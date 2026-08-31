Hoy Osceola pone las cartas sobre la mesa

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

La Comisión del Condado se reúne esta mañana en NeoCity para analizar el impacto de la Enmienda 3, posibles recortes presupuestarios y nuevas fuentes de ingresos. Después de semanas hablando de incertidumbre fiscal, llegó el momento de comenzar a identificar cuánto está realmente en juego y quién podría terminar pagando la diferencia.

A las 10 de la mañana de hoy, Osceola County comenzará una de las conversaciones públicas más importantes de este año.

No será para aprobar otra urbanización.

No será para inaugurar una carretera.

Ni siquiera será, todavía, para aprobar un recorte.

Será para comenzar a responder una pregunta mucho más difícil:

¿Qué pasa con los servicios del Condado si una parte importante de los ingresos que los financian disminuye?

La Junta de Comisionados se reunirá en el segundo piso del edificio del Condado ubicado en 194 NeoCity Way, en Kissimmee, para un workshop dedicado prácticamente en su totalidad a las consecuencias fiscales de la propuesta constitucional conocida como Amendment 3.

La agenda oficial es extraordinariamente directa.

Primero: lenguaje revisado de la Enmienda 3.

Segundo: impacto estimado.

Tercero: posibles reducciones presupuestarias.

Cuarto: posibles aumentos de ingresos o nuevas fuentes.

Y finalmente: discusión de la Junta.

Cinco puntos.

Pero detrás de ellos podría encontrarse una de las decisiones fiscales más importantes que Osceola tendrá que enfrentar en años.

Ya no basta con decir que existe incertidumbre

Durante las últimas semanas la administración del gerente del Condado, Don Fisher, ha advertido que Osceola necesita prepararse para un escenario fiscal diferente.

El presupuesto recomendado para el año fiscal 2027 asciende a aproximadamente $2.44 mil millones.

La propuesta mantiene en 6.7 mills la tasa del General Fund por decimosexto año consecutivo.

Pero debajo de esa estabilidad existe cautela.

El Condado mantiene un hiring freeze con excepciones limitadas para seguridad pública, salud pública y otras operaciones críticas, utiliza zero-based budgeting y ha aplazado proyectos que podrían crear costos operacionales significativos a largo plazo.

La explicación oficial ha sido clara: Osceola quiere conservar capacidad financiera mientras espera saber qué ocurrirá con Amendment 3.

Hasta ahí, prudencia administrativa.

Pero hoy comienza una etapa diferente.

La agenda ya utiliza las palabras que hasta ahora habían permanecido principalmente detrás de la discusión:

“Potential budget reductions.”

Y también:

“Potential revenue increases or new sources.”

Eso significa que la conversación comienza a moverse de la advertencia hacia las opciones.

La pregunta de hoy no es si bajar impuestos es popular

Naturalmente lo es.

Para un propietario que califique para homestead exemption, reducir la base sobre la cual determinados gobiernos locales calculan property taxes puede representar un ahorro real.

El problema comienza después.

Los impuestos sobre la propiedad constituyen la mayor fuente recurrente de ingresos de Osceola County y ayudan a financiar servicios que el ciudadano utiliza todos los días.

Seguridad pública.

Transporte.

Parques.

Bibliotecas.

Tribunales.

Servicios comunitarios.

La matemática gubernamental es sencilla incluso cuando la política no lo es:

si entra menos dinero de una fuente principal y se quiere mantener el mismo nivel de servicios, la diferencia tiene que salir de algún lugar.

Ese “algún lugar” es precisamente lo que los cinco comisionados deben comenzar a discutir hoy.

Brandon Arrington y la Junta tendrán que comenzar a escoger prioridades

La Comisión está presidida por Brandon Arrington, representante del Distrito 3.

Arrington ha defendido que el presupuesto recomendado intenta proteger simultáneamente al contribuyente y la capacidad del gobierno para atender las necesidades futuras de uno de los condados de mayor crecimiento de Florida.

Ese argumento tiene sentido mientras se mantiene en términos generales.

Hoy tendrá que acercarse mucho más a la realidad.

Porque una cosa es decir:

“debemos prepararnos”.

Otra muy distinta es responder:

¿Qué estamos dispuestos a reducir?

¿Personal?

¿Programas?

¿Proyectos de capital?

¿Mantenimiento?

¿Servicios?

¿O se intentará sustituir parte de los ingresos mediante tarifas, assessments u otras fuentes?

Hasta que la presentación de hoy revele los escenarios, sería incorrecto afirmar que alguno de esos recortes ocurrirá.

Pero precisamente por eso esta reunión importa.

Por primera vez la discusión oficial incluye explícitamente tanto reducciones como nuevas fuentes de ingresos.

El fin de semana recordó por qué “servicios públicos” no es una frase abstracta

Mientras Osceola se prepara para hablar de presupuestos, Kissimmee terminó el fin de semana investigando un tiroteo que dejó tres personas heridas.

La Policía de Kissimmee informó que el incidente ocurrió durante la madrugada del sábado 29 de agosto en el bloque 2100 de Grande Court.

La investigación tomó un giro importante el domingo.

Según la información divulgada, la persona que inicialmente había sido reportada en condición crítica fue identificada posteriormente por los investigadores como el presunto tirador.

La Policía determinó preliminarmente que esa persona disparó e hirió a otras dos antes de ser localizada por los agentes.

Las otras dos víctimas sufrieron heridas que no amenazaban sus vidas.

La investigación continúa activa.

El caso no debe utilizarse para sugerir que Kissimmee atraviesa una ola criminal ni para conectar un incidente específico con Amendment 3.

Eso sería irresponsable.

Pero sí sirve para recordar algo básico:

cuando hablamos de presupuestos públicos, hablamos de personas y capacidad operacional.

Alguien contesta el 911.

Alguien despacha una unidad.

Un oficial llega.

Un detective investiga.

Un técnico procesa evidencia.

Un fiscal eventualmente recibe un expediente.

Cada paso tiene un costo.

Y el Condado ya está planificando más infraestructura de seguridad

La discusión es todavía más relevante porque Osceola no está reduciendo su necesidad de infraestructura pública.

Está intentando ampliarla.

En días recientes documentamos que el Condado busca servicios profesionales de arquitectura e ingeniería para una futura West Command Station de la Oficina del Sheriff.

También está buscando una firma para realizar un estudio de población carcelaria que permita proyectar las futuras necesidades del sistema correccional.

Ninguno de esos procesos significa que una nueva cárcel haya sido aprobada.

Tampoco conocemos todavía el costo final de la futura estación del Sheriff.

Pero ambos procesos apuntan hacia una misma realidad:

Osceola está creciendo y el gobierno espera que la demanda de determinados servicios crezca con él.

Por eso Amendment 3 presenta una contradicción especialmente compleja para este Condado.

Osceola podría necesitar más infraestructura al mismo tiempo que disminuye su capacidad para recaudar determinados property taxes.

El verdadero problema no es 2027

El presupuesto recomendado de $2.44 mil millones puede dar la impresión de que Osceola posee un enorme margen financiero.

No necesariamente.

El tamaño total de un presupuesto gubernamental incluye fondos con finalidades distintas, proyectos de capital, transferencias, fondos restringidos y otras partidas que no pueden tratarse como una sola cuenta bancaria disponible para cualquier necesidad.

Por eso debemos prestar particular atención al General Fund y a los ingresos recurrentes.

Construir algo una vez es una decisión.

Pagar empleados, electricidad, seguros, combustible, mantenimiento y operaciones todos los años es otra.

Fisher parece estar intentando evitar precisamente ese problema al postergar proyectos capaces de generar nuevas obligaciones operacionales mientras existe incertidumbre fiscal.

La pregunta es si esa estrategia será suficiente si Amendment 3 produce una reducción significativa de ingresos.

Hoy deberíamos comenzar a conocer la respuesta.

Y después viene el presupuesto

La importancia de la reunión de hoy aumenta cuando miramos el calendario.

Este jueves 3 de septiembre, a las 5:30 p.m., está programada la audiencia de Special Assessments and First TRIM Budget Public Hearing.

Es decir:

hoy se analizan escenarios.

El jueves comienza una etapa formal del proceso presupuestario.

Después llegará una segunda y última audiencia TRIM el 21 de septiembre.

Esta secuencia permitirá hacer algo muy importante:

comparar discurso con presupuesto.

Si hoy se habla de austeridad, podremos mirar dónde aparece esa austeridad.

Si se identifican programas vulnerables, podremos comprobar qué ocurre con ellos.

Si aparecen nuevas fuentes de ingresos, podremos analizar quién las pagaría.

Y si los comisionados aseguran que determinados servicios estarán protegidos, habrá que verificar si los números respaldan esa promesa.

Mientras tanto, Osceola continúa aprobando su futuro físico

La maquinaria de crecimiento tampoco se detiene.

Mañana martes está programada una reunión del Development Review Committee y el miércoles se reunirá la Planning Commission.

La Planning Commission celebrará audiencias públicas sobre asuntos que posteriormente llegarán a la Junta de Comisionados el 21 de septiembre.

Este calendario expone la paradoja de Osceola mejor que cualquier discurso.

En una sala, el Condado analiza cómo financiar el gobierno.

En otra, continúa procesando el crecimiento que generará nuevas necesidades gubernamentales.

Más desarrollo significa nueva base tributaria.

Pero también puede significar más carreteras.

Más intersecciones.

Más llamadas de emergencia.

Más parques.

Más drenaje.

Más mantenimiento.

Más demanda escolar.

Más necesidad de seguridad pública.

Por eso la pregunta correcta nunca debe ser simplemente cuánto crece Osceola.

Debe ser:

¿El crecimiento paga completamente por el crecimiento?

El ciudadano necesita números, no consignas

Amendment 3 inevitablemente producirá argumentos políticos.

Un lado hablará de aliviar al propietario.

Otro hablará de proteger servicios públicos.

Ambos pueden contener parte de la verdad.

Pero OSCEOLA 360 considera que la discusión local debe hacerse de otra manera.

Con números.

¿Cuánto perdería Osceola County en 2027?

¿Cuánto en 2028?

¿Cuál sería el efecto sobre el General Fund?

¿Qué departamentos absorberían la mayor presión?

¿Cuánto puede compensarse mediante crecimiento de la base tributaria?

¿Qué puede reducirse sin afectar directamente al residente?

¿Y cuáles son exactamente las nuevas fuentes de ingresos contempladas?

Si una alternativa es una tarifa, queremos saber cuánto.

Si es un assessment, queremos saber quién lo paga.

Si es un recorte, queremos saber dónde.

Si es eliminar posiciones vacantes, queremos saber cuántas.

Si es retrasar proyectos, queremos saber cuáles.

Eso convierte un debate político en información útil.

Impacto para la comunidad

Para el propietario de vivienda, la discusión puede terminar significando un ahorro considerable en property taxes si Amendment 3 es aprobado.

Para el residente que alquila, el beneficio directo es mucho menos evidente, aunque las consecuencias sobre los servicios públicos pueden afectarlo igualmente.

Para pequeños empresarios, propietarios comerciales y desarrolladores, cualquier cambio en assessments, tarifas o estructura fiscal puede alterar costos.

Para las familias, la pregunta principal será más sencilla:

¿puede Osceola reducir ingresos sin reducir la calidad de los servicios que reciben?

Todavía no tenemos esa respuesta.

Hoy debemos comenzar a obtenerla.

Qué debemos observar hoy

La reunión comienza a las 10:00 a.m. en 194 NeoCity Way.

Hay cinco cosas que debemos buscar.

La primera es la cifra.

No un porcentaje general.

No una advertencia.

Cuántos dólares.

La segunda son los recortes.

Queremos saber qué áreas aparecen en los escenarios preparados por la administración.

La tercera son los ingresos nuevos.

¿Qué alternativas existen y quién las pagaría?

La cuarta es seguridad pública.

Si el Condado mantiene excepciones al hiring freeze para operaciones críticas, debemos observar hasta dónde llega esa protección.

Y la quinta será política.

Queremos escuchar qué está dispuesto a defender cada comisionado cuando la discusión deja de ser “bajar impuestos” y comienza a convertirse en “escoger servicios”.

Conclusión editorial

Durante años Osceola ha discutido el crecimiento principalmente mirando hacia afuera.

Más casas.

Más carreteras.

Más hoteles.

Más negocios.

Más residentes.

Ahora tendrá que mirar hacia adentro.

Porque cada comunidad que construimos eventualmente necesita gobierno.

Y gobierno cuesta dinero.

El debate de hoy no debe convertirse en una pelea entre quienes quieren pagar menos impuestos y quienes quieren gastar más.

La pregunta es mucho más seria.

¿Cuánto gobierno necesita el Osceola que estamos construyendo y cómo vamos a pagarlo?

Esta mañana los cinco comisionados tendrán delante escenarios de impacto, posibles reducciones y posibles ingresos.

Ahí comenzaremos a descubrir qué consideran realmente indispensable.

Porque los presupuestos tienen una característica que los discursos políticos no poseen:

al final, tienen que cuadrar.

Y cuando falta dinero, alguien siempre paga la diferencia.

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Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

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