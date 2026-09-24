Policía Nacional Dominicana Identifica a Presunto Autor de Trágico Asalto que Segó la Vida de la Esposa del Merenguero “Julián Oro Duro”. Arrestan tres mas

Santo Domingo, R. D.-La Policía Nacional de la Republica Dominicana, en coordinación con el Ministerio Público, informó este martes que ha logrado identificar de manera oficial a uno de los presuntos autores del asalto perpetrado en la vivienda del reconocido merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, artísticamente conocido como “Julián Oro Duro”, donde trágicamente perdió la vida su esposa, la señora Zeneida Socorro Castillo.

El sospechoso ha sido identificado como el reconocido delincuente Kevin Daniel Germán Troncoso, contra quien las autoridades ya han emitido una orden de arresto formal, de acuerdo a los pronunciamientos emitidos por su Vocero el Coronel y Veterando Peridodista Diego Pesqueira.

De acuerdo con las pesquisas avanzadas por la Dirección Central de Investigación (DICRIM), Germán Troncoso forma parte del grupo de desaprensivos que entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes irrumpió con violencia en la residencia de la pareja, ubicada en el sector Brisa Oriental VI.

La institución del orden le hace una firme y enérgica exhortación a Kevin Daniel Germán Troncoso para que se entregue por la vía que considere de su preferencia, a fin de que responda ante los tribunales por los graves hechos que se le imputan y se eviten consecuencias mayores.

Finalmente, la Policía Nacional reitera su compromiso inclaudicable con la sociedad dominicana de no dejar este caso en la impunidad y garantizar que todos los involucrados sean capturados y puestos a disposición de la justicia.

SE ENTREGA EN EL DESTACAMENTO DE LOS MINA JOVEN BUSCADO POR LA MUERTE DE ZENEIDA CASTILLO, ESPOSA DE JULIÁN ORO DURO

Santo Domingo Este, R. D. — Durante la madrugada de este miércoles se entregó voluntariamente ante las autoridades el joven Kevin Daniel Germán Troncoso (alias “Kevincito” o “Yandel”), quien era buscado por la Policía Nacional tras ser señalado por su presunta vinculación en el tragico asalto donde perdió la vida la señora Zeneida Socorro Castillo y resultó herido su esposo, el reconocido merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, popularmente conocido como Julián Oro Duro.

​La entrega del imputado se llevó a cabo tras las gestiones y mediación de los comunicadores Rubén Uceta y Jeury Concepción, quienes acompañaron al joven y documentaron el momento en que se puso a disposición de los organismos policiales para garantizar el debido proceso.

​Troncoso era buscado mediante orden de arresto emitida a solicitud de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), luego de que las autoridades difundieran públicamente su fotografía instándolo a entregarse. Corresponderá ahora al Ministerio Público y a los investigadores profundizar las pesquisas para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en este suceso que ha consternado a la sociedad dominicana.