Director general de la FAO califica al presidente Luis Abinader como un gran líder y afirma que pasará a la historia por sus logros en materia de seguridad alimentaria y lucha contra el hambre

Roma, Italia.– El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Qu Dongyu, calificó al presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona como un gran líder y destacó que pasará a la historia por sus logros en materia de seguridad alimentaria y lucha contra el hambre.

Durante un encuentro en Roma, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación 2026, el presidente Luis Abinader atribuyó los avances dominicanos a la combinación del crecimiento económico con medidas de apoyo a los productores, financiamiento agropecuario, subsidios a insumos agrícolas y programas sociales dirigidos a garantizar el acceso de la población a los alimentos.

El jefe de Estado informó que Qu Dongyu visitará la República Dominicana dentro de dos semanas para conocer las políticas públicas y experiencias del país en producción agropecuaria, seguridad alimentaria y protección social.

Entre las iniciativas, destacó los aumentos salariales por encima de la inflación, el incremento de alrededor de un 18 % de los recursos destinados a la alimentación escolar y la ampliación de las ayudas sociales, que alcanzan a cerca de 1.5 millones de personas.

El presidente Luis Abinader sostuvo que el crecimiento económico debe acompañarse de políticas sociales que permitan distribuir sus beneficios, especialmente entre los hogares más vulnerables. También resaltó el papel de los productores agropecuarios en el fortalecimiento de la producción nacional y la garantía del abastecimiento de alimentos.

Llama a fortalecer la cooperación internacional

Por su parte, Qu Dongyu destacó la importancia del liderazgo, la solidaridad y una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión para impulsar soluciones conjuntas frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales.

El titular de la FAO también llamó a fortalecer la cooperación internacional, las alianzas entre gobiernos y organismos multilaterales y los mecanismos de financiamiento para acelerar el desarrollo sostenible y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La reunión forma parte de la agenda del presidente Luis Abinader en Roma, donde la República Dominicana participa en el Foro Mundial de la Alimentación para compartir sus experiencias en producción agropecuaria, protección social y avances hacia la meta de Hambre Cero.

Director general de la FAO informa que el presidente Luis Abinader recibirá la Medalla Agrícola, por sus aportes a la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre

Presidente Luis Abinader destaca impacto de las políticas agropecuarias y sociales en la lucha contra el hambre y anuncia visita de Qu Dongyu a República Dominicana dentro de dos semanas.

Roma, Italia.– El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, informó que el presidente Luis Abinader recibirá la Medalla Agrícola (Agricola Medal), la más alta condecoración otorgada por el organismo internacional, en reconocimiento a sus aportes a la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre.

Durante el encuentro, el presidente Luis Abinader anunció que Qu Dongyu viajará a la República Dominicana dentro de dos semanas, para conocer de primera mano las políticas y experiencias del país en materia de producción agropecuaria, seguridad alimentaria y protección social, así como intercambiar con las autoridades dominicanas sobre iniciativas para fortalecer la cooperación y avanzar hacia la meta de Hambre Cero.

El mandatario destacó que la aplicación de políticas públicas coherentes, el apoyo a los productores agropecuarios y las medidas de protección social han sido fundamentales para fortalecer la producción nacional y mejorar el acceso de la población a los alimentos.

Explicó que las acciones del Gobierno incluyen el financiamiento al sector agropecuario y los subsidios a insumos agrícolas, como la urea, para respaldar a los pequeños productores y evitar que los aumentos de precios afecten su capacidad de producción.

Asimismo, resaltó los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, la multiplicación por cinco de los proveedores económicos vinculados a las compras de los programas sociales y el incremento de alrededor de un 18 % en los recursos destinados a la alimentación escolar.

El jefe de Estado también indicó que las ayudas sociales se han ampliado hasta alcanzar a cerca de 1.5 millones de personas, como parte de una estrategia que combina el crecimiento económico con acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

El presidente Luis Abinader sostuvo que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una alimentación adecuada. Por esa razón, consideró necesario acompañar el desarrollo económico con políticas sociales que permitan que sus beneficios lleguen a los hogares, especialmente a las familias con mayores dificultades económicas.

En ese contexto, resaltó la importancia de trabajar conjuntamente con los productores agropecuarios, a quienes consideró fundamentales para el desarrollo nacional. Señaló que, en un país insular con recursos naturales limitados, la producción nacional y el aprovechamiento de las capacidades de los agricultores son esenciales para fortalecer la economía y garantizar el abastecimiento de alimentos.

Qu Dongyu destaca cooperación internacional y alianzas para combatir el hambre

El director general de la FAO llamó a fortalecer las alianzas entre los gobiernos y los organismos internacionales para acelerar el desarrollo sostenible y avanzar en la lucha contra el hambre. Destacó la importancia de la cooperación, el financiamiento y el intercambio de experiencias para impulsar soluciones conjuntas que contribuyan a la seguridad alimentaria y al bienestar de la población.

Qu Dongyu también resaltó la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental de los países, así como la necesidad de contar con liderazgos comprometidos que permitan afrontar los desafíos comunes.

Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer los mecanismos de financiamiento y establecer alianzas con los gobiernos para impulsar transformaciones sostenibles. También señaló la importancia de promover la participación de las mujeres en los espacios de liderazgo y acelerar los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El titular de la FAO expresó su interés en continuar aprendiendo de las experiencias de los países y fomentar el intercambio de conocimientos como parte de la cooperación internacional, al considerar que el trabajo conjunto permite fortalecer las capacidades institucionales y encontrar respuestas compartidas a los desafíos globales.

La reunión forma parte de la agenda del presidente Luis Abinader en Roma, donde la República Dominicana participa en el Foro Mundial de la Alimentación y expone las políticas implementadas para fortalecer la producción agropecuaria, ampliar la protección social y avanzar hacia el cumplimiento de la meta de Hambre Cero.

República Dominicana amplía la titulación de terrenos y reduce el déficit habitacional

Santo Domingo.– Los avances en vivienda y seguridad jurídica centraron una nueva edición de LA Agenda Semanal, en la que se presentaron los resultados de las entregas de títulos de propiedad, las intervenciones en hogares y la reducción del déficit habitacional. Así lo informó el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, al presentar El Resumen de la Semana.

Más títulos y viviendas para las familias

Desde 2020 se han entregado 173,540 títulos de propiedad. A esta cifra se sumarán otros 156,755 títulos que se encuentran en distintas fases de mensura, catastro y registro, con miras a alcanzar entre 300,000 y 350,000 títulos entregados en todo el país.

En materia habitacional, más de 64,000 viviendas han sido intervenidas desde 2020 mediante distintas instituciones. Además, el déficit habitacional total pasó de 806,778 viviendas en 2019 a 696,598 en 2025, una reducción de 110,180 viviendas.

Más recursos para el deporte

El Gobierno destinó RD 2,000 millones, recuperados mediante el combate a la corrupción, a la construcción y reconstrucción de 40 instalaciones deportivas en 15 provincias. Los espacios serán accesibles para personas con discapacidad y adultos mayores.

Aumento salarial para operadores agrícolas

En otro orden, el director de la Diecom informó que el Comité Nacional de Salarios aprobó un aumento del 25 % al salario mínimo de los operadores de máquinas pesadas del área agrícola, mediante un acuerdo tripartito entre trabajadores, empleadores y el Estado.

Con la medida, el salario mínimo mensual de estos trabajadores pasa de RD 22,000 a RD 27,500 en todo el territorio nacional.

El país supera los 9.2 millones de visitantes

La República Dominicana recibió 9,241,246 visitantes entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 7.5 % respecto al mismo período de 2025.

Del total, 7,143,993 llegaron por vía aérea y 2,097,253 por vía marítima, como cruceristas.

Crecimiento económico con impacto en los hogares

Por último, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, precisó que durante el cuadragésimo primer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), celebrado en Santiago, el presidente Luis Abinader destacó la importancia de que el crecimiento económico se refleje en los hogares, los salarios y la reducción de la pobreza.

De su lado, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, resaltó la iniciativa Meta RD 2036, orientada a duplicar el producto interno bruto del país para ese año, mediante metas concretas y verificables en áreas fundamentales para el desarrollo.