Consejo Nacional Exprés… (C.N.E)

Premisa: Pienso que todos podemos dar consejos a los seres humanos y a medida que crecen y se hacen conscientes de sus actos son ellos mismo con su conciencia, razonamiento, temperamento, carácter y personalidad los que deben decidir su camino. El libre albedrió producto o no del razonamiento es el camino para algunos, pero no siempre lo que es la razón pura será la razón práctica ni para él ni para los demás y el juzgar a alguien por sus decisiones es un juicio sin valor verdadero. Ser uno mismo, transcender y ser transparente es una filosofía que comparto con Sartre y lo de la razón con Kant. Aún así, se que no tengo la razón en muchas cosas y menos la verdad. Hay que dejar hacer al hombre ser el mismo y esto va con las reflexiones que planteo en este escrito a dos temas actuales en la sociedad en que vivo. Y sobre todo como refería Inmanuel Kant “no pretendas que la gente piense o haga lo que tú piensas o vayas hacer”. En estos tiempos de poco tiempo para decidir prioridades, el juzgar, criticar u ofender a otros por sus decisiones es tiempo perdido y no productivo. Si pensamos y razonamos transcenderemos, sino no, nos quedamos en la nada de Jhon Paul S.

Oír un consejo nunca esta demás si nos hacen reflexionar razonar, sobre todo si viene de alguna persona con experiencia en relación a un determinado asunto a tratar o como se dice en la jerga popular “uno puede llegar hacer más viejo” si sigues consejos. Seguir un consejo es aceptar o no una advertencia u opinión que se da o se la dan a alguien sobre cómo debe obrar en algún asunto. Aunque soy del criterio de que cada ser humano consciente y con uso de “razón” es lo suficientemente capaz de actuar por su propia cuenta o simple albedrío sin incluso razonar lo que pueda suceder y en esto se ha escrito que también el simple albedrió tiene que ver con algo de la razón, pero no quiero filosofar en este segundo párrafo porque el tema a escribir tiene que ver con dos asuntos actuales que dan vuelta en la cabeza de mucha gente en Venezuela, como son la pandemia del coronavirus y la elección exprés de los integrantes del CNE como si fuera una olla o cafetera que funciona a presión. Vivimos entre triquiñuelas y cripotoengaños que ya son conocidas por todos los ciudadanos y no entrare en esta retorica, ya nunca se dice la verdad de las cosas.

Mi consejo sin que me lo hayan pedido los ciudadanos o lectores, pero que me hace sentir libre al escribir es de prevención en los dos temas anteriormente expresados, uno más importante que otro, sobre todo el de la pandemia del coronavirus en Venezuela y sus implicaciones si no se actúa con cautela preventiva y el otro menos importante pero político es el del CNE y sus directivos. Los problemas más importantes del país son el económico, el alimentario, el de los servicios básicos e ineficientes, la anarquía, corrupción, pobreza, entre otros. Es aquí donde cada ser prioriza sus necesidades y problemas.

La pandemia del coronavirus, el 7×7 o cualquier multiplicación que hagan, si no está bien planificada, estudiada, controlada y coordinada será un desastre, pero esto no depende solo del gobierno, es el ciudadano el responsable de casi el 80 por ciento de su resultado, si no cumple con lo establecido, el virus que ronda las calles no perdona a nadie y menos al cuerpo del desnutrido, al anciano, diabético, hipertenso, fumador, inmunodeprimidos , al cardiópata, al obeso, alcohólico, asmático, al del EPOC y algunos niños en particular. NO BAJAR la guardia como dicen los del gobierno. He visto en la ciudad donde vivo el poco respeto a las medidas elementales de confinamiento, aislamiento distanciamiento y el uso de la mascarilla. El virus es uno más de los muchos enemigos que tenemos en la calle. El libre albedrío de cada uno de hacer lo que nos da la gana y que a veces es ajeno al razonamiento, pone en peligro a muchos en la calle o en las decisiones transcendentales de una región o país en crisis.

Para terminar no podía dejar en el tintero virtual lo del CNE y sus directivos exprés, que como no tengo la razón ni la verdad no puedo juzgarlos de su “libre albedrío” de aceptación a sus cargos, solo le puedo sugerir al ciudadano de a pie y no fanático que piense muy bien, razone con tiempo sus acciones y decisiones a tomar por lo que puede venir en Venezuela, no se pueden dejar influir por politiqueros falsos, diputados saltones de puestos, tarifados, que engañaron a un pueblo por interés personales, por lideres mediocres o dependientes de otros, no se dejen convencer con promesas, ni con divisas, bolsas, bonificaciones o casitas. Ninguno de ellos los va a salvar del coronavirus, ni de las enfermedades, ni del hambre. Ni Trump, ni cubanos, iraníes, rusos te sacarán de esta agonía.

Solo y cada uno de los ciudadanos deben levantarse y hacer su camino, ser su propio “Yo” o “Super Yo”. Su conciencia y su razón los hará libres. Cuando decidan algo, piensen en sus hijos y familia que es lo que más importante y no se dejen influir por nadie en sus decisiones personales. No hay propaganda alienante que valga la pena oír ni ver, no pierdan su tiempo sin luchar por su libertad y la de sus familiares.

La pandemia se puede convertir en endemia, no se acaba todavía y deben cuidarse si quieren ir a votar, la decisión de votar o no en elecciones futuras es de ustedes, no del partido, ni de un líder, ni de la manzanera, ni la de un diputado, ni de la oposición, ni de un familiar, ni la de un presidente o de un gobernante y menos de mi opinión o de un consejo exprés.

Si quieres seguir en lo mismo es tu libre albedrío, pero si razonas también será de tu libre albedrío. Transciende y no te quedes

