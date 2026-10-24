Reconocimiento a la Excelencia Militar: Comandante General de la FARD es Distinguido por la UNADE

Boston, Massachusetts, USA

Santo Domingo, Republica Dominicana.-El Mayor General Piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, recibió una distinción especial durante la ceremonia «Honor al Mérito Docente y Egresado Destacado UNADE 2026». El evento fue organizado por la Universidad Nacional para la Defensa «General Juan Pablo Duarte y Díez» (UNADE), en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria profesional y sus valiosos aportes a la formación militar.

La ceremonia estuvo encabezada por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, ministro de Defensa. Durante el acto, el comandante general de la FARD destacó la importancia de la educación militar y la formación continua, al tiempo que resaltó el rol fundamental que desempeñan los docentes en la preparación integral de las nuevas generaciones de oficiales.

Esta importante distinción pone de relieve cómo la preparación académica, la experiencia y la vocación de servicio se consolidan como pilares esenciales para el desarrollo profesional y el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas.

La Fuerza Aérea de República Dominicana extiende sus más sinceras felicitaciones a su comandante general y a todos los homenajeados de la institución por este merecido reconocimiento a la excelencia académica y al compromiso con la formación militar.