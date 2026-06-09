Continúan las Invasiones de Propiedades en Boca Chica, familias señalan al Síndico Municipal Corralito, además de apoyarla de ser parte de la Mafia de Invasores

Boca Chica, R. D.-Emblemáticas familias de Boca Chica han mantenido una queja constante de las invasiones de propiedades que están siendo invadidos por una terrible Mafia de Grandes Empresarios los cuales se hacen acompañar de militares, Policías, supuestos sicarios y alguaciles los cuales sin ningún reparo se presentan a las propiedades para invadírselas y tomarlas por la fuerza.

Todo esto ocurre a pesar de habérsela denunciado al Presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona a través de su programa denominado La Semanal con el Presidente de La Republica en el Palacio Nacional y donde el Mandatario Dominicano prácticamente se inhibió alegando que las Familias afectadas deberían de ir al ministerio Publico, negándose a ordenar una investigación que le fue solicitada a través de un documento escrito por la Familia Santana-Castillo.

asunto que termino en una odiosa Censura de este Comunicador el cual llevaba más de 30 años siendo corresponsal de este Medio Norteamericano después que hizo la denuncia a través de las preguntas y que además revelo pruebas de la odiosa ocupación y despojo de los terrenos indicados.

Asunto que termino meses después en que el Presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona termino apoyando a una parte de las Ricas Familias Invasores y hablo de la Familia Vicini, Manuel Estrella dueño de las Compañías Cemento Panan y Estrellas de Santiago, ya que fue de manera inexplicable a darle un primer picazo en tan solo una parte de la propiedades ajenas de estas humildes familias, muy a pesar de que esta familia Vicini tiene sentencia en contra en esos mismos terrenos emitida por los Tribunales competentes de la Republica.

Señor Andres Santana representaante de las Familias Santana-Eusebio-Guerrero. Otro representante de la Familia conocido como Ñelo.

Esta tarde una representación de las Familias Santana-Eusebio-Guerrero se vio en la obligación de presentarse en una área cerca del Ornato en las Americas debido, de acuerdo con lo dicho por el Señor Andrés Santana acudieron a una parte de las propiedades que se alaga que son los Bisono que están ocupándola, pero resulta que según ellos el verdadero ocupante lo es el actual Sindico Ramon Candelaria (Corralito) Alcalde quien supuestamente y de una manera extraña les está ocupando las propiedades de la Familia.

La licenciada Johanna Tavares Morales Abogada de una parte de las Familias Eusebio y de Leon.

El señor Jose Ozuna uno de los integrantes de la Familia.

El Señor Santana dijo en su denuncia que este no es el primer Ejecutivo Municipal que intenta arrebatarle los predios de la familia heredera, sino que los dos últimos anteriores Alcaldes que ocuparon el puesto de Gobierno Municipal trataron de hacer lo mismo, pero que la familia los ha rechazado, pero, de nuevo este nuevo Sindico lo está intentando nueva vez.

Don Andrés Santana dijo que ellos tienen sus títulos de Propiedad que los acredita como Dueño de los Predios, tanto la familia Santana, como la Familia Eusebio, así como Los Guerreros que esa es una parte de la Parcela número 349 y que ahora mismo los Invasores son las gentes del ayuntamiento que los quieren despojar de sus propiedades atenta a que están en el Poder Municipal.

Otro representante de la Familia conocido como Ñelo denuncio que Corralito no solo ha querido hacerles daño a estas familias sino, que hay otros en otro campo donde él lo ha despojado de una propiedad la cual tiene una Mina de Caliche, denuncio que Corralito vino a ser lo que dice la Biblia: El quería el poder para venir a despojar, matar y destruir a las gentes de Boca Chica.

La licenciada Johanna Tavares Morales Abogada de una parte de las Familias Eusebio y de León afectadas informo que ellos poseen el Titulo que tenía el Consejo estatal del Azúcar (CEA), de los terrenos que les fue cancelado por el Tribunal Competente y a favor de las Familias hoy afectadas y que los Señores Eusebio de León y Ángel Eusebio son los legítimos propietarios de los Terrenos y que sus descendientes son los verdaderos dueños de esas propiedades.

El señor José Ozuna uno de los integrantes de la Familia dijo bien claro que si a ellos les interesa el terreno deben de comprarlo a las familias herederas de los terrenos, ya que ellos no se oponen al desarrollo de Boca Chica, pero los que se los están invadiendo tienen que comprarselo a ellos que son sus verdaderos Dueños de los Terrenos.

Para recordar nuestea advertencia al Presidente Abinader

Continúan las Invasiones y el despojo de Propiedades en Boca Chica. Luis Abiander no debe dar primer Picazo el Martes, Terrenos no son de los Vicini

HECTOR SANCHEZ-May 24, 2026

(Foto de ARCHIVO) El presidente de República Dominicana, Luis Abinader Candela Ordóñez / Europa Press 05/3/2025

Santo Domingo, R.D.- Se ha comentado que usted Señor Presidente Luis Rodolfo Abinader va a ir el martes próximo dia 26 de este mes de Mayo a dar un primer picazo en esta obra, no sería prudente, ni justo de su parte que usted fuera a apoyar a esta familia, debido a que esta familia Vicini pretende despojar con la supuesta ayuda del Síndico Municipal Manuel Corralito y el apoyo de uno que otro funcionarios irresponsables, estos terrenos cuyos verdaderos dueños son unas humildes familias del Sector, las cuales Señor Presidente por cierto, viven en la más extremas de la pobreza.

Y yo no entiendo Señor Presidente si esta Familia Vicini son tan acaudalados porque razón no proceden a pagarle sus terrenos a estas Familias de Boca Chica y luego una vez pagados proceden a hacer su proyecto inmobiliario, Si usted va a dar el Primer Picazo complaciendo a esos bandidos ocupantes de propiedades privadas, entonces su Excelencia usted se haría cómplice de esos invasores de Propiedades Privadas, tal y como se lo hemos denunciados en dos ocasiones,

Este es el nuevo proyecto denominado Costa blanca que pretenden vender los Vicini en unos terrenos cuyos propietarios son una hulides familias de Boca Chica y que la Familia Vicinis prentende no pagarle a sus verdaderos dueños aun con Sentenicias en los tribunales en contra.

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Luis Abinader no debe dar Primer Picazo en este Proyecto terrenos no son de los Vicini

Nos parece que lo más sensatos de su parte Señor Presidente seria que usted no fuera a dan ningún picazo hasta que la Familia Vicini se pongan de acuerdo con los verdaderos dueños de los terrenos y se inicien una serie de conversaciones las cuales ellos lleguen a un acuerdo Comercial entre las partes intervinientes para que entonces, si usted puede señor presidente dar su primer picazo o ofertar la construcción de su afamado proyecto Costa Blanca.

Otras Portentosas Familias Invasores en Boca Chica

De igual manera Señor Presidente otras Famosas familias han estado invadiendo esas propiedades, es como si se hubiese coordinado con la ya cuestionada Familia Vicini para coordinarse e ir a continuar invadiendo las propiedades de las humildes Familias ya mencionadas anteriormente, y de estos vamos a mencionar a la conocida Familia Estrella de Santiago los cuales les están ocupando en estos momentos más de 40 Millones de metros cuadrados en enormes construcciones, a través de las empresas Cementos Panam.

En ambas fotografias se observan los las construcciones llevadas a cabo por los invasores de propiedades en Boca Chica sin el consentimiento de los verdaderos dueños cuyos trabajos lo estan realizando las Comañias Grupo Estrella y Compañia de cementos Panam.

Pero con el agravante de haber cerrado una de las calles Principales que, la cual pasa por detrás de la llamada nueva basa Naval de la Armada de la Republica Dominicana (ARD), estas familias tampoco le quiere pagar a los verdaderos Dueños sus propiedades, también quieren continúa tomando las propiedades con el apoyo de Policías, Militares entre otros Guardianes de Seguridad.

Asunto que se ha pedido el auxilio suyo Señor Presidente para evitar que estos bucaneros de tierras continúen la malsana practica de la ocupación de fincas y parcelas en detrimento de los verdaderos dueños de sus propiedades, háganos caso Señor Presidente, si usted ordena la investigación que se le solicito a fin de dar con los responsables de estas odiosas Invasiones a la Propiedad Privada.