. – La Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar del Ejército de República Dominicana (DGECEM) celebró este sábado el acto de graduación correspondiente al Primer Semestre Académico, período enero-junio de 2026, en el que fueron investidos 260 miembros de la institución tras culminar exitosamente sus respectivos programas de formación y capacitación.

La ceremonia fue presidida por el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército de República Dominicana, acompañado por el coronel Rafael Eduardo Mercedes Catedral (MA), director general de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar; el coronel Carlos Javier Carrillo Castillo (MA), oficial auxiliar de Planes, Operaciones y Entrenamiento Militar G-3; el coronel Pedro Elías Cenón Peralta (DEM), director general de la Escuela de Graduados de Estudios Militares (EGEMERD); y el coronel Alejandro Pérez Benítez (MA), director de la Academia Militar “Batalla de las Carreras”.

Durante la entrega de diplomas y reconocimientos, recibió especial mención el capitán Juan Carlos Encarnación Gómez, del Curso Avanzado de Infantería, quien obtuvo la máxima distinción como Graduado de Honor.



Además, recibió los diplomas en representación de toda la promoción y pronunció las palabras de agradecimiento en nombre de sus compañeros. Asimismo, fueron reconocidos el capitán Francis Antonio Quezada Encarnación como Graduado Distinguido; el capitán Narciso Antonio Santos Pérez con el galardón de Excelencia Física; y el teniente coronel Maxwell Almonte Carvajal como Docente Distinguido.

En esta investidura egresaron 260 militares, distribuidos en 92 oficiales, formados en los cursos avanzados, medios y básicos de Infantería, Inteligencia de Combate, Administración Logística, Formación Militar y Oratoria; 51 suboficiales, graduados de los diplomados de los niveles medio y básico; y 117 alistados, capacitados en diferentes áreas.

Durante su discurso, el comandante general exhortó a los graduandos a mantener la preparación profesional como una constante a lo largo de su carrera militar, destacando que la educación y el entrenamiento constituyen los pilares sobre los cuales se fortalece un Ejército moderno, eficiente y preparado para responder con éxito a los desafíos del presente y del futuro.

Asimismo, instó a los nuevos egresados a ejercer el liderazgo con integridad, disciplina y vocación de servicio, recordándoles que el verdadero profesional militar debe esforzarse cada día por ser, saber y hacer las cosas de manera correcta.

La jornada reafirma el firme compromiso institucional con la excelencia académica, el fortalecimiento de las capacidades operacionales y la formación de líderes militares al servicio de la nación.

Comandante General del Ejército entrega remozado y equipado el destacamento de San Francisco-Vicentillo, en la provincia El Seibo



El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, entregó el destacamento militar de San Francisco-Vicentillo, en la provincia El Seibo, totalmente remozado y equipado, como parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura y de las capacidades operativas de la institución.

Con esta entrega, ya son tres los destacamentos reacondicionados por el Ejército en la región Este del país, junto con el de La Tranquera, en el distrito municipal Las Lagunas de Nisibón, provincia La Altagracia, y el destacamento General de Brigada Rafael A. Peguero Mota, en Hato Mayor. Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de servicio del personal militar y reforzar la presencia institucional en todo el territorio nacional.

Durante el acto, el Mayor General Camino Pérez destacó que la modernización y dignificación de las instalaciones militares son una prioridad de la gestión del Presidente Constitucional de la República, Licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, al considerar que unas infraestructuras adecuadas contribuyen al bienestar de los soldados, elevan la capacidad de respuesta de las unidades y fortalecen el vínculo entre el Ejército y las comunidades donde prestan servicio sus hombres.

Acompañaron al Comandante del Ejército la gobernadora provincial de El Seibo, Magalis Tabar de Goico; el alcalde del distrito municipal de San Francisco-Vicentillo, arquitecto José Ortega; el comandante de la Sexta Brigada de Infantería, coronel Geraldo Jiménez Quevedo, ERD, así como otras autoridades militares, policiales, civiles y municipales.

Patrullas del ERD interceptan a 88 migrantes indocumentados en operativos realizados en Valverde, Dajabón y Montecristi

Valverde, Dajabón y Montecristi, R.D. – En el marco de los operativos permanentes de patrullaje, vigilancia e interdicción, miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a ochenta y ocho (88) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante intervenciones realizadas en las provincias Valverde, Dajabón y Montecristi.

Como resultado de esos operativos, en la provincia Valverde, soldados del ERD interceptaron a veinte (20) nacionales haitianos en condición migratoria irregular mientras se desplazaban por la berma del canal mayor, en el distrito municipal de Jicomé, municipio Esperanza. El grupo estaba integrado por once (11) hombres, ocho (08) mujeres y una (01) menor de edad.

En otro operativo, miembros del Puesto ERD de Masacre, perteneciente al 10mo. Batallón de Infantería, detuvieron a quince (15) nacionales haitianos que intentaban ingresar de manera irregular al territorio dominicano desde Haití.

Asimismo, soldados destacados en el Puesto de Chequeo El Rodeo, en la provincia Dajabón, realizaron dos intervenciones en las que apresaron un total de treinta y tres (33) nacionales haitianos indocumentados que intentaban evadir el referido puesto de control. Entre los detenidos figuran catorce (14) hombres y una (01) mujer en la primera operación; mientras que en una segunda intervención fueron arrestados otros quince (15) hombres y tres (03) mujeres.

De igual forma, en el Puesto de Chequeo Militar Mangá, municipio Guayubín, provincia Montecristi, otros veinte (20) nacionales haitianos en igual condición migratoria irregular fueron detenidos por el ERD, entre ellos dieciséis (16) hombres y cuatro (04) mujeres, durante un operativo realizado en diferentes zonas de responsabilidad.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería para su posterior entrega a la Dirección General de Migración.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente operaciones de vigilancia, reforzando el control fronterizo para combatir la migración irregular, el tráfico ilícito de personas y otros delitos transnacionales.

Ejército intercepta vehículo utilizado para el tráfico de migrantes y desmantela centro de acopio en Villa Elisa



Montecristi, R.D. – Como resultado de operaciones de vigilancia e interdicción fronteriza, el Ejército de República Dominicana (ERD) desmanteló un presunto centro de acopio utilizado para el tráfico de migrantes indocumentados en el distrito municipal de Villa Elisa, municipio de Guayubín, provincia Montecristi, donde fueron detenidos treinta y cinco (35) nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

La operación fue ejecutada por soldados destacados en el puesto de chequeo Hatillo Palma, luego de recibir informaciones que señalaban que los presuntos traficantes de indocumentados identificados únicamente con los alias de “Gaby el de Pueblo Nuevo” y “el Menor de Navarrete” utilizaban una vivienda en construcción como centro de acopio para concentrar migrantes antes de trasladarlos hacia otros puntos del país.

Durante el operativo, los soldados interceptaron una jeepeta marca Honda CR-V, color rojo, año 2015, que coincidía con las características suministradas por los organismos de inteligencia. Al percatarse de la presencia militar, el conductor emprendió la huida, iniciándose una persecución durante la cual impactó con un vehículo militar, logrando escapar del lugar.

Al inspeccionar la jeepeta fueron encontrados diecisiete (17) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por siete (07) hombres, nueve (09) mujeres y una (01) menor de edad.

Posteriormente, al registrar la edificación que permanecía bajo vigilancia militar, fueron localizados otros dieciocho (18) nacionales haitianos también en condición migratoria irregular, de los cuales once (11) eran hombres y siete (07) mujeres.

En total fueron detenidos treinta y cinco (35) nacionales haitianos indocumentados, quienes, junto con el vehículo ocupado, fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD para los procedimientos correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente operaciones de vigilancia e interdicción en las provincias fronterizas y otras regiones del país, con el propósito de desarticular las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y preservar la seguridad nacional.

Dajabón, R.D. – Durante un operativo realizado por soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) fue ocupado un cargamento de 47,600 cigarrillos de contrabando en el municipio de Loma de Cabrera, provincia Dajabón

Efectivos del ERD, pertenecientes al 10mo. Batallón de Infantería, realizaban labores de vigilancia en la sección Monte Grande, próximo al callejón de La Muda, cuando observaron a tres individuos transportando varios sacos.

Al percatarse de la presencia militar, los desconocidos emprendieron la huida, abandonando tres sacos de color crema que contenían 238 paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 47,600 unidades.

La mercancía ocupada fue trasladada bajo custodia militar para los procedimientos legales correspondientes, mientras el ERD continúa de manera permanente operaciones de vigilancia y patrullaje en la zona fronteriza, reforzando las acciones para combatir el contrabando, la migración irregular y otros delitos transnacionales.