Coordinador entidad anticorrupción felicita al presidente Abinader y director policial por designación general Edgar Arnaud frente al DINTEL

Palacio Policia Nacional, Santo Domingo, R. D .-El coordinador nacional de Santo Domingo contra la Corrupción (SDCC) y productor de televisión, Juan Armando Féliz, felicitó al presidente de la República Luis Abinader y al director general de la Policía Nacional, Mayor General Rafael Rodríguez Garcia, por la sabía designación del general Edgar Arnaud Volquez al frente de la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel).

El conocido activista comunitario indicó que, tanto el presidente como el nuevo director policial, se han casado con la gloria antes tan acertada decisión de escoger al alto oficial para dirigir esa dirección tan neuralgica de la institución del orden, la cual tiene tanto que ver con la seguridad ciudadana en su parte integral.

Puntualizó reconocer de la calidad y la dimensión humana y moral, así como la capacidad gerencial del general Árnaud Volquez, a quien viene siguiendo su accionar desde hace mucho tiempo, pues había intuido que éste llegaría lejos en su carrera policial, y que daría muy buenos frutos a la institución y a la sociedad per sé.

«Ese valioso oficial fue uno de los elegidos, a través de nuestra Unidad de Observatorio Conductual (UDC), para darle seguimiento a su accionar y comportamiento dentro de la institución y en favor de la sociedad. Y vemos que obtuvo notas sobresalientes», indicó Féliz.

Señaló que la brillantes en su trayectoria policial inició al ser designado al frente de la Dicat, a la cual levantõ, elevåndole la categoría, dándole prestigio y nivel, y logrando con su accionar la confianza de la ciudadanía..

Al concluir reitero su felicitaciones al presidente Abinader y al director general, sugiriendo que el alto oficial posee la condiciones de servir de instructor a muchos directores regionales de la institución, puesto que se trata de un gerente de lujo. Un gerente que socializa con sus subalternos, aparte de ser un hombre leal y amigo del amigo.

«Y queremos decir que, entendemos que con la designación del general Árnaud en esta dirección tan sensitiva y de tanta responsabilidad en la seguridad ciudadana, gana la institución y gana el país», terminó sentenciando Fêliz.