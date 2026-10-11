Cepal concluye su 41.º período de sesiones en República Dominicana con aprobación de resoluciones para impulsar el desarrollo regional

Santiago de los Caballeros., R. D.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) clausuró este viernes su Cuadragésimo Primer Período de Sesiones, celebrado durante tres días en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, con conclusiones orientadas a fortalecer el desarrollo regional, definir las prioridades de trabajo del organismo y dar continuidad a los mecanismos de cooperación entre sus Estados miembros.

Durante la clausura, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, destacó que las conclusiones de las jornadas constituyen una referencia para definir rutas de trabajo y convertir los consensos alcanzados en iniciativas concretas que respondan a los desafíos de América Latina y el Caribe.

“El verdadero valor de este encuentro comienza ahora: en nuestra capacidad para dar continuidad a las ideas que hemos compartido y convertirlas en políticas públicas, proyectos de cooperación y alianzas que produzcan resultados”, sostuvo el canciller.

Resaltó que las discusiones pusieron de relieve la necesidad de orientar la conectividad y la transformación digital hacia una mayor productividad, el impulso de la innovación, la creación de oportunidades para los países, la importancia de una macroeconomía para el desarrollo, la movilización de recursos internos, la calidad del gasto público, la sostenibilidad fiscal y el acceso a financiamiento en condiciones adecuadas.

El canciller indicó que la República Dominicana, al asumir la presidencia de la Cepal para el período 2026-2028, adquiere el compromiso de contribuir a esta agenda mediante la promoción de la participación activa de los gobiernos, el sector privado, con especial protagonismo del empresariado y la sociedad civil.

El ministro agradeció a la Cepal, a su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs; a los copresidentes de la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo, Michelle Bachelet e Iván Duque; así como a los panelistas, expertos y delegaciones que participaron en las jornadas. También reconoció la labor de Perú al frente de la presidencia de la Cepal durante el período anterior.

De su lado, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, expresó su agradecimiento al presidente de la República, Luis Abinader; a la vicepresidenta Raquel Peña y al canciller Víctor “Ito” Bisonó, por su compromiso, disposición y hospitalidad durante la celebración del encuentro.

“Nos llevamos en el corazón a un país que ha demostrado, con hechos, su compromiso con el diálogo y la construcción de consensos regionales”, expresó Salazar-Xirinachs, quien extendió su reconocimiento a los equipos que participaron en la organización de las jornadas.

Resoluciones aprobadas durante el encuentro

El Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Cepal concluyó con la aprobación de un conjunto de resoluciones, entre ellas la Resolución de Santiago de los Caballeros, mediante la cual los Estados miembros tomaron nota de los documentos “Gestión de las transformaciones en una era de rupturas” y “Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”, presentados y analizados durante las jornadas de trabajo.

Esta resolución encarga a la Secretaría Ejecutiva de la Cepal realizar estudios y elaborar propuestas de políticas públicas, en colaboración con los gobiernos que lo soliciten, para fortalecer sus capacidades nacionales y contribuir al desarrollo sostenible.

Los países miembros aprobaron también una resolución sobre la celebración del Cuadragésimo Segundo Período de Sesiones de la Cepal, previsto para 2028, en Panamá, país que presentó su ofrecimiento para acoger el próximo encuentro.