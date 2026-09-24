Ejercito de Republica Dominicana y Ministerio de la Mujer fortalecen lazos Institucionales. Otras Noticias Militares

Pedro Brand, R. D. – El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jimmy Arias Grullón, ERD, recibió en una visita institucional a la Ministra de la Mujer, Licenciada Gloria Reyes Gómez, los cuales se reunieron para fortalecer los lazos instucionales para fortalecer la unio e integracion de la Familia

El objetivo principal del mas alto Rango militare en las Filas del Ejercito de la Republica Dominicana y la Ministra de la Mujer de este encuentro fue coordinar acciones conjuntas enfocadas en la equidad de género, la prevención de la violencia y el fortalecimiento integral de la familia castrense.

Compromiso con los Derechos Humanos y el Bienestar Social

Durante la reunión, ambas autoridades reafirmaron su compromiso de unir esfuerzos y capacidades operativas afin de ayudar en ambas instituciones a fin de que sea contrarrestado el gran flagelo de los Feminicidios y la violencia familiar que lacera de akguna manera la Sociedad Dominicana en su conjunto.

Como parte de esta alianza, se acordó desarrollar programas de capacitación en derechos humanos y bienestar social que respalden de manera directa la misión constitucional de la institución militar, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo integral de todos sus miembros.

Operaciones conjuntas e interagenciales son clave para prevenir el lavado de activos y otros ilícitos, afirma Lee Ballester

SANTO DOMINGO.- El director general de Migración, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD., afirmó que el trabajo conjunto e interagencial es de las vías más efectivas para prevenir el lavado de activos y otros ilícitos, como forma de blindar la economía y la seguridad financiera en República Dominicana.

Banreservas lo reconoce por trabajo al frente de la DGM y su contribución en la seguridad nacional.

Así lo expresó durante su participación como orador en el panel inaugural del 4to Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PADM), organizado por el Banco de Reservas de la República Dominicana. Allí, resaltó el rol que desempeña la DGM en el control migratorio del país, donde se proyectan 12 millones de visitas para finales de este año 2026.

Al analizar los desafíos del sector financiero frente a los flujos migratorios irregulares y la delincuencia transnacional, Lee Ballester expuso los recientes avances alcanzados por la DGM frente al reto que significa prevenir ilícitos como la suplantación de identidad y los ciberdelitos.

Entre ellos, destacó los sistemas de interoperabilidad para el intercambio de información y perfilamiento de personas, en conjunto con otras entidades como el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, lo cual optimiza las operaciones migratorias para la identificación, investigación y acciones preventivas.

Asimismo, el Vicealmirante abordó los retos que impone la informalidad en el manejo de capitales y la trazabilidad migratoria y financiera de delincuentes que operan al otro lado de la frontera dominicana.

El titular de la DGM participó en el referido panel junto a Enmanuel Cedeño Brea, superintendente de Bancos y Heiromy Castro, vicepresidente de Banreservas y moderador del panel. Previamente, el presidente ejecutivo de Banreservas Dr. Leonardo Aguilera dio las palabras de bienvenida al conclave que reunió autoridades, representantes del sector financiero, organismos supervisores y reguladores, además de especialistas nacionales e internacionales.

Armada intercepta bote con 38 haitianos cerca de frontera marítima tras alerta del IDAC

Santo Domingo Este, 22 de septiembre de 2026.- La Armada de República Dominicana (ARD) desplegó una unidad de interdicción marítima tras recibir una alerta del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) sobre una embarcación que requería asistencia, aproximadamente a 30 millas náuticas al noroeste de Isla Cabra, próximo al límite marítimo con Haití.

Ante la información recibida, la institución dispuso el despliegue de una de sus unidades de superficie de la zona, la Lancha Interceptora “REGULUS” LI-165, ARD, con la misión de verificar la situación y brindar la asistencia correspondiente.

Luego de una intensa labor de patrullaje, la unidad naval localizó e interceptó, en aguas territoriales de la República Dominicana, una embarcación de aproximadamente 32 pies de eslora, que presentaba inconvenientes en su sistema de propulsión, compuesto por dos motores fuera de borda: uno marca Yamaha, de 250 HP, y otro Johnson, de 40 HP.

A bordo de la embarcación fueron encontradas 38 personas de nacionalidad haitiana, entre ellas 31 hombres y 7 mujeres, incluyendo una menor de aproximadamente siete años de edad.

De manera preliminar, se presume que la embarcación era utilizada para realizar un viaje marítimo irregular, cuyo destino aún no ha sido establecido.

La embarcación y sus ocupantes fueron trasladados bajo custodia a la Capitanía de Puerto de Manzanillo, ARD, donde se llevan a cabo las verificaciones correspondientes y se procederá conforme a las disposiciones legales y los protocolos establecidos.

La Armada de República Dominicana reafirma su compromiso con la vigilancia y protección de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, manteniendo de manera permanente sus operaciones de patrullaje e interdicción para fortalecer la seguridad marítima, prevenir las actividades ilícitas y salvaguardar la vida humana en el mar.

AUTORIDADES INCAUTAN EN EL AILA 53 PAQUETES DE PRESUNTA MARIHUANA

Santo Domingo. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y la coordinación del Ministerio Público, incautaron 53 paquetes de un vegetal que se presume es marihuana, durante un operativo de inspección e interdicción conjunta, realizado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA-JFPG).

El hallazgo se produjo luego de que los agentes operacionales, asistidos por personal de Aduanas y mediante el uso de tecnología de inspección por rayos X, detectaron anomalías e imágenes sospechosas en el equipaje. Al proceder a la verificación física, se descubrieron los paquetes, camuflados entre varias colchas de colores en el interior de dos maletas.

Por instrucciones del fiscal actuante, se ejecutó el protocolo de apertura de las valijas para una revisión más exhaustiva, ocupando en la primera 26 y en la segunda 27, para un total de 53 paquetes de la presunta droga, envueltos en fundas plásticas de color negro, con un peso preliminar aproximado de 55 libras.

Actualmente, equipos de la DNCD y del Ministerio Público profundizan las investigaciones en torno a la procedencia y el destino del equipaje. Paralelamente, se analizan los tiques del itinerario de vuelo como parte de los protocolos orientados a identificar a los implicados y desarticular posibles redes de criminalidad organizada transnacional.

La sustancia incautada fue debidamente embalada bajo la cadena de custodia y remitida al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), organismo que tendrá a su cargo determinar el peso exacto y la naturaleza definitiva de los paquetes.

Alerta en El Factor: DNCD desmantela operación de microtráfico y detiene a menor armado con más de 700 gramos de cocaína

En un contundente golpe contra el microtráfico en la región nordeste, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), actuando bajo la coordinación del Ministerio Público, interceptó a un adolescente de 16 años en el tramo carretero El Factor-Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez. El despliegue táctico permitió sacar de circulación un importante cargamento de sustancias controladas y un arma de fuego ilegal que operaban en la zona.

El operativo se desarrolló específicamente en la carretera El Factor-Nagua, próximo a la zona de cabañas en el municipio El Factor. Durante la intervención, las autoridades incautaron 231 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 731 gramos, las cuales fueron remitidas de inmediato al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis formal.

Asimismo, los agentes ocuparon un armamento de alto riesgo: una pistola marca Glock, calibre 45, abastecida con tres cápsulas y carente de todo tipo de documentación legal. Como parte de la evidencia levantada en la escena, también se confiscó una motocicleta marca Bajaj, modelo Platina 125, de color negro, y la suma de RD$2,550.00 en efectivo.

Durante el despliegue, el menor intentó evadir el cerco de seguridad a bordo de la motocicleta, pero fue neutralizado y interceptado de inmediato por los equipos operativos. Tras su detención, el adolescente quedó bajo custodia para ser puesto a disposición del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y de la jurisdicción especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, en estricto apego a los protocolos vigentes de protección integral.

Nota Institucional: La DNCD reafirma su compromiso de impedir que estructuras criminales utilicen a menores de edad para la distribución de sustancias ilícitas, manteniendo férrea vigilancia en todo el territorio nacional.

PN y ERD TRIUNFAN EN BALONCESTO; FARD NOQUEA EN SOFTBOL A ARMADA

En la primera jornada de actividades de los XXIX Deportivos Interacademicos de Cadetes y Guardiasmarinas, que están dedicados al general de brigada (r) Persio Romeo Lugo Lugo, ERD., las representaciones de la Policía, Ejército lograron triunfos en baloncesto, mientras que la Fuerza Aérea ganó softbol.

Los representantes policiales superaron a la Armada con puntuación de 36 a 29 en el primer partido de baloncesto de la fecha celebrado en el bajo techo de la base aérea de San Isidro.

En el otro encuentro de la jornada realizada en el mismo lugar, el Ejército supero a los locales de la Fuerza Aérea con pizarra de 41 por 15,

En Softbol

A pesar de las lluvias precipitadas en la zona la Fuerza Aérea mostro poderío en la disciplina de softbol al vencen a su oponente de la Armada al noquearlo 20 carreras por 8 en un encuentro que solo duro cuatro entradas debido a los reglamentos que rige el evento.

El departamento técnico de los juegos comunico que los encuentros de voleybol fueron suspendidos por las condiciones climatológicas y que se jugaran el próximo jueves a las 9:00 de la mañana en el mismo lugar donde se suspendieron.