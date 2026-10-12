SNS inaugura remozado centro diagnóstico, banco de sangre y entrega mamógrafos en Sánchez Ramírez

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, encabezó una jornada de actividades en esta provincia, que incluyó la inauguración del remozado y equipado Centro Clínico y Diagnóstico de Cotuí, la entrega de un mamógrafo al Centro Clínico Diagnóstico de Villa La Mata y la puesta en funcionamiento de un moderno banco de sangre en el Hospital Provincial Inmaculada Concepción.

Las acciones forman parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer la Red Pública de Servicios de Salud, mediante la mejora de la infraestructura sanitaria, la incorporación de tecnología médica y la ampliación del acceso a servicios diagnósticos especializados, con énfasis en una atención oportuna, segura y de calidad para la población.

Durante la inauguración del Centro Clínico y Diagnóstico de Cotuí, Landrón destacó que, por primera vez, se dispone de mamógrafos en los centros diagnósticos de Cotuí y Villa La Mata, lo que permitirá acercar los estudios de mamografía a las mujeres de la provincia y facilitar la detección oportuna de posibles enfermedades.

El titular del SNS también informó que ambos establecimientos ofrecerán servicios durante las 24 horas, con el propósito de ampliar la disponibilidad de atención y facilitar el acceso de la población a las evaluaciones médicas y diagnósticas.

El Centro Clínico Diagnóstico de Cotuí fue intervenido con una inversión de RD 17,448,792.08, destinada al remozamiento de sus instalaciones, la adquisición de equipos y la instalación de una red LAN y cámaras de seguridad, para mejorar las condiciones de funcionamiento y la capacidad de respuesta del establecimiento.

Su cartera de servicios incluye odontología, laboratorio, sonografía, mamografía, rayos X, psicología, nutrición, medicina interna, medicina familiar, medicina general, ginecología, pediatría y patología, lo que permite ofrecer diversas consultas y pruebas diagnósticas en un mismo establecimiento.

En el Centro Clínico y Diagnóstico de Villa La Mata, Landrón entregó un mamógrafo tras la adecuación del espacio destinado a su instalación y funcionamiento. La intervención representó una inversión de RD 11,149,940.54, de los cuales RD 2,871,463.73 correspondieron a la adecuación del área de mamografía y RD 8,278,422.81 a la adquisición de equipos.

La incorporación de esta tecnología facilitará el acceso de las mujeres de Villa La Mata y comunidades cercanas a estudios especializados, reduciendo la necesidad de trasladarse a otros municipios para recibir este servicio.

Durante la jornada, el director ejecutivo del SNS resaltó además los avances en el fortalecimiento de la atención primaria y señaló que, durante los gobiernos del presidente Luis Abinader, han sido remozados más de 1,100 Centros de Primer Nivel de Atención, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de los establecimientos y acercar los servicios de salud a las comunidades.

Nuevo banco de sangre en el Hospital Inmaculada Concepción

Como parte del recorrido, Landrón se trasladó al Hospital Provincial Inmaculada Concepción, donde dejó en funcionamiento un moderno banco de sangre, destinado a contribuir con la disponibilidad de este recurso para responder a las necesidades de los pacientes que requieren transfusiones y otros procedimientos médicos.

La puesta en funcionamiento de esta unidad fortalece la capacidad de respuesta del centro hospitalario y contribuye a mejorar la atención de las emergencias y de los pacientes que necesitan componentes sanguíneos, de acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud.

Supervisión de establecimientos de salud

El titular del SNS también realizó un recorrido por el Centro de Primer Nivel (CPN) Villa La Mata, como parte de las acciones de supervisión y seguimiento a los establecimientos de la Red Pública, orientadas a verificar sus condiciones y dar continuidad a las mejoras en la atención.

Posteriormente, efectuó una visita no programada al Centro de Primer Nivel del Asilo de Ancianos de Cotuí, donde escuchó al personal que presta servicios y conoció las atenciones que reciben los adultos mayores residentes en el hogar de acogida.

SNS fortalece salud bucal de adultos mayores

En el marco de la jornada, el doctor Julio Landrón dio cierre a la jornada Restableciendo Sonrisas, en el Hogar de Ancianos Club de Leones Inmaculada Concepción, iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores mediante la rehabilitación odontológica y la colocación de prótesis dentales.

Durante la actividad, el director ejecutivo del SNS destacó la importancia de estos servicios para el bienestar integral de los beneficiarios.

“Devolver una sonrisa es también devolver seguridad y calidad de vida. Detrás de cada paciente rehabilitado hay una persona que podrá sonreír, hablar, alimentarse y compartir con mayor confianza y dignidad”, manifestó Landrón.

El funcionario informó que, a través de las jornadas odontológicas del SNS, 1,873 adultos mayores han recibido atención y se han colocado 3,146 prótesis dentales, como parte de una iniciativa dirigida a mejorar su salud bucal, autoestima y calidad de vida.

De su lado, el doctor Mario Bournigal, director de Odontología del SNS, indicó que en el asilo de Cotuí han sido rehabilitadas las sonrisas de 75 adultos mayores, mediante las acciones desarrolladas en el marco del programa.

“Restableciendo Sonrisas es mucho más que entregar una prótesis dental; es devolver la dignidad a los adultos mayores, recuperar su autoestima, confianza y seguridad, y contribuir a una mejor alimentación y salud general”, expresó Bournigal.