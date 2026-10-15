128 Hatianos fueron detenidos en operativos de Control migratorio en areas protejidas

Santo Domingo, R. D.-Un total de 128 nacionales haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos durante operativos interinstitucionales de vigilancia y control ambiental ejecutados en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y sectores aledaños de las provincias Valverde, La Vega, San Juan y Santo Domingo, donde además fueron desmanteladas cinco casuchas, retenida una motocicleta y ocupadas siete armas blancas.

Las acciones fueron realizadas por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM), el Ejército de República Dominicana (ERD), la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y guardaparques, como parte de las acciones de prevención, vigilancia y control ambiental.

Según el reporte, en Valverde (Mao) fueron detenidas 32 personas, en Constanza 3, en Jarabacoa, La Vega, 27, en San Juan de la Maguana 45 y en Santo Domingo 11.

En Constanza y Jarabacoa fueron desmanteladas las cinco casuchas, además de retenerse la motocicleta y ocuparse las siete armas blancas.

Los detenidos fueron entregados a las autoridades migratorias correspondientes para los fines legales procedentes.

Las acciones fueron ejecutadas por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con la Dirección General de Migración, el Ejército, la Fuerza Aérea, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y guardaparques. Del total de detenidos, 32 fueron localizados en Mao, tres en Constanza, 27 en Jarabacoa, 45 en San Juan de la Maguana y 11 en Santo Domingo.

EI SENPA afirma su compromiso de fortalecer la vigilancia en las áreas protegidas y de actuar en coordinación con las instituciones competentes para prevenir las ocupaciones irregulares y proteger el medio ambiente y los recursos naturales de la República Dominicana.