Osceola decidió: Janer, Downey, Martinez y Rodriguez ganan las elecciones

Los resultados del 3 de noviembre definen el futuro político del condado, Kissimmee y St. Cloud. La vivienda, el crecimiento urbano, la infraestructura y los servicios públicos figuran entre los principales desafíos de los funcionarios electos.

EL SOL DECIDE 2026 | Elecciones generales

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE, Florida, 4 de noviembre de 2026. — Los electores del Condado de Osceola acudieron a las urnas este martes 3 de noviembre para decidir importantes contiendas que definirán la dirección de sus gobiernos locales durante los próximos años. La jornada dejó la reelección de dos funcionarias, la incorporación de nuevos representantes y un panorama político en el que las necesidades de una población en constante crecimiento continúan ocupando el centro del debate.

De acuerdo con los resultados extraoficiales publicados tras el cierre de las votaciones, Viviana Janer consiguió su reelección en el Distrito 2 de la Comisión del Condado de Osceola, mientras Mary Downey ganó la contienda por el Distrito 4.

En las elecciones municipales, Janette Martinez obtuvo un segundo mandato en la Comisión de Kissimmee y Alex Rodriguez resultó vencedor en la elección para el Concejo Municipal de St. Cloud.

Viviana Janer logra su cuarto mandato en el Distrito 2

La comisionada demócrata Viviana Janer consiguió una amplia victoria sobre la republicana Olga Gonzalez, exalcaldesa de Kissimmee, asegurando su continuidad como representante del Distrito 2 de Osceola.

Con todos los precintos reportados, los resultados fueron:

Candidata Votos Porcentaje Viviana Janer (D) 14,149 69 % Olga Gonzalez (R) 6,444 31 %

Diferencia: 7,705 votos a favor de Janer.

Elegida por primera vez en 2014, Janer comenzará su cuarto período consecutivo en la Comisión del Condado, consolidando una trayectoria de doce años en el gobierno local.

Durante su campaña destacó iniciativas relacionadas con vivienda asequible, desarrollo económico, infraestructura, transporte, educación y programas de apoyo a personas mayores.

Por su parte, Gonzalez, quien ejerció como alcaldesa de Kissimmee entre 2020 y 2024, presentó propuestas enfocadas en la reducción de cargas tributarias, la eficiencia administrativa, el mejoramiento de los servicios y la atención a las necesidades de las familias.

La victoria de Janer representa la continuidad de su agenda de gobierno en un distrito donde el costo de la vivienda, la congestión vehicular y el desarrollo urbano figuran entre las principales preocupaciones de los residentes.

Mary Downey gana el Distrito 4 y ocupará el escaño de Cheryl Grieb

En el Distrito 4 de la Comisión del Condado, la demócrata Mary Downey derrotó al republicano Donald Shroyer en una contienda que determinará el relevo de la comisionada Cheryl Grieb, quien decidió no buscar otro mandato.

Los resultados extraoficiales fueron:

Candidato Votos Porcentaje Mary Downey (D) 12,984 59 % Donald Shroyer (R) 9,070 41 %

Diferencia: 3,914 votos a favor de Downey.

Downey, fundadora de Hope Partnership, organización dedicada a atender las necesidades de personas y familias vulnerables, centró su campaña en la vivienda asequible, el crecimiento responsable, el transporte y el desarrollo comunitario.

Su incorporación a la Comisión se produce en un momento en que Osceola enfrenta importantes decisiones sobre el uso del suelo, los proyectos residenciales, la movilidad y la capacidad de los servicios públicos para responder al aumento poblacional.

La nueva comisionada tendrá el desafío de trasladar sus propuestas de campaña a decisiones presupuestarias y políticas públicas que respondan a las necesidades del distrito.

Janette Martinez consigue la reelección en Kissimmee

En la ciudad de Kissimmee, la comisionada Janette Martinez consiguió un segundo mandato al derrotar a Tiffany Jeffers en la elección por el Seat 4 de la Comisión Municipal.

La contienda concluyó con los siguientes resultados:

Candidata Votos Porcentaje Janette Martinez 8,758 55 % Tiffany Jeffers 7,310 45 %

Diferencia: 1,448 votos a favor de Martinez.

Martinez, elegida inicialmente en 2022, desarrolló su campaña alrededor de la seguridad pública, el crecimiento responsable, la vivienda asequible y el mejoramiento de los vecindarios.

Jeffers, por su parte, planteó una visión de gobierno basada en la participación comunitaria, la representación ciudadana y una mayor atención a las necesidades de los residentes.

La reelección de Martinez llega durante un período de cambios importantes en el gobierno municipal de Kissimmee, que enfrenta una transición en su liderazgo tras la suspensión de la alcaldesa Jackie Espinosa por el gobernador Ron DeSantis.

Más allá del resultado electoral, la Comisión Municipal tendrá que abordar asuntos relacionados con el desarrollo inmobiliario, la movilidad, los impuestos y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Alex Rodriguez gana en St. Cloud

En St. Cloud, Alex Rodriguez obtuvo la victoria frente a Kirk Zilke, exsubjefe de la Policía de la ciudad, en la elección correspondiente al Seat 5 del Concejo Municipal.

Los resultados fueron:

Candidato Votos Porcentaje Alex Rodriguez 13,666 57 % Kirk Zilke 10,146 43 %

Diferencia: 3,520 votos a favor de Rodriguez.

La elección tuvo especial interés después de una primaria celebrada en agosto, cuando Rodriguez avanzó a la segunda vuelta por apenas un voto, tras un recuento electoral.

El resultado de noviembre fue considerablemente más amplio.

Rodriguez ocupará el puesto que deja el concejal Shawn Fletcher, quien no buscó la reelección.

Su llegada al Concejo Municipal ocurre mientras St. Cloud continúa experimentando una expansión residencial y comercial que plantea importantes desafíos en materia de carreteras, drenaje, infraestructura, seguridad y servicios públicos.

Participación electoral: más ciudadanos acudieron a las urnas

Otro aspecto destacado de las elecciones fue el aumento de la participación ciudadana.

Según los datos preliminares difundidos tras la jornada, aproximadamente el 56 % de los electores registrados de Osceola participó en las elecciones de 2026, frente a cerca del 40 % registrado en las elecciones intermedias de 2022.

Esto representa un incremento aproximado de 16 puntos porcentuales.

La participación refleja una mayor presencia de votantes en una elección que incluyó cargos estatales, federales y locales, además de importantes propuestas tributarias.

Los desafíos comienzan después de las elecciones

Aunque las campañas concluyeron y los electores expresaron sus preferencias, los asuntos que dominaron el debate electoral permanecen pendientes de soluciones.

La disponibilidad de viviendas asequibles, el crecimiento de los impuestos, la congestión vehicular, las inundaciones en determinadas comunidades y la necesidad de ampliar la infraestructura seguirán formando parte de la agenda de los gobiernos de Osceola, Kissimmee y St. Cloud.

Para Janer y Martinez, la reelección representa la oportunidad de continuar sus proyectos y responder por los compromisos asumidos durante sus mandatos anteriores.

Para Downey y Rodriguez, comienza una nueva etapa que exigirá transformar sus propuestas electorales en iniciativas concretas de gobierno.

La atención ciudadana se trasladará ahora de las campañas a las reuniones públicas, los presupuestos, las ordenanzas y las decisiones que adopten los funcionarios electos.

Porque una elección determina quién gobierna, pero son las decisiones posteriores las que definen el impacto de ese gobierno sobre la comunidad.

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Nota editorial: Las cifras corresponden a resultados extraoficiales de las elecciones del 3 de noviembre de 2026 y están sujetas a certificación por las autoridades electorales correspondientes.