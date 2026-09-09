Operativo del Ministerio de Defensa en Cambita Garabitos beneficia a más de 4,000 personas y reconoce al ministro Fernández Onofre

Cambita Garabitos, San Cristóbal, R.D. – Más de 4,000 personas recibieron atenciones médicas, medicamentos y asistencia social durante el operativo médico y jornada cívico-social realizados por el Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA) y el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas (HUDCFFAA), en este municipio de la provincia San Cristóbal.

La actividad fue encabezada por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., ministro de Defensa, como parte de las acciones de proximidad que desarrollan las Fuerzas Armadas para acercar los servicios del Estado a las comunidades y contribuir directamente con la salud y el bienestar de los sectores más vulnerables.

Durante su intervención, el titular del Ministerio de Defensa resaltó la relevancia de la presencia militar en Cambita Garabitos, señalando que este tipo de operativos forman parte de las iniciativas sociales que la institución ejecuta de manera continua para favorecer a las poblaciones más necesitadas de la zona y sus alrededores.

En ese mismo sentido, el alto funcionario indicó que estas labores responden de manera directa a los lineamientos de bienestar social impulsados por el gobierno del presidente constitucional de la República, Luis Abinader Corona, con el propósito fundamental de elevar de forma progresiva la calidad de vida de todos los dominicanos en el territorio nacional.

Asimismo, el ministro enfatizó el carácter sostenido de estas intervenciones, explicando que las capacidades médicas, logísticas y de asistencia de las Fuerzas Armadas se movilizan de forma periódica, realizándose actividades de esta índole semana tras semana y mes tras mes en distintos puntos del país.