Presidente Luis Abinader resalta avances de Meta RD 2036 y señala reducción de la pobreza de 25.9 % a 17 % como muestra del progreso hacia el objetivo de duplicar la economía. Otras Noticias Presidenciales

Nueva York, USA.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo AbinaderCorona afirmó este martes que Meta RD 2036 ha avanzado satisfactoriamente como una plataforma de trabajo conjunto entre los sectores público y privado, que permite identificar mensualmente las áreas donde el país necesita realizar cambios y aquellas que debe consolidar, como parte del objetivo de duplicar el tamaño de la economía dominicana para 2036.

Al responder preguntas de la prensa al concluir el Foro Internacional Meta RD 2036 para el Pleno Desarrollo, el mandatario manifestó que “realmente nos ha ido bastante bien” y aseguró que se continúa trabajando para alcanzar la meta trazada.

“Meta 2036 es un proyecto que tenemos entre el sector privado y el sector público para duplicar el tamaño de nuestra economía para el 2036. Pero, al mismo tiempo, se ha convertido en una plataforma en la que mensualmente nos reunimos para escuchar las áreas donde tenemos que hacer cambios, aquellas donde tenemos que consolidar y seguir trabajando bien”, explicó.

El presidente Abinader sostuvo que el país ha ido avanzando hacia ese objetivo y puso como muestra la reducción registrada en los niveles de pobreza.

“Hemos ido desarrollando para tener esa meta de duplicar nuestra economía en el 2036. Y una muestra de eso es el nivel de pobreza en la República Dominicana, que ha ido disminuyendo significativamente, de 26 %, 25.9 % que era en el 2019. El año pasado fue de 17 y este año va a seguir bajando”, expresó.

FAO reconocerá a la República Dominicana por Hambre Cero

Al ser preguntado sobre los avances del país en materia de alimentación, el jefe de Estado anunció que la República Dominicana recibirá el próximo 10 de octubre, en Roma, Italia, un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Ya somos Hambre Cero y la FAO nos va a dar el certificado y nos va a dar un reconocimiento el día 10 de octubre, en Roma, Italia”, informó.

Escudo de las Américas

En otro orden, al referirse a su participación en la iniciativa Escudo de las Américas, el presidente Abinader informó que, durante el encuentro, encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron abordados temas relacionados con la seguridad y la coordinación entre los países para enfrentar el narcotráfico y las bandas criminales.

“Estuvo el presidente Trump y tratamos todos los temas de seguridad, cómo tenemos que coordinar para atacar a todo el narcotráfico y las bandas criminales en toda Latinoamérica”, expresó el presidente Abinader.

Presidente Luis Abinader recorre a pie calles de Nueva York durante su trayecto hacia la Asamblea General de la ONU

Nueva York.- El presidente de la República, Luis Abinader, recorrió a pie varios bloques de las calles de Nueva York durante su visita a la ciudad con motivo de su participación en la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El mandatario realizó estos desplazamientos acompañado por integrantes de su comitiva y funcionarios de su Gobierno, entre ellos el canciller, Víctor “Ito” Bisonó.

Uno de los recorridos se produjo en medio de la congestión vehicular que caracteriza algunas zonas de Manhattan, por lo que el presidente Abinader optó por continuar a pie para trasladarse hacia sus compromisos oficiales y reuniones de trabajo.

Las imágenes de estos desplazamientos fueron difundidas en redes sociales, donde se observa al jefe de Estado caminando junto a miembros de su equipo por las calles de la Gran Manzana.

La caminata se produjo mientras el presidente Abinader desarrolla una agenda que incluye encuentros con representantes de la diáspora dominicana, reuniones vinculadas a inversión, tecnología y desarrollo económico, así como actividades relacionadas con la participación de la República Dominicana en la Asamblea General de la ONU.

Durante su estadía en Nueva York, el presidente también ha participado en actividades vinculadas a la presentación de la Meta RD 2036, iniciativa que forma parte de la agenda de desarrollo económico del Gobierno.

La Misión Permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, es la representación diplomática del país ante el organismo internacional y tiene entre sus funciones defender los intereses nacionales y coordinar la participación dominicana en los distintos espacios de la agenda multilateral.

Presidente Luis Abinader participa, junto con otros mandatarios de la región, en encuentro de la iniciativa Escudo de las Américas, encabezado por el presidente de EE. UU., Donald Trump

Mañana, el mandatario dominicano hablará después del mediodía ante la Asamblea General de la ONU y, en la noche, recibirá la Gold Insigne de Americas Society, convirtiéndose en el primer jefe de Estado dominicano en recibir la distinción.

Nueva York.– El presidente Luis Abinader participó este martes en un encuentro de la iniciativa Escudo de las Américas, encabezado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otros mandatarios y representantes de países del hemisferio, desarrollado en el marco de la agenda internacional que cumple en Nueva York con motivo del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Previo al inicio del encuentro, en un ambiente distendido, el presidente Abinader compartió con varios mandatarios de la región, entre ellos los presidentes José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador; Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia, y Keiko Fujimori, de Perú.

Durante esos minutos previos, los mandatarios conversaron de manera informal, intercambiaron saludos y aprovecharon el momento para compartir y tomarse fotografías antes de iniciar formalmente el encuentro.

La iniciativa, impulsada por el presidente Trump, reúne a países de la región con el propósito de fortalecer la coordinación y cooperación para enfrentar el narcotráfico, los carteles y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional que afectan la seguridad del hemisferio.

Los países miembros del Escudo de las Américas son: Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, y Trinidad y Tobago.

La participación del presidente Abinader, quien estuvo acompañado del canciller Víctor “Ito” Bisonó, da continuidad a la presencia de la República Dominicana en este mecanismo regional. El mandatario dominicano participó en marzo pasado en la cumbre de Escudo de las Américas celebrada en Miami, junto con otros jefes de Estado del hemisferio occidental.

En aquella ocasión, el presidente Abinader participó junto con otros mandatarios en la firma de una proclamación vinculada a la creación de una coalición regional para combatir los carteles del narcotráfico.

El encuentro de este martes forma parte de la agenda internacional que desarrolla el jefe de Estado dominicano en Nueva York, que incluye reuniones bilaterales y encuentros de alto nivel vinculados con la cooperación, el comercio, la inversión, el desarrollo y otros temas estratégicos de interés para la República Dominicana.

Presidente Abinader hablará mañana ante la Asamblea General de la ONU

El presidente Abinader pronunciará este miércoles 23 de septiembre, después del mediodía, su alocución ante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los puntos centrales de su agenda internacional en Nueva York.

En horas de la noche, el mandatario será distinguido con la Gold Insigne de Americas Society, el más alto reconocimiento que concede esa organización a jefes de Estado democráticamente elegidos, convirtiéndose en el primer mandatario dominicano en recibir esta distinción.

Vicepresidenta Raquel Peña y Ministro Kelvin Cruz entregan remozado multiuso del Club Los Gladiadores en Guachupita

Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregaron el remozado techado multiuso del Club Los Gladiadores, en el sector Guachupita, construido con una inversión de RD 28,262,882.83.

El nuevo multiuso, Los Gladiadores busca ofrecer a los residentes de Guachupita y sectores aledaños un espacio en mejores condiciones para la práctica y el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas y actividades comunitarias.

La obra es parte de un programa de remozamiento de instalaciones en clubes del Gran Santo Domingo que ejecuta el Ministerio de Deportes por mandato del presidente Luis Abinader.

Así lo destacó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña: “Todo lo que venga a complementar el deporte realmente es una responsabilidad del presidente Luis Abinader, quien siempre se ha empeñado en honrar su palabra”.

Por su parte, el ministro Kelvin Cruz resaltó que en los dos años que lleva al frente del Miderec, se han entregado 64 obras, todo esto posible gracias al apoyo incondicional del presidente Luis Abinader.

“En apenas dos años y días que tenemos al frente del Miderec, hemos dado una demostración seria de que cuando se quiere se puede y que, cuando contamos con el apoyo de un presidente como Luis Abinader, las cosas se hacen muy fáciles”, expresó el ministro Kelvin Cruz.

En el acto estuvieron presentes los diputados Ramón Bueno y Chavely Melina Sánchez; el señor Diógenes Paredes, presidente del Club Los Gladiadores; Víctor Ogando, director general de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS); así como los viceministros de Deportes Kennedy Vargas, Samuel Taveras y Karilyn Chabebe, entre otros.

La obra abarcó aproximadamente 1,300 metros cuadrados e incluyó la intervención de la zona de juego, graderías, baños y vestidores, así como las áreas exteriores del complejo deportivo.

Los trabajos comprendieron labores preliminares de movimiento de tierra, demoliciones y hormigón armado, además de la construcción de estructuras metálicas y piso de hormigón armado para el área de juego y graderías.

El proyecto también incluyó la construcción de baños mixtos, el remozamiento de la casa club y pintura general, así como el suministro y colocación de una superficie sintética suspendida en el área de juego.

Como parte del equipamiento, se incluyeron dos soportes profesionales para tableros FIBA, con sus respectivos tableros, además de una pizarra digital y los implementos para la práctica del voleibol, como parales y malla.

La intervención incluyó, además, la construcción de un muro perimetral y la instalación eléctrica general, con el propósito de dotar a la comunidad de una instalación deportiva moderna y adecuada para el desarrollo de sus actividades.

Desde la ONU, ministro Paliza llama a fortalecer cooperación regional para sostener avances contra el hambre

El ministro de la Presidencia destacó que la República Dominicana redujo la prevalencia de subalimentación de 21.3 % en 2006 a menos de 2.5 %, y afirmó que los logros alcanzados deben ser protegidos frente a los desafíos económicos, sociales y climáticos.

Nueva York.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, llamó este martes a fortalecer la cooperación regional para sostener los avances alcanzados en la lucha contra el hambre, al presentar ante representantes de América Latina y el Caribe la experiencia de la República Dominicana y las políticas públicas que permitieron reducir la prevalencia de subalimentación de 21.3 % en 2006 a menos de 2.5 %.

Paliza hizo el planteamiento durante el Diálogo Ministerial de Alto Nivel “De la salida del mapa del hambre a la sostenibilidad del logro en América Latina y el Caribe”, celebrado en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su intervención, explicó que la salida de la República Dominicana del denominado Mapa del Hambre ha sido resultado de una combinación de crecimiento de la producción agropecuaria, aumento de los ingresos de los hogares, reducción de la pobreza y fortalecimiento de los programas de protección social.

“La República Dominicana comparte hoy con profunda satisfacción y sentido de responsabilidad este hito histórico: haber reducido la prevalencia de la subalimentación de 21.3 % en el 2006 a colocarnos por debajo de 2.5 %, umbral establecido por la FAO, lo que ha permitido a nuestro país salir del Mapa del Hambre”, afirmó.

El ministro señaló que el país ha logrado suplir más del 80 % del consumo nacional de alimentos y que el Índice de Producción Bruta de Alimentos per cápita aumentó 122 % entre 2004 y 2024. Asimismo, destacó que el ingreso real per cápita mensual de los hogares creció 43.7 % entre 2015 y 2025, período en el que la pobreza general se redujo de 41.1 % a 17.3 % y la pobreza extrema de 8.7 % a 2.2 %.

Paliza resaltó además el impacto de las políticas de protección social focalizadas, entre ellas los programas de Alimentación Escolar y Aliméntate, el Bono Gas y la ampliación de la red de Comedores Económicos del Estado.

Sostener los avances

El ministro advirtió que salir del Mapa del Hambre no representa un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa para consolidar los resultados alcanzados.

“Alcanzar esta meta no es un punto de llegada, sino el punto de partida para asumir nuevos compromisos en la elevación continua de la calidad de vida de nuestra gente”, sostuvo.

Entre los próximos desafíos, señaló elevar la productividad agropecuaria, mejorar la calidad nutricional y reducir el costo de una dieta saludable, disminuir la inseguridad alimentaria moderada y grave residual, fortalecer la resiliencia climática y continuar robusteciendo la gobernanza del sistema alimentario.

En ese contexto, Paliza llamó a profundizar los mecanismos de colaboración regional para que las experiencias exitosas puedan convertirse en acciones concretas.

“Hacemos un llamado a fortalecer la cooperación Sur-Sur y triangular como una herramienta concreta para acelerar nuestros esfuerzos frente al hambre y la malnutrición. Tenemos capacidades, experiencias y buenas prácticas en nuestros propios países que pueden ponerse al servicio de otros, adaptándose a las distintas realidades nacionales”, manifestó.

Asimismo, reafirmó la disposición de la República Dominicana de compartir su experiencia en articulación interinstitucional, protección social focalizada y políticas de acceso a los alimentos, al tiempo que agradeció el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Diálogo regional

La conducción y moderación del encuentro estuvo a cargo del viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, Luis Gregorio Madera Sued, quien guio las intervenciones de las delegaciones y el intercambio sobre las políticas que han incidido en la reducción del hambre, los mecanismos para evitar retrocesos y las soluciones que pueden ser compartidas regionalmente.

En el diálogo participaron Wellington Dias, ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre de Brasil; María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile; Ashni Kumar Singh, ministro principal de la Oficina del Presidente con responsabilidad sobre Finanzas y el Servicio Público de Guyana, y Máximo Torero, economista jefe de la FAO.

Los resultados, experiencias y propuestas compartidas durante el diálogo servirán como insumos para la elaboración de una hoja de ruta entre los países participantes, orientada a establecer un marco común de acuerdos y definir los próximos pasos de cooperación.

Director general de la Unesco y el presidente Luis Abinader conversaron sobre los avances de la República Dominicana reflejados en el reporte Global Education Monitoring Report 2026

Durante el encuentro, también conversaron sobre la posibilidad de establecer, en el Centro de Innovación de Punta Bergantín, un instituto para impulsar la educación STEM, inspirado en el modelo que la Unesco desarrolla en Shanghái.

Nueva York.– El presidente Luis Abinader y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Khaled El-Enany, conversaron este martes sobre los avances alcanzados por la República Dominicana en materia educativa, reflejados en el Global Education Monitoring Report 2026, durante una reunión bilateral sostenida en la sede de las Naciones Unidas.

Durante el encuentro, el presidente Abinader y el director general de la Unesco conversaron, además, sobre la posibilidad de establecer, en el Centro de Innovación de Punta Bergantín, un instituto para impulsar la educación STEM, inspirado en el modelo que la Unesco desarrolla en Shanghái.

La iniciativa, que se encuentra en fase de conversaciones, estaría dirigida a impulsar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y fortalecer la formación en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Avances educativos de la República Dominicana

El reconocimiento se produce en un contexto en el que el Global Education Monitoring Report 2026 de la Unesco registra progresos de la República Dominicana en indicadores relacionados con el acceso y la finalización educativa. El informe de este año está dedicado precisamente al seguimiento de los avances en acceso y equidad de cara al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

Los datos muestran que la República Dominicana está mejor en 2024 que en 2015: la finalización de primaria aumentó de 90 % a 96 %; la de secundaria baja, de 83 % a 89 %, y la de secundaria alta, de 56 % a 64 %.

Además, muestra que hay avances concretos y RD supera a varios países de América Latina en finalización de secundaria alta. El próximo desafío es seguir reduciendo la exclusión y las brechas para que cada vez más jóvenes completen su educación.

El modelo tomado como referencia para la iniciativa planteada en Punta Bergantín corresponde al Instituto Internacional de la Unesco para la Educación STEM (IISTEM), con sede en Shanghái, concebido para promover una educación inclusiva y de calidad en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, además de fomentar la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades.

En la reunión, el presidente Abinader estuvo acompañado por el canciller Víctor “Ito” Bisonó y el representante permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, embajador Wellington Bencosme.

Canciller Víctor Bisonó encabeza delegación dominicana en apertura de Asamblea General de la ONU en Nueva York

Nueva York.- El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, encabezó, en representación del presidente Luis Abinader, la delegación dominicana que participó en la apertura del Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne en Nueva York a jefes de Estado y de Gobierno, ministros de Relaciones Exteriores y otros altos representantes de la comunidad internacional.

Durante la sesión inaugural, la delegación dominicana escuchó las intervenciones del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien presentó el informe anual sobre las actividades de la Organización y abordó los principales desafíos que enfrenta actualmente la comunidad internacional, así como del presidente de la Asamblea General en su octogésimo primer período de sesiones, Khalilur Rahman, de Bangladesh, quien pronunció su discurso con motivo de la apertura del nuevo período de sesiones.

El Debate General de este año se desarrolla bajo el tema “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.

Previo al inicio de los debates, el canciller Bisonó sostuvo contactos con los presidentes de Honduras, Nasry Asfura; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, así como con ministros de Relaciones Exteriores de varios países participantes en la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

Durante estos intercambios, el canciller socializó temas de interés nacional y extendió invitaciones a visitar la República Dominicana para continuar profundizando los vínculos, como parte de su visión de una diplomacia económica activa.

La delegación dominicana estuvo integrada, además, por el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; la viceministra de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Vilma Arbaje de Contreras; el representante permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, embajador Wellington Bencosme Castaños; el asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jatzel Román, y el embajador José Singer.

La participación del canciller en la apertura del Debate General forma parte de una amplia agenda diplomática en Nueva York, que incluye reuniones bilaterales con sus homólogos de distintos países, la participación en la reunión ministerial del Grupo Consultivo Ad Hoc del ECOSOC sobre Haití, así como la firma de acuerdos de cooperación, consultas políticas, exención de visados, servicios aéreos y establecimiento de relaciones diplomáticas.

La agenda contempla además encuentros con representantes de organismos internacionales y actividades de acercamiento con la comunidad dominicana en Estados Unidos.

Abinader invita a ver su discurso ante la Asamblea en la ONU este miércoles

Abinader se encuentra en Nueva York desde el pasado domingo

El presidente Luis Abinader ante la ONU en Nueva York, Estados Unidos.

Será a las 12:45 cuando el presidente Luis Abinader hable ante la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, en los que abordaría entre otros tema el de Haití.

“Les invito a sintonizar mi discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde presentaré las posiciones y prioridades del país frente a los principales temas de la agenda internacional. Hoy, a partir de las 12:45 p.m., sigue la transmisión en vivo a través de nuestros canales oficiales” compartió el mandatario dominicano en su canal de WhatsApp.

Abinader se encuentra en Nueva York desde el pasado domingo, donde se ha reunido con mandatarios de la región que participan en la Asamblea de la ONU y ha agotado una agenda con la comunidad dominicana. Entre estos entregó el pasaporte biométrico a una familia de dominicanos en esa urbe.