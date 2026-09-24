Old Town cambia de manos y Osceola cambia las reglas para pagar permisos

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Jueves, 24 de septiembre de 2026

OSCEOLA COUNTY, Florida.— Uno de los símbolos turísticos más reconocibles del corredor de la U.S. 192 acaba de cambiar de propietario por casi $24.5 millones, mientras el gobierno del Condado de Osceola prepara para hoy una interrupción de varios días en su sistema electrónico de permisos y, a partir del lunes, nuevas tarifas para quienes paguen esos trámites electrónicamente.

Son dos acontecimientos completamente diferentes, pero ambos afectan actividades fundamentales para la economía de Osceola: turismo, pequeños negocios, construcción y desarrollo.

La primera noticia involucra dinero privado: Old Town, el histórico complejo comercial y de entretenimiento de Kissimmee, fue adquirido por Todd y Radha Rambilas, propietarios de R-S Equity Services. La operación cerró el 16 de septiembre y abarcó la mayor parte del distrito ubicado en 5770 W. Irlo Bronson Memorial Highway. Registros del Condado citados por medios locales sitúan el precio cerca de $24.5 millones.

La segunda sí involucra directamente al gobierno: el Permit Center de Osceola County dejará de estar disponible desde hoy, jueves 24 de septiembre, a las 4:00 p.m., hasta el lunes 28, mientras se realiza una actualización del sistema. Cuando vuelva a operar, los pagos con tarjetas de crédito o débito tendrán un cargo de conveniencia de 2.9%, con un mínimo de $2, y los pagos mediante eCheck/ACH costarán $1.50 por transacción. El Condado especifica que ese dinero será cobrado por el procesador de pagos y que el gobierno no recibirá parte de esas tarifas.

Detrás de ambas noticias hay preguntas que merecen seguimiento.

Old Town: casi $24.5 millones por un pedazo de la historia turística de Kissimmee

Old Town no es simplemente otro centro comercial.

Abrió en diciembre de 1986 y ocupa unas 18 acres en el corredor turístico de la U.S. 192. Su propia información institucional describe más de 70 tiendas, restaurantes, bares, atracciones y negocios, además de sus conocidos eventos y exhibiciones de automóviles clásicos.

La venta, por tanto, transfiere el control de un activo privado que tiene una presencia importante en la identidad turística de Kissimmee.

Todd y Radha Rambilas, propietarios de R-S Equity Services, adquirieron la propiedad por casi $24.5 millones, según los registros del Condado citados por FOX 35. Los compradores han señalado que se trata de una empresa familiar local y que pretenden invertir en el complejo sin eliminar su carácter tradicional.

La operación, según Orlando Business Journal, cerró el 16 de septiembre e incluyó la mayor parte del distrito en 5770 W. Irlo Bronson Memorial Highway.

Pero una compraventa de esta magnitud no debe analizarse únicamente por el precio.

La verdadera pregunta para Osceola es qué ocurrirá después.

Los nuevos propietarios prometen inversiones, pero todavía faltan los números

Los Rambilas han adelantado algunas líneas generales de su estrategia.

Han mencionado mejoras de áreas comunes, renovación de espacios, nuevas experiencias y la incorporación de nuevos negocios y atracciones. Al mismo tiempo, aseguran que pretenden preservar el carácter nostálgico de Old Town.

Todavía no se han divulgado públicamente detalles específicos sobre cuánto capital adicional invertirán, qué áreas serán intervenidas primero, qué nuevas atracciones contemplan ni cuál será el calendario de ejecución. FOX 35 señaló expresamente que los cambios específicos todavía no han sido anunciados.

Ese vacío es importante.

Comprar un complejo por casi $24.5 millones y anunciar futuras inversiones son dos operaciones financieras distintas.

OSCEOLA 360 considera que el próximo nivel de investigación debe establecer cuánto dinero nuevo se destinará a mejoras, si habrá solicitudes de permisos importantes, qué negocios podrían incorporarse y qué ocurrirá con los comerciantes que ya operan allí.

Más de 70 negocios tienen interés directo en lo que ocurra

La dimensión comunitaria de la operación está precisamente en sus comerciantes.

Old Town se promociona como un distrito con más de 70 establecimientos, restaurantes y atracciones, muchos vinculados a operadores independientes.

Por ahora no existe evidencia publicada de una salida generalizada de esos negocios.

Los nuevos propietarios han planteado precisamente lo contrario: quieren mantener el carácter del lugar y crear oportunidades para negocios locales, restaurantes independientes, artesanos y otros operadores.

Pero una transición de propiedad siempre justifica preguntas económicas concretas.

¿Cambiarán los alquileres?

¿Cambiarán los contratos de arrendamiento?

¿Habrá nuevos estándares para locales y fachadas?

¿Quién financiará las remodelaciones?

¿Podrán permanecer los comerciantes actuales si aumenta el valor comercial del complejo?

Ninguna de esas respuestas debe presumirse.

Lo que corresponde es seguir los contratos, permisos y decisiones que aparezcan durante los próximos meses.

La U.S. 192 también está en juego

Old Town se encuentra en 5770 W. Irlo Bronson Memorial Highway, dentro de uno de los corredores turísticos más visibles de Osceola County y cerca de los principales destinos turísticos de Central Florida.

Eso convierte la operación en algo más que una compraventa inmobiliaria aislada.

La calidad de las inversiones privadas a lo largo de la U.S. 192 influye en la apariencia del corredor, la actividad comercial, el empleo, la experiencia del visitante y el valor económico de propiedades cercanas.

Old Town ya pasó por una renovación significativa en 2019, cuando, entre otras mejoras, incorporó una rueda de observación de 86 pies.

Ahora comienza otro capítulo.

Pero deberá juzgarse por las inversiones que realmente se ejecuten, no solamente por las intenciones anunciadas.

Osceola cierra temporalmente su sistema de permisos

Mientras el sector privado cambia de manos en la U.S. 192, el Condado introduce otro cambio que afectará directamente a contratistas, desarrolladores, propietarios y ciudadanos que utilizan su sistema de permisos.

El portal oficial del Permit Center advierte que estará fuera de servicio desde hoy, jueves 24 de septiembre, a las 4:00 p.m., y se espera que regrese el lunes 28 de septiembre debido a una actualización.

La interrupción merece atención precisamente por la importancia que tiene el sistema para una comunidad en crecimiento.

A través del portal se pueden consultar registros y, para usuarios registrados, solicitar permisos, pagar cargos y programar inspecciones.

Por eso, contratistas y propietarios con trámites urgentes deben tener presente la ventana de indisponibilidad anunciada por el Condado.

El gobierno deberá demostrar posteriormente que la transición ocurrió dentro del plazo previsto y que no generó retrasos significativos en solicitudes o inspecciones.

Pagar con tarjeta costará 2.9% adicional

El cambio más tangible llegará cuando el sistema vuelva a operar.

Desde el 28 de septiembre, los pagos mediante tarjeta de crédito o débito tendrán un cargo de conveniencia equivalente al 2.9% del monto de la transacción, con un mínimo de $2.

El Condado también incorporará la opción de pagar mediante eCheck o ACH, con un cargo de $1.50 por transacción.

La diferencia puede ser considerable cuando se manejan pagos elevados.

Por ejemplo, sobre una transacción de $10,000, un cargo de 2.9% equivaldría matemáticamente a $290.

Sobre $25,000 serían $725.

No significa que todos los permisos cuesten esas cantidades ni que todas las transacciones puedan realizarse bajo exactamente las mismas condiciones. Los ejemplos muestran únicamente el efecto matemático que puede producir una tarifa porcentual sobre operaciones grandes.

Por eso, la alternativa ACH de $1.50 puede resultar sustancialmente menos costosa para determinadas transacciones.

¿Quién recibe el dinero?

Aquí existe una distinción que el Condado ha hecho explícita.

Las tarifas de conveniencia serán cobradas y retenidas directamente por el procesador de pagos.

Osceola County afirma que no recibe ninguna parte de esos cargos.

Eso plantea una línea legítima de investigación administrativa.

¿Quién es el procesador?

¿Cómo fue seleccionado?

¿Cuál es la duración del acuerdo?

¿Existió competencia para seleccionar al proveedor?

¿Cuánto volumen anual de pagos electrónicos procesa el sistema?

¿Y cuánto podría representar el 2.9% acumulado durante un año?

No hay base en la información revisada para afirmar que exista irregularidad alguna.

Pero cuando un tercero cobra porcentajes sobre transacciones asociadas a servicios gubernamentales, conocer el contrato, las condiciones económicas y el proceso de selección forma parte de una adecuada rendición de cuentas.

Un cambio que comenzó antes

El Condado también recuerda que desde el 1 de enero de 2026 la oficina de Community Development dejó de aceptar efectivo.

Para operaciones presenciales acepta Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, money orders y cheques personales o de caja.

La nueva estructura de pagos digitales debe analizarse dentro de esa transición.

La digitalización puede reducir manejo de efectivo, agilizar operaciones y facilitar trámites a distancia.

Pero también puede trasladar costos de procesamiento directamente al ciudadano o al negocio.

La pregunta relevante no es si un sistema es digital o presencial.

Es cuánto cuesta utilizarlo, qué alternativas existen y quién recibe el dinero.

Dos historias, una economía local en transformación

La venta de Old Town y los cambios del Permit Center parecen noticias sin relación.

En realidad, muestran dos caras del crecimiento de Osceola.

Por un lado, casi $24.5 millones de capital privado cambian el control de uno de los complejos turísticos históricos de Kissimmee. Sus nuevos propietarios prometen inversiones, nuevas experiencias y continuidad para la identidad del lugar.

Por otro, el gobierno del Condado actualiza la plataforma mediante la cual propietarios, constructores y desarrolladores tramitan parte de la actividad que transforma físicamente a Osceola, incorporando al mismo tiempo nuevos costos de procesamiento electrónico.

En ambos casos, los titulares cuentan solamente el comienzo.

En Old Town habrá que seguir cuánto se invierte, qué cambia y qué ocurre con sus comerciantes.

En el Permit Center habrá que determinar quién procesa los pagos, bajo qué contrato, cuánto dinero generan las nuevas tarifas y si la actualización mejora realmente el servicio.

Porque en un condado que continúa creciendo, no basta con contar cuánto dinero cambia de manos.

También hay que seguir hacia dónde va, quién lo recibe y qué obtiene la comunidad a cambio.