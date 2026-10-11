Vicepresidenta Raquel Peña encabeza última jornada de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este viernes, en representación del presidente Luis Abinader, la cuarta y última jornada de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con la que concluye la fase de entrevistas a los aspirantes a ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El proceso de evaluación servirá de base para la posterior selección de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país, así como de su próximo presidente.

Durante esta última jornada fueron convocados 22 postulantes, de los cuales 20 participaron en las entrevistas, luego de que Rodolfo Valentín Santos y Emerson Franklin Soriano Contreras declinaran participar.

Las entrevistas se realizaron en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, como parte del calendario de cuatro jornadas establecido para evaluar a los 88 profesionales preseleccionados.

Las vistas públicas se desarrollaron los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, completando así esta etapa del proceso de evaluación a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura.

Postulantes convocados a la cuarta jornada

1. Lourdes Yonaire Rodríguez Arias

2. Sumaya Francisca Rodríguez de Rodríguez

3. Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira

4. Domingo José Rojas Pereyra

5. Juan de las Nieves Sabino Ramos

6. Eduardo José Sánchez Ortiz

7. Pedro Antonio Sánchez Rivera

8. Enelia Santos de los Santos

9. Rodolfo Valentín Santos (declinó)

10. Luis Domingo Sención Araujo

11. Lusnelda Soles Taveras

12. Emerson Franklin Soriano Contreras (declinó)

13. Juan Fantino Suriel Hilario

14. Carlos Eduardo Tavárez Guerrero

15. Carmen Zulema Tejeda Soto

16. Henry Rafael Tejera Díaz

17. Danilo Antonio Tineo Santana

18. Rosanna Isabel Vásquez Febrillet

19. José María Vásquez Montero

20. Sarah Altagracia Veras Almánzar

21. Diomede Ydelfo Villalona Guerrero

22. Ramón Emilio Ynoa Peña

El Consejo Nacional de la Magistratura está encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, integrado además por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández, y el diputado Tobías Crespo.