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Asi fue como paso Doña Ana Zabala el dia de las Madres en su casa del Ensanche Isabelita

HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZ
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Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, R. D.-En este domigo 31 de Mayo que es el dia en que se celebra en dia de las Madres en la Republica Dominicana, nosotros en famili, la pasamos en un ambinte bien distendido disfrutando con Doña Ana Margarita Zabala Suero la cual estuvo acompañada de sus hijas Mika, Reyna, su Hijo Ramon Zabala, Rhina ( Nena ), Margarita, Mirelis DIaz y su Bebe Ihanna Romero Diaz.

Los Madres ya mencionadas y a quienes tambien les celebravamos su dia especial estaban todas con una hermosisima y encantadora sonrisa a flor de labios, recordando tiempos pasados, gesticulando las palabras al pronunciarlas, y a la verdad que Doña Ana se sintio de lo mjeor al estar con sus hijos en este dia tan especial.

Y por supuesto nosotros aprovechamos la ocasion para desearles a todas las madres en todo el mundo dondequiera que esten Que el gran creador nuestro unico Dios de los Ejercitos Celestiales les otorgue mucha paz, Felicidad, Salud, Prosperidad, Amooor y todo lo que su lindo corazon puedan desear hoy en este su dia muy especial.

Feliz dias mama que Dios las bendiga muy ricamente, saben que las amamos con todas las fuerzas de nuestro Corazon. Muchisimas Bbendiciones y felicitaciones

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HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
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