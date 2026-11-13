St. Cloud: ¿quién pagará por el crecimiento?

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Viernes, 13 de noviembre de 2026

ST. CLOUD, FLORIDA. — Mientras nuevos desarrollos residenciales y comerciales continúan transformando St. Cloud, el gobierno municipal examina una decisión que podría modificar cuánto deben aportar los constructores para financiar las carreteras y otras mejoras de movilidad que exige el crecimiento.

La propuesta busca eliminar el descuento del 15% que actualmente se aplica a las tarifas municipales de movilidad, conocidas como mobility fees.

La medida fue incluida en la audiencia pública del Concejo Municipal del jueves 12 de noviembre, mediante la Ordenanza 2026-49.

Aunque el aviso oficial confirma que la propuesta estaba programada para su consideración final, al cierre de esta investigación no se había podido verificar de manera independiente el resultado de la votación.

Sin embargo, el contenido de la ordenanza plantea una pregunta fundamental para miles de residentes:

¿Deben los desarrolladores pagar una mayor proporción de los costos de infraestructura que genera el crecimiento o terminarán esos costos trasladándose a los compradores de viviendas?

El descuento del 15% bajo revisión

En septiembre de 2024, el Concejo Municipal aprobó la Resolución 2024-176R, que estableció un descuento sobre las tarifas de movilidad adoptadas mediante la Ordenanza 2024-30.

El descuento entró en vigor el 18 de junio de 2025.

Desde entonces, las tarifas se calculan aplicando una reducción del 15% sobre los valores base establecidos en el estudio correspondiente.

La Ordenanza 2026-49 propone eliminar ese descuento para todos los usos del suelo.

Esto incluye las categorías de desarrollo a las que se aplican las tarifas, según el calendario municipal correspondiente.

EFECTO MATEMÁTICO DE ELIMINAR EL DESCUENTO

Tarifa vigente

85%

De la tarifa base

Tarifa propuesta

100%

De la tarifa base

17.65% más

Incremento respecto de la tarifa actualmente descontada, suponiendo que la tarifa base no cambie.

Por ejemplo, si un desarrollo tuviera una tarifa base de $10,000, actualmente pagaría $8,500.

Sin el descuento, pagaría los $10,000 completos.

La diferencia sería de $1,500.

Este ejemplo es ilustrativo. No representa la tarifa oficial de una vivienda específica.

El aumento efectivo dependerá de la clasificación del proyecto y de las disposiciones vigentes al momento de su aplicación.

¿Qué son las tarifas de movilidad?

Las tarifas de movilidad son cargos que se imponen a determinados desarrollos nuevos para contribuir a financiar las necesidades de transporte asociadas con su impacto.

Generalmente se cobran una sola vez, dentro del proceso de desarrollo.

Su propósito es ayudar a costear infraestructura de movilidad, conforme a los proyectos y usos permitidos por la legislación aplicable.

No son lo mismo que los impuestos anuales sobre la propiedad.

Tampoco constituyen una multa contra los constructores.

Son instrumentos de financiación diseñados para relacionar parte del costo del crecimiento con las actividades que generan nuevas necesidades de transporte.

El problema aparece cuando los recursos recaudados no son suficientes para acompañar la expansión urbana.

En esas circunstancias, las autoridades deben decidir si aplazan obras, buscan otras fuentes de financiación o modifican las tarifas.

Un estudio que advirtió sobre el costo del tránsito

La Ciudad de St. Cloud y el Condado de Osceola participaron en un estudio conjunto para actualizar las tarifas de movilidad.

El documento, elaborado en 2024, examinó las necesidades de transporte y las proyecciones de crecimiento.

Entre sus conclusiones destacó el incremento del costo de construir carreteras.

Según el estudio, los estimados de costos por milla del Departamento de Transporte de Florida reflejaron un aumento de aproximadamente 46.82% entre 2021 y 2023, sin incluir los costos de adquisición de terrenos.

La investigación también identificó un crecimiento poblacional superior al promedio estatal.

Entre abril de 2020 y julio de 2022, Florida registró un aumento poblacional aproximado del 3.3%.

Durante ese mismo período, Osceola creció alrededor del 8.7% y St. Cloud aproximadamente el 9.4%.

Las cifras corresponden a ese período histórico y no deben confundirse con estimaciones de población actuales.

El estudio concluyó que las tarifas anteriores no reflejaban adecuadamente los cambios en costos, congestión y demanda de infraestructura.

En otras palabras, St. Cloud enfrenta una combinación complicada: más crecimiento, mayores costos de construcción y una red vial que necesita inversiones.

¿Quién termina pagando?

El debate tiene dos dimensiones.

Por un lado, eliminar el descuento puede permitir que los desarrollos sujetos a las tarifas aporten más recursos para financiar infraestructura.

Eso podría reducir la necesidad de recurrir a otras fuentes para determinadas mejoras.

Por otro lado, los constructores pueden intentar incorporar esos costos adicionales a los precios de venta, alquileres o presupuestos de nuevos proyectos.

Sin embargo, no existe una relación automática de dólar por dólar.

El efecto dependerá del mercado inmobiliario, la competencia, los márgenes de los desarrolladores y las condiciones de cada proyecto.

Algunos costos pueden ser absorbidos por las empresas o reflejarse en negociaciones sobre el valor del terreno.

Otros pueden trasladarse parcialmente a compradores o arrendatarios.

Por eso, afirmar que la eliminación del descuento encarecerá todas las viviendas en una cantidad determinada sería prematuro.

También sería incorrecto asegurar que los consumidores no enfrentarán ningún impacto.

La pregunta correcta es cómo se distribuirán los costos del crecimiento entre desarrolladores, propietarios de terrenos, compradores y el conjunto de contribuyentes.

El dilema de la vivienda asequible

St. Cloud necesita infraestructura, pero también enfrenta preocupaciones sobre el costo de la vivienda.

El precio final de una propiedad depende de numerosos factores: terreno, materiales, mano de obra, financiación, seguros, permisos y condiciones del mercado.

Las tarifas de movilidad representan uno de esos componentes.

El gobierno municipal debe evaluar si los ingresos adicionales justifican el posible impacto económico sobre nuevos desarrollos.

También debe considerar qué ocurriría si no se financian oportunamente las mejoras viales.

La congestión genera costos para los residentes mediante tiempos de viaje, combustible, productividad y calidad de vida.

Una vivienda puede resultar relativamente económica al momento de comprarla, pero perder parte de esa ventaja si sus residentes deben soportar largos desplazamientos diarios.

La planificación urbana responsable debe examinar ambos lados de la ecuación.

Clay Whaley Road: otro asunto bajo consideración

La reunión del 12 de noviembre también incluyó una audiencia relacionada con el proyecto multifamiliar Clay Whaley.

Mediante la Resolución 2026-071R, se propuso una variación para reducir las dimensiones requeridas de los espacios de estacionamiento.

La solicitud contempla pasar de espacios de 10 por 20 pies a espacios de 9 por 18 pies.

El desarrollo está ubicado, de manera general, al norte de Clay Whaley Road, al este de Southbury Drive y al oeste de Cross Prairie Parkway.

Esta propuesta es independiente de la ordenanza sobre tarifas de movilidad.

Sin embargo, ambas decisiones ilustran las presiones que acompañan el crecimiento urbano.

Los desarrolladores buscan aprovechar el terreno disponible y cumplir los requisitos municipales.

Las autoridades deben evaluar los efectos sobre circulación, estacionamiento, seguridad y funcionamiento de los vecindarios.

Una reducción de dimensiones no significa automáticamente que el proyecto vaya a producir problemas.

Pero requiere examinar si los espacios serán adecuados para los vehículos que probablemente utilizarán los residentes.

Al cierre de esta edición tampoco se había verificado el resultado definitivo de esta audiencia.

Más ingresos no garantizan mejores carreteras

Uno de los errores más comunes en la discusión pública consiste en suponer que aumentar una tarifa garantiza automáticamente la construcción de nuevas vías.

No es así.

La recaudación constituye solamente una parte del proceso.

Los proyectos necesitan estudios, planificación, adquisición de derechos de vía cuando corresponda, permisos, contratación y ejecución.

También deben coordinarse con las autoridades responsables de carreteras estatales y condales.

En algunos casos, las mejoras pueden tardar años.

Por eso, los residentes deberían exigir información sobre los proyectos que recibirán los recursos, sus costos estimados y los calendarios previstos.

La transparencia no debe limitarse a cuánto se cobra.

Debe incluir cómo se utiliza el dinero y qué resultados produce.

Cinco preguntas para el gobierno municipal

OSCEOLA 360 considera que la administración de St. Cloud debe aclarar cinco aspectos esenciales:

Primero: ¿Cuál es la recaudación adicional estimada si se elimina el descuento del 15%?

Segundo: ¿Qué proyectos de transporte recibirían prioridad con esos recursos?

Tercero: ¿Cómo se evaluó el posible impacto sobre la construcción de viviendas y locales comerciales?

Cuarto: ¿Qué mecanismos garantizan que los fondos se utilicen para los fines autorizados?

Quinto: ¿Cuándo podrán los residentes comprobar mejoras concretas en la movilidad?

Responder estas preguntas permitiría evaluar la propuesta con mayor precisión.

Sin estimaciones de ingresos y proyectos identificados, el debate corre el riesgo de reducirse a una discusión abstracta entre quienes favorecen o rechazan los cargos al desarrollo.

Conclusión: crecer también cuesta

St. Cloud atraviesa una transformación urbana que puede generar oportunidades económicas y ampliar la oferta de viviendas y servicios.

Pero el crecimiento requiere infraestructura.

Y esa infraestructura tiene un costo que alguien debe asumir.

Eliminar el descuento del 15% sobre las tarifas de movilidad podría modificar la distribución de ese costo entre desarrolladores y otras fuentes de financiación.

La decisión merece un análisis equilibrado, sin presentar automáticamente a los constructores como responsables de todos los problemas ni suponer que los contribuyentes deben financiar cualquier expansión.

El desafío no consiste simplemente en cobrar más. Consiste en demostrar que los recursos obtenidos se convertirán en carreteras, conexiones y soluciones de movilidad que respondan al crecimiento de la ciudad.

OSCEOLA 360 continuará examinando las decisiones del Concejo Municipal y los compromisos financieros asociados con el desarrollo urbano.

Porque construir más viviendas transforma una ciudad.

Pero planificar quién paga por su crecimiento determina cómo será su futuro.