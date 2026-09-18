SNS amplía servicios y fortalece capacidad de respuesta Red Pública en primeros ocho meses de 2026. Ministerio de Salud Publica de la Republica Dominicana promueve atención integral para niños

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) de la Republica Dominicana ofreció 42,011,203 servicios de salud entre enero y agosto de este año, de los cuales 34,573,131 correspondieron al nivel especializado y 7,438,072 al primer nivel de atención, cifras que forman parte de los principales logros alcanzados durante los primeros ocho meses del año y con el doctor Julio Landrón al frente de la institución.

Al presentar el balance de los avances alcanzados en este período, Landrón destacó el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Red Pública de Servicios de Salud, mediante intervenciones en áreas prioritarias como salud mental, infraestructura, red de trauma y gestión de los establecimientos. Estas acciones han contribuido a ampliar el acceso de la población y a mejorar las condiciones en que se brindan los servicios de salud.

En el ámbito de la salud mental, el director del SNS informó que actualmente funcionan 53 unidades especializadas y más de 440 camas para intervención en crisis, incremento que permite disponer de mayores espacios para atender a personas que requieren asistencia ante situaciones de crisis de esta índole.

La ampliación de la capacidad resolutiva también ha incluido la recuperación y adecuación de la infraestructura sanitaria. En ese sentido, Landrón informó que 15 hospitales fueron entregados luego de procesos de remozamiento general, readecuación de áreas y ampliación del área de Emergencias, mientras que cerca de 40 Centros de Atención Primaria fueron remozados entre enero y agosto.

A estas intervenciones se incorpora el inicio de la construcción de tres nuevos establecimientos, el Hospital Arístides Fiallo, en La Romana; el Hospital Municipal de Pantoja, en Santo Domingo, y el Hospital Pediátrico San Andrés, en Boca Chica, proyectos que amplían la capacidad instalada de la Red Pública en zonas de creciente demanda de servicios.

Asimismo, el director del SNS señaló que fueron iniciados trabajos de remozamiento en los hospitales Salvador B. Gautier, en Santo Domingo; Provincial Pascasio Toribio Piantini, en Hermanas Mirabal; Municipal de Bánica, en Elías Piña; Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey; Municipal El Valle, en Hato Mayor; Municipal Ramón Adriano Villalona, en Loma de Cabrera, Dajabón; Regional Taiwán 19 de Marzo, en Azua, y Ramón Báez, en Cotuí, Sánchez Ramírez.

Durante la presentación de los logros alcanzados en este período, Landrón informó que 102 hospitales de la Red Pública operan sin deudas, una condición que facilita la continuidad de los servicios y contribuye a una gestión más eficiente de los recursos destinados a la atención de los usuarios.

Otro de los avances destacados por el titular del SNS fue el fortalecimiento de la Red Nacional de Trauma, con acciones orientadas a mejorar la respuesta ante lesiones graves y reducir el tiempo entre la ocurrencia de un accidente y la atención especializada que requiere el paciente.

Como parte de esta estrategia, explicó que se ha avanzado en la habilitación de helipuertos en puntos estratégicos de la Red Pública. Actualmente, el SNS cuenta con instalaciones en la Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perozo, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, el Hospital Juan Bosch de La Vega, el Hospital Pedro Emilio Marchena de Bonao y el Hospital Ángel Contreras de Monte Plata, mientras continúan en desarrollo otras obras vinculadas a esta red de respuesta.

Landrón resaltó además que el fortalecimiento de los servicios debe estar acompañado de una atención centrada en las personas. En ese sentido, señaló la importancia del cumplimiento de los protocolos y guías de manejo, así como de ofrecer un trato humano, respetuoso y cálido, elementos que forman parte de las acciones encaminadas a garantizar una atención segura y oportuna y a preservar la vida de los usuarios.

Con estas acciones, el SNS busca ampliar y mejorar los servicios de la Red Pública, fortalecer la respuesta ante las principales necesidades de salud y garantizar una atención más accesible, segura y centrada en las personas.

Ministerio de Salud Publica de la Republica Dominicana promueve atención integral para niños, adolescentes y jóvenes sobrevivientes de cáncer infantil

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil, el Ministerio de Salud, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), realizó el encuentro “Más allá del diagnóstico: ¿Qué pasa después?”, un espacio de reflexión y diálogo orientado a fortalecer el acompañamiento integral de niños, adolescentes y jóvenes sobrevivientes de cáncer.

La iniciativa, que se realizó a través del Viceministerio de Bienestar y Longevidad Saludable, busca ampliar la mirada sobre el cáncer infantil, enfatizando que superar la enfermedad no representa únicamente la culminación de un proceso clínico, sino el inicio de una nueva etapa que requiere acompañamiento y apoyo integral.

En este sentido, el Ministerio de Salud de la Republica Dominicana propuso la conformación de una Red Nacional de Jóvenes Voluntarios por la Salud y el Bienestar, junto a la OPS y grupos sociales de jóvenes, concebida como un espacio de participación, formación, comunicación y movilización juvenil para promover información confiable y desarrollar acciones comunitarias de prevención.

La primera dama de la República, Señora Raquel Arbaje de Abinader, destacó los avances alcanzados en materia de tratamientos y atención especializada, así como la importancia de unir voluntades para continuar fortaleciendo la respuesta frente al cáncer infantil.

“El fin es unirnos en una sola causa. Detección temprana, la cual se ha hecho a través de todos los que estamos acá, representando bastante, y todavía nos falta. Cuando detectamos a tiempo, la probabilidad de sanación es mucho más”, expresó Arbaje.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó que la atención del cáncer infantil debe trascender el tratamiento médico y contemplar la reintegración del niño a su entorno familiar, escolar y social.

“Cuando nosotros hablamos de cáncer infantil, no podemos centrarnos solamente en el diagnóstico. Es un concepto integral: el diagnóstico puede interrumpir la vida cotidiana. Nuestro trabajo es garantizar que eso no implique que se interrumpa el futuro de nuestros niños”, enfatizó el ministro.

Durante el encuentro se destacó la importancia de articular esfuerzos entre los sectores de salud, educación, protección social, familia y comunidad para garantizar que los sobrevivientes de cáncer infantil puedan desarrollar sus proyectos de vida en condiciones de inclusión, acompañamiento y oportunidades.

Bernardino Vitoy, representante de la OPS/OMS, destacó la importancia de colocar al paciente y su entorno familiar en el centro de la respuesta frente al cáncer infantil.

Asimismo, se abordaron los avances y desafíos relacionados con la ampliación de la cobertura de medicamentos para los cánceres infantiles priorizados y el trasplante, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la respuesta del sistema de salud.

La viceministra de Bienestar y Longevidad Saludable, Andelys de la Rosa, resaltó que el país cuenta con una estrategia articulada que involucra a distintas instituciones, sociedades especializadas, organismos de cooperación y actores del sistema de salud.

“No se trata solamente de conseguir medicamentos o de lograr algo puntual, sino de que el sistema de salud lo costee, lo entienda y pueda sostenerlo permanentemente en el tiempo”, dijo la viceministra.

Como parte de la agenda, se desarrolló la charla magistral “Garantizando el bienestar después del diagnóstico: recomendaciones integrales esenciales”, a cargo de la doctora Wendy Gómez García, encargada del Incart y coordinadora de Oncología del HPRRC.

También se realizó el panel “¿Y después qué? El camino después del diagnóstico de cáncer infantil”, en el que participaron jóvenes sobrevivientes Alexander Capellán, Rafael Rosario, Franchesca Guzmán Martínez y Amandys Rodríguez de los Santos, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas sobre los retos y oportunidades que surgen después de superar la enfermedad.

La actividad reunió a autoridades, especialistas, representantes de organismos internacionales, jóvenes sobrevivientes y otros actores vinculados a la atención del cáncer infantil, con el propósito de continuar fortaleciendo una respuesta integral que vaya más allá del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.