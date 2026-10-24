Comunitarios afirman que Santo Domingo Norte vive un antes y un después gracias al presidente Luis Abinader: “Los hechos hablan”. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA

Palacio Nacional, Santo Domingo Norte, R. D.- Al recibir el título de propiedad de su vivienda, César Severino, en nombre de los comunitarios, afirmó este sábado que los hechos hablan por sí solos al referirse al trabajo del presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona, al tiempo que destacó los cambios que ha experimentado el municipio de Santo Domingo Norte y la tranquilidad que representa para las familias contar con sus hogares legalmente titulados.

Severino explicó que, durante los 40 años que lleva residiendo en Sabana Perdida, no había visto espacios de concreto como los que hoy disfrutan las familias de la comunidad, donde sus hijos pueden recrearse y montar bicicleta. Agradeció, en nombre de los beneficiarios, las acciones impulsadas por el Gobierno y afirmó que la demarcación vive un antes y un después con la gestión del presidente Luis Abinader.

El comunitario señaló que durante ese tiempo las familias vivieron en un limbo jurídico al no contar con los documentos que las acreditaran como propietarias de sus viviendas. Sostuvo que esa situación forma parte del pasado gracias a la entrega de los títulos de propiedad, ya que les brinda seguridad y tranquilidad sobre el patrimonio construido durante décadas.

Presidente Luis Abinader: “Hoy salen siendo propietarios de sus viviendas”

Durante la entrega de 422 títulos de propiedad que garantizan seguridad jurídica a 1,692 personas, el presidente Luis Abinader expresó a los beneficiarios que hoy salen siendo propietarios de sus viviendas.

El mandatario destacó que contar con estos documentos también incrementa la plusvalía de los inmuebles y permite a las familias disponer de un patrimonio legalmente reconocido.

El jefe de Estado resaltó que los beneficiarios reciben sus títulos sin tener que pagar ni un centavo, gracias al esfuerzo del Estado dominicano. La iniciativa busca garantizar la titularidad de los hogares y brindar mayor estabilidad a las familias que durante años esperaron contar con la documentación legal de sus propiedades.

Durante el acto, celebrado en el polideportivo de Lotes y Servicios, las autoridades entregaron 300 títulos correspondientes a ese proyecto en Santo Domingo Norte, 100 destinados a beneficiarios de Invivienda Santo Domingo, 10 en Cancino y 12 en Juan Pablo Duarte, para un total de 422 títulos distribuidos en las distintas demarcaciones.

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Jean Luis Rodríguez, afirmó que detrás de cada título de propiedad hay una familia, una historia de sacrificio y, en muchos casos, décadas de espera. Explicó que numerosas personas han criado a sus hijos y visto crecer a sus nietos en viviendas que no contaban con la documentación necesaria para garantizar plenamente su propiedad.

Seguridad y patrimonio para las nuevas generaciones

Rodríguez agregó que la entrega realizada junto al presidente Luis Abinader permitirá transformar esa realidad para cientos de familias.

“Ustedes no están recibiendo simplemente un documento. Están recibiendo tranquilidad, seguridad jurídica y la oportunidad de dejarles a sus hijos un patrimonio protegido”, expresó. Con esta jornada, el Gobierno superó los 1,800 títulos de propiedad entregados a través del Mivhed hasta octubre de 2026.

Sacerdote valora la entrega de los títulos

El padre Juan Miguel Castillo, de la parroquia San Francisco Solano, manifestó que la entrega representa el anhelo de cientos de familias. Indicó que detrás de cada título existe una historia de esperanza y que disponer de estos documentos ofrece tranquilidad y un futuro con menos incertidumbre. Asimismo, agradeció al presidente Luis Abinader por atender ese deseo de las familias más necesitadas.

Acompañaron al presidente Luis Abinader la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyba, y la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo.

Presidente Luis Abinader supervisa túnel pluvial de la avenida Luperón que se construye con fondos de Aerodom, para evitar inundaciones en la zona

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader supervisó la noche de este jueves los trabajos de construcción del sistema de drenaje pluvial de la avenida Gregorio Luperón, una obra que se construye con los fondos de la renegociación del contrato con Aerodom, con la que el Gobierno busca ofrecer una solución a las inundaciones que afectan esta importante vía del Distrito Nacional.

El proyecto contempla la construcción de un túnel subterráneo de aproximadamente tres kilómetros de longitud, cinco metros de diámetro y una profundidad superior a los 10 metros, diseñado para conducir hasta el mar Caribe las aguas de lluvia captadas en la superficie.

Declaraciones del presidente Luis Abinader

El presidente Luis Abinader destacó la importancia de este sistema de drenaje para reducir las inundaciones que afectan la avenida Gregorio Luperón durante las lluvias.

Explicó que, junto al ministro de Obras Públicas, supervisó el diseño de ingeniería y el avance de los trabajos, y expresó su satisfacción con el ritmo de ejecución, el método constructivo y las medidas de seguridad implementadas.

Declaraciones de Eduardo Estrella

De su lado, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, aseguró que el proyecto permitirá mejorar el drenaje de la avenida Luperón y conectar sectores aledaños, incluidos puntos de Herrera y la avenida Anacaona.

Explicó que la intervención contempla un conducto central de gran diámetro y que se trabaja para agilizar su ejecución mediante varios frentes simultáneos. Añadió que el tiempo de terminación dependerá de las condiciones del terreno que se encuentren durante la excavación.

Estrella también explicó que los trabajos se ejecutan mediante una máquina fresadora especializada, que perforará el subsuelo para construir la galería por donde serán transportadas las aguas pluviales.

Recorrido de supervisión

Durante el recorrido, el presidente Luis Abinader recibió explicaciones del ministro de Obras Públicas y de los ingenieros responsables del proyecto, quienes le ofrecieron detalles sobre las características técnicas y el alcance de los trabajos.

Los técnicos también mostraron al mandatario los planos de la obra y le explicaron los aspectos fundamentales del diseño del túnel.

Características de la obra

El túnel descargará las aguas directamente en el mar Caribe, en el área de Manresa. El sistema estará destinado exclusivamente a conducir aguas pluviales, no residuales.

La primera etapa de la intervención comprende el tramo entre el entorno de la Plaza de la Bandera y el malecón. En una fase posterior, se contempla extender el sistema hacia otros puntos de la capital, con el propósito de ampliar la capacidad de captación y conducción de las aguas pluviales.

La construcción de este drenaje forma parte de las intervenciones de infraestructura que impulsa el Gobierno para mejorar el manejo de las aguas pluviales en el Gran Santo Domingo, reducir las inundaciones y disminuir sus efectos sobre el tránsito vehicular y las actividades cotidianas de la población.

Con esta supervisión, el presidente Luis Abinader da seguimiento a una obra que busca fortalecer el drenaje urbano y ofrecer una solución de largo plazo a los problemas de inundaciones que afectan la avenida Gregorio Luperón durante los períodos de lluvia.

Comunitarios de Los Girasoles agradecen primera etapa de saneamiento de la cañada: “Esta obra representa la atención directa del Estado; el Gobierno lo prometió y lo cumplió”

Gran Santo Domingo.-Al ser inaugurada la primera etapa del saneamiento de la cañada de Los Girasoles, que beneficiará a más de 40,000 personas, los comunitarios de la zona expresaron que es una muestra de que el Gobierno escucha a la gente y coloca en el centro de su política, la dignidad humana.

“Esta obra representa la atención directa del Estado, el Gobierno lo prometió y lo cumplió”, manifestó Eric Wilton Espinal Corporán, en representación de los beneficiarios. Dijo que a partir de hoy la tranquilidad sustituye la vulnerabilidad y sentimientos de miedo y angustia ante inundaciones durante períodos de lluvia, que perduraron por más de 30 años.

Agradeció, además, por las nuevas vías de acceso, viviendas, áreas de recreación, canchas deportivas y luminarias instaladas, que transforman el presente y elevan la calidad de vida en sectores laboriosos.

El presidente Luis Abinader, quien encabezó la inauguración, destacó que esta entrega representa un acto de justicia social y un cambio fundamental en la calidad de vida de estas personas, así como también aporta a su salud al disminuir enfermedades y contagios.

“Este tipo de proyectos, junto a la titulación, son de los que más disfruto”, recordó el jefe de Estado, al informar que durante los próximos seis meses continuarán entregando muchos kilómetros de cañadas y por igual, se trabaja en proyectos de titulación para Los Girasoles.

Cañada Los Girasoles

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Fellito Suberví, destacó que tras casi dos años de intervención en una de las cañadas más complejas por su amplitud y su gran caudal, se reduce ahora el riesgo de inundaciones y se canalizan las aguas residuales.

“Aquí había un espacio de miedo. Hoy lo convertimos en un espacio de vida”, manifestó Suberví, al asegurar que con esta primera etapa se completan 1,672 metros lineales de los 3,400 que abarca el proyecto, y con esto, se alcanzan los 21.6 kilómetros de cañadas saneadas en el Gran Santo Domingo.

Para esta ejecución, fue necesario demoler estructuras existentes, realizar excavaciones y rellenos, colocar tuberías de hormigón armado de 60, 48 y 24 pulgadas, además de construir estructuras de canalización y cobertura de la cañada.

Con una inversión total que supera los RD 1,000 millones, Suberví exhortó a los residentes a conservar estos nuevos espacios y velar así por la protección de los recursos públicos. En ese sentido, hizo un llamado a evitar el lanzamiento de basura, enseres y escombros que puedan obstruir el drenaje.

Segunda fase

El director general de la Caasd también reveló que la segunda fase ya se está en marcha, para impactar positivamente a Los Girasoles I y II. En su fase final, el proyecto contempla 73 registros pluviales, seis cabezales de entrada, 1,700 metros de tuberías para drenaje sanitario, 22 registros sanitarios y 400 acometidas sanitarias.

40 familias reciben viviendas

El desarrollo de este proyecto comprendió, además, la entrega de nuevas viviendas para 40 familias, de las cuales se reconstruyeron 26, se construyeron otras siete y se adquirieron siete unidades adicionales.

En el acto participó también la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien resaltó que el resultado entregado se logró gracias a la colaboración interinstitucional y la disposición del presidente Luis Abinader para asignar los recursos económicos para seguir llevando soluciones a las comunidades. Agregó que ya están planificadas 800 nuevas luminarias para Los Girasoles.

40 familias reciben viviendas

El desarrollo de este proyecto comprendió, además, la entrega de nuevas viviendas para 40 familias, de las cuales se reconstruyeron 26, se construyeron otras siete y se adquirieron siete unidades adicionales.

En el acto participó también la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien resaltó que el resultado entregado se logró gracias a la colaboración interinstitucional y la disposición del presidente Luis Abinader para asignar los recursos económicos para seguir llevando soluciones a las comunidades. Agregó que ya están planificadas 800 nuevas luminarias para Los Girasoles.

Ministro Dominicano Magín Díaz destaca el fortalecimiento del sistema antilavado como garantía de estabilidad económica y confianza internacional

Santo Domingo.– El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que contar con una unidad de inteligencia financiera sólida es indispensable para la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad financiera internacional.

Durante su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), el ministro destacó la importancia de traducir la coordinación nacional en resultados concretos y verificables de políticas públicas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Asimismo, el funcionario resaltó la transformación experimentada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha evolucionado hacia un modelo de trabajo basado en estándares internacionales de calidad, con certificaciones que la posicionan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera de la región.

Díaz explicó que, desde la presidencia del Conclafit, se ha respaldado la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la Estrategia Nacional derivada de ese ejercicio, instrumentos que fortalecen la coordinación de las instituciones que integran el sistema nacional de prevención.

En ese contexto, anunció que, a partir de 2027, se iniciará un nuevo ejercicio de Evaluación Nacional de Riesgos, correspondiente al período 2021-2026, como parte de los preparativos de la República Dominicana para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

El ministro también destacó la actualización de los instrumentos normativos y técnicos del sistema, resultado de la colaboración entre la UAF y el Conclafit. Entre estos avances, presentó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, que integra y actualiza las dos guías introductorias publicadas en 2020, de acuerdo con la evolución de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el marco normativo nacional y los riesgos actuales.

Durante su intervención, Díaz llamó a asumir el cumplimiento de las medidas de prevención del lavado de activos como una responsabilidad compartida y una gestión continua del riesgo. También destacó la apertura del Conclafit al diálogo con el sector privado y la incorporación de las perspectivas de gremios y asociaciones en la toma de decisiones del Comité. “Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa”, expresó Díaz.

En tanto, la directora de la UAF, Aileen Guzmán Coste, reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento del sistema nacional contra el lavado de activos, mediante la cooperación público-privada, la modernización de la inteligencia financiera y la prevención de los riesgos asociados al crimen organizado.

Sobre el Congreso

El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos reunió a autoridades, especialistas nacionales e internacionales y representantes de los sectores público y privado, quienes analizaron los principales desafíos en la prevención y persecución del lavado de activos, así como la efectividad de los sistemas de control, la recuperación de activos y la gestión de riesgos.

La agenda incluyó conferencias magistrales, paneles y sesiones especializadas sobre los riesgos fiscales y legales asociados al comercio, la gobernanza de datos, las evaluaciones mutuas y el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento.