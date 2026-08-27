Presidente Abinader aboga por la libre competencia en telecomunicaciones para reducir tarifas y mejorar el servicio. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona, ratificó el compromiso de su gestión con la apertura de los mercados e impulsó la entrada de nuevos competidores en el sector de las telecomunicaciones, con el objetivo directo de elevar la calidad de los servicios y propiciar una reducción en los costos que pagan los usuarios dominicanos.

Durante una rueda de prensa, el mandatario respondió a inquietudes sobre el inicio de operaciones de una nueva compañía telefónica de capital vietnamita en la República Dominicana. El presidente Abinader explicó que la política económica del Gobierno está orientada a desmantelar estructuras de oligopolio o monopolio en distintas áreas de la economía nacional.

“El objetivo de nosotros como Gobierno es llevar competencia, no solamente en el sector de telecomunicaciones, sino en cualquier otro sector. Hemos abierto a nuevas empresas diferentes áreas donde existían oligopolios o monopolios”, afirmó el jefe de Estado, señalando que, aunque se prioriza la inversión nacional, se da la bienvenida a empresas extranjeras de países aliados cuando no representen riesgos para la nación.

Un mercado altamente concentrado

El jefe de Estado destacó que la falta de competencia ha afectado directamente el bolsillo de los ciudadanos y el desarrollo tecnológico. Según los datos presentados por el mandatario, el 95 % del mercado local de telecomunicaciones está concentrado en solo dos compañías, lo que sitúa a la República Dominicana con una tarifa un 22 % más costosa que el promedio de América Latina.

“Debido a esa falta de competencia, muchas de esas compañías no se ven obligadas a invertir adecuadamente para competir mejor en servicio y en precio para los ciudadanos”, puntualizó el presidente Abinader.

Aclaró, además, que las operadoras actuales son buenas empresas que cuentan con el respaldo gubernamental para su desarrollo, pero reiteró la imperiosa necesidad de equilibrar el mercado.

Seguridad nacional y alineación estratégica

Ante los señalamientos sobre la procedencia de la nueva inversión, el gobernante enfatizó que Vietnam es un aliado estratégico de los Estados Unidos. Subrayó que cualquier empresa que ingrese al país debe alinearse con normativas internacionales de seguridad de la información, tales como la Clean Network Initiative (Iniciativa de Red Limpia), para garantizar que no existan vulnerabilidades ni riesgos en materia de telecomunicaciones.

“Si Estados Unidos cambia su posición al respecto y nos lo informa, nosotros lo analizaremos. Sin embargo, se trata de una empresa que debe acogerse a los estándares de comunicación limpia de Estados Unidos, de tal manera que no represente problemas de seguridad, en sintonía con la posición que mantenemos como aliado estratégico”, explicó.

Finalmente, el presidente Abinader reiteró que el único interés de las autoridades es garantizar una competencia transparente y sana. “Aquí lo único en lo que el Gobierno está interesado es en una competencia sana para que mejore la calidad y bajen los precios de las telecomunicaciones en la República Dominicana”, concluyó.

Poder ejecutivo dicta reglamento relativo a la supervisión y regulación del béisbol en la República Dominicana

Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo, mediante Decreto núm. 601-26, del 26 de agosto de 2026, aprobó el Reglamento para la Supervisión del Béisbol Profesional y Recreativo y de las Academias, Ligas y Programas de Desarrollo en la República Dominicana. Su finalidad es ordenar la práctica del béisbol, proteger los derechos de sus participantes y establecer reglas de supervisión aplicables a ligas, equipos, jugadores, academias, agencias, representantes, entrenadores, árbitros, scouts y demás actores vinculados a esta actividad.

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, órgano funcionalmente desconcentrado del Ministerio de Deportes y Recreación, constituye la autoridad competente para ejercer estas funciones.

El Reglamento establece principios de legalidad, integridad deportiva, transparencia, debido procedimiento administrativo, protección de los atletas, interés superior del menor de edad, igualdad de oportunidades, seguridad, prevención de conflictos de interés y buena fe. También organiza la Dirección del Comisionado mediante una Dirección Ejecutiva y dos áreas sustantivas: la Dirección Técnica, encargada principalmente de supervisión técnica, infraestructura, academias, entrenamiento, seguridad y dopaje, y la Dirección de Regulación del Béisbol, responsable del registro y supervisión administrativa de los actores del sector.

Un elemento central es el Registro Nacional del Sistema de Béisbol, destinado a inscribir, certificar, verificar y dar seguimiento a ligas, equipos, jugadores, academias, agencias, representantes, entrenadores, árbitros, scouts y otros participantes. Las personas inscritas deben mantener actualizada su información. La inscripción no sustituye las licencias o autorizaciones que corresponda otorgar a otras autoridades.

Respecto del béisbol profesional, se regulan la supervisión de ligas y organizaciones, el registro de jugadores y equipos, las transferencias y el depósito de contratos. Se establecen condiciones mínimas de protección contractual, transparencia y consentimiento informado. También se crea un consejo consultivo honorífico con funciones asesoras.

El Reglamento incorpora reglas sobre integridad deportiva, prevención de manipulación de competiciones, conflictos de interés, dopaje y actuación de agencias, representantes, intermediarios y scouts.

Para el béisbol recreativo, se contempla la supervisión de ligas y organizaciones, el registro y categorización de jugadores y equipos, organización de eventos, certificación de entrenadores, registro y capacitación de árbitros y condiciones de seguridad de las instalaciones. Asimismo, se exige a los equipos una póliza de responsabilidad civil y se promueven programas de formación y desarrollo deportivo, así como la coordinación con la Federación Dominicana de Béisbol.

Una parte especialmente relevante se dedica a las academias, prospectos y protección de atletas. Las academias deben registrarse y cumplir condiciones de seguridad, salubridad, higiene y mantenimiento. Cuando proporcionen alojamiento, alimentación o transporte, deben garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, nutrición, supervisión y trato digno. Se regulan además la idoneidad del personal, los programas de entrenamiento, la salud y atención médica y los derechos de los atletas.

El Reglamento establece una protección reforzada de los menores de edad. Exige autorización de padres, madres, tutores o responsables legales para determinadas actividades y ordena prevenir abuso, explotación, acoso, discriminación, negligencia, sobreentrenamiento y abandono escolar. También procura que la actividad deportiva no perjudique la educación, la salud, el descanso ni el desarrollo integral del menor. El reclutamiento y evaluación de prospectos debe realizarse con transparencia y sin prácticas engañosas o abusivas.

En materia de control, la Dirección puede realizar inspecciones, recibir quejas y denuncias, exigir medidas de subsanación y adoptar medidas administrativas preventivas cuando exista riesgo grave o inminente para la salud, seguridad o derechos de los participantes. Toda actuación debe respetar la legalidad, proporcionalidad, debido procedimiento y derecho de defensa. También se protege expresamente la confidencialidad y los datos personales.

Finalmente, se promueve la coordinación interinstitucional, la elaboración de estadísticas e informes y mecanismos de solución de controversias mediante conciliación, mediación o arbitraje cuando corresponda. El Reglamento preserva la validez de registros y certificaciones anteriores expedidos conforme a las normas vigentes, deroga las disposiciones de igual o inferior jerarquía que le sean contrarias y entra en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial.

Presidente Abinader aboga por la libre competencia en telecomunicaciones para reducir tarifas y mejorar el servicio

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, ratificó el compromiso de su gestión con la apertura de los mercados e impulsó la entrada de nuevos competidores en el sector de las telecomunicaciones, con el objetivo directo de elevar la calidad de los servicios y propiciar una reducción en los costos que pagan los usuarios dominicanos.

Durante una rueda de prensa, el mandatario respondió a inquietudes sobre el inicio de operaciones de una nueva compañía telefónica de capital vietnamita en la República Dominicana. El presidente Abinader explicó que la política económica del Gobierno está orientada a desmantelar estructuras de oligopolio o monopolio en distintas áreas de la economía nacional.

“El objetivo de nosotros como Gobierno es llevar competencia, no solamente en el sector de telecomunicaciones, sino en cualquier otro sector. Hemos abierto a nuevas empresas diferentes áreas donde existían oligopolios o monopolios”, afirmó el jefe de Estado, señalando que, aunque se prioriza la inversión nacional, se da la bienvenida a empresas extranjeras de países aliados cuando no representen riesgos para la nación.

Un mercado altamente concentrado

El jefe de Estado destacó que la falta de competencia ha afectado directamente el bolsillo de los ciudadanos y el desarrollo tecnológico. Según los datos presentados por el mandatario, el 95 % del mercado local de telecomunicaciones está concentrado en solo dos compañías, lo que sitúa a la República Dominicana con una tarifa un 22 % más costosa que el promedio de América Latina.

“Debido a esa falta de competencia, muchas de esas compañías no se ven obligadas a invertir adecuadamente para competir mejor en servicio y en precio para los ciudadanos”, puntualizó el presidente Abinader.

Aclaró, además, que las operadoras actuales son buenas empresas que cuentan con el respaldo gubernamental para su desarrollo, pero reiteró la imperiosa necesidad de equilibrar el mercado.

Seguridad nacional y alineación estratégica

Ante los señalamientos sobre la procedencia de la nueva inversión, el gobernante enfatizó que Vietnam es un aliado estratégico de los Estados Unidos. Subrayó que cualquier empresa que ingrese al país debe alinearse con normativas internacionales de seguridad de la información, tales como la Clean Network Initiative (Iniciativa de Red Limpia), para garantizar que no existan vulnerabilidades ni riesgos en materia de telecomunicaciones.

“Si Estados Unidos cambia su posición al respecto y nos lo informa, nosotros lo analizaremos. Sin embargo, se trata de una empresa que debe acogerse a los estándares de comunicación limpia de Estados Unidos, de tal manera que no represente problemas de seguridad, en sintonía con la posición que mantenemos como aliado estratégico”, explicó.

Finalmente, el presidente Abinader reiteró que el único interés de las autoridades es garantizar una competencia transparente y sana. “Aquí lo único en lo que el Gobierno está interesado es en una competencia sana para que mejore la calidad y bajen los precios de las telecomunicaciones en la República Dominicana”, concluyó.

Presidente Abinader destaca que construcción y habilitación de aulas de nivel inicial ha permitido alcanzar grandes avances educativos y contribuir con el desarrollo nacional

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader destacó este miércoles avances significativos alcanzados por su gestión de gobierno en materia de educación inicial, así como indicadores económicos que demuestran la solidez de la economía dominicana frente a otros países de la región.

Al responder preguntas a periodistas en el Palacio Nacional sobre los avances educativos que registró el país en el 2024, alcanzada una cobertura del 93 % en la educación para niños de entre 3 y 5 años, frente al 86v% registrado en el año 2015, el presidente Abinader explicó que este crecimiento responde a un esfuerzo especial a través del cual se han construido aulas de educación inicial y se han habilitado otras que permanecían vacías en escuelas ya en funcionamiento.

Asimismo, enfatizó el impacto directo de estos avances en el desarrollo del país: “es primordial aumentar la educación inicial porque hace que los niños empiecen a educarse mucho más temprano, y ese es un factor y una condición fundamental para mejorar la educación”.

Además, agregó que este tipo de programas ayudan a que los padres puedan continuar su vida laboral.

Economía dominicana se consolida entre las de mayor crecimiento en América Latina

Al abordar el más reciente informe del Banco Central de la República Dominicana sobre el desempeño económico, el presidente Abinader confirmó que el dinamismo productivo del país se mantiene con firmeza.

Indicó que la economía nacional se sitúa actualmente cerca del 4.6 % y anticipó que alrededor de esa cifra proyecta cerrar el año, lo cual permite situar a la República Dominicana entre los países de Latinoamérica que cierren este 2026 en la mejor posición económica.

Presidente Abinader visita Hogar de Ancianos San Francisco de Asís tras remozamiento de seis áreas para mejorar la calidad de vida de los residentes

Santo Domingo.- Como parte de su compromiso de continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del país, el presidente Luis Abinader realizó este miércoles una visita al Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, tras el remozamiento de varios pabellones y la ampliación del área de Psiquiatría para Mujeres, obras realizadas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia que dirige Andrés Bautista, con el propósito de fortalecer las condiciones de atención y bienestar de los 186 adultos mayores que residen en el centro.

Durante el recorrido por las instalaciones, ubicadas en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez, el mandatario compartió con los envejecientes y conoció de cerca los servicios y atenciones que reciben, así como las mejoras realizadas en diferentes áreas del hogar.

El presidente Abinader destacó la labor que realizan las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y agradeció su vocación de servicio y entrega al cuidado de los adultos mayores.

“El país les agradece. Yo quisiera multiplicarlas por 100 para que nos ayuden más con esa vocación de amor y de servicio que tienen con los envejecientes”, expresó el presidente.

El mandatario resaltó además que las obras realizadas representan una inversión cuyo impacto trasciende su valor económico, debido a la contribución que hacen a la calidad de vida de los residentes. “Estas son obras que tienen una inversión, pero cuyos resultados realmente sobrepasan por cien la inversión que tienen en términos de la calidad de vida que añaden a estos dominicanos y dominicanas”, manifestó.

Entre las áreas remozadas figuran el gimnasio, espacios de atención especial, enfermería y habitaciones, además de la ampliación del área de Psiquiatría para Mujeres, destinadas a ofrecer servicios en condiciones más adecuadas y dignas para los adultos mayores.

La obra fue ejecutada por la Constructora Hageco, de Michel El-Hage, con la participación de su equipo de ingenieros, arquitectos y trabajadores solidarios.

Destaca empatía del presidente Abinader por los envejecientes

La directora del Hogar de Ancianos, madre Eugenia López Rodríguez, de la congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados, agradeció al presidente Abinader por su sensibilidad ante las necesidades de los residentes y por hacer posible la ejecución de los trabajos.

“Esto fue posible gracias al gesto generoso del señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, quien empatizó al ver la necesidad urgente de dignificar los espacios de nuestros mayores”, expresó.

López Rodríguez destacó que las obras constituyen un avance significativo para garantizar una atención integral en espacios adecuados y acordes con las necesidades de los residentes. “Hoy la palpamos hecha realidad en un sueño caballeresco e irrealizable, para transformarlo en vida, dignidad y reconocimiento a nuestros mayores”, manifestó.

La religiosa también reconoció la gestión del ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, para garantizar la continuidad de los trabajos, así como el aporte de la Constructora Hageco, de Michel El-Hage, y de su equipo de ingenieros, arquitectos y trabajadores.

De su lado, el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, destacó la disposición mostrada por el presidente Abinader desde que conoció las necesidades del hogar y resaltó que, cuando se le solicitó realizar la visita, el mandatario manifestó su interés en acudir de manera discreta para conocer personalmente la situación del centro.

La bendición de las áreas remozadas estuvo a cargo de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo, quien destacó la importancia de atender las necesidades de los adultos mayores y la solidaridad mostrada por el gobierno del presidente Abinader.

El presidente estuvo acompañado del director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Antonio Vicente, entre otras autoridades y representantes vinculados a la obra.

Presidente Abinader afirma Gobierno trabaja activamente para lograr acuerdo recíproco de tarifas con Estados Unidos en las mejores condiciones para República Dominicana

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que el Gobierno trabaja activamente y tiene como prioridad negociar, en el menor tiempo posible, un acuerdo recíproco de tarifas con los Estados Unidos, que coloque a la República Dominicana en las mejores condiciones posibles, al tiempo de garantizar el mantenimiento de los incentivos a las zonas francas y que el país continuará fortaleciendo las condiciones para atraer nuevas inversiones.

“Su principal objetivo en el tiempo más breve posible es negociar un acuerdo recíproco de tarifas, como tiene que ser y como se merece la República Dominicana, que tiene que ser en las mejores condiciones que negocie con cualquier otro país de Estados Unidos, y estamos trabajando en ese sentido”, expresó el mandatario al referirse a las gestiones que encabeza el canciller Víctor “Ito” Bisonó.

El presidente Abinader sostuvo que están seguros de que los funcionarios estadounidenses seguirán la filosofía de Trump, que es una filosofía recíproca en términos de amistad y de consecuencia, a lo que agregó que, de ser así, “la República Dominicana debería tener las mejores tarifas posibles actualmente”.

“La República Dominicana durante los últimos años ha mantenido lo que popularmente ustedes mencionan, las reglas del juego. No hemos cambiado ninguna de esas en lo que tiene que ver con las zonas francas. Hemos mantenido los mismos incentivos, y se van a mantener esos incentivos también en los próximos años, lo cual es fundamental para el ambiente y las inversiones”, afirmó el mandatario.

El presidente Abinader habló durante su intervención en el Segundo Foro Internacional de Inversión y Nearshoring de República Dominicana, organizado por el Banco Promerica, que se consolidó como un espacio de diálogo de alto nivel que reunió a autoridades gubernamentales, líderes empresariales, inversionistas nacionales e internacionales y ejecutivos de multinacionales para analizar las oportunidades que están redefiniendo la inversión, la manufactura y las cadenas globales de valor.

El jefe de Estado reconoció que el entorno internacional es muy retador, tanto en términos económicos como regulatorios, y señaló que el sector de zonas francas enfrenta viejos y nuevos desafíos que deben ser abordados de manera conjunta entre el Gobierno, la industria y los inversionistas.

“Lo importante es que tenemos que trabajar juntos. La industria de zonas francas, los inversionistas de zonas francas y el Gobierno, solucionando y trabajando en relación con los viejos retos que hemos tenido, que siempre hemos tenido durante muchos años, y con los nuevos retos también que se presentan, consecuencia de los conflictos actuales del mundo y del entorno internacional”, manifestó.

Formación para la empleabilidad

Entre esos desafíos, el presidente Abinader citó la formación del talento humano y destacó que, cuando asumió el Gobierno en 2020, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) contaba con ocho escuelas y actualmente dispone de 64 distribuidas en todo el territorio nacional para fortalecer la educación técnica y explicó que este esfuerzo se complementa con la educación universitaria, la formación técnico-profesional desde los politécnicos y la expansión de la enseñanza vinculada a la educación digital, la ciberseguridad y la inteligencia artificial con el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), así como también se ha expandido en siete o nueve instituciones más, diseminadas en todo el país.

Reducir permisos para facilitar inversiones

El presidente Abinader afirmó que el Gobierno escucha y actúa ante las necesidades del sector empresarial y señaló que las recomendaciones de los expertos son importantes para continuar incentivando las inversiones, especialmente en las zonas francas. En ese sentido, se refirió al testimonio ofrecido durante el foro por uno de los panelistas, quien indicó que para obtener los permisos requeridos en la República Dominicana necesitó 12 días, frente a más de 100 en México. “Pero todavía yo creo que 12 son demasiados y por eso estamos haciendo y trabajando para reducir esos permisos para tener mucho mayor facilidad y que las inversiones realmente puedan realizarse sin mayores dificultades”.

Inversión extranjera sigue creciendo

El mandatario resaltó que, a pesar de las distintas crisis internacionales registradas en los últimos años, desde la pandemia y la guerra de Ucrania hasta los actuales conflictos internacionales y los cambios en la política comercial estadounidense, el país continúa registrando crecimiento en las inversiones. “República Dominicana sigue creciendo en las inversiones, sigue creciendo la inversión extranjera y seguimos proyectando una mejoría este año en relación con el año pasado”.

El presidente Abinader afirmó que la clave está en afrontar conjuntamente cualquier dificultad que pueda presentarse y reiteró el compromiso de su administración con el desarrollo. Este es un gobierno proempresa, este es un gobierno pro-zona franca, este es un gobierno proindustria y vamos a trabajar juntos para hacer los equilibrios que necesitamos en la sociedad y en la economía para seguir desarrollándolo”, enfatizó.

Empresas de mayor valor agregado

El gobernante consideró fundamental continuar avanzando hacia actividades productivas de mayor valor agregado, incluyendo áreas tecnológicas y el posible ensamblaje de semiconductores, además del desarrollo alcanzado por el país en la fabricación de dispositivos médicos. “Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que se establezcan aquí empresas de mayor valor agregado en la República Dominicana, que es nuestra finalidad”.

Asimismo, reiteró que el tema tarifario constituye una prioridad para el Gobierno. “Les dejo el mensaje de que estamos trabajando en los temas de las tarifas como una prioridad del Gobierno y también de que en otros aspectos también que mejoran las facilidades de negocio, seguiremos mejorando y seguiremos trabajando junto a ustedes”.

Infraestructura para la competitividad

El jefe de Estado también destacó las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura y el transporte vinculados a importantes zonas productivas del país. Citó el monorriel de Santiago, cuya ruta termina en la zona franca, como parte de la estrategia para facilitar que los trabajadores puedan desplazarse de manera económica y eficiente. También, mencionó la terminación de la avenida Ecológica, que conecta con el puerto de Caucedo, con el objetivo de mejorar la circulación, y aseguró que el Gobierno continuará priorizando, dentro de sus posibilidades presupuestarias, las inversiones de capital destinadas a fortalecer la infraestructura necesaria para la inversión.

“Mejor educación, mejor infraestructura, un ambiente de certidumbre en la República Dominicana, de paz social; yo creo que cualquier otra dificultad que tenemos actualmente la podemos solucionar y hacer un gran brinco y duplicar en el 2036 las inversiones que tenemos actualmente”, concluyó el presidente Abinader.

Condiciones y oportunidades que ofrece la República Dominicana para atraer y ampliar inversiones

El foro incluyó el panel titulado “Visiones que moldean el futuro industrial: Inversión, innovación y crecimiento del sector de alto valor”, moderado por Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica de la República Dominicana, tema con el cual se profundizó en las oportunidades que ofrecen las industrias de dispositivos médicos y manufactura electrónica.

Allí se reunieron líderes internacionales como Robert Griffin, Senior Vice President and General Manager, Wiring Devices de Eaton; Paul Guth, President de Pacon Manufacturing Corporation; Larry Vasco, General Manager Latin America North de Vantive, y Chris Chupp, Founder & CEO de Greater Goods, quienes compartieron perspectivas sobre inversión, innovación y manufactura avanzada.

Durante el panel empresarial los ejecutivos de compañías internacionales destacaron las condiciones y oportunidades que ofrece la República Dominicana para atraer y ampliar inversiones.

Robert Griffin resaltó los 40 años de experiencia de la empresa invirtiendo en el país y valoró “el tipo de apoyo gubernamental que hace tan fáciles las decisiones de inversión”. Asimismo, calificó la estructura dominicana de zonas francas como “muy particular y altamente atractiva en comparación con gran parte de la competencia global”. También destacó que “tenemos acceso a un excelente talento técnico en el país” y afirmó que fortalecer las cadenas de suministro y la logística permitirá trasladar más operaciones a territorio dominicano y continuar “ampliando su portafolio de inversiones en el país”.

De su lado, Chris Chupp afirmó que existen grandes oportunidades para desarrollar proveedores y clústeres industriales que permitan producir localmente materiales y componentes que actualmente son importados. “Ahí es donde veo grandes oportunidades de inversión”, sostuvo, y agregó que producir esas mercancías localmente de forma competitiva “sería una enorme ventaja para la República Dominicana”.

En tanto, Larry Vasco destacó la necesidad de fortalecer la integración vertical, los proveedores nacionales y el capital humano. “Si realmente queremos ser más atractivos para nuevas inversiones, debemos estar preparados con el talento adecuado y, sobre todo, con talento altamente calificado”, expresó.

En el acto también estuvieron presentes Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Relaciones Exteriores; Ramiro Ortiz Mayorga, presidente y CEO, propietario del Grupo Promerica; Francesca Rainieri, presidenta del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), y Johannes Marinus Kelner, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) en la República Dominicana.

Más de 200,000 jóvenes dejaron de ser “ninis” gracias a los programas del Gobierno como Oportunidad 14-24, para insertarlos en centros de estudio y trabajo

Santo Domingo.- En República Dominicana, la población de jóvenes de entre 14 y 24 años que ni estudian ni trabajan, denominados “ninis” ha experimentado una importante reducción en los últimos cinco años, al pasar de 28.3% en el 2020 al 16.59% en el primer trimestre del 2026, lo que representa la integración de más de 200,000 jóvenes a espacios educativos y laborales, según datos de la más reciente Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central.

Este avance coloca a la población “nini” por debajo de los niveles del 2019 (18.03 %), y es el resultado de los programas impulsados por el gobierno del presidente Luis Abinader para aumentar las oportunidades de desarrollo de los jóvenes de todo el país, como Oportunidad 14-24.

En una rueda de prensa conjunta encabezada por el jefe de Estado, las autoridades explicaron que la reducción de la población “nini” responde a las políticas de creación de empleo y se destacó que desde el 2019 a la fecha el desempleo juvenil ha bajado más de 3.3 puntos porcentuales, al pasar de 15.7 % a 12.4 % al 2025.

El Gobierno también refiere el impacto positivo que ha tenido el programa Oportunidad 14-24 del Gabinete de Políticas Sociales, el cual ha graduado a más de 35,000 jóvenes que se encontraban fuera del sistema educativo y/o el mercado laboral.

Al mismo tiempo, destacaron la integración masiva de jóvenes al sistema de educación secundaria, técnica y universitaria en todo el país, con proyectos como las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en todo el territorio nacional; la matriculación actual de más de 861,860 estudiantes del bachillerato, con más de 98,485 estudiantes en la Modalidad Técnico Profesional.

También en la formación técnico-profesional el Infotep ha expandido su red con más de 47 nuevos centros de capacitación en todo el país, y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) con 8 nuevos centros.

Por otro lado, las autoridades resaltan los beneficios del programa Beca Tu Futuro , mediante el cual decenas de miles de jóvenes han recibido oportunidades para cursar carreras universitarias, programas técnicos y estudios internacionales, con una orientación creciente hacia las áreas STEM y las competencias demandadas por los sectores productivos.

La coordinadora general del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, Geanilda Vásquez; Alex Mordán, el director ejecutivo programa Oportunidad 14-24, y Luis Madera, viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, invitaron a validar estos y otros avances con el documento “Entre la escuela y el trabajo”, de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), donde se confirma, con otra metodología, la reducción significativa de la población “nini” de República Dominicana” a niveles solo comparables con Bolivia y Argentina.

Canciller Bisonó condecora al embajador de Países Bajos al concluir su misión en República Dominicana

Santo Domingo.- El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, impuso la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata, al embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de los Países Bajos en República Dominicana, Fredrik Lammert Keurhorst, quien concluye su misión diplomática en el país tras cuatro años de servicio.

La distinción fue otorgada por el presidente Luis Abinader, mediante el Decreto núm. 532-26, en reconocimiento a los méritos exhibidos por el diplomático durante el desempeño de sus funciones y a su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y el Reino de los Países Bajos.

Durante el acto, el ministro Bisonó destacó los históricos vínculos de amistad y cooperación que unen a ambas naciones, así como la labor desarrollada por el embajador Lammert Keurhorst.

“Nuestros vínculos económicos han seguido creciendo. En 2025 el intercambio comercial alcanzó los 841 millones de dólares; 479 millones correspondieron a las exportaciones dominicanas. Hoy los Países Bajos son nuestro décimo socio comercial”, destacó el Canciller.

Al recibir la distinción, el embajador Lammert Keurhorst agradeció al presidente Luis Abinader y recordó algunas de sus iniciativas, relacionadas a la movilidad urbana, el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la conectividad, el comercio y la inversión.

“He tenido la oportunidad de conocer una República Dominicana, dinámica, presente y abierta. Un país que ha logrado un progreso económico significativo y que tiene razones legítimas para estar orgulloso de su posición internacional”, sostuvo el diplomático.

La actividad, celebrada en la sede del Mirex, contó con la presencia de los viceministros Rubén Silié, Francisco Caraballo, Opinio Díaz y Celinés Toribio; del rector del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc), José Rafael Espaillat; así como de directores y otros funcionarios de la institución. También asistieron el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

Asimismo, acompañaron al embajador Lammert Keurhorst representantes del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno dominicano, funcionarios de su embajada y representantes de organismos internacionales. La actividad contó además con la presencia de miembros del Consejo de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella y otros invitados especiales.