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SNS inicia remozamiento de Emergencia y Edificio Pediátrico del Hospital Darío Contreras

HECTOR SANCHEZ
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Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, dio el primer palazo para el inicio del proyecto de remozamiento de la Emergencia y del primer piso del Edificio Pediátrico del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, con una inversión total de RD 60,252,072.58.

La intervención tiene como propósito mejorar las condiciones de la infraestructura, optimizar los espacios y flujos de atención y fortalecer la calidad y capacidad de respuesta de los servicios que ofrece este centro hospitalario, especialmente en las áreas destinadas a la atención de emergencias y pacientes pediátricos.

Los trabajos estarán orientados a crear espacios más funcionales, seguros y adecuados para pacientes, familiares y personal de salud, al tiempo que permitirán mejorar la organización de las áreas y los flujos de atención.

Durante el acto, el doctor Julio Landrón destacó que estas intervenciones forman parte de las acciones que impulsa la institución para continuar fortaleciendo la Red Pública de Servicios de Salud y garantizar que los usuarios reciban atención en espacios dignos, seguros y con mejores condiciones para responder a sus necesidades.

“Seguiremos trabajando para fortalecer este hospital y toda la Red Pública de Salud. Porque cada peso que invertimos, cada espacio que remozamos y cada equipo que incorporamos tiene un único propósito, salvar vidas y brindar a nuestra gente la atención que merece”, resaltó. 

Asimismo, Landrón anunció que se proyecta un remozamiento completo del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras. Explicó que la intervención incluye el edificio ubicado frente al hospital, donde se prevé trasladar y reorganizar las áreas de consulta ambulatoria, además de fortalecer los servicios de laboratorio e imágenes, con el propósito de ofrecer espacios más adecuados, funcionales y confortables para pacientes y colaboradores.

Como parte de los planes para fortalecer los servicios diagnósticos, el director del SNS informó además que se encuentra en proceso de licitación la adquisición de un tomógrafo de 128 cortes, que se sumará al equipo disponible en el hospital.

De su lado, el director del hospital Darío Contreras, Andy de León, sostuvo que la transformación que experimenta el centro responde a la visión y decisión del presidente de la República, Luis Abinader, quien ha puesto en manos del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, los recursos y las condiciones necesarias para hacer realidad este proceso, mejorar las condiciones de la Red Pública de Salud y garantizar que sus hospitales puedan ofrecer servicios con estándares de calidad.

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
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