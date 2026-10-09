Panamá sacudida: daños y réplicas tras fuerte terremoto

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

9 de octubre de 2026 — Información en desarrollo

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes, provocando daños en edificaciones, evacuaciones y alteraciones en servicios esenciales. El movimiento principal ocurrió a las 12:56 del mediodía, hora panameña —1:56 de la tarde en Florida—, y fue seguido por una secuencia de réplicas que mantuvo a la población en alerta. Al cierre de esta edición, las fuentes consultadas no ofrecían un balance oficial consolidado de muertos y heridos.

Un sismo con estimaciones revisadas

El registro técnico consultado del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, situó el terremoto a unos 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, con una profundidad de 12,6 kilómetros. La magnitud revisada figuraba en 7,7.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó una magnitud de 7,2 y ubicó el movimiento al noroeste de Tonosí, según la información publicada por ECO TV. Estas diferencias deben conservarse con su respectiva atribución, evitando presentar datos de distintas instituciones como si correspondieran a un único reporte.

Las revisiones de magnitud forman parte del análisis sísmico. El USGS explica que sus estimaciones iniciales pueden actualizarse a medida que recibe más registros y completa el procesamiento de las señales. Por ello, las primeras cifras que circulan después de un terremoto no necesariamente constituyen su medición definitiva.

Daños en Penonomé y temor por las estructuras

En Penonomé, provincia de Coclé, La Estrella de Panamá informó de la caída de parte de una torre de la iglesia católica y de un colapso reportado en el hotel Dos Continentes. El medio advirtió que todavía debía confirmarse oficialmente el alcance de las afectaciones y la posible existencia de personas heridas o atrapadas.

La distinción es fundamental: los reportes de daños en edificios no permiten establecer por sí solos un número de víctimas ni concluir que una estructura colapsó completamente.

El Sistema Nacional de Protección Civil, Sinaproc, mantenía labores de vigilancia y pidió a la población alejarse de estructuras con daños visibles, comunicar situaciones de riesgo y consultar información oficial, según el mismo reporte local.

Las réplicas prolongan la emergencia

Associated Press informó de un segundo movimiento de magnitud 6,6 y de más de 45 réplicas registradas por especialistas de la Universidad de Panamá durante las primeras horas. Varias alcanzaron magnitudes superiores a 5, aunque otras fueron demasiado débiles para ser percibidas.

Según el USGS, las réplicas son movimientos menores que ocurren en la misma zona general después de un terremoto principal y pueden continuar durante períodos prolongados. Su presencia obliga a mantener la vigilancia, especialmente alrededor de inmuebles ya afectados.

People gather outside shopping mall after an earthquake hit Panama City, Friday, Oct. 9, 2026. (AP Photo/Aris Mariota)

Amenaza de tsunami y evacuaciones

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió un mensaje de amenaza después del terremoto. Posteriormente, Associated Press informó que el aviso fue levantado. Esa actualización no sustituye las instrucciones locales sobre acceso a playas, puertos o zonas evacuadas.

En Ciudad de Panamá, EFE constató desalojos preventivos de edificios en la antigua área bancaria. El presidente José Raúl Mulino pidió mantener la calma y solicitó a los organismos competentes informar sobre las consecuencias del sismo.

Tocumen interrumpe operaciones; el Canal mantiene el tránsito

El Aeropuerto Internacional de Tocumen anunció un cierre temporal para realizar evaluaciones de seguridad. El Canal de Panamá comunicó que sus operaciones continuaban con normalidad, mientras equipos técnicos inspeccionaban las instalaciones bajo sus protocolos de emergencia.

Reuters también reportó interrupciones eléctricas en seis provincias, atribuyendo esa información a la distribuidora Naturgy.

Para los lectores de Florida con familiares o viajes previstos a Panamá, corresponde verificar directamente el estado de los vuelos antes de trasladarse al aeropuerto y confirmar la situación de sus allegados mediante comunicación directa.

La evaluación de viviendas, infraestructura y servicios sigue siendo decisiva para establecer la dimensión de la emergencia. Esta edición documenta los reportes disponibles durante la tarde del viernes; el balance humano y material permanece sujeto a actualización.