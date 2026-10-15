HomeActualidadNoticias RD128 Hatianos fueron detenidos en operativos de Control migratorio en areas protejidas
Noticias RD

128 Hatianos fueron detenidos en operativos de Control migratorio en areas protejidas

HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZ
0
29

Santo Domingo, R. D.-Un total de 128 nacionales haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos durante operativos interinstitucionales de vigilancia y control ambiental ejecutados en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y sectores aledaños de las provincias Valverde, La Vega, San Juan y Santo Domingo, donde además fueron desmanteladas cinco casuchas, retenida una motocicleta y ocupadas siete armas blancas.

Las acciones fueron realizadas por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM), el Ejército de República Dominicana (ERD), la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y guardaparques, como parte de las acciones de prevención, vigilancia y control ambiental.

Según el reporte, en Valverde (Mao) fueron detenidas 32 personas, en Constanza 3, en Jarabacoa, La Vega, 27, en San Juan de la Maguana 45 y en Santo Domingo 11.

En Constanza y Jarabacoa fueron desmanteladas las cinco casuchas, además de retenerse la motocicleta y ocuparse las siete armas blancas.

Los detenidos fueron entregados a las autoridades migratorias correspondientes para los fines legales procedentes.

Las acciones fueron ejecutadas por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con la Dirección General de Migración, el Ejército, la Fuerza Aérea, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y guardaparques. Del total de detenidos, 32 fueron localizados en Mao, tres en Constanza, 27 en Jarabacoa, 45 en San Juan de la Maguana y 11 en Santo Domingo.

EI SENPA afirma su compromiso de fortalecer la vigilancia en las áreas protegidas y de actuar en coordinación con las instituciones competentes para prevenir las ocupaciones irregulares y proteger el medio ambiente y los recursos naturales de la República Dominicana.

Previous article
Cuando nadie esté al mando: el peligro de una economía de agentes de IA sin control
Next article
Comandante General de la FARD realiza lanzamiento de honor en encuentro de béisbol internacional
HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Load more

Recent Comments

¿Quién protege realmente tu dinero cuando compras en planos? - El Sol de la Florida on ¿Qué papel desempeña realmente un fideicomiso inmobiliario?
¿Qué papel desempeña realmente un fideicomiso inmobiliario? - El Sol de la Florida on ¿Quién protege realmente tu dinero cuando compras en planos?
YSIDRO VENTURA JIMÉNEZ on La Generación que No Comprende: La Crisis Silenciosa que Nadie Quiere Nombrar
Tabletop Character Names on Colectivo feminista de Puerto Rico protesta y sigue denunciando la violencia machista
DR. EDGAR LEON on Pantallas encendidas, atención apagada