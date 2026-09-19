Dengue en Orange: dos nuevos casos encienden la alerta

SALUD & BIENESTAR

Información, prevención y calidad de vida

Por Dra. Laura Méndez

Analista de Salud

El Sol de la Florida

19 de septiembre de 2026

La confirmación de dos nuevos casos de dengue adquirido localmente en el condado de Orange ha colocado nuevamente a Florida Central ante un desafío de salud pública: prevenir la transmisión de una enfermedad que puede desarrollarse dentro de nuestras propias comunidades, sin necesidad de viajar al extranjero.

El Departamento de Salud de Florida en Orange County emitió el 18 de septiembre una alerta por enfermedades transmitidas por mosquitos tras confirmar los dos casos adicionales. Las autoridades informaron que trabajan junto con Orange County Mosquito Control para intensificar las medidas de vigilancia y control en las comunidades afectadas.

La noticia representa un desarrollo importante respecto a la información publicada anteriormente sobre transmisión local de dengue en Orange County. No se trata simplemente de repetir una advertencia preventiva: ahora existen nuevas infecciones confirmadas que requieren atención epidemiológica.

Para las familias de Orlando, Kissimmee, St. Cloud y otras comunidades de Florida Central, el mensaje es claro: el dengue no debe considerarse únicamente una enfermedad asociada con viajes al Caribe o América Latina.

Sin embargo, es igualmente importante evitar conclusiones alarmistas. La confirmación de dos casos adicionales no significa que exista una epidemia en toda Florida Central ni demuestra que el virus se esté propagando por todos los vecindarios de Orange County.

La situación exige prevención, información confiable y vigilancia de los síntomas.

De un caso a tres: qué cambió en apenas dos semanas

El 2 de septiembre, el Departamento de Salud de Florida había informado sobre un primer caso de dengue adquirido localmente en Pine Hills, una comunidad del condado de Orange.

La situación cambió el 18 de septiembre, cuando las autoridades confirmaron otros dos casos en el área de Apopka. Con estas nuevas infecciones, el condado acumula tres casos de transmisión local confirmados en 2026.

La confirmación provocó que las autoridades elevaran el nivel de advertencia sanitaria, pasando de un aviso preventivo a una alerta por enfermedades transmitidas por mosquitos.

La diferencia es importante: las autoridades no están informando únicamente sobre mosquitos infectados o personas que contrajeron la enfermedad durante viajes internacionales. Los casos confirmados corresponden a personas que adquirieron el dengue dentro de Florida.

Esto demuestra que se han producido las condiciones necesarias para la transmisión local del virus.

Sin embargo, los tres casos no permiten determinar por sí solos cuántas infecciones adicionales podrían existir ni establecer que todos los municipios del condado presentan el mismo nivel de riesgo.

Pine Hills y Apopka: las comunidades bajo vigilancia

Orange County Mosquito Control confirmó que está realizando intervenciones específicas en Pine Hills y Apopka, además de ampliar sus actividades de vigilancia en otras áreas del condado.

Steve Harrison, gerente del programa de control de mosquitos, explicó que las autoridades están reforzando sus operaciones ante el aumento de casos registrado en otras partes de Florida.

La respuesta incluye tratamientos dirigidos para reducir las poblaciones de mosquitos y actividades de vigilancia destinadas a identificar posibles áreas de transmisión.

Una novedad adicional es la incorporación de tecnología de diagnóstico molecular en el laboratorio de Orange County Mosquito Control.

Mediante pruebas PCR, el personal puede buscar material genético de determinados virus en muestras de mosquitos.

Anteriormente, algunas muestras debían enviarse a laboratorios externos. Con la nueva capacidad instalada, las autoridades podrían obtener ciertos resultados el mismo día y responder con mayor rapidez.

Esta tecnología no sustituye la prevención doméstica ni garantiza que puedan detectarse todas las infecciones, pero puede mejorar la capacidad de vigilancia y facilitar intervenciones más oportunas.

Florida enfrenta un problema más amplio

La situación de Orange County ocurre mientras Florida registra una actividad considerable de dengue durante 2026.

Un reporte de Associated Press publicado el 18 de septiembre señala que el estado había registrado 152 infecciones adquiridas localmente durante el año, con una concentración importante de casos en Hillsborough County.

La agencia también informó sobre una muerte relacionada con dengue en el área de Tampa.

Estos datos corresponden al conjunto del estado y no deben confundirse con los tres casos confirmados en Orange County.

Tampoco significa que la situación epidemiológica de Tampa sea idéntica a la de Orlando.

No obstante, la circulación del virus en distintas comunidades de Florida refuerza la importancia de mantener los programas de vigilancia y prevención.

¿Qué es el dengue y cómo llega a nuestros vecindarios?

El dengue es una enfermedad viral causada por cuatro tipos relacionados del virus, identificados como DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4.

Se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, especialmente Aedes aegypti.

Estos mosquitos pueden reproducirse en pequeñas cantidades de agua acumulada en recipientes, macetas, cubetas, neumáticos y otros objetos presentes alrededor de las viviendas.

A diferencia de los mosquitos asociados con el virus del Nilo Occidental, los que transmiten dengue suelen picar durante el día, aunque también pueden hacerlo en otros horarios.

El virus no se transmite mediante abrazos, apretones de manos ni por compartir espacios con una persona enferma.

La transmisión habitual ocurre cuando un mosquito adquiere el virus al picar a una persona infectada y posteriormente lo transmite mediante otra picadura.

Por eso, una persona con dengue también debe protegerse de nuevas picaduras durante la fase inicial de la enfermedad: evitar que otros mosquitos adquieran el virus puede ayudar a interrumpir la cadena de transmisión.

La evidencia científica: ¿qué tan peligroso puede ser?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que aproximadamente una de cada cuatro personas infectadas desarrolla síntomas.

Entre quienes enferman, alrededor de una de cada veinte puede presentar dengue grave, una condición potencialmente mortal.

Estas proporciones son estimaciones generales basadas en la evidencia epidemiológica y no representan una predicción de lo que ocurrirá en Orange County.

La mayoría de los pacientes sintomáticos se recupera aproximadamente en una semana.

Sin embargo, algunos desarrollan complicaciones relacionadas con alteraciones de la circulación sanguínea, hemorragias o daño de órganos.

El dengue grave puede provocar choque circulatorio y requiere atención hospitalaria inmediata.

Los CDC señalan que reconocer tempranamente las señales de alarma y proporcionar tratamiento de apoyo adecuado puede reducir considerablemente el riesgo de muerte.

Los síntomas que las familias deben reconocer

La manifestación más característica del dengue es la fiebre, que puede acompañarse de dolor de cabeza intenso, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupciones cutáneas.

Los síntomas generalmente comienzan dentro de las dos semanas posteriores a la picadura de un mosquito infectado y suelen durar entre dos y siete días.

Sin embargo, los síntomas iniciales pueden confundirse con los de otras infecciones virales.

Una persona con fiebre y dolores corporales no necesariamente tiene dengue, y el diagnóstico requiere evaluación médica y, cuando corresponde, pruebas de laboratorio.

Un aspecto especialmente importante es que algunas complicaciones pueden aparecer cuando la fiebre comienza a disminuir.

Por eso, la desaparición de la fiebre no siempre significa que el paciente esté fuera de peligro.

ALERTA DE SALUD: CUÁNDO ACUDIR A EMERGENCIAS

Los CDC recomiendan buscar atención médica inmediata cuando una persona con dengue confirmado o sospechoso presenta dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de nariz o encías, sangre en el vómito o las heces, cansancio extremo, inquietud inusual o alteraciones del estado de conciencia.

Estas manifestaciones pueden indicar una evolución hacia dengue grave.

Las señales de alarma suelen aparecer durante las 24 a 48 horas posteriores a la desaparición de la fiebre.

No espere a que el paciente empeore. El dengue grave constituye una emergencia médica.

Si una persona presenta pérdida del conocimiento, dificultad respiratoria grave u otra emergencia que comprometa su vida, debe llamar al 911.

Un error que puede complicar la enfermedad: tomar ibuprofeno o aspirina

Uno de los mensajes preventivos más importantes está relacionado con los medicamentos utilizados para controlar la fiebre y el dolor.

Los CDC recomiendan evitar aspirina e ibuprofeno cuando existe sospecha de dengue, debido al riesgo de hemorragia.

Para aliviar la fiebre y el dolor, recomiendan acetaminofén, también conocido como paracetamol, siguiendo las indicaciones médicas y las dosis apropiadas.

La hidratación y el descanso también forman parte del manejo de los casos leves.

Actualmente no existe un medicamento antiviral específico aprobado para curar el dengue.

Los pacientes con señales de alarma, dengue grave o determinadas condiciones médicas necesitan evaluación hospitalaria y, en algunos casos, tratamiento con líquidos intravenosos y vigilancia estrecha.

¿Quiénes pueden enfrentar mayores complicaciones?

Fotografía macro de un mosquito Culex quinquefasciatus alimentándose. Es mi elección para la portada del periódico.



Crédito: CDC / Lauren Bishop.

Cualquier persona puede contraer dengue, independientemente de su edad u origen.

Sin embargo, los bebés, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas con determinadas enfermedades crónicas pueden necesitar una evaluación y vigilancia más cuidadosas.

También existe una particularidad importante: haber padecido dengue anteriormente no garantiza protección contra todas las infecciones futuras.

Debido a que existen cuatro tipos del virus, una persona puede infectarse más de una vez durante su vida.

La infección por un tipo suele proporcionar protección duradera frente a ese mismo tipo, pero la protección frente a los demás es limitada.

¿Qué significa esta alerta para Kissimmee y Osceola County?

Orange County limita con Osceola County, y miles de residentes de Kissimmee, St. Cloud, Buenaventura Lakes y Poinciana se desplazan diariamente entre ambas jurisdicciones por motivos laborales, educativos y familiares.

La proximidad geográfica convierte la noticia en un asunto de interés para toda Florida Central.

Sin embargo, la alerta emitida por Orange County no significa que Osceola County se encuentre automáticamente bajo la misma alerta ni confirma nuevos casos locales en Kissimmee.

Las autoridades sanitarias de cada condado mantienen sus propios sistemas de vigilancia y comunican las medidas correspondientes según la situación epidemiológica.

Para nuestros lectores, la respuesta más útil consiste en adoptar medidas preventivas sin esperar a que se confirme un caso en su vecindario.

Cómo proteger su hogar: las recomendaciones oficiales

El Departamento de Salud de Florida y los CDC recomiendan eliminar los criaderos de mosquitos y reducir la exposición a sus picaduras.

En el hogar, esto significa vaciar y limpiar regularmente recipientes que acumulen agua, cubrir adecuadamente depósitos y mantener en buenas condiciones los mosquiteros de puertas y ventanas.

También se recomienda utilizar repelentes registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA), siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cuando sea posible, utilizar pantalones largos y ropa que cubra los brazos puede proporcionar protección adicional.

Las familias deben prestar especial atención a patios, jardines, áreas de juegos infantiles y otros espacios donde puedan acumularse pequeñas cantidades de agua.

Los residentes de Orange County también pueden solicitar servicios de control de mosquitos a través de la línea de atención del condado, llamando al 407-836-3111.

¿Por qué la respuesta de las autoridades es importante?

El control del dengue requiere algo más que fumigar cuando aparecen casos humanos.

Las autoridades necesitan identificar las áreas donde circula el virus, estudiar las poblaciones de mosquitos, eliminar criaderos y evaluar si las medidas aplicadas están funcionando.

La nueva capacidad de diagnóstico molecular de Orange County representa una herramienta adicional para acelerar ese proceso.

Sin embargo, las pruebas realizadas en mosquitos no sustituyen la evaluación clínica de los pacientes ni permiten establecer por sí solas cuántas personas están infectadas.

La vigilancia epidemiológica debe combinar información de laboratorios, servicios médicos y programas de control de vectores.

La participación ciudadana también es fundamental: eliminar recipientes con agua acumulada y reportar problemas persistentes de mosquitos puede ayudar a reducir las oportunidades de transmisión.

Lo que sabemos y lo que todavía falta por conocer

La información oficial permite establecer tres hechos concretos.

Primero, Orange County confirmó dos nuevos casos de dengue adquirido localmente en Apopka, adicionales al caso identificado anteriormente en Pine Hills.

Segundo, el condado elevó su respuesta sanitaria y reforzó las actividades de vigilancia y control de mosquitos.

Tercero, las autoridades incorporaron tecnología de diagnóstico molecular que podría acelerar la identificación de determinados virus en muestras de mosquitos.

Lo que todavía no puede determinarse con estos datos es cuántas infecciones adicionales podrían existir, si aparecerán nuevos casos o cuánto tiempo persistirá la transmisión.

Tampoco hay evidencia suficiente para afirmar que toda Florida Central enfrenta un riesgo uniforme.

Las futuras actualizaciones del Departamento de Salud serán fundamentales para conocer la evolución de la situación.

La prevención comienza antes de la próxima picadura

El dengue ha dejado de ser una preocupación exclusivamente asociada con viajes internacionales para convertirse también en un asunto de vigilancia sanitaria local en distintas comunidades de Florida.

La confirmación de nuevos casos en Orange County demuestra por qué resulta necesario mantener las medidas preventivas incluso cuando no existe una emergencia declarada en nuestro propio vecindario.

Para la comunidad hispana de Florida Central, la información debe llegar a las familias, trabajadores al aire libre, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Reconocer los síntomas, evitar medicamentos contraindicados cuando existe sospecha de dengue y buscar atención médica ante señales de alarma son medidas que pueden reducir el riesgo de complicaciones.

Tres casos confirmados en Orange County no significan una epidemia en toda Florida Central, pero sí constituyen una advertencia sanitaria que merece atención. La prevención comienza en casa y la detección temprana puede salvar vidas.