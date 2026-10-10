¿Se están muriendo las consolas? La guerra de los videojuegos está cambiando

Por Andrés Utrera | Columnista de tecnología

Durante décadas, jugar videojuegos significaba casi inevitablemente comprar una consola. Nintendo, Sega, PlayStation y Xbox se disputaban un lugar debajo del televisor, mientras los jugadores elegíamos bando según los juegos, los controles y las franquicias que preferíamos. Pero esa guerra está cambiando: la consola sigue viva, aunque ya no es el único centro del videojuego.

Microsoft es quizás el mejor ejemplo. Xbox quiere dejar de ser solamente una caja para convertirse en un ecosistema presente en consola, PC, dispositivos portátiles y servicios conectados. El reto es curioso: mientras más lugares existen para jugar Xbox, menos indispensable puede parecer comprar una consola Xbox. Microsoft necesita estar en todas partes y, al mismo tiempo, ofrecer razones para seguir comprando su hardware.

PlayStation avanza por otro camino: lo digital. Sony anunció que dejará de producir discos para nuevos juegos a partir de enero de 2028. No significa que los juegos físicos existentes dejarán de funcionar ni que una futura PlayStation necesariamente eliminará el lector, pero abre una discusión importante. Un disco podía venderse, prestarse, regalarse o comprarse usado. En digital dependemos de una cuenta, una licencia y una tienda. El verdadero debate no es simplemente disco contra descarga: es propiedad contra conveniencia.

Nintendo mantiene una estrategia mucho más tradicional. Switch 2 continúa apoyándose en hardware propio y en franquicias como Mario, Zelda, Pokémon, Metroid y Kirby. Incluso conserva el formato físico, aunque algunas Game-Key Cards requieren descargar el juego. Nintendo parece decir algo muy sencillo: si quieres determinadas experiencias, todavía necesitas entrar en su ecosistema.

Y por otra puerta aparece Apple. En lugar de vender una consola, intenta convertir en plataformas de gaming los dispositivos que millones de personas ya poseen: iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Vision Pro. Esto no significa que un teléfono sustituya hoy la experiencia de una PlayStation 5, pero demuestra que la puerta de entrada al videojuego ya no tiene que ser necesariamente una consola.

Paradójicamente, Grand Theft Auto VI demuestra por qué todavía es demasiado pronto para enterrarlas. El esperado título de Rockstar tiene previsto llegar el 19 de noviembre de 2026 a PS5 y Xbox Series X|S. Y aunque se ha repetido muchísimo que podría tratarse de un proyecto de 2.000 millones de dólares, esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por Rockstar o Take-Two. Es un buen recordatorio de que una cifra repetida miles de veces en Internet no se convierte automáticamente en un hecho.

Entonces, ¿se están muriendo las consolas? Probablemente no. Lo que está desapareciendo es su exclusividad como centro del videojuego. Xbox apuesta por el ecosistema, PlayStation acelera hacia lo digital, Nintendo protege su hardware y sus franquicias, y Apple aprovecha dispositivos que ya están en nuestras manos.

Quizás la pregunta del futuro ya no sea “¿qué consola tienes?”, sino algo mucho más sencillo: “¿dónde juegas?”

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Andrés Utrera escribe sobre tecnología, inteligencia artificial y cultura digital. Es conductor de Mente Digital en El Sol Network TV.