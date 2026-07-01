IAD lanza en Monte Plata plan para entregar títulos definitivos a más de 15 mil parceleros

Monte Plata, R. D.-El Instituto Agrario Dominicano (IAD) lanzó este martes el Plan Nacional de Titulación Definitiva de Parceleros de la Reforma Agraria, una iniciativa que permitirá convertir títulos provisionales en títulos definitivos para miles de familias que durante décadas han esperado seguridad jurídica sobre las tierras que trabajan.

La actividad, encabezada por el director general interino del IAD, Darío Castillo Lugo, reunió a más de 1,200 parceleros, así como a autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes del sector agropecuario y líderes comunitarios.

Durante el acto, Castillo Lugo destacó que Monte Plata cuenta con 69 asentamientos campesinos y más de 15,100 parceleros, por lo que el programa representa uno de los mayores esfuerzos de justicia social impulsados por el Estado en favor del sector rural.

“Entregar títulos definitivos a los parceleros de la Reforma Agraria es el acto de justicia social más grande que ha realizado un Gobierno en la República Dominicana”, expresó.

El funcionario informó que los levantamientos sociales iniciarán de inmediato y se realizarán en los centros habilitados para cada asentamiento, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Asimismo, enfatizó que todo el proceso será completamente gratuito y advirtió a los beneficiarios que no deben entregar dinero a ninguna persona para participar en las distintas etapas del programa.

Para completar el proceso, los parceleros deberán presentar copia de su cédula de identidad, la de su cónyuge si aplica, acta de matrimonio o de unión libre, así como el título provisional del IAD o la tarjeta de colono. En el caso de parceleros fallecidos, los herederos deberán aportar la documentación correspondiente.

Con esta iniciativa, el IAD busca fortalecer la seguridad jurídica de las familias rurales, consolidar su patrimonio y completar el proceso de titulación de las tierras adjudicadas mediante la Reforma Agraria.