Presidente Luis Abinader presenta ante la ONU avances de R. D. Llama ante la ONU pasar de las decisiones a la acción frente a crisis de Haití

Nueva York, USA.– El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona destacó este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que la República Dominicana redujo la pobreza monetaria de 25.8 % en 2019 a 14.6 % en el primer semestre de este año. Además,salió del mapa del hambre, superó por primera vez los USD 5,000 millones en inversión extranjera directa y alcanzó un récord de casi USD 16,000 millones en exportaciones.

“República Dominicana ha trabajado para cumplir compromisos esenciales requeridos por nuestro pueblo y puede mostrar resultados. Redujimos la pobreza monetaria de 25.8 % en 2019 a 14.6 % en el primer semestre de este año. Y hace apenas dos meses, la FAO confirmó que mi país salió del mapa del hambre; somos el quinto país de América Latina en lograrlo. Nos habíamos comprometido a alcanzar la meta de Hambre Cero en 2028. Lo logramos antes”, expresó el mandatario.

El presidente Luis Abinader indicó que durante cuatro años consecutivos la República Dominicana ha recibido más de USD 4,000 millones anuales en inversión extranjera directa y que, en 2025, por primera vez, esa cifra superó los USD 5,000 millones.

“Nuestras exportaciones alcanzaron un récord de casi USD 16,000 millones. Esos resultados son reflejo de la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la confianza que inspira la República Dominicana”, afirmó.

Y agregó: “La paz, la inversión en nuevas infraestructuras, así como la hospitalidad de nuestra gente, nos ha llevado de recibir 7.5 millones de visitantes en el 2019, a proyectar este año superar los 12 millones, cifra esta solo alcanzada por México en América Latina”.

Marco común para medir el progreso más allá del producto interno bruto

El jefe de Estado sostuvo que los avances alcanzados por un país no pueden convertirse en su penalización y señaló que los países de renta media albergan aproximadamente a tres de cada cuatro habitantes del planeta y a dos de cada tres personas en pobreza extrema, mientras el ingreso per cápita continúa siendo la llave casi exclusiva del financiamiento concesional.

“Pedimos que el proceso iniciado en el Pacto para el Futuro concluya con un marco común para medir el progreso más allá del producto interno bruto, y que las instituciones financieras incorporen a sus criterios el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional. Porque lo que no se mide no entra en las decisiones; y lo que no entra en las decisiones, no se atiende”, manifestó.

Cambio climático, sargazo y protección de los océanos

E presidente Luis Abinader afirmó que para un pequeño Estado insular el cambio climático no es un asunto abstracto y que la vulnerabilidad no es una categoría estadística, sino una realidad que se vive.

En ese sentido, celebró que la Asamblea se asegure de adoptar una Declaración sobre el Aumento del Nivel del Mar que garantice la estabilidad de las zonas marítimas y explicó que la Declaración incluye también el sargazo, al que definió como un flagelo que cada año golpea las costas caribeñas y afecta el turismo.

Resalta que la pobreza monetaria bajó de 25.8 % en 2019 a 14.6 % en el primer semestre de este año y que el país logró antes de 2028 la meta de Hambre Cero

“Por iniciativa de República Dominicana, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente adoptó la primera resolución global sobre el sargazo, un problema regional reconocido como un reto global. Por eso no nos cansaremos de pedir que el financiamiento climático llegue con la misma rapidez con que llegan las tormentas al Caribe”, expresó.

Asimismo, destacó que la República Dominicana ha avanzado hacia la ratificación del Acuerdo sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional y que en marzo depositó su instrumento de ratificación.

“El océano es una importante fuente de vida y es nuestra frontera más extensa; por eso protegerlo es una obligación de Estado”, sostuvo.

Orden internacional y conflictos

Al referirse al escenario internacional, el presidente Abinader afirmó que esta hora reclama serenidad, claridad y unidad.

“Serenidad, porque el orden internacional atraviesa una profunda transición. Claridad, porque esta Organización enfrenta una situación financiera sin precedentes, conflictos armados que no cesan y una revolución tecnológica que avanza más rápido que nuestra capacidad de gobernarla. Y unidad, porque ninguno de estos desafíos puede ser enfrentado por un país actuando solo”, expresó.

El mandatario señaló que, como Estado insular en desarrollo, la República Dominicana conoce la vulnerabilidad y advirtió que situaciones que ocurren muy lejos de sus costas pueden golpear directamente la mesa de las familias dominicanas.

“Las guerras en Europa y Oriente Medio han disparado los precios de los alimentos y de la energía. Mi país importa la totalidad de los combustibles que consume: no fijamos esos precios, nos impactan sin poder controlarlos. Por eso abogamos por la desescalada, por la libertad de navegación y por una solución diplomática que impida la proliferación nuclear en la región”, manifestó.

El presidente Luis Abinader sostuvo que para países como la República Dominicana un orden fundado en reglas constituye una condición de seguridad y la garantía de que sean las normas acordadas por todos, y no la fuerza, las que resuelvan las controversias entre las naciones.

Construir unas Naciones Unidas más representativas

En su intervención, el presidente Luis Abinader llamó a construir unas Naciones Unidas más representativas, eficientes y capaces de responder a las exigencias de los pueblos.

“Serenidad, claridad y unidad. Con esos conceptos debemos construir unas Naciones Unidas más representativas, más eficientes y capaces de cumplir con las exigencias de los pueblos a los que sirven. Para esa humanidad que nos mira, no bastarán las resoluciones que aprobemos, sino las que cumplamos debidamente”, expresó.

El mandatario afirmó que la urgencia se impone por la naturaleza de los nuevos tiempos y sostuvo que el futuro ya no es algo que se perciba únicamente a largo plazo.

“Ya el futuro no es algo que se perciba a largo plazo; hoy día lo vivimos concomitantemente con la actualidad, pues los cambios en las condiciones de existencia de la humanidad ocurren con tal rapidez que no es preciso esperar décadas para mirar hacia el pasado”, manifestó.

El presidente Luis Abinader advirtió que muchos pueblos corren el riesgo de vivir esta época sin ser contemporáneos de los grandes avances alcanzados por la humanidad, por lo que llamó a actuar de manera conjunta.

“Muchos de nuestros pueblos corren el riesgo de vivir esta época y no ser contemporáneos de los grandes avances que ha logrado la humanidad. Actuemos ya, y trabajemos juntos por el bienestar de nuestros pueblos”.

Durante la alocución del presidente Luis Abinader estuvieron presentes su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó; el viceministro de Política Exterior Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Rubén Silié; el director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán; la asistente personal del presidente, Mercedes Pichardo; la directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard, y la hija del mandatario, Esther Patricia Abinader Arbaje.

Presidente Luis Abinader llama ante la ONU pasar de las decisiones a la acción frente a crisis de Haití y afirma que la República Dominicana ha hecho su parte

Advierte que esta Asamblea no puede resignarse a que las masacres se conviertan en la normalidad para el sufrido pueblo haitiano y pide completar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas, hacer cumplir el embargo de armas.

Nueva York.– En el mismo orden el Mandatario del Precioso Pais Caribeño llamó este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a actuar sin demora frente a la crisis de Haití, al advertir que lo aprobado por el Consejo de Seguridad necesita ahora los medios para cumplirse, por lo que pidió completar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas, aportar las tropas y los recursos que faltan, hacer cumplir el embargo de armas y fortalecer las instituciones haitianas.

“Lo que el Consejo aprobó necesita ahora los medios para cumplirse. Primero, completar el despliegue de la Fuerza, que hoy cuenta apenas con una quinta parte de los efectivos autorizados. Segundo, hacer cumplir el embargo de armas y sancionar a quienes financian y protegen a las bandas. Y tercero, fortalecer la policía, las fuerzas armadas y la justicia haitianas, para que la seguridad pueda sostenerse mañana con medios propios”, planteó el presidente Luis Abinader.

Durante su intervención en el Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario reafirmó que la República Dominicana ha hecho su parte y enfatizó que no existe una solución dominicana a la crisis haitiana.

El mandatario abordó la situación haitiana entre los principales desafíos para las operaciones de paz. “Renovar las operaciones de paz es, sin lugar a duda, la tarea más urgente. Hoy, redes criminales transnacionales controlan territorios, trafican armas y personas y reclutan niños. Haití es el ejemplo más claro”.

Recordó que desde 2021 República Dominicana ha advertido en cada foro que esa crisis constituye una amenaza para la paz y la seguridad de la región y, de manera muy particular, para el país.

El jefe de Estado recordó además que hace un año pidió desde la misma tribuna que el Consejo de Seguridad actuara sin demora y que seis días después este adoptó la r

Resolución 2793, que autorizó una Fuerza de Supresión de Bandas con un mandato firme y una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas.

En ese contexto, agradeció el liderazgo de los Estados Unidos y de Panamá, el respaldo de Canadá y de los demás donantes, la entrega de Kenia y el compromiso de los países que hoy tienen a sus hombres y mujeres en Haití.

La realidad no admite espera

El presidente Luis Abinader advirtió que la situación requiere acciones inmediatas. “Pero la realidad no admite espera. Hace un mes, en la comunidad haitiana de Kenscoff, las bandas asesinaron en una sola noche a por lo menos cuarenta y siete personas, entre ellos cinco niños. Cerca de un millón y medio de haitianos han sido desplazados de sus hogares; igualmente, la mitad son niños”.

Ante este panorama, manifestó que esta Asamblea no puede resignarse a que las masacres se conviertan en la normalidad para el sufrido pueblo haitiano.

Asimismo, señaló que el mandato de la Fuerza de Supresión de Bandas vence el 30 de septiembre y sostuvo que corresponde al Consejo renovarlo y a la comunidad internacional aportar las tropas y los recursos que faltan. “Renovar sin completar sería prolongar una promesa sin cumplirla. Nada de esto exige una nueva decisión: exige cumplir la que ya se tomó, en meses y no en años, porque el pueblo haitiano no espera plazo”, afirmó.

La República Dominicana ha hecho su parte

El mandatario enumeró las acciones desarrolladas por el país frente a la situación. “República Dominicana ha hecho su parte. No practicamos una diplomacia de declaraciones, sino una diplomacia de soluciones”.

Explicó que el país contribuyó a construir el consenso que hizo posible la resolución; comprometió su aporte financiero proporcional para el fondo fiduciario de la Fuerza; facilitó desde territorio dominicano el tránsito, la logística y una oficina de apoyo de las Naciones Unidas; cooperó con el régimen de sanciones y atiende en sus hospitales al personal de la misión.

Reitera advertencia de que la Repubica Dominicana nunca sera solucion para Haiti y menos por ningun Estado o organismo internacional, tal como lo Han querido hacer algunos descelebrado de la misma ONU

El presidente Luis Abinader explicó que estas acciones han sido realizadas porque la situación haitiana es ante todo, una cuestión de seguridad nacional. “Y debo repetirlo con toda claridad: no existe una solución dominicana a la crisis haitiana, y ningún Estado ni organismo puede imponer a nuestro país que la asuma en su lugar”, insistió.

Agregó que la República Dominicana seguirá protegiendo sus fronteras, aplicando sus leyes migratorias y fortaleciendo y equipando sus Fuerzas Armadas, en ejercicio de la igualdad soberana que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a cada Estado y todo con pleno respeto de las obligaciones internacionales que han asumido libremente.

El presidente Luis Abinader sostuvo que la respuesta a la situación haitiana debe producirse en su propio territorio. “La solución de Haití está en Haití, y la obligación de la comunidad internacional es hacerla posible allí, en su territorio, que sus niños vuelvan a sus escuelas y que sus jóvenes tengan un futuro en su país y que, tan pronto las condiciones lo permitan, puedan votar, por primera vez en una década”.