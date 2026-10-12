Luis Rodolfo Abinader destaca con emoción que sacar a República Dominicana del Mapa del Hambre es el legado que más orgullo le deja como presidente. Se reune con mandataria de Venezuela

Boston, Massachussets, USA

Roma, Italia.– El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona afirmó este lunes que haber contribuido a que la República Dominicana saliera del Mapa del Hambre es el logro que mayor orgullo le produce de su gestión, al considerar que garantizar la alimentación y una vida digna a la población constituye uno de los mayores propósitos del servicio público.

Durante una reunión bilateral en Roma, el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, calificó al presidente Luis Abinader como un gran líder y afirmó que pasará a la historia por el logro de sacar oficialmente a la República Dominicana del Mapa del Hambre.

Qu Dongyu también llamó a fortalecer la cooperación internacional, la solidaridad y las alianzas entre gobiernos y organismos multilaterales, así como a promover una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión y ampliar los mecanismos de financiamiento para acelerar el desarrollo sostenible y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Mandatario informa que la República Dominicana redujo la prevalencia de la subalimentación del 21.3 % en 2006 a menos del 2.5 % en 2025, mientras la pobreza monetaria descendió del 41.1 % al 17.3 % entre 2015 y 2025.

Durante su discurso ante el Foro de la Alimentación de la FAO, el mandatario manifestó que, aunque espera que las obras de infraestructura, las reformas y el fortalecimiento institucional permanezcan como parte de su legado, su mayor satisfacción es haber contribuido a reducir el hambre en el país.

“Pero si me preguntan cuál de esos logros me produce mayor orgullo, mi respuesta será sencilla: haber contribuido a que mi país saliera del Mapa del Hambre”, expresó.

El presidente Luis Abinader recordó que esta meta pasó de ser una aspiración a convertirse en una prioridad de su gobierno y destacó que la República Dominicana redujo la prevalencia de la subalimentación del 21.3 % en 2006 a menos del 2.5 % en 2025.

“Y hoy comparezco ante ustedes con una emoción difícil de expresar. Mi país, la República Dominicana, ha salido oficialmente del Mapa del Hambre de la FAO”, manifestó ante los representantes del organismo internacional que se dan cita en la capital italiana.

El jefe de Estado sostuvo que detrás de estas estadísticas hay millones de personas cuyas condiciones de vida han mejorado, por lo que destacó la importancia de continuar impulsando políticas públicas que permitan a las familias acceder a alimentos suficientes y nutritivos.

Reducción de la pobreza y aumento de los ingresos

El mandatario explicó que la lucha contra el hambre se ha desarrollado mediante dos líneas de acción: aumentar la disponibilidad de alimentos y mejorar los ingresos de los hogares.

En ese sentido, indicó que entre 2004 y 2024 el índice de producción de alimentos por habitante creció un 122.3 %, mientras que entre 2015 y 2025 el ingreso real por habitante de los hogares aumentó un 43.7 %.

Asimismo, señaló que durante ese período la pobreza monetaria descendió del 41.1 % al 17.3 %, mientras que la pobreza extrema pasó del 8.7 % al 2.2 %.

El presidente Luis Abinader destacó que la producción nacional abastece más del 85 % de la demanda de alimentos, resultado que atribuyó al esfuerzo de los productores agropecuarios y al respaldo ofrecido al sector mediante financiamiento, tecnología y otras medidas de apoyo.

Protección social para las familias dominicanas

El presidente también resaltó la ampliación de los programas sociales destinados a garantizar el acceso a los alimentos, especialmente entre los hogares de menores ingresos.

Indicó que la alimentación escolar pasó de beneficiar a 1.7 millones de estudiantes en 2019 a más de 2.2 millones en 2025.

Además, destacó que los subsidios Aliméntate y Bono Gas respaldan a más de 1.4 millones de hogares, mientras que los 163 Comedores Económicos distribuidos en el territorio nacional suministran diariamente más de 183,000 raciones de comida caliente gratuita.

El mandatario agregó que los Mercados de Productores y las Bodegas Móviles contribuyen a acercar los alimentos a las comunidades a precios asequibles.

Al referirse al impacto de estas iniciativas, afirmó que la lucha contra el hambre no debe medirse únicamente por los indicadores económicos, sino también por las oportunidades que se abren para los niños, las familias y las personas más vulnerables.

“El hambre no vacía solamente un plato. Puede vaciar también de oportunidades una vida entera”, expresó.

Llama a mantener los esfuerzos

El jefe de Estado advirtió que la salida del Mapa del Hambre no significa que el trabajo haya terminado y sostuvo que el país debe continuar avanzando hacia dietas saludables y accesibles, fortalecer la educación alimentaria y combatir la malnutrición.

También destacó el Plan de Acciones Anticipatorias frente a la Sequía Agrícola 2026-2027, orientado a reducir los efectos de la sequía sobre el campo, mejorar los sistemas de riego, proteger las cuencas hidrográficas y acompañar a los pequeños productores.

Asimismo, reiteró la importancia de la cooperación internacional para facilitar el acceso a tecnología, conocimientos y financiamiento que permitan a los países enfrentar el desafío de la seguridad alimentaria.

El presidente Luis Abinader agradeció el acompañamiento de la FAO, de su director general, Qu Dongyu, y del representante del organismo en la República Dominicana, Rodrigo Castañeda, además del trabajo articulado de las instituciones públicas vinculadas al Gabinete de Meta Hambre Cero.

Finalmente, el mandatario sostuvo que el desarrollo de una nación debe reflejarse en mejores condiciones de vida para sus ciudadanos y reiteró su aspiración de que ninguna familia dominicana tenga que concentrar sus esfuerzos únicamente en conseguir su próxima comida.

“Ese será, para mí, uno de los mayores orgullos y el más profundo sentido de haber tenido el honor de servir a mi país y mi gente”, concluyó.

El presidente Luis Abinader y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, abordan cooperación energética, relaciones consulares y turismo en reunión bilateral en Roma

Roma, Italia.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo una reunión bilateral con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco del Foro Mundial de la Alimentación 2026, donde abordaron temas de cooperación energética, relaciones consulares y turismo.

Al finalizar el encuentro, ambos mandatarios respondieron preguntas de la prensa y ofrecieron detalles sobre los asuntos tratados durante la reunión.

El presidente Luis Abinader informó sobre la apertura del consulado dominicano en Venezuela, con el propósito de fortalecer las relaciones consulares y garantizar la atención a los ciudadanos de ambos países.

Asimismo, indicó que conversaron sobre la posibilidad de establecer compras directas de derivados del petróleo, específicamente combustible AC30 y gas licuado de petróleo (GLP), cuyos detalles serán tratados por las autoridades de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Por su parte, Rodríguez agradeció al mandatario dominicano y lo felicitó por su discurso ante la FAO, en el que destacó la salida oficial de la República Dominicana del Mapa del Hambre.

También valoró los avances en las relaciones entre ambos países y agradeció el apoyo brindado por la República Dominicana a Venezuela tras los destrozos del terremoto reciente. En ese sentido, destacó que el equipo dominicano de rescate y los médicos estuvieron entre los primeros en llegar a territorio venezolano tras el sismo, gesto que agradeció en nombre del pueblo venezolano.

Rodríguez manifestó, además, el interés de profundizar la cooperación bilateral en materia energética y turística, al considerar que ambas naciones mantienen vínculos de hermandad y comparten objetivos estratégicos.

En cuanto a las relaciones consulares, informó que la representación consular venezolana en Santo Domingo contará próximamente con un cónsul designado para atender las solicitudes de sus ciudadanos.

Asimismo, señaló que las conversaciones sobre posibles compras de derivados del petróleo tendrán seguimiento por parte de las autoridades de Refidomsa y PDVSA, por instrucciones de ambos gobiernos.

Durante el intercambio con los periodistas, también se mencionó la posibilidad de organizar una miniserie de béisbol entre las selecciones de República Dominicana y Venezuela, denominada “La Revancha”, como parte de los vínculos deportivos entre ambas naciones.

La reunión bilateral forma parte de la agenda del presidente Luis Abinader en Roma, donde participa en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, escenario en el que la República Dominicana comparte sus experiencias en producción agropecuaria, protección social y avances en la lucha contra el hambre.